Libano-Israele Accordo quadro: La serratura delle maggioranze

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L’accordo quadro firmato a Washington tra Libano, Israele e Stati Uniti non è solo al confine meridionale. Si gioca anche nelle istituzioni libanesi, attraverso i quorum, le major, le relazioni parlamentari e governative di potere, così come nell’esercito, che è chiamato ad applicare parte del meccanismo più sensibile. La qualifica di « accordo quadro » non è sufficiente per rimuovere la questione costituzionale. Se il testo commette l’esercito libanese, la ricostruzione, le finanze pubbliche, la sovranità o gli obblighi internazionali del paese, difficilmente può rimanere al di fuori del Consiglio dei ministri e del Parlamento.

Il dibattito inizia con l’articolo 52 della Costituzione, che organizza la negoziazione e la ratifica dei trattati. Esso riguarda anche l’articolo 65, che stabilisce le norme per il processo decisionale nel Consiglio dei ministri, in particolare sulle questioni fondamentali. Riguarda anche l’articolo 34, che determina il quorum della Camera, l’articolo 36, che impone il voto pubblico e nominale per le leggi, e l’articolo 19, che consente a dieci deputati di rinviare la questione al Consiglio costituzionale. Questi articoli non sono dettagli procedurali. Possono diventare strumenti concreti di blocco.

La battaglia è anche politica. Il tandem sciita Amal-Hezbollah da solo non ha la capacità di controllare l’intero governo o il Parlamento. Ma ha abbastanza peso per rallentare, contestare, delegittimizzare o spostare il dibattito per la strada. Di fronte a lui sono la presidenza, il Primo Ministro, una parte delle forze sovraniste, il Kataeb, le Forze libanesi, i deputati indipendenti e i blocchi che vogliono ripristinare il monopolio statale sulle armi. Tra questi due campi, diversi attori possono esitare: la Corrente Patriottica Libera, i deputati vicini a Walid Joumblatt, alcuni indipendenti, o ministri che vogliono evitare il confronto interno.

La questione di Taef complica ulteriormente l’equazione. Il documento dell’accordo nazionale del 1989 prevede la dissoluzione delle milizie e la consegna delle loro armi allo Stato. Ma prevede anche la liberazione dei territori occupati libanesi e l’estensione della sovranità statale al Sud. Nella pratica politica libanese, questa seconda dimensione serviva a legittimare la resistenza di Hezbollah a Israele, soprattutto finché l’occupazione del Sud era una realtà. L’accordo quadro di Washington riapre così una vecchia divisione: dovremmo leggere Taif come obbligo di disarmare tutti i gruppi armati, o come compromesso che ha lasciato spazio alla resistenza finché Israele occupa o minaccia il Libano?

Un accordo quadro che può produrre obblighi

Il governo può sostenere che l’accordo quadro non è ancora un trattato definitivo. Questa linea è politicamente utile. Evita la parola « pace », molto sensibile in Libano. Esso consente inoltre di affermare che gli impegni più pesanti verranno in seguito, in un allegato di sicurezza o in un accordo di pace e di sicurezza completo.

Ma il diritto internazionale non si ferma sotto il documento. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati definisce un trattato come accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, « indipendentemente dal suo nome particolare ». In altre parole, un accordo può essere denominato « framework », « memoranda », « protocol » o « declarazione » e, nonostante tutto, produrre obblighi se gli Stati intendono commettere.

Il contenuto del testo di Washington è quindi cruciale. Esso prevede che le Forze Armate libanesi si assumano gradualmente la responsabilità di sicurezza nelle aree pilota. Esso prevede il disarmo verificato dei gruppi armati non statali. Esso prevede lo smantellamento della loro infrastruttura. Esso prevede una ridistribuzione israeliana progressiva. Esso comprende un gruppo di coordinamento militare con il sostegno e la partecipazione degli Stati Uniti. Esso prevede anche la mobilitazione internazionale per la ricostruzione, con condizioni per il monitoraggio dei fondi.

Queste clausole possono produrre effetti concreti. Possono impegnare forze armate, bilanci, amministrazioni, crediti infrastrutturali, regole di distribuzione degli aiuti, obblighi di verifica e coordinamento della sicurezza internazionale. Quanto più si applicano, tanto più è difficile che l’argomentazione del mero quadro politico si diffonda.

