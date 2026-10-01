Siria-Hezbollah: colloqui segreti in Turchia

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I rappresentanti del governo siriano e dell’Hezbollah libanese si sono incontrati segretamente in Turchia nel settembre 2026 per ridurre le tensioni tra le due parti, secondo i rapporti stampa pubblicati giovedì 1 ottobre. L’incontro è stato organizzato su invito dei servizi di sicurezza e intelligenza turchi e si è tenuto in un’atmosfera positiva. Nessuna delle tre parti, tuttavia, aveva pubblicamente confermato queste discussioni al momento della loro divulgazione.

Tale incontro costituirebbe un importante sviluppo nelle relazioni tra Damasco e Hezbollah dalla caduta del regime Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Il movimento libanese era stato uno dei principali alleati militari di Assad per più di un decennio, coinvolgendo migliaia di combattenti in Siria contro gruppi armati contrari al regime. Al contrario, le nuove autorità siriane considerano questa presenza come una delle eredità dell’ex potere e hanno cercato di ridurre le reti di Hezbollah sul loro territorio.

L’obiettivo delle discussioni in Turchia sarebbe stato soprattutto pragmatico: prevenire le tensioni accumulate dal cambiamento del potere a Damasco di degenerare in confronto diretto. La mediazione turca sarebbe particolarmente significativa, poiché Ankara è diventata uno dei principali attori regionali con stretti rapporti con le nuove autorità siriane.

Siria-Hezbollah incontro organizzato dalla Turchia

Secondo le informazioni pubblicate giovedì, i rappresentanti del governo siriano e Hezbollah hanno partecipato ad un incontro diretto in Turchia durante settembre. Le discussioni sono state organizzate su iniziativa dei servizi di sicurezza e intelligenza turchi.

Le informazioni disponibili rimangono limitate sull’identità dei partecipanti. Nessun nome di ufficiale siriano o Hezbollah è stato ufficialmente comunicato. Né è stata resa pubblica l’esatta posizione dell’incontro in Turchia.

Le fonti citate dai media descrivono tuttavia un incontro che sarebbe stato ben condotto. Il suo obiettivo era quello di ridurre le tensioni tra Damasco e il movimento libanese, le cui relazioni furono profondamente interrotte dalla caduta di Bashar al-Assad.

La discussione diretta sarebbe di per sé un cambiamento. Per mesi, il rapporto tra le nuove autorità siriane e Hezbollah è stato dominato da diffidenza, accuse e questioni di sicurezza legate al confine con il Libano.

La caduta di Assad ha sconvolto il rapporto con Hezbollah

Durante la guerra civile siriana, Hezbollah impegnò direttamente i suoi combattenti insieme all’esercito di Bashar al-Assad. Il suo intervento aveva svolto un ruolo importante in diverse battaglie strategiche e nel garantire aree vicine al confine libanese.

Il movimento ha giustificato il suo intervento con la necessità di difendere la Siria contro i gruppi jihadisti e di proteggere il Libano dalla loro progressione. Al contrario, i suoi avversari consideravano il suo impegno come un sostegno militare decisivo al regime di Assad nella repressione dell’opposizione.

Questo periodo ha lasciato un’importante disputa con diversi componenti del nuovo potere siriano. Le forze che avevano combattuto contro il regime di Assad furono, dopo il dicembre 2024, al centro del nuovo ordine politico e di sicurezza siriano.

Per Hezbollah, la caduta di Assad era anche un importante insuccesso strategico. Per decenni la Siria era il principale territorio di transito tra Iran e Libano. Armi, attrezzature e vari supporti per il movimento libanese passarono attraverso il territorio siriano.

Il cambiamento di potere a Damasco ha quindi spezzato un elemento essenziale di questa continuità geografica.

Il confine libanese-siriano nel cuore delle tensioni

Dalla caduta di Assad, il confine tra Libano e Siria è stato uno dei principali soggetti di tensione. Le nuove autorità siriane hanno cercato di rafforzare il loro controllo sulle rotte e sulle strade utilizzate per il contrabbando.

Queste operazioni hanno talvolta portato a scontri in zone di confine dove le reti familiari, commerciali e politiche attraversano i confini tra i due paesi. I problemi del traffico di armi, del contrabbando e del movimento dei combattenti hanno reso le relazioni particolarmente difficili.

Per Damasco, riconquistare il controllo effettivo del confine è un problema sovrano. Per Hezbollah, la chiusura delle vecchie rotte di transito rappresenta una grande trasformazione del suo ambiente strategico.

Una discussione diretta tra le due parti può quindi soddisfare esigenze molto concrete. Questi includono l’eliminazione degli scontri, il chiarimento delle regole intorno ai passaggi di confine e la prevenzione di incidenti che potrebbero portare all’escalation.

Tuttavia, le informazioni pubblicate nella riunione di settembre non confermano esattamente quali casi sono stati trattati.

