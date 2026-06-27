Accordo Libano-Israele: sotto la tensione a Beirut

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L’accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno tra Libano, Israele e Stati Uniti ha immediatamente spostato il dibattito sulla diplomazia nella scena politica libanese. La presidenza e il primo ministro lo hanno presentato come primo passo verso il ripristino della sovranità nazionale. Hezbollah lo respinse fortemente, avvertendo che l’applicazione imposta potrebbe portare al confronto interno. Nel futuro immediato, le reazioni pubbliche verificate rimangono concentrate intorno alle istituzioni ufficiali e al partito sciita. Altre forze politiche, se non hanno reagito pubblicamente dopo la firma o il giorno precedente sul testo finale, non possono essere integrate come commentatori diretti dell’accordo.

Questa scelta metodologica è necessaria. Un funzionario politico che si è espresso prima della firma non ha reagito al testo finale, a meno che non abbia esplicitamente commentato lo stesso progetto di accordo nella sua allora nota versione. Le dichiarazioni precedenti possono far luce su una linea politica, ma non devono essere presentate come reazioni all’accordo firmato. In un caso così sensibile, attribuire una posizione non verificata distorcerebbe il dibattito libanese.

L’accordo prevede aree pilota nel sud del Libano, il graduale dispiegamento dell’esercito libanese, il disarmo verificato dei gruppi armati non statali e il graduale riassorbimento delle forze israeliane. Promette anche una mobilitazione internazionale per la ricostruzione. Ma non fissa un calendario definitivo per il ritiro completo di Israele. Né garantisce la cessazione immediata di tutti gli scioperi. È intorno a questa ambiguità che le prime reazioni cristallizzano.

La Presidenza parla di una prima fase

La presidenza libanese ha presentato l’accordo come punto di partenza per la piena sovranità. Joseph Aoun ha detto, in una traduzione francese della sua dichiarazione, che « l’accordo quadro firmato oggi è un primo passo sulla strada per gli sfollati di tornare alle loro città completamente liberate e case ricostruite, sotto la sovranità dello Stato libanese, che non ha partner sulla sua terra e la sua gente ».

Questa formula risolve la linea Baabda. Il presidente non parla di standardizzazione. Parla della sovranità, del ritorno degli sfollati e dell’esclusività dello Stato. La scelta delle parole è intesa a rispondere alle critiche più immediate. L’accordo non va letto, secondo la presidenza, come concessione a Israele, ma come strumento che permetta al Libano di ritrovare gradualmente la sua autorità nel Sud.

Joseph Aoun ha anche aggiunto, secondo la traduzione della sua affermazione: « Giuriamo di continuare il lavoro fino a quando non è pienamente compiuto. Non ci sarà più occupazione, né più prigionieri, né più dipendenza né tutela. Questa frase cerca di rassicurare i libanesi che temono un accordo imposto da Washington. Esso mira inoltre a impedire che il testo venga assimilato al precedente del 17 maggio 1983, un accordo libanese-israeliano firmato sotto la sponsorizzazione americana e respinto da gran parte della scena interna.

Tuttavia, la presidenza sta assumendo un rischio politico. Promette un cammino verso la sovranità, mentre la lettura israeliana insiste sul mantenimento di una zona sicura fino a quando Hezbollah non è disarmato. Se le forze israeliane rimangono a lungo nel Sud, se gli scioperi continuano e se i civili non possono tornare rapidamente, la comunicazione presidenziale sarà sfidata. La credibilità di Baabda dipenderà quindi meno dal testo che dai suoi primi effetti visibili.

Nawaf Salam difende la logica dello stato

Il primo ministro Nawaf Salam ha difeso l’accordo come strumento per garantire il ritiro israeliano e ripristinare l’autorità statale. Secondo la lingua riportata dopo la firma, ha presentato il testo come « per ottenere il ritiro di Israele da tutto il territorio libanese » e « per ripristinare la sovranità dello Stato su di esso ».

Questa posizione è coerente con il capo del governo. Per Salam, il Libano deve essere rappresentato dalle sue istituzioni. La decisione sulla guerra e la pace deve essere la responsabilità dello Stato, non un attore armato o un potere regionale. L’accordo prevede quindi un quadro per difendere il primato dell’esercito libanese e del governo del Sud.

Ma il Primo Ministro sta affrontando una grande sfida. L’accordo non dà subito al Libano il ritiro totale richiesto. Sta organizzando un processo graduale, legato al disarmo verificato dei gruppi armati non statali. Questa condizione si applica principalmente a Hezbollah. Quindi pone il governo davanti a una domanda interna ancora più esplosiva della negoziazione con Israele: come possiamo applicare un testo che tocca il cuore dell’arsenale del principale attore armato del paese?