L’esecutivo può risparmiare tempo con questa qualifica. Ma non appena l’esercito riceve ordini operativi, non appena le zone pilota sono attivate, non appena il finanziamento è diretto secondo i termini del testo, la questione costituzionale diventa inevitabile. Il blocco può quindi venire non solo dagli oppositori dell’accordo, ma anche da avvocati, parlamentari o ministri che chiedono una procedura chiara.

Articolo 52: la chiave per il passaggio al Parlamento

L’articolo 52 della Costituzione libanese afferma: « Il presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati in accordo con il capo di governo. Questi non saranno considerati ratificati a meno che il Consiglio dei ministri non sia d’accordo. Il governo informa la Camera dei deputati quando gli interessi del paese e della sicurezza dello Stato lo permettono»

Lo stesso articolo aggiunge: « I privilegi che impegnano le finanze statali, i trattati commerciali e tutti i trattati che non possono essere denunciati alla fine di ogni anno possono essere ratificati solo dopo l’accordo della Camera dei deputati. Questa frase è al centro del rischio costituzionale.

L’accordo quadro potrebbe commettere finanze statali. Anche se l’assistenza alla ricostruzione proviene da partner internazionali, la sua attuazione può richiedere meccanismi pubblici, amministrazioni, controlli, spese militari, elettricità, acqua, telecomunicazioni, strade, compensazioni o impegni di bilancio pluriennali. Se lo Stato libanese è quello di organizzare e finanziare parte di questa architettura, l’articolo 52 può essere invocato.

Il testo può essere denunciato alla fine di ogni anno? Nulla nella sua logica assomiglia ad una disposizione annuale facilmente revocabile. Sta organizzando una transizione militare e politica a un accordo di pace e sicurezza. Crea obblighi sequenziati e verificati. Questa durata del tempo può alimentare l’argomento di un passaggio obbligatorio attraverso la Camera.

Il governo potrebbe dire che l’accordo quadro non è ancora ratificato in pieno senso, e che il Parlamento sarà solo sequestrato dell’accordo finale. Gli oppositori risponderanno che l’esecutivo non può iniziare ad attuare obblighi militari, finanziari e di sicurezza in attesa di un’ipotetica ratifica futura. Questo è dove il rischio di blocco diventa concreto.

Articolo 65: due terzi del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri è il primo blocco istituzionale. L’articolo 65 stabilisce che « il potere esecutivo è conferito al Consiglio dei ministri, che costituisce il potere a cui sono soggette le forze armate ». Questa frase è centrale. L’accordo quadro assegna un ruolo diretto all’esercito libanese. Il governo non può quindi trattare il caso come semplice corrispondenza diplomatica.

L’articolo 65 afferma: « Il quorum legale per le sue riunioni è di due terzi dei suoi membri. Le decisioni sono prese per consenso, o se ciò risulti impossibile, per voto, e le decisioni saranno prese a maggioranza del presente. Ma il testo aggiunge una regola più rigorosa: « Per quanto riguarda le questioni fondamentali, essi richiedono l’approvazione di due terzi dei membri del governo come indicato nel decreto di formazione »

L’articolo 65 elenca le questioni fondamentali. Cita, tra l’altro, « guerra e pace », « accordi e trattati internazionali », « il bilancio generale dello Stato » e « programmi di sviluppo globale e a lungo termine ». L’accordo quadro copre diversi di questi temi. Riguarda Israele, la sicurezza, l’esercito, la ricostruzione, l’aiuto internazionale e il rapporto tra guerra e pace.

Il governo di Nawaf Salam ha 24 ministri. Il quorum per l’incontro è quindi sedici ministri. Per una questione fondamentale, l’approvazione richiede anche 16 ministri, cioè due terzi dell’intero gabinetto. Questa soglia è il primo vero campo di battaglia politico.

Il tandem Amal-Hezbollah da solo non ha un terzo blocco formale. Diverse fonti sulla formazione del Governo indicano che ha ottenuto quattro portafogli, tra cui il Dipartimento delle Finanze relative a Amal, ma non nove ministri. Non può quindi bloccare una decisione che richiede sedici voti da solo. Ma può bloccare se porta con sé ministri prudenti, ministri vicini ad altri blocchi, o ministri che rifiutano di assumere l’esercito senza garanzie di ritiro israeliani.

