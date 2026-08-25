Shibani rimane a Beirut: il compromesso di sei mesi

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Mohammad Reza Shibani alla fine rimarrà a Beirut. L’ex ambasciatore iraniano ha ottenuto una residenza di sei mesi il 24 agosto 2026 rilasciata dalla Sicurezza Generale, mentre il suo diritto di soggiorno è scaduto. Questa formula non gli dà la sua approvazione o il suo status di ambasciatore. Tuttavia, evita la sua partenza immediata e chiude temporaneamente un caso che minacciava di provocare una nuova tensione tra Libano e Iran.

Il compromesso è amministrativo nella sua forma, ma politico nei suoi effetti. Dal mese di marzo, il Ministero degli Affari Esteri libanese ha considerato Shibani come persona non grata e ha chiesto la sua partenza. La conservazione dell’ex diplomatico nel Territorio sembrava quindi difficile riconciliarsi con tale decisione. A poche ore dalla scadenza, la Sicurezza Generale ha preso un’altra lettura: per distinguere lo status diplomatico permanentemente perso dal diritto personale di risiedere in Libano.

Un inizio che sembrava inevitabile

Il file risale al 24 marzo 2026. Il Ministero degli Affari Esteri ha poi dato all’Ambasciata dell’Iran una nota ufficiale ritirando l’accordo alla nomina di Mohammad Reza Shibani. Beirut aveva anche dichiarato persona non grata sulla base dell’articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La sua partenza è stata richiesta prima del 29 marzo.

La decisione non significava una rottura nei rapporti tra Beirut e Teheran. Stava prendendo di mira Shibani personalmente. In particolare, la diplomazia libanese lo incolpò per le posizioni sugli affari interni e per i contatti con gli attori libanesi al di fuori del quadro che il Ministero intende imporre ai rappresentanti stranieri.

Shibani non aveva lasciato il paese. Nel corso dei mesi, il suo caso era cambiato in natura. La domanda non era più solo se il Libano accettasse di accreditarlo come ambasciatore. Ha anche cercato di determinare su quale base giuridica poteva continuare a rimanere a Beirut dopo essere stato dichiarato indesiderato.

La scadenza del 24 agosto ha reso questa contraddizione impossibile rinviare. Il Ministro degli Esteri, Youssef Raggi, difese una linea rigorosa: lo status di persona non grata doveva portare alla partenza di Shibani. Secondo questa lettura, un’estensione della portata della decisione diplomatica potrebbe essere resa inutile.

Shibani ottiene sei mesi senza diventare ambasciatore di nuovo

La soluzione adottata il 24 agosto si basa proprio su una separazione tra due questioni. Mohammad Reza Shibani non fu reintegrato come ambasciatore dell’Iran in Libano. Non ha recuperato l’approvazione ritirata a marzo e il suo soggiorno non era più basato sul riconoscimento diplomatico. D’altra parte, la General Security gli concede una residenza legale di sei mesi.

Secondo i rapporti pubblicati da diversi media libanesi, Shibani ha presentato la sua domanda alla Sicurezza Generale con il suo passaporto iraniano. La formula è descritta come una « abitazione di cortese » concessa sotto le prerogative dell’Autorità di Residenza Aliens.

Questa costruzione risolve il problema immediato. L’ex Ambasciatore può rimanere nel territorio senza che il Ministero degli Affari Esteri ritorni formalmente alla decisione di marzo. Per Teheran, evita l’immagine dell’espulsione. Le autorità libanesi sostengono che lo status diplomatico di Shibani non è stato ripristinato.

Il compromesso, tuttavia, non toglie la contraddizione politica. Lo sta muovendo. La questione riguarda ora l’autorità che ha deciso su questa residenza, i funzionari che ne sono stati informati e la compatibilità di questa decisione amministrativa con la posizione difesa dalla diplomazia libanese.

Al Akhbar mette Hassan Choucair al centro del compromesso

Nella sua edizione del 25 agosto, Al Akhbar presenta il Direttore Generale della Sicurezza, il Generale Hassan Choucair, come uno dei principali architetti della situazione post-crisi. Secondo il giornale, ha condotto una mediazione politica con il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, al fine di trovare una formula che evita un’escalation con l’Iran senza tornare a Shibani il suo status diplomatico.

Il quotidiano afferma inoltre che il processo è stato coordinato con il presidente della Camera, Nabih Berri. In questa versione, la residenza di sei mesi non è semplicemente un atto amministrativo isolato. È il risultato di una ricerca di compromesso con copertura politica al vertice di Stato.

