Nabatiyah, 147 case cancellate: quando la guerra distrugge anche la memoria del sud del Libano

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A Nabatiyah, la distruzione non è solo misurata dal numero di abitazioni che sono diventate inabitabili. Essi includono anche vecchie case, case di famiglia, spazi di accoglienza e edifici che raccontano quasi due secoli di storia locale. Nella sua 29 settembre 2026 edizione, Asharq Al-Awsat dedica un’indagine a questa dimensione meno visibile della guerra. Il giornale registra solo a Nabatiyah,147 vecchie case completamente distruttebombardamenti israeliani nelle ultime due guerre. Molti erano tra 80 e 150 anni. Alcune case e camere di accoglienza della famiglia erano state costruite quasi due secoli fa.

La posta in gioco va quindi oltre la ricostruzione immobiliare. Una casa recente può, almeno materialmente, essere ricostruita secondo piani vicino all’originale. La scomparsa di una casa storica è qualcos’altro. Cancella un’architettura, un archivio, un antico rapporto con la città e a volte la traccia fisica delle famiglie che hanno partecipato alla sua storia politica e sociale. L’indagine Asharq Al-Awsat pone così una domanda che può diventare centrale per la ricostruzione del Sud: come possiamo ripristinare un patrimonio quando il valore di ciò che è scomparso non può essere calcolato solo in metri quadrati?

Quasi due secoli di storia

La figura di 147 case dà una prima misura di distruzione. Tuttavia, non basta tener conto della natura degli edifici interessati. Asharq Al-Awsat afferma il 29 settembre 2026 che la loro età variava generalmente tra 80 e 150 anni. Alcune case e diwaniyat, questi spazi di accoglienza familiare e socievolezza, erano circa 200 anni.

Queste costruzioni documentarono diversi periodi della storia di Nabatiyah e, più in generale, Jabal Amel. Il loro interesse proveniva dalla loro architettura, ma anche dalla loro funzione. Appartenevano a vecchie famiglie e, per alcuni, a personalità che avevano occupato un posto nella vita politica o sociale del Sud.

La casa tradizionale non era solo una dimora. Potrebbe servire come luogo di incontro, accoglienza e trasmissione familiare. La sua architettura riflette anche le tecniche, i materiali e le forme organizzative della società al momento della sua costruzione.

La scomparsa di questi edifici rompe così diverse continuità contemporaneamente. Cambia il paesaggio urbano. Rimuove i testimoni materiali dal passato. Depriva anche le generazioni successive di spazi in cui parte della storia locale è rimasta fisicamente percettibile.

Asharq Al-Awsat non presenta queste perdite come una semplice conseguenza statistica dei bombardamenti. Il giornale costruisce la sua indagine intorno all’idea di una cancellazione del patrimonio architettonico del Sud.

Questa qualifica, tuttavia, richiede una distinzione tra ciò che la relazione stabilisce e ciò che viene interpretato. Il numero di case distrutte e la loro anzianità sono presentati come oggetti raccolti dal giornale. L’idea di distruzione intenzionale della memoria è una lettura più ampia, sostenuta in particolare dagli attori culturali e sociali intervistati.

Il vecchio mercato di Nabatiyeh ha anche interessato

La distruzione non riguarda solo la proprietà privata. Asharq Al-Awsat si riferisce anche al vecchio mercato Nabatiyah, alcuni dei quali, secondo il giornale, risalgono al periodo Mamluk.

Il mercato appartiene ad un’altra categoria di beni. Una casa di famiglia conserva la memoria di un lignaggio e il suo ambiente. Un antico mercato racconta la storia collettiva di una città. Mantiene le tracce del commercio, del commercio, del viaggio e della vita quotidiana.

La sua distruzione colpisce quindi direttamente la continuità urbana.

In una città trasformata da guerre, antichi edifici servono anche come punti di riferimento. Essi permettono di riconoscere un quartiere e mantenere un legame con le generazioni precedenti. Quando questi monumenti scompaiono simultaneamente, la ricostruzione può produrre una città materialmente nuova ma storicamente impoverita.

