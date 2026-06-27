Hezbollah respinge l’accordo quadro

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Hezbollah ha respinto l’accordo quadro firmato a Washington tra Libano, Israele e Stati Uniti, attraverso il suo segretario generale, lo sceicco Naïm Qassem. In una dichiarazione sul testo, il leader del partito sciita accusa le autorità libanesi di aver abbandonato carte di forza, di aver accettato concessioni libere ad Israele e di aver posto il disarmo della resistenza al cuore di un meccanismo che, secondo lui, legalizzerebbe la presenza israeliana nel sud del Libano. La sua posizione ha rafforzato la battaglia politica a Beirut dalla firma dell’accordo.

La dichiarazione di Naim Qassem non si limita ad un rifiuto di principio. Attacca direttamente la presidenza, il governo e il metodo di negoziazione seguito dalle autorità libanesi. Il Segretario Generale di Hizbullah ritiene che l’accordo quadro pone il Libano in una posizione di debolezza, piuttosto che approfittare dell’equilibrio regionale del potere creato, a suo avviso, dai negoziati americani-iraniani. Egli accusa anche l’esecutivo libanese di escludere la resistenza in mezzo alla guerra e di offrire a Israele ciò che non poteva ottenere militarmente.

Questa dichiarazione viene come il governo libanese presenta l’accordo quadro come primo passo verso il ripristino della sovranità, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione del Sud. Il testo di Washington prevede aree pilota, un ruolo maggiore per l’esercito libanese, un progressivo reinserimento israeliano e un disarmo verificato dei gruppi armati non statali. Per Hezbollah, questa architettura inverte l’ordine delle priorità. Israele dovrebbe prima ritirarsi completamente dal territorio libanese. La questione delle armi non poteva, secondo il partito, essere posta fino a quando una presenza israeliana rimase.

Un’accusa diretta contro le autorità libanesi

Naim Qassem ha aperto la sua dichiarazione mettendo in discussione la responsabilità delle autorità libanesi. Chiede: « Dov’è l’onestà e la responsabilità delle autorità libanesi verso il loro popolo e la protezione della sovranità del Libano, mentre lo sponsor americano non ha dato loro un cessate il fuoco? Il leader di Hezbollah accusa le autorità libanesi di aver intrapreso un percorso diplomatico senza, secondo lui, ottenere la preventiva garanzia che proteggerebbe i civili.

Proseguì dicendo che il cessate il fuoco aveva raggiunto il Libano « attraverso i negoziati americani-iraniani nell’aprile del 2026 », ma che le autorità libanesi l’avevano presumibilmente respinta. Secondo lui, questo rifiuto avrebbe portato Israele a commettere ciò che egli chiama « mercoledì nero », con centinaia di morti e feriti, un terrore imposto alla popolazione e « una campagna di 100 attacchi aerei in tutto il Libano, tra cui Beirut ». Questi elementi fanno parte dell’accusa politica fatta da Hezbollah. Non sono stati presentati nella dichiarazione come dati da una revisione ufficiale indipendente.

Questa prima parte cerca di spostare la responsabilità. Hezbollah vuole dimostrare che l’accordo di Washington non ha salvato il Libano, ma che sarebbe successo dopo scelte governative considerate sbagliate. L’obiettivo è chiaro: sfidare la narrazione ufficiale che l’accordo sarebbe progresso diplomatico. Per Naïm Qassem, le autorità hanno respinto un’opzione più favorevole e hanno quindi accettato un testo più costoso per la sovranità libanese.

Negoziati diretti denunciati come concessioni

Il secondo asse della dichiarazione è negoziato diretto. « Abbiamo detto alle autorità che i negoziati diretti sono concessioni libere a Israele. Secondo lui, questi incontri non sarebbero un esercizio diplomatico ordinario, ma « risolvere riunioni di sottomissione ai requisiti israeliani e americani ».

Il leader di Hezbollah sostiene anche che queste discussioni avvengono « in opposizione a più della metà del popolo libanese » e « a differenza della Costituzione e delle leggi che considerano Israele un nemico e criminalizzare qualsiasi contatto con esso ». Questa dichiarazione riporta il rifiuto del partito in un registro politico e giuridico. Hezbollah cerca di presentare l’accordo come un problema di legittimità nazionale, non solo come un disaccordo strategico.

