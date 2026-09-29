Hezbollah sospende le sue scelte nel dialogo Washington-Teheran: perché il Libano entra nei negoziati su Ormuz

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Hezbollah non sembra considerare i negoziati diretti tra Libano e Israele come l’unico spazio per il futuro del Sud. Le prove disponibili mostrano una lettura molto più regionale. Le fonti parlamentari del partito sostengono che esso osserva prima l’evoluzione delle discussioni tra Washington e Teheran. La loro giustificazione è esplicita: l’Iran mantiene il caso libanese come una priorità e non sarebbe disposto ad abbandonarlo. Questa posizione è di particolare importanza in un momento in cui la proposta iraniana sullo Stretto di Ormuz include specificamente la cessazione di combattere in Libano come condizione per un insediamento con gli Stati Uniti.

La riconciliazione dei due file cambia la scala di analisi. Le armi di Hezbollah, il ritiro israeliano e il futuro militare del Sud sono discusse a Beirut e nei negoziati con Israele. Ma il Libano appare anche in una discussione molto più ampia dove Teheran cerca di sollevare il blocco dei suoi porti, facilitando le sanzioni petrolifere, liberando i suoi beni congelati e terminando la lotta su diversi fronti. Washington chiede il progresso dell’energia nucleare. Il Libano si trova così all’incrocio di due negoziati che non rispondono agli stessi attori o allo stesso equilibrio di potere.

Hezbollah guarda prima a Washington e Teheran

Le confidenze delle fonti parlamentari di Hezbollah permettono di comprendere la gerarchia mantenuta dal partito. Essi sostengono che Hezbollah « monitori sviluppi » e si concentra sul mantenimento del file libanese nei negoziati iraniani piuttosto che discussioni dirette con Israele.

Questa posizione non significa che il partito rifiuti qualsiasi discussione delle sue armi. Le stesse fonti indicano che è aperto ad un dibattito sulle armi, ma su due condizioni essenziali. Questo dibattito deve rimanere libanese e far parte di una strategia di difesa.

Queste due condizioni spostano profondamente la cornice.

Per Hezbollah, quindi, le armi non dovrebbero essere negoziate direttamente con Israele. Né dovrebbero essere trattati come esecuzione meccanica della domanda esterna. Possono essere discusse tra i libanesi, in una riflessione più ampia sulla difesa del territorio.

Questa posizione è coerente con le dichiarazioni di Naim Kassem. Il Segretario Generale di Hizbullah ha richiesto una revisione del corso seguita dalle autorità libanesi. Voleva porre fine a quello che ha presentato come concessioni e tornare dai negoziati diretti a un formato indiretto.

Il disaccordo con il governo, quindi, non riguarda solo il destino delle armi. Si tratta anche di risolvere questo problema.

Il governo sta cercando di inserirlo in un’architettura che comprende il ritiro israeliano, la sovranità e il monopolio statale delle armi. Hezbollah vuole rimetterla in un dialogo di difesa nazionale, considerando che l’equilibrio regionale del potere rimane decisivo.

È proprio qui che l’Iran entra nell’equazione.

Il Libano appare bianco e nero nella proposta iraniana

La connessione non è solo un’interpretazione di Hezbollah. Il progetto iraniano presentato negli Stati Uniti collega esplicitamente il Libano all’insediamento cercato intorno Ormuz.

Secondo le informazioni pubblicate il 29 settembre 2026, Teheran propose di riaprire lo Stretto in cambio di un pacchetto di misure. Questi includono la cessazione di combattere su tutti i fronti, tra cui in Libano, il rilascio di diversi miliardi di dollari di beni iraniani congelati, la fine delle sanzioni contro le esportazioni di petrolio e il sollevamento dell’embargo degli Stati Uniti sui porti iraniani.

I negoziati sul programma nucleare riprenderanno.

Il Libano non appare quindi come una questione periferica aggiunta dopo il fatto. Fa parte della sequenza proposta da Teheran per raggiungere un accordo più ampio.

Ciò dà particolare significato alle fonti di Hezbollah. Quando affermano che l’Iran rimane impegnato nella questione libanese, si basano su una realtà visibile nella proposta iraniana: Teheran sta infatti cercando di includere la cessazione delle ostilità in Libano nella proposta di transazione a Washington.