Al Akhbar collega la decisione ai poteri della Sicurezza Generale in materia di residenza. Il giornale invoca il decreto-legge del 18 luglio 1962 e, in particolare, le disposizioni che permettono al direttore generale di concedere determinate residenze di cortesia. Questa lettura dà al compromesso una duplice base: una competenza amministrativa per la forma e un accordo politico per evitare il confronto con Teheran.

Il quotidiano va oltre nella sua interpretazione politica e presenta la continuazione di Shibani come il fallimento di chi ha chiesto la sua partenza. Questa valutazione, tuttavia, appartiene alla linea editoriale del giornale. Il fatto verificabile rimane più stretto: Shibani rimane in Libano per sei mesi, ma senza ritrovare il suo status di ambasciatore.

Annahar e Asharq Al-Awsat sottolineano l’assenza di diplomazia

La lettura di Annahar introduce una differenza importante. Le relazioni quotidiane che i contatti hanno portato ad una formula fiduciosa della Sicurezza Generale emettendo una residenza di cortesia. Egli sottolinea, tuttavia, che il Ministero degli Affari Esteri libanese non sarebbe stato informato della decisione allo stesso modo degli altri attori coinvolti.

Asharq Al-Awsat riferisce una versione comparabile, ma fornisce chiarimenti sulla catena di decisione. Secondo una fonte di sicurezza citata dal giornale, Hassan Choucair ha proposto la residenza sulla base delle sue competenze legali e ha informato le autorità politiche interessate prima di firmarla, tra cui la presidenza della Repubblica, la presidenza del governo e il Ministero dell’Interno.

Nello stesso articolo, tuttavia, le fonti del Ministero degli Affari Esteri affermano che il Ministero non era stato informato della concessione di residenza. Questa differenza è centrale. Non riguarda l’esistenza del permesso di sei mesi, che è acquisito, ma il modo in cui lo Stato ha prodotto la sua decisione.

Le narrazioni non sono quindi totalmente incompatibili. Al Akhbar descrive una mediazione politica volta a costruire un compromesso. Annahar e Asharq Al-Awsat sottolineano maggiormente il divario tra questa soluzione e la posizione del Ministero degli Affari Esteri. Insieme, prendono una decisione il cui risultato è chiaro, ma il cui circuito istituzionale rimane da discutere.

Perché Youssef Raggi ha sfidato la manutenzione di Shibani

La posizione di Youssef Raggi si basa sulla decisione presa a marzo. Secondo il Ministro degli Affari Esteri, dichiarando Shibani persona non grata non dovrebbe solo provocare la perdita della sua ambasciatrice. Ciò ha coinvolto anche la sua partenza dal territorio libanese.

In questo contesto, concedergli un diritto di soggiorno come semplice cittadino iraniano crea un problema di coerenza giuridica e politica. Il cambiamento della categoria amministrativa consente di distinguere il diplomatico dagli stranieri residenti in Libano. Ma permette anche alla stessa persona di rimanere nel paese nonostante una decisione il cui obiettivo era proprio la sua partenza.

È su questo punto che si trova la frattura tra le due letture. Per i sostenitori del compromesso, le competenze della Sicurezza Generale permettono di trattare separatamente con residenza e accreditamento diplomatico. Per la linea di Raggi, questa separazione può aggirare le conseguenze di una decisione sovrana presa dal ministero responsabile delle relazioni esterne.

Una soluzione amministrativa che solleva una questione di Stato

Il caso Shibani non si riduce più alla presenza di un ex ambasciatore iraniano a Beirut. Ha fatto una domanda sulla catena decisionale libanese. Se la residenza di sei mesi cade esclusivamente sotto i poteri della Sicurezza Generale, l’episodio può essere presentato come una soluzione amministrativa eccezionale per gestire il soggiorno di un cittadino straniero senza alterare il suo status diplomatico.

Se, al contrario, questa soluzione è stata sviluppata politicamente senza piena associazione del Ministero degli Affari Esteri, il file rivela una divergenza più profonda. Un’istituzione avrebbe quindi mantenuto gli effetti della sua decisione diplomatica mentre un’altra avrebbe usato i propri poteri per prevenire il suo effetto più immediato: la partenza di Shibani.

Per il momento, il compromesso si basa su una distinzione precisa. Mohammad Reza Shibani rimane a Beirut, ma non è riconosciuto come ambasciatore. Il suo soggiorno è limitato a sei mesi. Il prossimo passo dipenderà, tra l’altro, da come Teheran organizzerà la sua rappresentanza in Libano e da ciò che le autorità libanesi decideranno sulla scadenza di tale residenza.