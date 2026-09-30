Simon Karam in Vaticano: dietro la negazione della mediazione, la battaglia diplomatica del Libano per il Sud

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Lo spostamento di Simon Karam in Vaticano può sembrare secondario ai negoziati con Israele, ai bombardamenti del Sud e alle discussioni dirette con Washington. Tuttavia assume una dimensione diversa quando guardiamo esattamente la funzione del suo visitatore. Simon Karam non fu mandato a Roma come semplice diplomatico: guidò la delegazione libanese a negoziare con Israele. La sua missione venne anche dopo la visita di Joseph Aoun in Vaticano e il processo di negoziazione stava attraversando una fase difficile. Le informazioni più significative, tuttavia, sono le precisazioni fornite da Beirut: la Santa Sede deve essere informata dello stato delle discussioni, ma non è chiesto di diventare il suo mediatore.

Questa negazione merita più attenzione della spettacolare ipotesi di mediazione pontificia. Esso fornisce una comprensione della strategia libanese. Beirut non cerca di sostituire il canale americano. Piuttosto, cerca di ampliare l’ambiente diplomatico intorno ai negoziati i cui risultati riguardano direttamente la sovranità del paese, il mantenimento degli abitanti del sud e il futuro della presenza internazionale. Il Vaticano si chiede quindi cosa possa realmente portare: una capacità di accompagnamento politico, un costante interesse per il Libano e una presenza concreta con il popolo del Sud. Tuttavia, non ha il ruolo o leva assegnato agli Stati Uniti nei negoziati.

Perché inviare il negoziatore stesso?

La scelta di Simon Karam è la prima considerazione. Mentre l’unico scopo dello spostamento era quello di mantenere i rapporti normali con la Santa Sede, il Libano aveva altri canali diplomatici. Il fatto che il capo della delegazione che negozia con Israele fosse responsabile di tale missione indicava che il contenuto delle discussioni era il nucleo dello spostamento.

La sequenza è anche importante. Joseph Aoun andò a Roma e incontrò il papa il mese precedente. La visita di Simon Karam è presentata come la continuazione di questo contatto. Quindi non si tratta di aprire improvvisamente un nuovo canale. Beirut cerca di seguire i livelli presidenziali e negoziali.

Karam deve soprattutto informare i suoi interlocutori del loro stato reale. Questa formula diventa chiara quando le informazioni disponibili sul passo successivo sono contraddittorie. Un’ottava sessione a Roma era ancora prevista, ma le possibilità di tenerla in ottobre sembravano più fragili. La settima sessione non ha risolto disaccordi sostanziali. Il file israeliano della « linea gialla », il ritiro delle forze nel sud e la questione delle armi di Hezbollah rimangono intrecciate.

La missione in Vaticano viene dunque in un momento in cui c’è un divario tra l’esistenza di un processo diplomatico e la sua capacità di produrre un risultato.

Probabilmente e’ quello che Simon Karam deve spiegare. Non solo dice che esiste una negoziazione, ma spiega anche cosa impedisce di andare avanti.

La negazione della mediazione non è un dettaglio

Beirut si prende cura di chiarire che non c’è richiesta di mediazione rivolta al Vaticano. Questa precisazione permette di escludere un’interpretazione immediata: quella di un Libano alla ricerca di un nuovo mediatore perché il canale esistente sarebbe fallito.

Tale approccio avrebbe avuto un notevole significato politico. Chiedere alla Santa Sede di rilanciare le discussioni avrebbe significato che l’architettura attuale non era più sufficiente. Ciò avrebbe anche sollevato la questione della reazione americana, dal momento che Washington sponsorizza direttamente il processo.

Non c’è nulla nei documenti forniti per suggerire tale cambiamento.

Al contrario, i passi simultanei compiuti da Nawaf Salam a Washington mostrano che il governo continua a considerare gli Stati Uniti come la principale leva esterna in grado di agire su Israele. Il primo ministro chiede agli americani di contribuire a far rispettare il quadro tripartito, di assicurare il ritiro israeliano e di continuare il loro sostegno all’esercito libanese.

