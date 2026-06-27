Smotrich ravviva la paura dell’annessione nel Libano meridionale dopo la guerra; Accordo israeliano-lebanese

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L’accordo quadro firmato a Washington tra Libano, Israele e gli Stati Uniti era quello di aprire una sequenza di de-escalation. Era quello di stabilire le basi per un progressivo ritiro israeliano dal sud del Libano, un ritorno dell’esercito libanese alle aree pilota e una ricostruzione sponsorizzata dallo stato. Ma le posizioni di Bezall Smotrich indeboliscono già questa lettura. Il Ministro delle Finanze di Israele, membro del giocatore di estrema destra e centrale in insediamento nella Cisgiordania, continua a difendere una visione territoriale che trascende i confini riconosciuti a livello internazionale da Israele.

Le parole attribuite a Smotrich circolano da venerdì, riferendosi ad un rafforzamento dell’espansione coloniale nella Cisgiordania, Gaza e nel Libano meridionale. L’esatta formulazione di questa frase non è stata confermata in questa fase da una fonte primaria affidabile o dalle principali agenzie internazionali. Ma si inserisce in una linea già documentata. Nel mese di marzo, Smotrich ha chiesto l’estensione del confine israeliano al fiume Litani nel cuore del Libano meridionale. Ha anche difeso il mantenimento di una zona di sicurezza israeliana fino a quando Hezbollah è stato disarmato.

Una linea incompatibile con lo spirito dell’accordo

Il testo firmato a Washington si basa su una logica di graduale ritiro. Esso prevede aree pilota in cui l’esercito libanese dovrebbe assumersi la responsabilità di sicurezza dopo il disarmo verificato dei gruppi armati non statali. L’obiettivo è quello di consentire il riadattamento israeliano, il ritorno dei civili e la ricostruzione.

Le dichiarazioni di Smotrich vanno in un’altra direzione. Fanno parte di una logica di controllo territoriale sostenibile. Quando un ministro israeliano parla dei Litani come possibile confine, non è più solo una sicurezza immediata. I Litani si trovano lontano nel territorio libanese. Una tale linea sarebbe quella di mettere una gran parte del sud del Libano sotto il dominio israeliano.

Questa contraddizione alimenta i critici libanesi. La presidenza e il governo difendono l’accordo come un passo verso la sovranità. Al contrario, Hezbollah lo vede come un testo che consente a Israele di mantenere una presenza militare in condizioni di sicurezza. I commenti di Smotrich rafforzano questa lettura. Essi danno l’impressione che una parte del governo israeliano non veda l’accordo come una strada per il ritiro, ma come un quadro per estendere la presa israeliana.

Un argomento offerto a Hezbollah

Per Hezbollah, le posizioni di Smotrich sono un argomento politico immediato. Il partito respinge l’accordo perché rende il ritiro israeliano condizionato al disarmo dei gruppi armati non statali. Egli sostiene che Israele deve prima ritirarsi completamente dal Libano e cessare i suoi scioperi. In questa lettura, qualsiasi dichiarazione israeliana su una presenza duratura nel sud del Libano giustifica la continuazione della resistenza.

Il governo libanese si trova quindi in una posizione difficile. Per difendere l’accordo, deve dimostrare che porterà a un vero ritiro. Ma se i ministri israeliani parlano di mantenere una zona di sicurezza o di estendere i confini, la credibilità del testo indebolisce. Gli abitanti del Sud, già segnati da bombardamenti, distruzione e spostamento, possono vedere la conferma che lo Stato non ha ottenuto garanzie sufficienti.

Washington affronta le proprie contraddizioni

Gli Stati Uniti presentano l’accordo come un passo verso la pace e la stabilità. Ma la linea di Smotrich mostra i limiti della garanzia americana. Washington può spingere Beirut ad accettare un meccanismo di zone pilota e di disarmo. Ma può imporre a Israele una chiara lettura del ritiro contro i ministri più duri della coalizione Benjamin Netanyahu?

Questo problema diventa centrale per il Libano. Una garanzia americana non basterà se Israele mantiene la possibilità di estendere la sua presenza in nome di una minaccia definita da sola. Sarà ancora più contestato se i funzionari israeliani parlano di confini più ampi o di colonizzazione.

Un accordo già fragile

L’accordo quadro non ha ancora fornito i suoi allegati più importanti: mappe, orari, procedure di verifica, l’esatto ruolo dell’esercito libanese e garanzie di ritiro. Tuttavia, le posizioni di Smotrich già complicano la sua attuazione.

Rafforzano il campo di rifiuto in Libano. Essi indeboliscono la linea della presidenza e del governo. Essi pongono Washington prima dell’obbligo di chiarire pubblicamente che l’accordo non può in nessuna circostanza spianare la strada all’annessione o alla colonizzazione del Libano meridionale.

In questa fase, la frase precisa su un’estensione degli insediamenti al sud del Libano rimane non confermata. Ma il problema politico è reale: un ministro israeliano influente ha già difeso l’idea del controllo israeliano fino ai Litani. Nel contesto dell’accordo di Washington, questa linea è sufficiente per alimentare il sospetto libanese di un ritiro condizionale che potrebbe diventare una presenza duratura.