Questo è uno dei problemi che sorgeranno quando la costruzione inizia. Dovremmo ricostruire in modo identico? Tieni le rovine? Ricostituisci delle facciate? Documentare gli edifici prima di scomparire? O concentrarsi sulla ricostruzione rapida dell’alloggiamento?

I file sorgente non forniscono ancora una risposta istituzionale a queste domande. D’altra parte, mostrano che l’entità delle perdite richiede ora di essere deposto.

Famiglie che non confondono con Hezbollah

Uno degli elementi più sensibili dell’indagine di Asharq Al-Awsat riguarda l’identità politica di alcune famiglie colpite.

Il giornale sottolinea che diverse vecchie case distrutte appartenevano a famiglie o figure storicamente situate a una distanza da Hezbollah o anche politicamente opposte al partito. Questo risultato è usato per sfidare una lettura che la distruzione coinvolgerebbe solo edifici o infrastrutture legati a Hezbollah.

Questo elemento merita una formulazione attenta. Il fatto che una casa appartiene ad una famiglia opposta a Hezbollah non di per sé stabilisce perché è stato colpito. Allo stesso modo, i file forniti non determinano individualmente il movente militare per ciascuna delle 147 distruzioni.

Tuttavia, le informazioni sono importanti.

Mostra che la mappa delle perdite di proprietà supera quella delle strutture direttamente associate a Hezbollah. Elementi della storia del Sud che appartengono a diverse tradizioni politiche sono anche scomparsi.

La distruzione del patrimonio diventa così una questione comune a una società molto più ampia che l’unica base del partito.

Questo è anche ciò che rende il file particolarmente importante per la ricostruzione. Restaurare la memoria architettonica del Sud non può essere concepita come un programma per una singola formazione politica o per una singola categoria di popolazione. Gli edifici interessati hanno raccontato una storia prima dell’attuale configurazione politica.

Una memoria architettonica specifica per Jabal Amel

Il rapporto di Asharq Al-Awsat include queste distruzioni nella storia di Jabal Amel. Questa dimensione ci permette di capire perché una casa di 150 anni non può essere trattata come una proprietà semplice.

Le vecchie case portano tracce di un modo di vivere. La loro organizzazione interna, gli spazi di accoglienza e i materiali testimoniano particolari relazioni sociali. Alcuni sono anche legati alla storia di notabili, famiglie, attori religiosi o politici che hanno segnato la regione.

Il patrimonio non è quindi solo monumentale.

Una città può perdere la sua storia senza una grande fortezza o monumento famoso che scompare. Basta distruggere, uno dopo l’altro, gli edifici ordinari che formavano il suo tessuto antico.

Questo è proprio ciò che rende la cifra di 147 case di preoccupazione. Preso separatamente, ciascuno di questi edifici può sembrare secondario a una grande infrastruttura. Insieme, hanno formato una parte importante dell’identità visiva e storica di Nabatiyah.

La loro scomparsa collettiva cambia la natura stessa della città.

Questa perdita diventa ancora più difficile da misurare quando la distruzione coinvolge anche documenti, fotografie, librerie o oggetti domestici tenuti all’interno. Asharq Al-Awsat insiste sulla dimensione commemorativa delle case. Tuttavia, i file disponibili non consentono un inventario completo di ciò che era in ogni caso.

È quindi necessario evitare di crittografare ciò che non è documentato.

Ricostruire una casa non sta tornando la sua storia

La ricostruzione è un problema particolare. Per gli edifici recenti, l’obiettivo principale è generalmente quello di ripristinare l’alloggio e le infrastrutture necessarie per la vita quotidiana. Per un edificio del patrimonio, la domanda è diversa.

Un vecchio edificio può essere ricostruito materialmente senza recuperare il suo valore storico.

Le pietre possono essere sostituite. Una facciata può essere riprodotta. I volumi possono essere imitati. Ma la continuità dell’edificio originale è persa. Una casa che ha attraversato diverse generazioni non diventa la stessa semplicemente perché una nuova costruzione riprende il suo aspetto.

