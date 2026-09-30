Spese, trasporti e servizio civile: la nuova crisi sociale che la stabilità monetaria non è più sufficiente a contenere

- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una tregua nel trasporto che non risolve il problema delle entrate

30 settembre 2026 doveva essere un importante giorno di mobilitazione sociale in Libano. Alla fine si è aperta ad una situazione più complessa. Il movimento annunciato dai trasporti stradali e dall’Unione dei lavoratori generali è stato sospeso dopo i negoziati con le autorità. D’altra parte, i dipendenti dell’amministrazione pubblica hanno mantenuto il proprio slogan. Hanno confermato lo sciopero generale mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, così come la chiusura prevista per il venerdì successivo. La giustapposizione di queste due decisioni dà un quadro preciso del clima sociale. Il governo è ancora in grado di disinnescare alcune mobilitazioni quando mette misure concrete sulla tabella, ma non ha una risposta generale all’erosione del reddito. Nel trasporto, la sospensione del movimento ha avuto luogo dopo un lungo incontro con il Ministero delle Finanze. I rappresentanti del settore insistevano sul fatto che lo sciopero non era una fine in sé. Era un mezzo di pressione per far rispettare le decisioni negoziate. Una delle misure più precise riguarda i conducenti pubblici regolari. Un aiuto finanziario mensile di 12 milioni di sterline deve essere versato dal 1° ottobre al 31 dicembre in una prima fase. Questo periodo di tre mesi sta rivelando. Esso fornisce una risposta immediata, ma non è ancora un meccanismo permanente di sostegno al reddito. La sospensione della mobilitazione non può quindi essere equiparata alla scomparsa del problema. Piuttosto, apre un periodo di audit durante il quale i sindacati osserveranno l’attuazione degli impegni. Il costo del trasporto rimane al centro dell’equazione sociale. Per un conducente, l’aumento del carburante riduce direttamente il reddito disponibile. Per un dipendente, aumenta il costo giornaliero di viaggiare al lavoro. Per una società, colpisce la consegna e servizi. Un aumento dei flussi di carburante attraverso diversi strati dell’economia prima di raggiungere il prezzo pagato dal consumatore. Il dibattito sui trasporti è quindi meno una crisi settoriale che un’indicazione della difficoltà di mantenere il potere d’acquisto in un’economia in cui una parte significativa della spesa quotidiana rimane direttamente o indirettamente legata al dollaro.

La continuazione dello sciopero nell’amministrazione pubblica mostra parallelamente i limiti di una politica di risposta settoriale. I dipendenti hanno specificamente chiesto ai loro colleghi di non tener conto delle informazioni che annunciano una generale cancellazione della transazione. Questa precisazione stessa rivela la frammentazione del fronte sociale. La sospensione decisa dalle organizzazioni di trasporto non riguardava automaticamente il servizio civile. I funzionari governativi continuano ad affrontare un problema che è stato costruito nel corso di diversi anni: il crollo del reale valore dei salari e la successiva accumulo di misure per consentire alle amministrazioni di continuare a operare senza completamente ricostruire la politica salariale. Gli aiuti, i premi e le indennità sono stati in grado di alleviare i funzionari su base ad hoc. Non necessariamente sostituiscono uno stipendio il cui valore reale è prevedibile e il cui importo consente la pianificazione delle spese domestiche. Questa differenza è essenziale. L’aiuto di una volta risponde a un’emergenza. Un salario definisce il valore durevole del lavoro. La crisi libanese ha gradualmente offuscato quel confine. Parte del reddito ora dipende da meccanismi correttivi creati per compensare la perdita del potere d’acquisto. Il problema non può più essere ridotto alla questione di quanto aggiungere al reddito del mese successivo. Si occupa della struttura stessa della remunerazione. Esso riguarda anche la capacità dello Stato di finanziare i propri dipendenti in modo sostenibile senza causare un nuovo squilibrio fiscale. Questa difficoltà spiega perché i negoziati sociali procedono a tappe. Ma crea anche un rischio: ogni settore che ottiene un miglioramento incoraggia gli altri a richiedere una correzione simile. Lo stato poi si trova di fronte a una successione di negoziati separati mentre la causa fondamentale è comune. I conducenti, i funzionari e i dipendenti del settore privato non hanno gli stessi statuti. Ma tutti hanno la stessa meccanica: quando i prezzi aumentano più velocemente dei loro redditi, la stabilità salariale nominale si trasforma in un vero e proprio calo degli standard di vita.