Naïm Qassem poi incolpa le autorità per abbandonare la mappa della resistenza. « Non hai una mappa di forza perché hai abbandonato la forza della resistenza e della gente », dice. La formula riassume la dottrina di Hezbollah. Per il partito, la capacità militare della resistenza è una leva in qualsiasi negoziato con Israele. Considerarlo un problema da risolvere è, a suo avviso, indebolire il Libano anche prima della discussione.

La parte più difficile è la decisione del governo del 2 marzo. Qassem sostiene che le autorità « abbandonano la resistenza nella parte posteriore » dichiarandola fuorilegge « in mezzo alla guerra », e questo « al servizio del progetto israeliano ». Aggiunge: « Le parole non cambiano nulla, sono i risultati che importano: è un abbandono della sovranità del Libano. Hezbollah respinge quindi il discorso ufficiale sulla sovranità e afferma che la sovranità è misurata da risultati concreti, compreso il ritiro israeliano.

L’Iran ha presentato come una mappa di forza

La dichiarazione sottolinea anche il ruolo dell’Iran. Naïm Qassem afferma che « il memorandum d’intesa iraniano-americano ha posto la fine della guerra in Libano come primo punto ». Secondo la sua versione, quando Israele si rifiutò di rispettare, « l’Iran sospese l’accordo e chiuse lo Stretto di Ormuz fino a quando gli Stati Uniti posero pressione e imposero un cessate il fuoco ».

Queste dichiarazioni devono essere riportate come la posizione di Hezbollah. Essi riflettono la lettura del partito del rapporto di potenza regionale. Naïm Qassem voleva dimostrare che Teheran aveva agito a favore del Libano e che le autorità libanesi non avrebbero potuto usare quella leva. Egli afferma che il testo americano-iraniano prevedeva « una cessazione immediata e duratura delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano », nonché un impegno per « non usare la forza » e « garantire la sovranità e l’integrità territoriale del Libano ».

Secondo lui, « le trattative per un accordo finale devono avvenire entro 60 giorni ». Aggiunse che le autorità libanesi hanno nuovamente rifiutato questo percorso « fino a quando si spiega che il cessate il fuoco è già stato raggiunto e che i negoziati sul ritiro israeliano sono libanesi ». Qassem conclude questa sequenza con una formula politica: « È un dono dall’Iran al Libano. Ma le autorità hanno abbandonato queste carte nell’accordo quadro e hanno dato a Israele ciò che voleva gratuitamente»

Questa parte della dichiarazione conferma la profondità del disaccordo tra Hezbollah e il governo. Il governo libanese vuole includere l’accordo in un rapporto stato-stato tra Libano e Israele, sotto la mediazione americana. Hezbollah insiste su un quadro regionale in cui l’Iran rimane un potere di mediazione, pressione e protezione. L’accordo quadro mira a rimuovere l’Iran dall’equazione formale. Naïm Qassem lo riportò al centro della storia.

Zone pilota denunciate come legalizzazione dell’occupazione

La critica più forte riguarda le aree pilota. Naïm Qassem parla di « una grave caduta » e di un « grande errore » che, secondo lui, « è cedere la sovranità al nemico israeliano ». Egli accusa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di autorizzare il rafforzamento dell’esercito libanese « solo in due zone pilota », mentre « il nemico supervisiona il suo dispiegamento e disarmo ».

Questa formulazione copre il nucleo del meccanismo previsto dall’accordo. Il testo di Washington prevede che l’esercito libanese prenda gradualmente il controllo di alcune aree, dopo la verifica del disarmo dei gruppi armati non statali e lo smantellamento della loro infrastruttura. Per le autorità libanesi, questo metodo dovrebbe consentire il ritorno dello Stato. Per Hezbollah, dà a Israele un diritto di controllo sulla distribuzione dell’esercito libanese e degli affari interni del paese.