Questa distinzione dovrebbe riguardare i futuri programmi di compensazione.

Se la compensazione si basa esclusivamente sulla zona distrutta, una casa storica può essere valutata come qualsiasi altro edificio. Il suo valore culturale e memoriale poi scompare una seconda volta: prima fisicamente, poi amministrativamente.

L’indagine di Asharq Al-Awsat apre così una domanda che va oltre Nabatiyah. Quanti edifici sono stati danneggiati o distrutti in altre città e villaggi del Sud? Quali inventori esistevano prima della guerra? I proprietari hanno piani, fotografie o documenti per un restauro fedele?

I file del 29 settembre 2026 non danno un bilancio completo per l’intero sud. Essi stabiliscono solo che Nabatiyeh è già un caso importante.

Patrimonio in mezzo alla distruzione molto più ampia

La questione culturale non può, naturalmente, essere separata dalla situazione umana.

Il 29 settembre 2026 diversi giornali descrissero ancora operazioni israeliane nel sud. Al Sharq ha riferito scioperi e bombardamenti in diverse località, tra cui Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa e aree vicine a Mays al-Jabal, Haris e Hadatha. Il giornale riporta anche una grande esplosione delle forze israeliane a Mansuri.

Al Jumhouria descrive anche la continuazione delle operazioni aeree, fuoco di artiglieria e distruzione nei distretti di Tiro, Nabatiyeh, Marjayoun e Bint Jbeil.

La conservazione del patrimonio avviene quindi in un territorio dove la priorità immediata rimane la sicurezza degli abitanti, il loro ritorno e la ricostruzione dell’abitazione.

Questa emergenza può naturalmente isolare la conservazione architettonica sullo sfondo.

Tuttavia, entrambi gli obiettivi non sono incompatibili. Documentazione di un edificio prima di sgomberare non significa indefinitamente ritardare la ricostruzione. Identificare pietre o elementi architettonici recuperabili possono essere integrati in operazioni. Mantenere gli archivi fotografici può consentire un ulteriore restauro.

Il problema si pone soprattutto quando non viene fatto inventario prima che le macerie vengano rimosse.

In questo caso, alcune delle informazioni necessarie per il futuro restauro sono perse definitivamente.

Una ricostruzione che potrebbe unificare il Sud

Il pericolo non si trova solo negli edifici già distrutti. Riguarda anche come saranno sostituiti.

Dopo una guerra, la velocità spinge spesso verso soluzioni standardizzate. L’abitazione deve essere ricostruita rapidamente. I materiali devono essere disponibili. I costi devono essere controllati. I programmi di aiuto favoriscono naturalmente le procedure che possono essere applicate su larga scala.

Questa logica è comprensibile. Tuttavia, può profondamente trasformare l’aspetto di città e villaggi.

Se 147 antiche case a Nabatiyeh sono sostituite da edifici o edifici contemporanei non legati alla loro architettura, la città troverà abitazioni ma non il suo paesaggio storico.

Lo stesso problema può sorgere nei villaggi.

La ricostruzione del Sud dovrà quindi arbitrare tra tre requisiti: permettere agli abitanti di tornare rapidamente, rispettare la loro scelta di proprietari e preservare il più possibile le caratteristiche del patrimonio delle vecchie aree.

Le fonti fornite non descrivono ancora alcuna politica pubblica che soddisfa questi tre obiettivi.

È proprio questo vuoto che rende urgente il caso.

La memoria diventa anche un problema politico

Il patrimonio del Sud non è politicamente neutrale. Racconta ad una regione la cui storia non inizia con i recenti conflitti.

È uno degli elementi più interessanti del rapporto di Asharq Al-Awsat. Ricordando che alcune case appartenevano a famiglie lontane da Hezbollah, il giornale evidenzia la pluralità storica e politica di Jabal Amel.

Conservare questa memoria significa quindi conservare diversi conti.

Il Sud ha sperimentato notevoli, movimenti politici, tradizioni religiose, intellettuali e forme di socialità che non possono essere riassunte nell’unico confronto contemporaneo tra Israele e Hezbollah.