Il blocco del governo può assumere diverse forme: l’assenza di una seduta per prevenire il quorum, la richiesta di rinvio, il rifiuto di approvare gli allegati sicuri, l’obbligo di un precedente dibattito parlamentare, o il voto negativo che impedisce di raggiungere i sedici voti. In un gabinetto di ventiquattro, nove ministri assenti o opposti sono sufficienti per impedire l’approvazione di due terzi.

Il governo: un equilibrio meno semplice del potere che sembra

Il governo Salam è stato formato in un contesto di pressione internazionale, richiesta di riforma e ricostruzione del dopoguerra. È stato presentato come un gabinetto di ventiquattro ministri, senza blocco di terzi concesso al tandem sciita. Questa architettura è stata progettata per limitare la capacità veto di Hezbollah e Amal, pur mantenendo una rappresentazione sciita indispensabile per il funzionamento religioso dello stato.

Ma l’assenza di un blocco formale di terzi non significa mancanza di potere politico. Amal mantiene il Dipartimento delle Finanze, posizione strategica in tutte le questioni relative agli stanziamenti, alle erogazioni e alla ricostruzione. Hezbollah mantiene un notevole peso politico e comunitario, anche se è indebolito dalla guerra e contestato da qualche opinione. Il tandem può anche utilizzare la legittimità della rappresentanza sciita per contestare una decisione presa senza il suo consenso.

La linea presidenziale e governativa cercherà probabilmente di riunire i ministri a favore del ritorno dello Stato, delle riforme e della ricostruzione. Può contare su coloro che vogliono rafforzare l’esercito e soddisfare le aspettative americane e internazionali. Ma alcuni ministri, anche non legati ad Hizbollah, possono temere che un voto troppo veloce esporrà l’esercito al confronto interno.

I ministri più sensibili saranno la difesa, l’interno, le finanze, i lavori pubblici, l’energia, le telecomunicazioni, gli affari sociali e gli affari esteri. La difesa deve ricoprire il ruolo dell’esercito. L’Interno deve gestire le manifestazioni. Le finanze devono elaborare stanziamenti e fondi. I ministeri tecnici devono organizzare la ricostruzione. Gli affari esteri devono difendere il testo con i partner. Ogni portafoglio può diventare un punto di attrito.

Il governo può quindi essere diviso in quattro gruppi. Il primo sosterrà l’accordo come strumento di sovranità. La seconda sarà soggetta a garanzie israeliane e parlamentari. Il terzo si opporrà a causa di Hezbollah e del rifiuto di qualsiasi coordinamento con Israele. Il quarto cercherà di evitare un voto chiaro, chiedendo l’allegato sicuro, le mappe e il calendario prima di prendere una decisione.

Articoli 34 e 36: quorum parlamentare e voto pubblico

Se l’accordo, l’allegato o l’applicazione della legislazione vengono al Parlamento, la sezione 34 diventa centrale. Essa afferma: « La Camera può essere validamente costituita solo dalla presenza di una maggioranza dei suoi membri legalmente costituiti. La votazione è presa a maggioranza. In caso di parità di condivisione, la questione della deliberazione è respinta»

Il Parlamento ha centoventi deputati. Il quorum è dunque sessantacinque deputati presenti. Senza sessantacinque deputati, la seduta non può cominciare. Il quorum è un classico mezzo di blocco in Libano. I blocchi possono boicottare una sessione per evitare la sua apertura, soprattutto quando un testo tocca questioni esistenziali.

Una volta raggiunto un quorum, il voto ordinario è a maggioranza. Ciò significa che una legge di ratifica ordinaria non richiede automaticamente due terzi dei deputati. Ma politicamente, un accordo con Israele adottato a breve maggioranza sarebbe molto fragile. Potrebbe essere legale senza essere accettato.

L’articolo 36 aggiunge un vincolo politico: « I voti sono espressi ad alta voce o seduti e sollevati se non in caso di elezioni, in tal caso il voto è segreto. Su tutte le leggi e sulla questione della fiducia votiamo sempre per appello nominale e aloud. Una legge sull’accordo dovrebbe pertanto obbligare ogni membro a votare pubblicamente.

Questo voto pubblico è un elemento importante dell’equilibrio del potere. Un deputato del Sud, uno sciita eletto, indipendente, un cristiano sovrano eletto o un deputato drusi non pagherà lo stesso prezzo politico secondo il suo voto. Gli oppositori possono accusare i sostenitori dell’accordo di cedere a Israele. I sostenitori saranno in grado di accusare gli avversari di proteggere le armi non statali. Il voto nominale trasforma ogni posizione in un atto politico esposto.