Ankara come Mediatore

La scelta della Turchia di ospitare l’incontro non sarebbe banale. Ankara mantiene stretti rapporti con le nuove autorità siriane e ha un’influenza importante sui bilanci politici e di sicurezza emersi dopo la caduta di Assad.

La Turchia ha anche canali di dialogo con vari attori libanesi e regionali. I suoi servizi di intelligence hanno svolto un ruolo regolare nei negoziati sensibili, nelle mediazioni o negli scambi indiretti tra i partiti avversari.

In questo caso Ankara avrebbe fornito spazio ai rappresentanti siriani e Hezbollah di incontrarsi direttamente senza dare immediatamente una dimensione pubblica o politica alle discussioni.

La sicurezza della mediazione è anche notevole. Secondo le informazioni disponibili, l’iniziativa è venuta dai servizi di sicurezza e intelligenza turchi piuttosto che da un approccio diplomatico tradizionale.

Ciò potrebbe indicare che le prime discussioni si sono concentrate sulle questioni pratiche e di sicurezza piuttosto che sulla completa normalizzazione politica tra Hezbollah e le nuove autorità siriane.

Questa interpretazione, tuttavia, rimane da confermare in assenza di un record ufficiale.

Interessi diversi ma la necessità di evitare il confronto

Nonostante il loro antagonismo storico, Damasco e Hezbollah hanno ora un interesse comune per impedire che le tensioni di confine si trasformino in conflitto aperto.

Le autorità siriane devono stabilizzare un territorio segnato da più di un decennio di guerra e ripristinare il controllo dei confini. Un ulteriore confronto con un attore armato libanese complica questo obiettivo.

Hezbollah è anche in una situazione profondamente diversa da quella di Bashar al-Assad. Il movimento sta affrontando le operazioni militari israeliane in Libano e le pressioni per disarmarla. L’apertura di un nuovo fronte alle autorità siriane aumenterebbe notevolmente queste difficoltà.

Le discussioni di sicurezza possono quindi essere possibili senza riconciliazione politica.

Il governo siriano non ha bisogno di cambiare il suo apprezzamento per il ruolo svolto da Hezbollah durante la guerra civile nella ricerca di accordi per stabilizzare il confine. Hezbollah, da parte sua, può negoziare con Damasco senza riconquistare il suo rapporto privilegiato con il regime di Assad.

Il problema delle armi rimane particolarmente sensibile

La questione delle armi e delle rotte di approvvigionamento è una delle principali sfide del nuovo rapporto tra Hezbollah e Siria.

Sotto Assad, la Siria era una componente essenziale dell’asse che collegava l’Iran a Hezbollah. Il confine permise il passaggio dei materiali e costituiva una profondità strategica per il movimento.

Le nuove autorità siriane hanno cercato di rompere con questa configurazione. Il rafforzamento del controllo dei confini riduce la capacità di Hezbollah di utilizzare le rotte logistiche precedenti.

Questo sviluppo arriva in un momento in cui Israele esercita una forte pressione militare sul movimento in Libano. Il controllo del confine siriano è quindi di grande importanza rispetto alle relazioni bilaterali tra Beirut e Damasco.

Un possibile accordo di sicurezza tra il governo siriano e Hezbollah potrebbe stabilire regole per evitare il confronto, ma non significherebbe necessariamente il ripristino delle vecchie rotte di transito.

Non ci sono informazioni disponibili sulla riunione in Turchia per suggerire che tale accordo è stato raggiunto.

Un primo passo piuttosto che la riconciliazione

Il carattere positivo attribuito all’incontro dovrebbe quindi essere interpretato con cautela. Un incontro che si svolge senza incidenti e permette di dialogare non significa che si risolvano controversie tra le due parti.

Il peso della guerra siriana rimane considerevole. Hezbollah ha combattuto per anni contro gruppi i cui leader o ex membri ora appartengono al nuovo ambiente politico e di sicurezza siriano.

Anche gli interessi regionali sono cambiati. Damasco cerca di consolidare le sue relazioni con nuovi partner e ricostruire le sue istituzioni, mentre Hezbollah perse con la caduta di Assad un alleato essenziale e un percorso strategico verso l’Iran.

L’incontro riportato in Turchia potrebbe, tuttavia, indicare il passaggio da una fase di potenziale confronto a un tentativo di gestire le controversie. Il fatto che i rappresentanti di entrambe le parti concordano, secondo le informazioni disponibili, di incontrarsi intorno alla stessa tabella sarebbe già uno sviluppo dopo quasi due anni di relazioni tesa.

I prossimi passi determineranno se il canale aperto dai servizi turchi rimane limitato agli scambi di sicurezza ad hoc o conduce a discussioni regolari. Per il momento, né Damasco né Hezbollah né Ankara hanno pubblicamente confermato l’incontro né dettagliato alcun impegno effettuato a settembre.

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