La questione essenziale diventa allora quella della natura di questo impegno.

Incluso il Libano in un accordo può servire gli interessi libanesi se porta alla cessazione degli attacchi e apre la strada al ritiro israeliano. Ma questo significa anche che parte del calendario meridionale dipende dai negoziati i cui interessi principali superano il Libano.

Ormuz, petrolio, sanzioni, beni congelati e beni nucleari pesano sullo stesso equilibrio diplomatico.

Ormuz diventa indirettamente un file libanese

Lo Stretto di Ormuz è geograficamente lontano dal Libano. Tuttavia la proposta iraniana crea un collegamento politico diretto tra i due spazi.

Teheran chiede il sollevamento del blocco marittimo dei suoi porti e la riapertura di Ormuz come parte di uno scambio più ampio. Controllare o interrompere questo passaggio è un importante mezzo di pressione perché colpisce i flussi di energia internazionali.

Integrando il Libano nella proposta, l’Iran cerca un insediamento che non è limitato al suo territorio.

Ciò corrisponde alla struttura regionale di confronto. I vari fronti erano politicamente e militarmente legati. Un accordo incentrato esclusivamente su Ormuz avrebbe quindi lasciato le case aperte che potrebbero causare ulteriore escalation.

Teheran sembra essere alla ricerca del contrario: trasformare una negoziazione derivante dalla crisi dello stretto in un più ampio meccanismo di de-escalation.

Per Hezbollah, questa architettura ha un evidente vantaggio. Esso impedisce al partito di affrontare i negoziati con Israele solo in un contesto in cui il rapporto di potere militare è sfavorevole. Rimette il caso libanese in una trattativa in cui l’Iran ha mezzi di pressione molto maggiori.

Questa strategia, tuttavia, ha una controparte.

Più il Libano dipende dall’insediamento americano-iraniano, meno Beirut controlla il calendario da solo.

Washington vuole riportare la discussione al nucleare

Le posizioni americane riportate nei file mostrano chiaramente i limiti del progetto iraniano.

Washington non vuole un accordo per bollire fino alla riapertura di Ormuz e per alleviare la pressione economica. I funzionari statunitensi chiedono concessioni sul programma nucleare dell’Iran. Essi includono il ritorno degli ispettori.

Un funzionario americano ha anche detto che le due parti sono rimaste lontane da una domanda decisiva: chi dovrebbe fare il primo passo?

Questo problema di sequenza assomiglia molto a quello incontrato nel file libanese.

Teheran vuole ottenere misure americane prima di ceding su alcuni file. Washington chiede garanzie prima di ridurre la pressione. In Libano Beirut chiede una progressione parallela tra il ritiro israeliano e il ripristino dell’autorità statale, mentre Israele e i suoi partner chiedono maggiori risultati sulle armi.

Due diversi negoziati devono quindi affrontare lo stesso ostacolo: la mancanza di fiducia necessaria per agire prima.

La mediazione del Qatar cerca precisamente di organizzare le fasi.

Il progetto discusso comprende la riapertura di Ormuz e il sollevamento del blocco, prima di andare avanti su sanzioni e altri elementi del regolamento. Le discussioni con Oman riguardano anche l’organizzazione della navigazione nello Stretto.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che questa architettura avrà successo.

Le informazioni disponibili parlano di progressi limitati, non di accordo.

Trump rifiuta pubblicamente, ma gli intermediari continuano

La posizione americana aggiunge ulteriori ambiguità.

Donald Trump respinse pubblicamente la proposta iraniana. Ha spiegato che Teheran stava rapidamente cercando un accordo a causa della pressione economica che stava vivendo.

Tuttavia, i contatti non si sono fermati.

Le informazioni disponibili indicano che i mediatori del Qatar continuano a lavorare con entrambe le parti. I funzionari parlano di segnali positivi e modesti progressi. Teheran sostiene anche che non ha ricevuto alcun rifiuto ufficiale dagli intermediari.

Questa differenza tra dichiarazione pubblica e canale diplomatico è essenziale per Hezbollah.