Parlamento: chi può votare a favore, chi può bloccare?

La Camera libanese è frammentata. Hezbollah e i suoi alleati persero la loro maggioranza nel 2022. Reuters ha stimato che il blocco delle forze che sostengono il mantenimento delle armi di Hezbollah o alleato al partito a circa 72 posti, rispetto a settantuno nel 2018. Questa cifra è vicina alla maggioranza assoluta di sessantacinque, ma non la supera. Il campo pro-Hezbollah non può imporre una legge da solo. Può tuttavia rendere un ampio consenso quasi impossibile.

Il nucleo opposto all’accordo sarà formato da Hezbollah e dai suoi alleati diretti. Il deputato Hassan Fadllallah ha già respinto l’accordo e ha avvertito che l’applicazione forzata potrebbe portare alla guerra civile. Il blocco Hezbollah non voterà a favore di una legge che attua il disarmo ai sensi dei termini di Washington.

Amal occupa una posizione più istituzionale. Nabih Berri, presidente del Parlamento e leader del movimento Amal, è l’attore centrale. Amal condivide la rappresentazione sciita con Hezbollah e non può facilmente dissociarsi da un rifiuto comunitario del testo. Ma Berri è anche il custode dell’istituzione parlamentare e l’interlocutore delle mediazioni. La leva principale è il tempo: l’ordine del giorno, il ritmo delle riunioni, i comitati, le consultazioni, i requisiti di garanzia, la richiesta di testo completo.

Di fronte al tandem sciita, le Forze libanesi e il Kataeb sono molto propensi a sostenere l’accordo se è presentato come un ritorno al monopolio statale. Samy Gemayel ha elogiato l’accordo credendo che il Libano stesse vincendo se ha dedicato l’esclusiva delle armi e la decisione di guerra e di pace tra istituzioni legittime. Le Forze libanesi hanno a lungo difeso la fine delle armi non statali. Essi possono quindi sostenere il principio, pur esigendo un efficace ritiro e salvaguardie israeliane.

La Free Patriotic Current è uno degli attori più incerti. Non è più in un’alleanza meccanica con Hezbollah, ma può rifiutare un accordo percepito come imposto da Washington. Potrebbe richiedere una strategia di difesa nazionale, un programma di ritiro israeliano e una garanzia che l’esercito non sarà posto contro Hezbollah senza consenso. I suoi membri possono quindi diventare un gruppo cardine.

I membri vicini a Walid Jumblatt possono anche agire come arbitri. Jumblatt critica l’influenza iraniana e la decisione militare di Hezbollah, ma è anche diffidente di accordi sbilanciati con Israele. Il suo campo potrebbe sostenere un esercito forte, mentre esigenti garanzie internazionali più ampie, in particolare europee o ONU. Gli indipendenti e i parlamentari che sono emersi dalla controversia possono essere divisi tra il requisito della sovranità statale e il rifiuto di un accordo troppo americano.

Così, il governo non può contare su una maggioranza automatica. Il voto di fiducia del febbraio 2025, ottenuto con novantacinque voti su centoventitto, non pregiudica un voto su Israele. Alcuni membri possono sostenere Salam per le riforme e rifiutare un accordo quadro che incide sulla guerra, sulle armi e sulla sovranità. La maggior parte sarà ricostruita a file.

Il Consiglio costituzionale: 10 deputati sono sufficienti

L’articolo 19 della Costituzione consente a 10 deputati di fare riferimento al Consiglio costituzionale per contestare una legge. Quella soglia è bassa. Significa che anche se il governo riesce a far approvare una legge di ratifica o di esecuzione, il testo può ancora essere contestato.

Ci sono molti argomenti possibili. I deputati possono sostenere che l’articolo 52 è stato violato se il Parlamento non è stato sequestrato al momento giusto. Essi possono contestare l’applicazione dell’articolo 65 se il Consiglio dei ministri non ha approvato una questione fondamentale con i due terzi richiesti. Essi possono invocare l’articolo 49 se l’accordo è considerato incompatibile con l’integrità territoriale. Essi possono invocare Taëf se il testo è considerato contrario all’equilibrio postbellico della Repubblica.

Il rimedio costituzionale non può essere sufficiente a bloccare definitivamente. Ma può ritardare, delegitimizzare, esporre politicamente e imporre chiarificazione. In un caso così sensibile, il tempo giudiziario stesso diventa uno strumento politico.