Naïm Qassem afferma che « il periodo di prova può durare mesi, con la convalida israeliana in ogni fase ». Disegna una conclusione molto difficile: « Questo legalizza l’occupazione per anni, anche la trasformazione di questi territori in annessione. Questa accusa fa parte di un contesto in cui i funzionari israeliani hanno già menzionato il mantenimento di una zona di sicurezza nel sud del Libano fino al disarmo di Hezbollah.

Il segretario generale di Hezbollah crede anche che l’accordo « preveda il ritorno del Libano alle loro terre ». Questa affermazione risponde al discorso ufficiale libanese, che, al contrario, presenta il testo come un percorso verso il ritorno degli sfollati. La divergenza riguarda quindi lo stesso obiettivo. Il governo dice che le aree pilota permetteranno il ritorno. Hezbollah sostiene che possono bloccare questo ritorno se Israele mantiene il potere di convalida.

Rifiuto di collegare il ritiro e il disarmo israeliano

La parte finale della dichiarazione riguarda la questione più esplosiva: il legame tra ritiro israeliano e disarmo della resistenza. Naim Qassem afferma: « Qual è il rapporto di Israele con i nostri affari interni? Qualsiasi accordo dovrebbe essere limitato al sud di Litani. Hezbollah rifiuta di affrontare la questione delle armi in Libano in un accordo con Israele.

Il leader del partito ha aggiunto: « Per collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è estremamente pericoloso. Secondo lui, questo renderebbe « ogni arma in Libano una giustificazione per la continua occupazione ». Questa formula riassume il cuore dell’opposizione di Hezbollah. Se Israele può rimanere finché ci sono armi al di fuori dello Stato, allora il ritiro diventa dipendente da una condizione che Tel Aviv può giudicare indefinitamente incompiuto.

Qassem afferma: « La resistenza non sarà disarmata, e il diritto alla difesa è legittimo. Questa frase è il punto di chiusura della dichiarazione. Hezbollah non fa parte della logica di negoziare il suo arsenale. Riafferma una linea rossa: le sue armi non saranno arrese nell’accordo quadro.

Conclude: « Israel deve ritirarsi come occupante. Qualsiasi altro approccio è una ricompensa per Israele e un attacco alla sovranità del Libano. Questa frase inverte la logica di Washington. Per gli Stati Uniti e Israele, il ritiro dipende dalle garanzie contro Hezbollah. Per Hezbollah, qualsiasi condizione di ritiro ricompensa l’occupazione e viola la sovranità libanese.

Una sfida diretta al governo Salam

La dichiarazione di Naim Qassem mette il governo di Nawaf Salam in un test immediato. Il Primo Ministro presenta l’accordo come un cammino verso il ritiro israeliano e il ritorno della sovranità. Al contrario, Hezbollah afferma che il testo abbandona questa sovranità e dà a Israele un diritto di interferenza negli affari interni libanesi.

Il governo dovrà rispondere a diverse domande. Le aree pilota saranno sotto il solo controllo dell’esercito libanese, o Israele manterrà un diritto di validazione? Il ritiro israeliano sarà incluso in un calendario chiaro? I civili potranno tornare prima del disarmo totale di Hezbollah? L’esercito libanese sarà chiamato a smantellare direttamente l’infrastruttura del partito? Queste domande determineranno i prossimi passi.

Il rischio è anche istituzionale. Se l’accordo deve essere approvato dal Consiglio dei ministri o sottoposto al Parlamento, Hezbollah e i suoi alleati saranno in grado di utilizzare gli argomenti di Naim Qassem per sfidare la sua legalità, la legittimità e il rispetto della sovranità libanese. Il dibattito non sarà solo diplomatico. Diventerà costituzionale e interno.

L’esercito libanese al centro della tensione

L’esercito libanese è l’attore più esposto. L’accordo quadro lo affida a responsabilità di sicurezza nelle aree pilota. Naïm Qassem presenta questo meccanismo come una supervisione israeliana del dispiegamento dell’esercito. Questa lettura può indebolire l’istituzione militare, soprattutto in aree in cui Hezbollah mantiene l’influenza sociale e politica.

Se l’esercito si schiera nelle aree pilota senza confronto, il governo può parlare di ritorno dallo stato. Se è per evitare il ritorno di Hezbollah o posizioni smantellate, aumenta il rischio di confronto. Se non lo fa, Israele e Washington possono dire che il meccanismo non funziona. L’esercito può così essere catturato tra richieste esterne e sfida interna.