Le vecchie case sono a volte gli ultimi testimoni materiali di questa storia.

La loro scomparsa è quindi probabile che semplificare la narrazione della regione in modo retrospettivo. Quando gli edifici scompaiono, diventa più facile dimenticare i mondi sociali a cui appartenevano.

Ecco perché la ricostruzione del patrimonio può servire anche una funzione civica. Può ripristinare una storia locale in tutta la sua diversità, senza ridurla alle attuali divisioni politiche.

L’urgenza di un inventario prima dei principali cantieri

La figura pubblicata da Asharq Al-Awsat potrebbe servire come punto di partenza per lavori molto più grandi.

Anche prima della ricostruzione, dobbiamo sapere esattamente ciò che è stato perso, ciò che rimane in piedi e ciò che può ancora essere salvato. Tale approccio richiede un inventario edificio per costruzione.

Per ogni vecchio edificio, sarebbero necessarie diverse informazioni: data approssimativa di costruzione, proprietario, condizione prebellica, funzione storica, caratteristiche architettoniche, danni subiti e possibilità di restauro.

Le fotografie familiari potrebbero anche diventare preziose quando gli archivi ufficiali sono incompleti.

Tale documentazione permetterebbe quindi di distinguere tra edifici che possono essere restaurati e quelli che richiedono la ricostruzione. Aiuterebbe anche a identificare edifici il cui valore supera i loro interessi privati.

Ma i file di origine non permettono di dire che un inventario completo di questo tipo esiste oggi.

I dati di 147 case mostrano esattamente perché diventa necessario.

La ricostruzione del Sud non può essere solo finanziaria

Il dibattito di ricostruzione si concentra spesso sugli importi necessari. Questa domanda è ovviamente essenziale. Migliaia di famiglie devono tornare all’abitazione, le infrastrutture devono essere ripristinate e le attività economiche devono riprendere.

Ma l’indagine di Asharq Al-Awsat mostra i limiti di un approccio esclusivamente finanziario.

Quanto vale una casa di 150 anni? La sua superficie può essere valutata. Il prezzo del terreno può essere calcolato. Il costo della ricostruzione può essere stimato. Ma nessuna di queste figure misura pienamente il suo valore storico.

La domanda diventa ancora più complessa per un vecchio mercato o una casa legata alla storia politica di una città.

Una politica di ricostruzione deve quindi distinguere almeno due categorie: la compensazione materiale dovuta ai proprietari e la protezione di un patrimonio di interesse collettivo.

Entrambi non rispondono alla stessa logica.

Lo scopo della compensazione è quello di compensare i danni individuali. La conservazione del patrimonio cerca di preservare un ricordo che appartiene alla società nel suo insieme.

A Nabatiyah, le 147 case identificate da Asharq Al-Awsat mostrano che queste due dimensioni sono ora inseparabili.

Che cosa i numeri non possono ricostruire

La distruzione del Sud sarà un giorno tradotto in budget, tender e orari di lavoro. Le strade saranno riparate. Gli alloggi saranno ricostruiti. I sistemi di acqua ed elettricità dovranno essere ripristinati.

Tuttavia, l’antico patrimonio richiede un’altra temporalità.

Una casa distrutta può scomparire in pochi secondi quando ci sono voluti quasi due secoli per accumulare il suo significato. Ci vorranno alcuni anni per ricostruire materialmente. Ritornare tutto ciò che ha rappresentato è molto più difficile.

L’indagine pubblicata da Asharq Al-Awsat il 29 settembre 2026 consente almeno di stabilire un primo benchmark:147 vecchie case completamente distrutte a Nabatiyah.

Questa cifra non è ancora un patrimonio completo del Sud. Tuttavia, è sufficiente dimostrare che la ricostruzione non può essere considerata esclusivamente come la sostituzione di edifici distrutti da nuovi edifici.

A Nabatiyeh, parte di ciò che è scomparso appartiene alla storia della città stessa. La domanda non è più solo quanto costerà la ricostruzione. È anche per determinare che cosa è ancora possibile salvare, documentare e trasmettere.

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