Taif: Dissoluzione delle milizie e eccezione della resistenza

Il dibattito Taif è al centro della crisi. Il documento dell’accordo nazionale prevede « la proclamazione della dissoluzione di tutte le milizie libanesi e non libanesi e la consegna delle loro armi allo Stato libanese entro sei mesi ». Questa frase è l’arma dei sostenitori dell’accordo. Dicono che il disarmo dei gruppi armati non statali non è una nuova richiesta israeliana, ma un impegno libanese di oltre tre decenni.

Ma Taëf contiene anche un componente sul sud. Esso prevede « tutte le misure necessarie per liberare tutti i territori libanesi dall’occupazione israeliana, estendere la sovranità statale in tutto il suo territorio e schierare l’esercito libanese nella zona di confine riconosciuta a livello internazionale ». Questa frase è stata la base politica per l’argomento della resistenza.

Taef non si chiama Hezbollah. Non dice esplicitamente che Hezbollah deve conservare le sue armi. Ma nella pratica politica libanese, la distinzione tra milizie dalla guerra civile e resistenza all’occupazione israeliana ha permesso a Hezbollah di sfuggire al disarmo generale. Dopo il ritiro israeliano del 2000, questa eccezione è stata estesa dalla questione delle fattorie Shab`a, prigionieri, violazioni israeliane e successive dichiarazioni ministeriali che si riferivano all’esercito, al popolo e alla resistenza.

È qui che l’accordo quadro è esplosivo. Non riconosce questa eccezione. Parla di gruppi armati non statali da disarmare. Rende il reinserimento israeliano condizionato a quel disarmo verificato. Per i sostenitori del testo, questa è una correzione necessaria di un’eccezione che è diventata permanente. Per i suoi avversari, questa è una contraddizione con lo spirito di Taif, perché la resistenza non può essere disarmata finché Israele mantiene una presenza o una capacità di aggressione.

La contraddizione non è quindi puramente giuridica. La lettera di Taef sostiene il monopolio statale. La pratica politica di Taif ha legittimato, almeno per un periodo, la resistenza di Hezbollah a Israele. L’accordo quadro costringe il Libano a decidere tra queste due eredità, senza un precedente consenso nazionale.

Sud Libano come argomento parlamentare

La percezione del Sud pesa in tutte le major. Per alcuni degli abitanti, lo stato non ha protetto. L’esercito si ritirò o non poteva rimanere in alcune aree. I civili sono stati bombardati, distrutti, spostati e collasso di servizio. Se l’accordo inizia con obblighi di disarmo senza il ritiro israeliano visibile, sarà visto come una concessione a Israele.

Hezbollah userà questo argomento. Dirà che lo stato torna al Sud per non proteggere, ma per attuare una mappa stradale americana e israeliana. Questa lettura può influenzare i deputati sciiti, Amal, i rappresentanti eletti del Sud, e parlamentari che temono di votare contro i sentimenti delle popolazioni colpite.

I sostenitori dell’accordo dovranno rispondere ai fatti. Un ritiro israeliano da una prima zona pilota, arresti scioperi, strade riaperte, vera ricostruzione e un esercito che serve i civili può cambiare la percezione. Senza questo, il testo sarà difeso a Beirut ma sfidato nelle località che devono essere attuate.

L’esercito libanese: il possibile punto di rottura

L’esercito è l’attore più esposto. L’accordo chiede a Israele di prendere il controllo delle aree pilota, di impedire il ritorno di gruppi armati non statali, di facilitare il ritorno dei civili e di accompagnare il reinserimento israeliano. Questa missione potrebbe trasformare l’esercito in arbitro di un conflitto politico che le istituzioni non avrebbero risolto.

Tre scenari sono possibili. Nel primo, l’esercito è accuratamente schierato in aree dove esiste un tacito accordo locale. Controlla le strade, gli edifici pubblici, i rendimenti civili e i punti visibili, senza cercare immediatamente di smantellare tutte le infrastrutture di Hezbollah. Questo scenario limita il rischio interno, ma può deludere Israele e Washington.

Nel secondo, l’esercito applica misure più visibili: checkpoint, divieto di posizioni armate, confisca di armi apparenti, controllo dell’accesso alle zone pilota. Hezbollah ha protestato, mobilitato politicamente, ma ha evitato il confronto diretto. Questo è lo scenario di tensione controllato.