Il costo della vita diventa il vero termometro della crisi

La particolarità della fase attuale è proprio la discrepanza tra i segni della stabilizzazione monetaria e l’esperienza quotidiana delle famiglie. Durante gli anni più brutali di collasso, il tasso di cambio era il termometro principale della crisi. Ogni goccia nella sterlina ha prodotto quasi immediatamente una nuova ondata di prezzi. Il collegamento era visibile e compreso da tutti. La situazione di oggi è diversa. Maggiore stabilità dei tassi di cambio può ridurre alcuni meccanismi di panico senza tornare perso potere d’acquisto alle famiglie. Nei supermercati, i consumatori continuano a confrontare i prezzi degli alimenti e dei beni essenziali. L’arbitrato avviene su quantità, marchi e talvolta sul rinvio di un acquisto. Questo sviluppo è importante perché sposta il centro di gravità del problema. La questione non è più solo quanto vale la moneta nazionale. Diventa: quanti prodotti fa uno stipendio realmente permettono di acquistare? Il costo del carburante illustra questa trasformazione. Anche quando il prezzo di un prodotto importato non è soggetto a uno shock drammatico, il trasporto, l’energia, lo stoccaggio e la consegna possono aumentare il suo costo finale. I commercianti passano da parte di queste accuse. Le famiglie poi riducono il loro consumo. Questa riduzione può a sua volta influenzare le imprese e le imprese, che vendono meno mentre i loro costi rimangono elevati. Ciò consente al paese di sperimentare una forma di stabilità monetaria senza una reale stabilizzazione sociale. È questa distinzione che spiega l’ascesa dei crediti. Un lavoratore non misura il suo tenore di vita solo durante il dollaro. Lo misura con affitto, cesto di cibo, carburante, tasse scolastiche, salute e servizi essenziali. Quando queste spese assorbono una quota crescente di reddito, la sensazione di crisi persiste anche se il mercato dello scambio sembra più calmo.

Il rischio è tanto più importante in quanto le soluzioni temporanee possono mascherare l’entità del problema. L’aiuto di 12 milioni di sterline ai conducenti pubblici fornisce una risposta identificabile a una categoria professionale. Non altera l’organizzazione dei trasporti in Libano. Tuttavia, l’assenza di una rete pubblica sufficientemente sviluppata fa una gran parte della popolazione dipendente da auto private, taxi, servizi privati o trasporti pubblici su strada. Il costo della mobilità diventa quindi una componente diretta del salario necessario per lavorare. Un dipendente può ricevere un aumento e perdere una porzione qualche settimana dopo se il costo del trasporto aumenta. Al contrario, contenenti artificialmente tariffe pagate dai passeggeri può indebolire i conducenti se i loro carichi aumentano. Il conflitto sociale si muove quindi da un attore all’altro senza scomparire. Questo meccanismo appare anche nel servizio pubblico. L’amministrazione efficace richiede dipendenti presenti e adeguatamente remunerati. Ma aumentare la bolletta salariale senza entrate corrispondenti può creare ulteriore pressione sulle finanze pubbliche. Lo Stato deve quindi migliorare simultaneamente le entrate, aumentare le entrate e modernizzare il suo funzionamento. Questi obiettivi sono complementari a lungo termine, ma possono contrastare immediatamente. I funzionari hanno bisogno di una correzione. Le riforme fiscali e amministrative hanno un impatto più lento. Questa differenza di tempismo spiega parte della tensione. Favorisce anche la sensazione che i dipendenti sopportino immediatamente i costi di adeguamento mentre i benefici delle riforme rimangono futuri. In queste circostanze, il ritorno dei movimenti sociali non è un incidente. Traduce una domanda lasciata aperta dal crollo: come ricostruire il reddito dopo aver stabilizzato alcuni dei meccanismi monetari?