Salam dovrà anche rispondere a una preoccupazione civile. Per gran parte degli abitanti del Sud, lo stato non ha protetto. L’esercito si ritirò o non poteva rimanere in diverse aree esposte. I bombardamenti, la distruzione, lo spostamento e la mancanza di servizi hanno colpito la popolazione. Se lo Stato ritorna con un accordo che impone in primo luogo obblighi di sicurezza senza garantire immediatamente la cessazione degli scioperi e il ritorno delle famiglie, può essere percepito come assegnare ad Israele piuttosto che proteggere il Libano.

Nada Hamadeh Mouawad assume la firma

L’ambasciatore libanese a Washington, Nada Hamadeh Muawad, era la voce ufficiale libanese alla cerimonia di firma. Ha detto, in una traduzione francese delle sue osservazioni, che « la firma oggi è un primo passo per ripristinare la sovranità del Libano ». Ha anche ringraziato le autorità americane a nome del presidente Joseph Aoun e del primo ministro Nawaf Salam.

Questa dichiarazione dà la versione diplomatica di Beirut. Ha sottolineato la natura originale del testo. L’accordo non è presentato come una pace completa, ma come l’inizio di un processo. Ciò è importante perché molte clausole rimangono da precisare nell’allegato della sicurezza: aree pilota, meccanismi di verifica, tempistiche dei licenziamenti, l’esatto ruolo dell’esercito libanese e condizioni di ricostruzione.

Il messaggio dell’Ambasciatore si rivolge anche ai partner internazionali. Il Libano vuole dimostrare che accetta una soluzione diplomatica, che vuole riguadagnare la sua sovranità e che è pronto ad impegnarsi il suo esercito in un processo inquadrato. Ma sulla scena interna, questa firma può essere contestata da coloro che credono che nessun accordo con Israele può essere legittimo senza un ritiro preventivo e completo.

Hezbollah rifiuta l’accordo

La reazione più forte venne da Hezbollah. Il deputato Hassan Fadllallah ha respinto l’accordo quadro e ha avvertito che le autorità libanesi non potevano applicarlo con il sostegno degli Stati Uniti senza causare una crisi interna. In una traduzione francese dei suoi commenti, ha dichiarato che « l’autorità libanese non sarà in grado di attuare l’accordo quadro firmato con Israele a Washington ». Ha aggiunto che una domanda imposta potrebbe condurre il paese « alla guerra civile ».

Questa dichiarazione stabilisce la linea rossa del partito. Hezbollah considera che il testo si rivolge direttamente al suo arsenale. Rifiutò di permettere al ritiro israeliano di essere condizionato al disarmo dei gruppi armati non statali. Per il movimento, Israele deve prima completamente lasciare il territorio libanese, cessare i suoi scioperi e abbandonare qualsiasi zona di sicurezza. La questione delle armi non può, secondo questa lettura, essere affrontata sotto pressione americana e israeliana.

Hassan Fadallah ha anche riassunto il rifiuto del partito dicendo che l’accordo rimarrà « inchiostro su carta » se ha affermato di imporre impegni che Hezbollah rifiuta. Questa formula mira a delegittimizzare l’accordo prima della sua attuazione. Significa che la firma di Washington non è sufficiente per creare un equilibrio di potere a terra.

Anche il segretario generale di Hizbullah, Naïm Qassem, ha riaffermato la linea del partito contro qualsiasi prolungata presenza israeliana. In una traduzione francese della sua posizione, sentì che Israele non aveva altra scelta che ritirarsi completamente da ogni centimetro della nostra terra libanese e che le sue forze avrebbero dovuto lasciare « senza condizione ». Questa formula invertisce l’ordine fornito dall’accordo. Per Hezbollah, il ritiro israeliano è un presupposto. Per il testo firmato, dipende dalle condizioni di sicurezza verificate.

Pro-Hezbollah Street entra nel dibattito

Le manifestazioni che hanno avuto luogo a Beirut dopo la firma hanno dato una traduzione immediata del rifiuto di Hizbullah. I sostenitori partigiani guidarono sulle motociclette, bloccarono le strade e denunciarono l’accordo come concessione a Israele. La strada dell’aeroporto è stata colpita prima che l’esercito libanese intervenisse. Questi rally non hanno ancora formato un movimento nazionale, ma hanno dimostrato la capacità di mobilitare rapidamente il campo ostile al testo.

La strada diventa così uno strumento di pressione politica. Hezbollah può sfidare l’accordo senza rompere immediatamente il cessate il fuoco. Può mobilitare i suoi sostenitori, influenzare il governo e sottolineare che qualsiasi applicazione del testo avrà un costo interno. Questa pressione è tanto più sensibile in quanto l’esercito libanese è chiamato a svolgere un ruolo centrale nelle aree pilota.

L’esercito è già in posizione delicata. A Beirut, deve mantenere l’ordine di fronte ai manifestanti ostili all’accordo. Nel sud, potrebbe essere necessario impedire il ritorno di attori non statali nelle aree sotto il suo controllo. In entrambi i casi, può essere accusata da parte di Camp Hezbollah di applicare una roadmap americana.

