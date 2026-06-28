Libano-Israele: la clausola che preoccupa le vittime dei crimini israeliani

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La clausola dell’accordo quadro di Washington tra Libano, Israele e Stati Uniti apre un dibattito sensibile sul diritto alla giustizia. Il testo esorta entrambi gli Stati ad adottare misure di buona fede, compresa la cessazione di qualsiasi azione ostile o negativa nei forum politici o giuridici internazionali. Formulato in questo modo, la clausola può essere letta come impegno dello Stato libanese per non portare più casi contro Israele prima dei forum internazionali. Può anche essere inteso come un tentativo di pacificare il rapporto bilaterale impedendo sia i governi di utilizzare i tribunali o le organizzazioni internazionali come una piattaforma di confronto.

Questa lettura riguarda le organizzazioni per i diritti umani, gli avvocati e alcune delle famiglie delle vittime. La guerra ha causato enormi distruzioni, spostamenti e accuse di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. In questo contesto, una clausola che limita gli approcci internazionali dello Stato libanese può essere vista come una rinuncia politica di responsabilità. Ma il suo effetto giuridico deve essere chiaramente distinto. Un governo può decidere di non avviare una denuncia diplomatica. Essa non può, per mezzo di una clausola bilaterale, cancellare i diritti di tutte le vittime, impedire a nessuna ONG di trasmettere informazioni o collegare automaticamente i paesi terzi o i tribunali stranieri.

Una clausola che si prefigge lo Stato libanese

Il primo effetto riguarda quindi lo Stato libanese. Se la clausola viene interpretata rigorosamente, Beirut potrebbe astenersi dal denunciare Israele prima dei forum internazionali, sostenendo una risoluzione ostile, o chiedendo l’apertura di un meccanismo giudiziario internazionale per le operazioni israeliane. Questo è un cambiamento importante. Limita una carta giuridica che il Libano potrebbe utilizzare dopo gli scioperi contro i civili, i lavoratori di primo soccorso, i giornalisti, le infrastrutture e gli alloggi. Può anche ridurre la capacità del governo di sostenere formalmente le famiglie delle vittime in un approccio internazionale.

Questa possibile rinuncia pone un problema politico. Il governo libanese presenta l’accordo come un cammino verso la sovranità, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione. Ma se questa sovranità significa rinunciare alle accuse internazionali contro Israele, il testo può essere accusato di scambiare la pace contro l’impunità. Per gli abitanti del Sud, già segnati dai bombardamenti e dalla mancanza di protezione efficace dello stato, questo segnale può essere pesante. Molti possono chiedersi perché lo Stato accetta di limitare i suoi rimedi quando la distruzione rimane visibile e le famiglie sono ancora alla ricerca di conti.

La questione della Corte penale internazionale è la più sensibile. Il Libano non è parte dello Statuto di Roma. Ciò significa che la giurisdizione della Corte non è automaticamente aperta per tutti i crimini commessi nel suo territorio. Il governo libanese, tuttavia, potrebbe teoricamente accettare la giurisdizione della CPI per un periodo o fatti determinati da una dichiarazione ad hoc. Una clausola per cui il Libano si impegna a fermare azioni avverse nei forum legali internazionali potrebbe rendere tale dichiarazione politicamente molto difficile.

Ecco dove la clausola diventa concreta. Non dice necessariamente che le vittime non possono fare niente. Ma può impedire allo Stato libanese di fare il gesto decisivo che aprirebbe certi modi. Se la competenza della CPI dipende da una dichiarazione libanese, e se il governo si impegna a non agire contro Israele nei forum legali internazionali, le famiglie delle vittime perdono una leva essenziale. Possono ancora documentare i fatti, ma l’accesso alla giustizia internazionale si sta avvicinando.

Vittime e ONG mantengono margini

Tuttavia le iniziative private non scompaiono. Vittime, famiglie, avvocati o ONG possono continuare a documentare presunte violazioni, raccogliere testimonianze, mantenere le immagini, preparare documenti medici, trasmettere informazioni agli organi delle Nazioni Unite o procuratori stranieri. Possono anche indirizzare le comunicazioni al Procuratore ICC. L’articolo 15 dello Statuto di Roma consente al pubblico ministero di ricevere informazioni da varie fonti e di agire su propria iniziativa, in base alle condizioni di giurisdizione e di autorizzazione richieste.