Soluzioni di categoria che spingono il problema senza creare la politica salariale

La risposta del governo in questo momento rivela una preferenza per la negoziazione su un caso per caso. Questo metodo ha un evidente vantaggio. Aiuta a prevenire una serie di reclami diversi da trasformarsi immediatamente in un movimento sociale unificato. I conducenti possono ottenere un aiuto specifico. I dipendenti pubblici negoziano i loro stipendi. Le organizzazioni dei lavoratori discutono separatamente i salari, i trasporti o i benefici sociali. Ogni fascicolo può quindi essere adattato ai vincoli del settore interessato. Ma questa flessibilità ha un costo. Essa produce gradualmente un sistema in cui i redditi dipendono da un accumulo di meccanismi distinti, talvolta temporanei, la cui coerenza diventa difficile da percepire. Il problema del salario minimo rimane particolarmente sensibile in questo contesto. Un aumento può migliorare il reddito nominale dei dipendenti meno pagati. Tuttavia, se si verifica senza migliorare la produttività e senza una ripresa sufficiente dell’attività, alcune imprese possono trovare difficile da assorbire. Possono ridurre i loro numeri, aumentare i loro prezzi o sviluppare ulteriormente il lavoro informale. D’altra parte, lasciare il salario minimo troppo lontano dietro il costo reale di vivere significa istituzionalizzare i salari che non coprono più le esigenze di base. Quindi non c’e’ nessun numero magico. Una politica salariale credibile deve incorporare diversi parametri: prezzo, attività economica, entrate pubbliche, situazione aziendale, trasporti, protezione sociale e cambiamenti nel costo dei servizi. Occorre anche evitare che ogni correzione venga rapidamente superata da ulteriori aumenti di prezzo. Il Libano deve passare da una logica di compensazione a una logica di reddito. Finché le misure rimangono essenzialmente correttive, i negoziati riprenderanno ogni volta che i costi di inflazione o di energia assorbono alcuni dei guadagni raggiunti.

Questa situazione solleva anche una questione di giustizia tra categorie professionali. Un autista pubblico può beneficiare del sostegno perché il suo settore ha un’organizzazione in grado di negoziare. Un dipendente di stato può utilizzare lo stoppage del lavoro per esercitare pressione. Un dipendente di una piccola impresa o un lavoratore informale non può avere gli stessi mezzi. Eppure sta vivendo lo stesso aumento del cesto di cibo, del carburante o dei servizi. Una politica sociale basata principalmente sulla capacità di ciascun gruppo di ottenere una compensazione può quindi aumentare il divario tra coloro che hanno un equilibrio di potere e coloro che non lo fanno. Questo è dove i sistemi di protezione sociale dovrebbero normalmente intervenire. Tuttavia, il loro indebolimento durante la crisi ha aumentato la dipendenza dal sostegno ad hoc, dai datori di lavoro, dalle famiglie e talvolta dalle reti comunitarie. La questione delle prestazioni sociali si aggiunge così a quella dei salari. Una remunerazione leggermente superiore non è sufficiente se una malattia eccezionale, l’istruzione o la spesa possono completamente sbilanciare il bilancio di una famiglia. La controversia salariale è quindi anche un conflitto sulla qualità dei servizi pubblici e dei meccanismi di protezione collettiva. Questo rende la situazione del 2026 diversa da una negoziazione convenzionale su un aumento salariale. Non si tratta solo di distribuire i frutti della crescita tra datori di lavoro e dipendenti. I redditi e le protezioni devono essere ricostruiti dopo un crollo che ha profondamente alterato i riferimenti economici della popolazione.

Il servizio pubblico diventa un test per la ricostruzione dello stato

Il conflitto tra i dipendenti pubblici ha una dimensione particolare in questo contesto. Il governo dice che vuole ricostruire le istituzioni, rafforzare il controllo finanziario, modernizzare l’amministrazione e migliorare i servizi. Questi obiettivi richiedono un servizio pubblico in grado di lavorare normalmente. Tuttavia, uno Stato non può chiedere permanentemente ai suoi agenti di svolgere una riforma istituzionale se la loro remunerazione rimane al centro di un conflitto permanente. Lo sciopero del 30 settembre e dell’1 ottobre non è quindi limitato ai funzionari. Ogni chiusura di un’amministrazione colpisce i cittadini e le imprese. I file sono in ritardo. Le formalità stanno diventando più lunghe. Gli investimenti possono essere rallentati. La qualità del servizio pubblico si deteriora, che a sua volta rafforza la diffidenza dello Stato. Un circolo vizioso può quindi stabilirsi: le amministrazioni deboli forniscono servizi meno efficienti; i cittadini sono meno disposti a pagare le tasse per questi servizi; le entrate rimangono basse; Lo Stato ha meno mezzi per pagare i propri dipendenti correttamente. La rottura di questo meccanismo richiede più di un aumento. È necessario definire il numero di personale richiesto, i loro doveri, il loro livello di retribuzione e obiettivi di servizio. La trasformazione digitale può ridurre alcuni compiti ripetitivi, ma essa stessa richiede investimenti e competenze. Non sostituisce automaticamente i funzionari. Al contrario, un’amministrazione digitale ha bisogno di agenti in grado di gestire i sistemi, controllare i dati e i cittadini di accompagnamento. La riforma dei salari dovrebbe quindi essere legata ad una riforma dell’amministrazione, senza che uno sia usato come pretesto per ritardare indefinitamente l’altro.