Samy Gemayel accoglie con favore l’accordo quadro

Il deputato Samy Gemayel, leader del partito Kataëb, ha accolto con favore l’accordo quadro firmato a Washington. Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa libanese il 27 giugno, ha considerato che « Lebanon ha vinto ». Ha aggiunto che l’importanza dell’accordo sta nel fatto che ha dedicato ciò che ha richiesto da anni, « non al servizio di una parte, ma al servizio del Libano e del suo Stato ».

Nella stessa affermazione, Samy Gemayel citò diversi obiettivi: « per porre fine alla guerra, per ottenere il completo ritiro israeliano dai territori libanesi, per ripristinare la sovranità, per estendere l’autorità dello Stato, per dedicare l’esclusività delle armi e la decisione di guerra e di pace alle sole mani delle istituzioni legittime ». Questa posizione pone il Kataeb tra i più forti sostenitori dell’accordo, a condizione che le sue clausole producono efficacemente il ritiro israeliano e il monopolio statale sulle armi.

Una garanzia USA contestata

La garanzia americana è una delle debolezze dello schema agli occhi di molti libanesi. Gli Stati Uniti sono essenziali per esercitare pressioni su Israele. Senza Washington, un ritiro israeliano, anche parziale, sarebbe difficile da ottenere. Ma Washington è anche percepita come troppo vicina alle priorità della sicurezza israeliana.

Questa percezione pesa sul ricevimento dell’accordo. Se Israele continua a colpire in nome dell’autodifesa, chi deciderà se è una violazione? Se Israele mantiene la sua zona di sicurezza, chi imporrà un calendario? Se l’esercito libanese non riesce a disarmare un’area, chi arbitrerà? Se la risposta rimane principalmente americana, qualche opinione libanese considererà il meccanismo sbilanciato.

L’assenza di un ruolo centrale per la Francia, l’Unione europea o l’ONU rafforza questa critica. Questi attori possono contribuire alla ricostruzione, formazione o sostegno delle istituzioni. Ma non sono al centro del meccanismo di garanzia politica. Per Beirut, una garanzia più multilaterale avrebbe potuto rendere l’accordo meno vulnerabile alle accuse di pregiudizi.

Sud Libano come prova politica

L’accordo sarà ricevuto nel sud. La gente non giudicherà il testo solo dalle dichiarazioni di Washington o Baabda. Lo giudicheranno dalle strade riaperte, case ricostruite, reti restaurate, la fine degli scioperi e il ritorno degli sfollati.

Per alcuni meridionali, lo stato non ha protetto. Questa percezione è un fatto politico importante. Se l’esercito libanese torna nelle aree pilota con mezzi insufficienti, sotto la supervisione americana e mentre Israele mantiene una presenza vicina, può essere collocato in una posizione insostenibile. Dovrà dimostrare che protegge gli abitanti, non che si assicuri indirettamente le restanti forze israeliane.

Hezbollah si affida a questa contraddizione. Il governo dovrà disorientarlo dagli atti. Un primo ritiro israeliano visibile, una rapida ricostruzione e una fermata al bombardamento sarebbero gli unici argomenti che potrebbero dare peso alla lettura ufficiale dell’accordo.

Un accordo firmato, un consenso assente

Le reazioni verificate mostrano un paesaggio ancora incompleto ma già polarizzato. Joseph Aoun, Nawaf Salam e Nada Hamadeh Mouawad presentano l’accordo come primo passo verso la sovranità, il ritorno degli sfollati e la fine delle ostilità. Hezbollah, di Hassan Fadallah e Naim Qassem, lo respinge e avverte di una crisi interna. Altri responsabili politici non devono essere inclusi come reazioni dirette fino a quando non è verificata alcuna dichiarazione successiva o immediata relativa al testo finale.

L’accordo di Washington apre così la pace meno immediata di una fase di confronto politico. Promette un ritorno dallo stato, ma tutti aspettano di vedere cosa significa questo a terra. Parla di sovranità, ma Israele sostiene di voler rimanere in una zona sicura. Dà un ruolo centrale all’esercito libanese, ma manca di risorse e di rischi che vengono colti tra richieste esterne e sfide interne.

Il prossimo passo sarà decisivo. Se gli allegati di sicurezza impongono obblighi al Libano senza un calendario chiaro per Israele, la sfida si amplierà. Se le prime aree pilota producono un vero ritiro, un ritorno dei civili e un calo degli scioperi, la linea ufficiale otterrà credibilità. Nel frattempo, l’accordo rimane sospeso su una questione centrale: lo Stato libanese può ripristinare la sua sovranità senza essere percepito come applicando i termini di un accordo che i suoi oppositori già presenti come favorevoli ad Israele?