Questa possibilità non deve essere sopravvalutata. La comunicazione privata all’ICC non è sufficiente a creare la giurisdizione della Corte. Può attirare l’attenzione del Procuratore, ma il Procuratore deve verificare se la Corte ha giurisdizione territoriale, personale o temporale. Se i presunti crimini non sono coperti da una situazione già aperta, e nessun partito di Stato o il Consiglio di Sicurezza si applica alla Corte, le possibilità di un’indagine rimangono limitate. Le ONG possono quindi alimentare un fascicolo senza sostituire l’atto sovrano di uno Stato quando è necessario.

I tribunali nazionali stranieri sono un altro modo. Alcuni paesi riconoscono forme di giurisdizione universale per crimini di guerra, crimini contro l’umanità o la tortura. Le vittime possono tentare di presentare reclami in quegli Stati se il loro diritto interno lo permette. Le condizioni variano notevolmente. Alcuni sistemi richiedono la presenza del sospettato nel territorio. Altri richiedono una connessione con una vittima o una nazionalità. Altri lasciano un margine importante per l’accusa. L’accordo Libano-Israele non lega questi paesi terzi. Un governo libanese non può impedire a un giudice straniero di applicare il proprio diritto.

Un terzo Stato può anche agire secondo i propri obblighi internazionali. Se è parte dello Statuto di Roma e la CPI è competente per la situazione, può, in determinate condizioni, riferire una situazione alla CPI. Può anche sostenere i meccanismi investigativi delle Nazioni Unite, richiedere relazioni o gruppi di documentazione di fondo. L’accordo firmato dal Libano e da Israele non toglie da un terzo Stato i suoi poteri o impegni.

I limiti di un’azione senza Stato

Il Consiglio di Sicurezza rimane un percorso teorico. Può riferire una situazione alla CPI, anche se lo Stato interessato non è parte dello Statuto di Roma. Ma questa opzione dipende dal rapporto di potere diplomatico e dal veto dei membri permanenti. Nel caso libanese, tale rinvio sarebbe politicamente molto difficile. Non può quindi essere presentata come un percorso immediato. Tuttavia, rimane legalmente separato dalla clausola bilaterale.

Anche i meccanismi delle Nazioni Unite possono continuare. I relatori speciali, le missioni di rilevamento dei fatti, OHCHR o le commissioni d’inchiesta possono ricevere informazioni, violazioni dei documenti e conclusioni. Una clausola non ostile in un accordo bilaterale non rimuove automaticamente la capacità degli organismi delle Nazioni Unite di indagare. Tuttavia, può ridurre la cooperazione attiva del governo libanese se il governo sceglie di non fornire documenti ufficiali, testimonianze o richieste formali.

La questione più sensibile riguarda quindi la cooperazione di Stato. Le vittime possono documentare. Le ONG possono avvisare. Gli avvocati possono testimoniare. I paesi terzi possono agire. Tuttavia, lo Stato libanese detiene informazioni, prove amministrative, relazioni ufficiali, relazioni ospedaliere, elementi militari, carte di sciopero e dati pubblici vitali. Se limita la sua cooperazione al nome dell’accordo, gli approcci privati diventano più difficili.

La clausola può anche avere un effetto deterrente. Anche se non blocca legalmente le vittime, può scoraggiare le amministrazioni pubbliche, i diplomatici o le istituzioni di partecipare alla documentazione. I membri del personale possono essere riluttanti a inviare i file. I dipartimenti possono evitare di sostenere pubblicamente le lamentele. Le famiglie possono temere che il loro approccio sarà presentato come contrario alla linea ufficiale. È un effetto politico più di un effetto giuridico, ma può essere potente.

La pace non può cancellare crimini gravi

I sostenitori della clausola risponderanno che mira a prevenire un ulteriore confronto con altri mezzi. Secondo questa lettura, se il Libano e Israele vogliono emergere dalla guerra, devono smettere di trasformare i forum internazionali in campi di battaglia diplomatici. La ricerca dei mancanti, il ritorno dei resti, il rilascio dei detenuti e la ricostruzione richiederebbe de-escalation. La clausola sarebbe quindi uno strumento di stabilizzazione.

Questo argomento ha un limite. Il diritto umanitario internazionale non scompare con un accordo politico. I crimini di guerra non sono mere controversie diplomatiche. Le vittime conservano il diritto alla verità, alla giustizia e alla riparazione. Un accordo di sicurezza non può essere interpretato come un’amnistia generale per gravi crimini internazionali, tranne che per provocare una grande sfida legale e morale. Anche se lo Stato libanese rinuncia a determinati rimedi, non può cancellare i fatti o impedire qualsiasi ricerca indipendente di responsabilità.