Se il partito si basa sull’evoluzione del dialogo americano-iraniano, non solo guarda le dichiarazioni di Trump. Ha osservato la sopravvivenza del canale di negoziazione.

Il fatto che gli intermediari continuino il loro lavoro significa che l’ipotesi di un accordo non è abbandonata.

Ma questo non significa che sia vicina.

Il file nucleare rimane aperto. La questione della prima fase non è risolta. Le sanzioni sono ancora un problema importante. Infine, fermare i combattimenti sui diversi fronti implica l’impegno di diversi attori che non sono tutti direttamente presenti al tavolo.

Hezbollah punta quindi su un processo che esiste realmente, ma il cui risultato rimane incerto.

Una strategia di attesa piuttosto che una decisione militare immediata

Questa situazione aiuta a capire perché un ingresso immediato di Hezbollah in un confronto diretto più ampio non appare, nelle informazioni disponibili, come lo scenario a breve termine preferito.

La festa sta guardando.

Questo atteggiamento non è necessariamente passivo. Si tratta di consentire lo sviluppo di una negoziazione regionale che potrebbe profondamente alterare le condizioni in cui il caso libanese verrà trattato.

Una grande escalation militare di Hezbollah potrebbe avere l’effetto opposto. Potrebbe provocare una nuova offensiva israeliana e ridurre lo spazio disponibile agli intermediari.

Al contrario, l’attesa permette di vedere se Teheran ottiene un accordo che comprende il Libano.

Tuttavia, questa strategia ha un costo.

Mentre Hizbullah attende i risultati del dialogo regionale, il Sud rimane soggetto alle operazioni israeliane. Rimane una zona sicura. La distruzione continua. Gli abitanti attendono il loro ritorno e la loro ricostruzione.

Così, il tempo diplomatico iraniano non è necessariamente lo stesso del tempo libanese.

Questa è una delle contraddizioni più importanti della situazione attuale.

Cosa significa esattamente « l’Iran non disimpegno dal Libano »?

La formula utilizzata dalle fonti parlamentari di Hezbollah può essere letta in due modi molto diversi.

Per la festa, è una garanzia. Hezbollah non sarebbe rimasto solo di fronte a Israele e pressione americana. Teheran avrebbe usato le proprie trattative per ottenere un accordo sul fronte libanese.

Ma dal punto di vista dello Stato, la stessa formula solleva una questione di sovranità.

Se il Libano è negoziato a Washington e a Teheran, quale luogo è lasciato a Beirut per definire le proprie condizioni?

La proposta iraniana mira a fermare i combattimenti in Libano. È un obiettivo che naturalmente raggiunge gli interessi delle popolazioni colpite. Ma i dettagli sono decisivi. Una cessazione delle ostilità non risponde automaticamente a domande di ritiro israeliano, posizioni occupate, prigionieri, armi Hezbollah e autorità statale.

Il contenuto finale di un possibile accordo americano-iraniano potrebbe quindi influenzare il Libano senza risolvere tutti i suoi problemi.

Questa distinzione è fondamentale.

La de-escalation regionale può creare condizioni per un insediamento libanese. Non può necessariamente sostituire questo regolamento.

Due tavoli per lo stesso territorio

Il Libano è dunque al centro di due tavoli negoziali.

Il primo è direttamente libanese-israeliano, con mediazione americana. Si occupa del terreno: ritiro, sicurezza, posizioni militari, autorità statale e meccanismi di verifica.

Il secondo è americano-iraniano. Si tratta di questioni molto più ampie: Ormuz, sanzioni, petrolio, risorse congelate e nucleare. Ma ora comprende esplicitamente la cessazione della lotta in Libano.

Entrambi i processi possono essere rafforzati.

Un accordo tra Washington e Teheran potrebbe ridurre la pressione regionale e facilitare una soluzione nel Sud. Potrebbe offrire a Hezbollah un quadro per accettare determinati sviluppi senza presentarli come una capitolazione. Potrebbe anche facilitare il ritiro israeliano se sono state stabilite garanzie più ampie.

Ma le due tavole possono anche entrare in contraddizione.