Lo spostamento di Karam deve quindi essere compreso oltre a questo approccio, non in concorrenza con esso.

La negazione protegge anche la missione del diplomatico. Se fosse stato presentato come mediatore, ciascuno dei suoi incontri sarebbe interpretato come un tentativo di creare un canale parallelo. Limitando formalmente lo scopo della visita all’informazione e al coordinamento, Beirut mantiene un margine diplomatico senza modificare la struttura dei negoziati.

Questa differenza è sostanziale.

Il Vaticano ha già un accesso speciale al Sud

Il secondo elemento concreto riguarda la presenza della Santa Sede in Libano. Il ruolo menzionato non è al tavolo negoziale ma sul terreno, attraverso il nunzio apostolico.

Il Vaticano controlla direttamente la situazione nelle regioni meridionali e, attraverso questa presenza, aiuta a sostenere i libanesi che cercano di rimanere nelle loro località. Questo punto ci permette di capire perché la questione della negoziazione è di interesse per la Santa Sede oltre la politica internazionale da sola.

Il problema del Sud è anche demografico.

I bombardamenti distruggono case. Le operazioni militari rendono difficile vivere alcune aree. Gli abitanti sfollati possono rimanere permanentemente lontani dai loro villaggi. Mentre questa situazione continua, il problema del ritorno diventa più complesso.

La ricostruzione non è quindi solo una conseguenza del futuro accordo. Condiziona il mantenimento del tessuto umano della regione.

Il ruolo del Vaticano qui assume una dimensione particolare. Non si tratta di negoziare una linea militare con Israele, ma di seguire le conseguenze umane dei negoziati che sono lenti a produrre ritiro e stabilizzazione.

La presenza cristiana nel Sud è naturalmente parte di questa preoccupazione. Tuttavia, non può essere isolato dal resto della popolazione. I villaggi della regione formano uno spazio sociale misto, e il mantenimento delle varie comunità contribuisce alla continuità territoriale del Libano.

Aiutare le persone a rimanere lì sta diventando così una questione di sovranità tanto quanto una questione umanitaria.

Ciò che Karam può spiegare al Vaticano sul blocco

Il potenziale contenuto della presentazione di Simon Karam può essere ricostruito dai file che bloccano i negoziati, senza dargli commenti che le fonti non riportano.

Il primo problema è territoriale. Israele mantiene una presenza nel Sud. La « linea gialla » descritta nelle informazioni disponibili funziona come una linea avanzata di difesa. La sua profondità varia per settore. Esso mira a rimuovere alcune minacce dalle località israeliane vicino al confine.

Ma questa linea non affronta il problema delle armi capaci di operare da una profondità superiore. Israele cerca quindi anche di mantenere una capacità di azione al di là delle sue posizioni terrene.

Per Beirut, questa logica pone un problema evidente. Un ritiro militare perderebbe parte della sua portata se Israele continuasse a considerare gran parte del territorio libanese come un’area in cui poteva intervenire liberamente.

Il secondo problema riguarda la sequenza degli impegni. Il Libano vuole il ritiro israeliano e il ripristino dell’autorità statale per andare avanti insieme. Rifiuta che una parte debba rimanere sospesa a tempo indeterminato in attesa del completamento dell’altra.

Il terzo problema riguarda Hezbollah. Washington ritiene, secondo le informazioni riportate nei file, che le misure libanesi sulle armi non si muovono abbastanza velocemente. Hezbollah, d’altra parte, rifiuta di trattare il disarmo come una condizione separata per il ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti e il rilascio dei prigionieri.

Il negoziatore libanese si trova quindi tra diversi orari incompatibili.

È questa complessità che il Vaticano deve capire se vuole accompagnare utilemente il Libano.