La questione riguarda anche la gerarchia tra pace e responsabilità. In molti accordi post-conflitto, i partiti cercano di neutralizzare gli approcci ostili alle organizzazioni internazionali al fine di creare un clima politico più favorevole. Ma quando si affermano gravi crimini internazionali, questa neutralizzazione non può essere totale. La giustizia penale internazionale si basa proprio sull’idea che certi crimini vadano oltre gli interessi dei governi. Le vittime non sono solo soggetti diplomatici. Hanno i loro diritti, anche quando il loro Stato sceglie la prudenza politica.

La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo libanese ha ricordato, secondo i rapporti stampa internazionali, che la ricerca della giustizia per i crimini di guerra non può essere equiparata ad un atto ostile. Questa distinzione è importante. Chiedere un’indagine sugli attacchi contro civili, giornalisti o soccorritori non è necessariamente un attacco politico contro uno stato. È anche l’esercizio di un diritto alla giustizia.

Chiari necessari da Beirut

Per il governo libanese, la difficoltà sarà di chiarire la portata della clausola. Si impegna a non presentare ulteriori reclami contro Israele? Si impegna solo a non utilizzare forum internazionali per le campagne politiche? Le vittime potranno ottenere sostegno dai ministeri? Il Libano potrebbe collaborare con i meccanismi delle Nazioni Unite? Sarà in grado di trasmettere le prove ai tribunali stranieri se lo richiedono? Senza una risposta chiara, la clausola nutrirà l’accusa di impunità.

Hezbollah e altri avversari possono usare questo punto politicamente. Essi diranno che il governo non solo ha accettato un ritiro condizionale israeliano, ma ha anche rinunciato a perseguire Israele per la distruzione e la morte. Questo discorso può essere riecheggiato nel Sud, dove le famiglie sono in attesa di riparazioni e dove lo stato è già accusato di non proteggere sufficientemente la popolazione.

La questione delle riparazioni è anche centrale. Una denuncia internazionale non è solo criminale. Il Libano ha già, in altri episodi, cercato di riconoscere la responsabilità di Israele per danni ambientali o economici. Se l’accordo limita gli approcci internazionali, può indebolire le richieste future di risarcimento. Ciò influisce direttamente sulla ricostruzione e sulla giustizia sociale.

La clausola di squalifica può quindi diventare uno dei punti più contestati dell’accordo. È meno spettacolare delle zone pilota o del disarmo di Hezbollah, ma colpisce la memoria, le vittime e la capacità dello Stato di difendere i suoi cittadini dopo la guerra. Si pone una semplice domanda: la pace può essere costruita mettendo giustizia tra parentesi?

Una zona giudiziaria ancora aperta

Legalmente, la risposta deve rimanere equilibrata. Lo Stato libanese può limitare le proprie azioni. Può scegliere di non cogliere determinate istanze. Può astenersi dal sostenere alcune lamentele. Ma non può privare le vittime di qualsiasi iniziativa, impedire alle ONG di documentare i fatti, collegare gli Stati terzi o neutralizzare automaticamente la giurisdizione delle giurisdizioni straniere. La clausola riduce la portata dell’azione ufficiale libanese. Non chiude tutto lo spazio giudiziario internazionale.

È proprio questa distinzione che le autorità dovranno spiegare. Se non lo fanno, l’accordo sarà accusato di sacrificare la giustizia per raggiungere un compromesso politico. Se chiariscono che i diritti delle vittime rimangono intatti e la cooperazione con meccanismi indipendenti rimane possibile, ridurranno parte della sfida. Ma dovranno affrontare un’altra domanda: quanto possiamo parlare di cessazione delle azioni ostili se le vittime continuano a cercare giustizia contro Israele?

L’esatta redazione degli allegati e le decisioni di esecuzione libanesi dovrebbero quindi essere monitorate. Se la clausola rimane un obbligo di restrizione diplomatica, il suo effetto sarà significativo ma limitato. Se viene interpretato come un divieto di cooperazione con i meccanismi investigativi, causerà controversie più gravi. Le autorità dovranno anche spiegare se i presunti crimini commessi da tutte le parti rimangono documentabili, compresi quelli attribuiti a Israele, Hezbollah o altri attori. Una pace duratura non può essere basata sulla memoria amputata.

La risposta determinerà una delle dimensioni più sensibili del post-accordo. Il ritiro, le aree pilota e la ricostruzione saranno misurate sul terreno. La giustizia, invece, sarà misurata nel tempo, nei file delle vittime, negli archivi delle ONG, nei tribunali stranieri e nei rapporti internazionali. L’accordo quadro può ostacolare lo stato libanese. Non può cancellare le richieste di verità che derivano dalle rovine del Sud.