Beirut potrebbe andare verso un compromesso che non è appropriato in Teheran. Al contrario, Washington e Iran potrebbero ottenere una formula regionale che non soddisfa pienamente le richieste libanesi.

La questione, quindi, non è solo se l’Iran protegga la questione libanese nei suoi negoziati.

Dobbiamo sapere quali saranno i negoziati del Libano e quali priorità.

Le armi di Hezbollah rimangono il punto più difficile

Tuttavia, le fonti parlamentari del partito introducono un’importante apertura. Non dicono che le armi siano fuori discussione. Essi sostengono che Hezbollah accetta di discuterlo all’interno del Libano e come parte di una strategia di difesa.

Questa formulazione può sembrare noto. Nel contesto attuale, tuttavia, ha una diversa portata.

Significa che il partito distingue il principio di una discussione delle sue armi dal quadro in cui si svolge questa discussione.

Il rifiuto riguarda quindi sia il metodo che la sostanza.

Hezbollah non vuole che il disarmo apparisca come un obbligo raggiunto da Israele attraverso la pressione militare. Esso mira a mantenere un quadro nazionale per negoziare il suo futuro ruolo nella difesa del paese.

Il problema è che il governo sta difendendo allo stesso tempo il principio del monopolio di Stato delle armi in tutto il paese.

La distanza rimane considerevole.

Può una strategia di difesa includere una transizione per posizionare gradualmente le capacità militari sotto l’autorità dello Stato? O è usato per mantenere una struttura armata autonoma all’interno di un nuovo quadro politico?

I file sorgente non rispondono a questa domanda.

Essi mostrano solo che questo spazio di discussione esiste ancora nel discorso delle fonti di Hezbollah.

Naim Kassem vuole tornare indiretto

La richiesta di Naim Kassem di sospendere i negoziati diretti con Israele completa questa strategia.

Il Segretario Generale di Hizbullah desidera ritornare a una formula indiretta. Questa posizione risponde ad una logica politica ovvia: rifiutare che il rapporto con Israele si trasformi gradualmente in normali negoziati bilaterali, mentre l’occupazione e gli attacchi continuano.

Ha anche una dimensione strategica.

La negoziazione indiretta dà più peso agli intermediari. Per questo è più facile collegare il caso libanese con altri negoziati regionali.

Al contrario, il governo sembra considerare che la negoziazione rimane l’unico modo realistico per ottenere un ritiro.

Pertanto, il disaccordo riguarda il grado di autonomia che il Libano deve mantenere in relazione al confronto regionale.

Hezbollah ritiene che il rapporto di potere iraniano migliori la posizione libanese.

Al contrario, i suoi oppositori possono considerare che questa dipendenza impedisce al Libano di definire le proprie priorità.

Le fonti identificano questa discrepanza. Non permettono di determinare il risultato.

Il rischio che il Libano diventi variabile in una grande operazione

Il problema principale appare finalmente qui.

L’inclusione del Libano nella proposta iraniana può essere letta come prova che Teheran non lo abbandona. Può anche essere letto come prova che la questione libanese appartiene ad una negoziazione i cui obiettivi principali sono iraniani e americani.

Entrambe le letture non sono necessariamente incompatibili.

L’Iran può cercare di proteggere il suo alleato libanese mentre lo usa come parte della sua negoziazione. Washington può cercare di stabilizzare il Libano usando sanzioni e Ormuz per ottenere concessioni nucleari.

Il Libano è tra questi interessi.

Per Beirut, la questione chiave è quindi quella di trasformare un possibile détente regionale in uno specifico risultato nazionale: arresti, ritiro israeliano, ritorno degli abitanti, ricostruzione e ripristino dell’autorità statale.

Senza questa traduzione, una grande transazione regionale potrebbe solo congelare il confronto.

Hezbollah ora sembra scommettere che l’Iran otterrà più per il Libano che i negoziati diretti possono ottenere da soli.

Questa scommessa spiega parte della sua preoccupazione. Egli spiega anche la sua insistenza sul dialogo interno sulle armi.

Ma espone il paese ad una grande incertezza: finché Washington e Teheran non hanno deciso cosa sono disposti a commerciare, parte del futuro del Sud rimane sospesa da una negoziazione che sta avvenendo lontano da Beirut.

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