Il vero nodo: simultaneità

Forse la parola più importante nella posizione ufficiale libanese è la reciprocità.

Nawaf Salam non chiede solo l’applicazione del quadro tripartito. Egli ha chiesto ai principi della reciprocità e della progressività di diventare misure concrete. Questa formulazione risponde direttamente al rischio di un processo sbilanciato.

Beirut non vuole trovarsi in una situazione in cui lo Stato dovrebbe adempiere a una lunga serie di obblighi mentre il ritiro israeliano sarebbe rimasto posticipato. Al contrario, gli interlocutori degli Stati Uniti stanno chiedendo risultati sulla questione delle armi.

Il meccanismo richiesto è quindi quello di ridurre gli impegni in passi verificabili.

Israele sta facendo un’azione di ritiro. Lo Stato libanese rafforza il suo controllo. Un assegno e’ fatto. Inizia una nuova fase.

In teoria, questo metodo riduce la diffidenza. In pratica, richiede un accordo molto preciso su ciò che costituisce l’esecuzione sufficiente di una fase.

Chi verifica che lo Stato abbia effettivamente adempiuto al suo obbligo? Quali sono le conseguenze di un incidente? Uno sciopero israeliano sospende il processo? Una scoperta di armi permette a Israele di ritardare il suo ritiro? Quando è considerato che un’area è effettivamente sotto l’autorità esclusiva dello Stato?

I file disponibili non danno risposte definitive a queste domande.

È proprio per questo che la richiesta di Nawaf Salam di stabilire un meccanismo di verifica è importante. Il conflitto non riguarda più solo gli obiettivi finali. Si tratta delle regole per raggiungere questo obiettivo.

Perché la Santa Sede conta nonostante la sua assenza dal tavolo

Il Vaticano non può risolvere tecnicamente questi disaccordi. Il suo interesse a Beirut è ad un altro livello.

Il Libano cerca di evitare che i negoziati vengano ridotti a un rapporto di potere militare tra Israele e Hezbollah. In questa configurazione, lo Stato libanese può apparire come uno spazio su cui altri attori negoziano piuttosto che come il partito la cui sovranità deve essere ripristinata.

Il coinvolgimento diplomatico di diversi attori permette di collocare lo Stato al centro.

Il Vaticano può difendere questo principio senza entrare nelle modalità operative del disarmo. Può sostenere il mantenimento di popolazioni, l’integrità territoriale e la costruzione di istituzioni.

Questa distinzione spiega perché un ruolo politico può essere utile senza diventare una mediazione.

Permette anche al Libano di diversificare il suo sostegno. Washington ha la leva principale su Israele. Le Nazioni Unite forniscono il quadro giuridico internazionale. L’Unione europea sostiene l’esercito. La Santa Sede può contribuire a prevenire la scomparsa della dimensione umana e istituzionale dietro considerazioni militari.

È una diplomazia complementare.

L’ombra dell’era post-UNIFIL

La missione di Simon Karam viene anche come un secondo pilastro della sicurezza meridionale diventa incerta: UNIFIL.

La fine della missione che esiste oggi obbliga il Libano a riflettere su ciò che lo sostituirà. Le informazioni disponibili indicano due modi: mantenere una forma di presenza internazionale o stabilire un nuovo meccanismo con un quadro giuridico appropriato.

Nessuna soluzione definitiva è ancora identificata.

Questa incertezza rafforza la portata dello spostamento in Vaticano. Se la presenza internazionale diminuisce mentre l’insediamento con Israele rimane incompleto, il Sud potrebbe entrare in un periodo in cui diversi elementi di sicurezza si indeboliscono simultaneamente.

L’esercito libanese sarebbe chiamato ad assumersi più responsabilità. Le servirebbero altre risorse. I meccanismi di collegamento internazionali dovrebbero essere riconsiderati. Il ritiro israeliano dovrebbe essere collegato a questa transizione.

Quindi il problema non è solo se i negoziati hanno successo. E ‘anche importante sapere quale architettura esisterà per applicare il loro risultato.