Naïm Qassem sta cercando di prevenire questa configurazione. Denunciando l’accordo come violazione della sovranità, cerca di delegittimizzare qualsiasi missione militare che si percepisca essere legata alle condizioni israeliane. Il messaggio è rivolto sia al governo che all’esercito: l’esercito deve proteggere il Libano, non applicare una carta stradale dettata da Israele.

Una battaglia della storia della sovranità

La dichiarazione di Hezbollah conferma che la battaglia principale è ora sul significato della sovranità. Per la presidenza e il governo, la sovranità significa il ritorno dello Stato, dell’esercito e delle istituzioni al Sud. Per Hezbollah, significa prima di tutto il totale ritiro israeliano e l’assenza di interferenze israeliane negli affari interni del Libano.

Entrambe le parti usano quindi la stessa parola per difendere le priorità opposte. Il governo sta parlando di un monopolio statale sulle armi. Hezbollah parla del diritto alla difesa. Il governo sta parlando di aree pilota per ripristinare l’autorità libanese. Hezbollah sta parlando della legalizzazione dell’occupazione. Il governo sta parlando del ritorno degli sfollati. Hezbollah sostiene che l’accordo può impedirlo.

Questa battaglia della narrazione determinerà la ricezione dell’accordo in Libano. Se i primi passi portano il ritiro israeliano visibile, gli scioperi inferiori e il ritorno civile, la linea ufficiale otterrà terreno. Se Israele mantiene la sua zona di sicurezza e l’accordo inizia con i requisiti di disarmo, la lettura di Hezbollah sarà rafforzata.

Sud Libano come arbitro

Il popolo del Sud sarà il primo a giudicare. Molti hanno sperimentato il bombardamento, lo spostamento, la distruzione e il crollo dei servizi pubblici. Per parte loro, lo Stato non ha protetto. L’esercito si ritirò o non poté mantenersi in certe aree. In questo contesto, un accordo che non garantisce immediatamente un completo ritiro israeliano può essere soddisfatto con diffidenza.

Naim Qassem affronta direttamente questa percezione. Ha presentato la resistenza come la mappa della forza che il governo avrebbe abbandonato. Ha presentato l’Iran come supporto che avrebbe offerto un cessate il fuoco. Egli presenta Israele come un occupante ricompensato dall’accordo. Questa storia può essere riecheggiata se i civili non vedono miglioramenti concreti.

Il governo dovrà quindi rispondere da atti più che da comunicati. Dovrà dimostrare che l’accordo permette il ritorno, la ricostruzione e la fine della presenza israeliana. In caso contrario, il rifiuto di Hezbollah può diventare un movimento politico più ampio rispetto al partito stesso.

Un accordo già minacciato dalla sua attuazione

La dichiarazione di Naim Qassem non blocca legalmente l’accordo quadro. Ma minaccia la sua applicazione. Ha annunciato che Hezbollah non avrebbe cooperato nel disarmo previsto nel testo. Sfida la legittimità dei negoziati diretti. Rifiuta qualsiasi ruolo israeliano negli affari interni libanesi. Dice che la resistenza non sarà disarmata.

Questa posizione rende gli allegati di sicurezza decisivi. Se posizionano il ritiro israeliano in un programma chiaro, la pressione su Hezbollah sarà più difficile da mantenere. Se permettono a Israele di convalidare ogni passo, il rifiuto del partito diventerà più forte. Se danno l’esercito libanese troppo diretto una missione contro l’infrastruttura di Hezbollah, il rischio di crisi interna aumenterà.

Hezbollah ha quindi trasformato l’accordo di Washington in una battaglia politica interna. Il testo dovrebbe spianare la strada alla pace duratura. Ora si apre un confronto sulle armi, la sovranità, il ruolo dell’Iran, il luogo dell’esercito e la definizione stessa di resistenza. Il prossimo passo non è solo tra Beirut, Washington e Tel Aviv. Sarà anche giocato nelle istituzioni libanesi e nel Sud, dove l’accordo dovrà dimostrare che ritira Israele invece di legalizzare la sua presenza.