Nel terzo, l’esercito è ordinato di smantellare l’infrastruttura di Hezbollah o impedire fisicamente ai suoi combattenti di tornare. Se il partito rifiuta, l’esercito deve scegliere tra ritiro o confronto. Questo scenario è il più pericoloso. Può causare una grande crisi interna o anche lo scoppio di scontri localizzati.

Il pericolo principale non è solo militare. E’ simbolico. L’esercito libanese rimane una delle poche istituzioni nazionali ancora rispettate in tutte le comunità. Se è percepito come agire sotto la supervisione americana, o come indirettamente assicurando forze israeliane ancora presenti nella zona di sicurezza, la sua immagine può essere gravemente danneggiata.

Anche l’esercito manca di risorse. Dipende dagli aiuti esterni, in particolare dagli Stati Uniti e dall’Europa. Ha bisogno di veicoli, carburante, comunicazioni, intelligenza, sorveglianza, sminamento e finanziamento. Affidare a lui un compito così pesante senza consenso politico e senza mezzi sufficienti sarebbe quello di trasferire all’istituzione militare una crisi che i civili non hanno risolto.

Il precedente del 17 maggio 1983

Il precedente del 17 maggio 1983 si basa su questo dibattito. Questo accordo tra Libano e Israele, firmato con la mediazione americana dopo l’invasione israeliana del 1982, era quello di organizzare un regime di ritiro e sicurezza. È stata respinta da una parte significativa del paese, percepita come sotto occupazione e abrogata nel 1984.

Il contesto attuale è diverso. Ma la memoria politica è viva. Qualsiasi accordo con Israele firmato a titolo di garanzia americana, senza un consenso nazionale e senza un completo ritiro israeliano chiaramente datato, sarà paragonato al 1983. Gli oppositori useranno questo precedente per affermare che un accordo al di fuori del consenso libanese può ravvivare le fratture interne.

Questa memoria pesa su membri e ministri. Un voto nominale su un testo relativo a Israele sarà politicamente costoso. Alcuni funzionari cercheranno quindi di evitare di votare, di ritardare l’esame o di chiedere garanzie. Ma evitare di votare può alimentare un’altra accusa: quella di circonvenzione costituzionale.

Un accordo sospeso dalle relazioni di potere

L’accordo quadro è sospeso a maggioranza doppia. Una maggioranza istituzionale: sedici su ventiquattro ministri del Consiglio dei ministri, sessantacinque deputati presenti in Aula, maggioranza dei voti in voto pubblico, e il rischio di un appello di dieci membri al Consiglio costituzionale. Una maggioranza politica: una coalizione sufficiente tra la presidenza, il governo, le forze sovrane, i centristi e gli indipendenti per difendere il testo senza rompere il paese.

Amal-Hezbollah non controlla più la maggioranza parlamentare e non ha solo un terzo del blocco nel governo. Ma hanno una forte capacità istituzionale e politica. Possono bloccare il Parlamento per quorum, il governo di due terzi, la strada per mobilitazione, e nel Sud contestando la distribuzione dell’esercito. Di fronte a loro, le Forze libanesi, il Kataeb, alcuni indipendenti e riformisti possono spingere per l’applicazione del monopolio statale. Il PLC, i jumblattists e diversi rappresentanti eletti conservatori possono diventare arbitri.

La questione di Taif aumenta l’incertezza. Il testo può essere difeso come applicazione del disarmo delle milizie. Può essere respinta come resistenza interrogante fino a quando Israele rimane presente. Entrambe le letture esistono. L’accordo quadro costringe il paese a scegliere tra di loro senza costruire il consenso necessario.

Il prossimo passo sarà quindi decisivo. Se il governo sottopone l’accordo al Parlamento, rischia di bloccare. Se non lo sottopone, rischia la carica di circonvenzione. Se avanza da annessi e decisioni ministeriali, rischia di trasferire la crisi all’esercito. Il documento firmato a Washington non dipende quindi esclusivamente dalla volontà americana o israeliana. Ora dipende dalle major libanesi, dai quorum, dalla lettura del Taif, dal ruolo di Nabih Berri, dalla reazione di Hezbollah, dal coraggio dei deputati e dalla capacità dell’esercito di non diventare il campo di battaglia per una decisione politica che il Libano non ha ancora deciso.