Il Vaticano non ha una risposta operativa a questa domanda. Ma la sua conoscenza della situazione e della sua rete diplomatica può aiutare a mantenere la mobilitazione internazionale intorno al Libano.

In questo contesto, informare la Santa Sede prima che vengano prese decisioni diventa più utile che chiederne una volta che le disposizioni sono già state concordate.

Roma, Washington e il Vaticano: tre spazi da non confondere

La simultaneità di diversi approcci può dare l’impressione di una moltiplicazione disordinata delle mediazioni. I ruoli sono diversi.

Washington è il centro politico di gravità del processo. Gli Stati Uniti hanno un rapporto con Israele ed è direttamente coinvolto nell’architettura delle discussioni.

Roma è il luogo di incontro previsto tra le parti. La sua funzione è nel processo di negoziazione stesso.

Il Vaticano è un terzo spazio. Non accoglie i negoziati paralleli negli elementi disponibili. Ha ricevuto il capo della delegazione libanese per capire lo stato del processo e per mantenere il suo coordinamento con Beirut.

Questi tre livelli soddisfano diverse esigenze.

Confondarli supererebbe la portata della visita di Simon Karam. Al contrario, separarli permette di comprendere la sua reale utilità.

Il Libano non cerca necessariamente un nuovo negoziatore. Sta cercando più partner in grado di sostenere i principi che vuole preservare nei negoziati.

Il tempo della visita è più rivelatore del suo protocollo

L’interesse di questa missione è in definitiva meno legato al suo carattere di protocollo che al momento del suo intervento.

Le trattative non sono interrotte, ma non progrediscono abbastanza. Una nuova sessione è menzionata senza certezza. Israele mantiene una presenza militare nel sud. Le operazioni continuano. Hezbollah rifiuta diversi elementi del processo. Washington chiede maggiori risultati da Beirut. Il futuro di UNIFIL aggiunge una scadenza aggiuntiva.

In questa configurazione, il governo libanese deve evitare due scenari.

Il primo sarebbe un one-on-one sbilanciato con Israele in cui il rapporto di potere militare determinerebbe la maggior parte dei risultati.

Il secondo sarebbe un negoziato regionale più ampio in cui la questione libanese sarebbe assorbita dal rapporto tra Washington e Teheran.

Aumentare i contatti internazionali riduce, almeno politicamente, questi due rischi.

Lo spostamento di Simon Karam segue questa logica.

La Santa Sede come testimone politico della sequenza

La funzione che emerge è infine quella di un testimone diplomatico attivo piuttosto che di un mediatore.

Il Vaticano deve conoscere le richieste libanesi, gli ostacoli incontrati e le conseguenze del blocco sugli abitanti. Questa conoscenza gli permette di prendere una posizione più precisa nei suoi contatti internazionali.

E’ meno spettacolare della mediazione segreta. È anche più credibile dato le informazioni disponibili.

La negazione libanese di una richiesta di mediazione non diminuisce necessariamente l’importanza della visita. Definisce i suoi limiti.

Simon Karam non va in Vaticano per aprire un secondo tavolo negoziale. Va perché la tabella esistente da sola non è sufficiente a proteggere tutti gli interessi libanesi.

Lo spostamento rivela così una diplomazia che lavora su diversi ambienti: negoziare dove le decisioni militari possono essere influenzate, mantenere il quadro delle Nazioni Unite, rafforzare l’esercito con i partner stranieri e preservare intorno agli attori libanesi in grado di difendere la sua stabilità.

Il Vaticano appartiene a quest’ultimo cerchio.

Il suo peso non sarà misurato dalla sua capacità di redigere un accordo tra Beirut e Israele. Piuttosto, si misura la sua capacità di prevenire la sovranità libanese, il ritorno degli abitanti e la permanenza delle comunità meridionali di diventare variabili secondarie in un insediamento progettato altrove.

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