La difficoltà politica sta nel calendario. I dipendenti chiedono un miglioramento immediato perché la loro spesa è immediata. Una riforma globale dello Stato richiede diversi anni. Le autorità sono quindi obbligate a gestire due temporalità. Essi devono evitare il crollo del potere d’acquisto a breve termine, evitando la creazione di impegni finanziari impossibili. L’aiuto temporaneo proviene da questa contraddizione. Salvano il tempo, ma diventano problematici quando diventano sistemi permanenti. Il caso del trasporto stradale è istruttivo. L’assistenza mensile fino al 31 dicembre può fornire un ponte a uno schema più stabile. Se nessuna soluzione è sviluppata prima di quella data, la stessa crisi può semplicemente riapparire come 2027 approcci. La logica si applica anche alle altre categorie. Il governo non può negoziare a tempo indeterminato trimestre dopo trimestre. Occorrerà sviluppare una politica più leggibile sui salari, sulle indennità, sui trasporti e sulle prestazioni sociali. In caso contrario, ogni scadenza di bilancio diventerà un nuovo confronto. La stabilità sociale dipenderà quindi meno dalla capacità di prevenire uno sciopero che dalla capacità di prevedere il reddito reale delle famiglie.

Una crisi sociale meno drammatica del crollo, ma potenzialmente più sostenibile

La nuova fase della crisi libanese potrebbe quindi essere meno drammatica di quella del crollo monetario, pur essendo più difficile da risolvere. Una forte caduta in valuta è immediatamente visibile. L’erosione del reddito reale agisce più lentamente. Esso obbliga le famiglie a ridurre i quantitativi acquistati, a posticipare le spese, a cambiare i loro movimenti o ad abbandonare determinati servizi. Ogni decisione presa in isolamento sembra modesta. Eppure la loro accumulo sta trasformando lo standard di vita. Il rischio politico deriva proprio da questo accumulo. I piloti hanno sospeso la loro mobilitazione perché hanno ottenuto impegni concreti. I dipendenti pubblici hanno mantenuto il loro perché hanno ritenuto che il loro caso non è stato risolto. Altre categorie osservano questi negoziati. Se trovano che solo la mobilitazione può ottenere una correzione, possono essere incoraggiati ad adottare la stessa strategia. Il governo potrebbe poi trovarsi di fronte non a un singolo movimento, ma a una successione di conflitti sociali. Questa frammentazione a volte rende la crisi meno visibile a livello nazionale. Non lo rende meno profondo. Può anche installare in modo sostenibile, settore dopo settore.

La sfida è quindi evitare che la politica sociale diventi una serie di tregua acquistate per alcuni mesi. L’aiuto di 12 milioni di sterline ai conducenti pubblici dimostra che la negoziazione può produrre una misura concreta. La continuazione dello sciopero amministrativo mostra immediatamente che questo metodo non risolve tutto il problema. La vera linea di frattura ora è tra reddito nominale e reddito reale. Finché le famiglie continuano a vedere i prezzi assorbono le loro regolazioni salariali, ogni aumento apparirà temporaneo. Finché le aziende rimangono fragili, troveranno difficile finanziare una correzione duratura da sola. Finché le finanze pubbliche rimangono sotto pressione, lo stato cercherà accordi intermedi piuttosto che una revisione completa. Il Libano sta quindi affrontando una fase diversa da quella dei primi anni della crisi. Stabilizzare la moneta era una condizione necessaria per fermare il crollo. Questa stabilizzazione non è sufficiente per ricostruire lo standard di vita. La questione sociale del 2026 si sta quindi muovendo verso un terreno più difficile: determinare quale reddito realmente rende possibile vivere, come finanziarlo in modo sostenibile e come evitare che il costo della stabilizzazione sia sostenuto principalmente da coloro i cui salari hanno già perso la maggior parte del loro vecchio valore.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews