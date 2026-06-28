Accordo Libano-Israele: quello che Beirut non vuole vedere pubblicato

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L’accordo siglato tra Libano, Israele e Stati Uniti non è limitato ad un quadro diplomatico per porre fine alle ostilità nel sud del Libano. Dietro il testo pubblico, già con conseguenze politiche, è un allegato di sicurezza che rimane classificato come segreto. Ufficialmente questo allegato non è stato pubblicato su richiesta del governo libanese. Politicamente, questa chiarificazione è essenziale. Essa afferma che il contenuto di questo documento è abbastanza sensibile da non essere tenuto conto dell’opinione pubblica libanese.

Il nucleo del problema non è solo il graduale ritiro dell’esercito israeliano, né il disarmo di Hezbollah in alcune zone del Sud. Il punto più esplosivo è altrove: l’annessione organizzerebbe, secondo i media che riportavano il suo contenuto generale, una forma di coordinamento operativo tra l’esercito libanese e l’esercito israeliano, sotto la mediazione americana. In altre parole, due eserciti ufficialmente nemici, senza un trattato di pace, senza pieno riconoscimento politico e dopo mesi di guerra, sarebbero ora chiamati ad agire in una sequenza di sicurezza comune.

Il testo pubblico parla di un meccanismo di coordinamento militare trilaterale, facilitato dagli Stati Uniti. Questa formula diplomatica sembra tecnica. Non lo e’. Ciò significa che Washington fungerebbe da interfaccia tra le due parti per organizzare il passaggio graduale di alcune aree del sud del Libano sotto il controllo dell’esercito libanese, in connessione con il reinserimento israeliano. Il Libano non negozierebbe più soltanto una posizione politica. Sarebbe parte di un’architettura di sicurezza in cui i movimenti del suo esercito, le aree da riprendere, i criteri di verifica e le fasi del ritiro israeliano sarebbero discussi in un quadro direttamente che coinvolge Israele.

Questo è esattamente ciò che l’allegato segreto rende politicamente infiammabile. Pubblicato nella sua interezza, potrebbe dare l’immagine della cooperazione militare di fatto tra l’esercito libanese e l’esercito israeliano. Anche se questa cooperazione è indiretta, inquadrata dagli Stati Uniti e presentata come un meccanismo di stabilizzazione, sarebbe una rottura importante nella storia recente del Libano. Finora, la linea ufficiale libanese era basata su tre pilastri: ritiro israeliano, sovranità statale libanese, rifiuto di normalizzare. L’annesso sembra introdurre una logica diversa: sovranità libanese, sì, ma verificata, sequenziata e coordinata con Israele.

Secondo i media, questo allegato metterebbe in dettaglio le aree pilota in cui l’esercito libanese dovrebbe schierare. Esso precisa anche le modalità per il reinserimento israeliano, i meccanismi per verificare lo smantellamento dell’infrastruttura di Hezbollah e le condizioni per il ritorno dei civili. A quanto pare, questa e’ una procedura militare. In realtà, è una forma di controllo politico del territorio libanese in fasi. L’esercito libanese non avrebbe semplicemente preso il controllo del sud perché è un territorio nazionale. Essa verrà ripresa con un meccanismo convalidato da Israele e dagli Stati Uniti, con criteri di sicurezza imposti o negoziati.

Il problema più sensibile è la verifica. Chi decide che un’area è sufficientemente « pulita » dell’infrastruttura di Hezbollah? Chi certifica che l’esercito libanese controlli efficacemente il terreno? Chi crede che il ritiro israeliano possa procedere alla fase successiva? Se Israele mantiene il diritto di guardare, anche indirettamente, l’accordo non ripristina semplicemente l’autorità dello Stato libanese. Essa pone questa autorità in condizioni di sicurezza esterna.

È qui che la domanda di classificazione libanese ha senso. Il governo libanese sa che una tale lettura sarebbe politicamente esplosiva. Per un’opinione pubblica, l’accordo potrebbe essere presentato come un tentativo di ripristinare la sovranità nazionale. Per altri, sembrerebbe essere un coordinamento di sicurezza con il nemico. Hezbollah, così come i suoi alleati e parte della popolazione sciita del Sud, può vedere questo come una legalizzazione della presenza israeliana fino a quando le condizioni sono soddisfatte. Possono anche considerarlo come un tentativo di trasformare l’esercito libanese in una forza per fare, sotto la pressione degli Stati Uniti e di Israele, ciò che Israele non ha raggiunto attraverso la guerra: lo smantellamento dell’infrastruttura militare di Hezbollah nel sud del paese.

L’altro elemento inquietante è la mancanza di un calendario automatico. Israele non sembra impegnarsi a un completo ritiro in una data fissa. Il ritiro sarebbe collegato a fasi, aree, verifiche. Questo dà a Israele la capacità di bloccare. Se un’area è considerata insufficientemente sicura, se si scopre l’infrastruttura, se l’attività di Hizbullah è segnalata, la ridistribuzione israeliana può essere ritardata. Il Libano si troverebbe allora in una situazione paradossale: il suo esercito sarebbe chiamato a cooperare nel processo, ma senza immediata garanzia di recuperare il suo intero territorio.

Questa architettura crea un precedente. Essa pone l’esercito libanese al centro di un meccanismo in cui deve contemporaneamente rassicurare Israele, soddisfare Washington, evitare il confronto interno con Hezbollah e preservare la sua legittimità nazionale. E’ una missione quasi impossibile. Troppa fermezza contro Hezbollah può aprire una grande crisi interna. Troppa cautela può permettere a Israele di mantenere la sua presenza. Troppo coordinamento con Israele può essere visto come normalizzazione militare. Un coordinamento troppo poco può fallire l’accordo.

L’allegato segreto è quindi probabilmente il vero testo dell’accordo. Il documento pubblico vende una formula politica: pace, sicurezza, sovranità, ritorno degli abitanti. L’annesso organizzerebbe la meccanica concreta: che distribuisce, dove, sotto quale verifica, con quale coordinamento e a beneficio di quale garanzia di sicurezza. È questa meccanica che disturba. Perché trasforma il sud del Libano in un laboratorio per un nuovo equilibrio: una sovranità libanese sotto Washington, monitorata da Israele e sfidata da Hezbollah.

Il governo libanese potrebbe aver chiesto segretezza per evitare un’esplosione immediata. Ma il segreto non risolve niente. Al contrario, alimenta il sospetto. In un paese già traumatizzato da guerra, distruzione, spostamento e crollo economico, un accordo di sicurezza che coinvolge l’esercito israeliano, anche indirettamente, non può rimanere nell’ombra per molto tempo. Se è veramente una questione di ripristinare la sovranità libanese, allora il libanese dovrà sapere a che costo. Se si tratta di stabilire un coordinamento militare travestito, allora il dibattito politico è appena iniziato.

Se il testo delle 14 questioni rese pubbliche è già controverso, si può solo mettere in discussione l’entità delle altre concessioni fatte dal Libano e contenute nel presente allegato.