Hezbollah: Quali nuove rivelazioni dicono circa l’entità delle violazioni israeliane

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Due anni dopo l’assassinio di Hassan Nasrallah, nuovi elementi appaiono nelle settimane precedenti la decapitatura di parte del comando Hezbollah. Non permettono ancora di ricostruire l’intera operazione israeliana. Tuttavia, cambiano la natura delle domande poste. Il dibattito non si concentra più solo sulla superiorità tecnologica di Israele. Esso riguarda ora la profondità di infiltrazione, la sicurezza interna del partito, il flusso di intelligenza sensibile e la capacità israeliana di combinare intelligenza umana, sorveglianza tecnica e operazioni preparate a lungo in anticipo.

La testimonianza più significativa viene da Nawaf Mousawi. L’ex parlamentare per Hezbollah ha riconosciuto che « sempre misure » erano state prese contro persone il cui coinvolgimento in atti di collaborazione era stato stabilito. Non ha dato nomi, nessuna funzione, nessun numero. Questa mancanza di dettagli preclude di trasformare questa relazione in una lista di agenti o in uno scenario specifico. Ma l’ammissione è importante: il problema dell’infiltrazione non è più solo un’accusa esterna. Il partito stesso riconosce che ha scoperto casi abbastanza gravi da giustificare misure interne.

Una seconda rivelazione riguarda i dispositivi di comunicazione intrappolati che esplodono il 17 settembre 2024, dieci giorni prima dell’assassinio di Hassan Nasrallah. Questi aerei sono stati esaminati da esperti di un paese occidentale tecnologicamente avanzato. Essi erano stati sollecitati dopo sospetti su possibili trappole. Tuttavia, secondo il conto ormai pubblicizzato, nessuno di essi sarebbe stato in grado di identificare il pericolo posto dai materiali utilizzati.

Insieme, questi elementi spostano l’indagine. Come può un’organizzazione costruita intorno al segreto essere colpita simultaneamente nelle sue comunicazioni, nei suoi quadri e in cima? E soprattutto, è una successione di difetti separati o le diverse manifestazioni della stessa penetrazione del sistema?

IEDs aveva sollevato sospetti prima della loro esplosione

Le informazioni sui dispositivi di comunicazione sono probabilmente le più inquietanti. Esso afferma che il rischio non era completamente sconosciuto fino al 17 settembre 2024.

L’aereo aveva suscitato sospetti. L’ipotesi di trapping era quindi stata considerata prima della loro esplosione. È proprio per questo che sarebbero stati presentati a specialisti stranieri con un alto livello tecnologico.

La competenza non avrebbe rilevato nulla.

Questo dettaglio cambia notevolmente la lettura dell’operazione. Se l’aereo fosse stato utilizzato senza alcun controllo, la loro esplosione avrebbe rivelato principalmente un guasto della catena di fornitura. Al contrario, il fatto che siano stati esaminati dopo la comparsa di sospetti mostra che l’operazione avrebbe resistito a una procedura di verifica.

Il problema, quindi, non è limitato a come l’aereo ha integrato la rete Hezbollah. È anche necessario capire come la loro modifica potrebbe essere sfuggita da esperti allertati circa il rischio che stavano cercando.

Le fonti disponibili non danno la natura dei materiali utilizzati. Né descrivono i test eseguiti. Sarebbe quindi rischioso speculare sulla tecnica esatta utilizzata o sulle ragioni scientifiche per il fallimento dell’esperienza.

Si può trarre solo una conclusione: il dispositivo è stato abbastanza difficile da identificare in modo che l’esame menzionato non abbia impedito l’operazione.

Ciò suggerisce un grado di preparazione molto più alto del sabotaggio improvvisato.

Un’operazione che coinvolge la conoscenza della supply chain

L’episodio dell’apparecchio solleva immediatamente la questione della supply chain.

Per un’operazione di questa natura per produrre un effetto massiccio, non è sufficiente modificare alcuni dispositivi. Tuttavia, devono raggiungere le persone giuste, essere distribuiti all’interno della rete e essere considerati abbastanza sicuri da essere utilizzati.

Questa logica richiede la conoscenza del funzionamento interno.

I file sorgente non permettono di stabilire dove i dispositivi sono stati modificati, da chi, o in quale fase del loro routing. Né possono identificare una complicità precisa all’interno di Hezbollah.

Ma l’esistenza di un’operazione di comunicazione interna richiede una distinzione tra diversi possibili livelli di vulnerabilità: acquisizione, trasporto, controllo tecnico, distribuzione e uso.

Un fallimento a livello singolo potrebbe essere stato accidentale. Piuttosto, il successo dell’intera sequenza rivela un sistema negativo in grado di lavorare su diversi link.

È qui che le dichiarazioni di Nawaf Mousawi sulla collaborazione assumono tutta la loro importanza.

Non dimostrano che le persone sanzionate hanno partecipato al funzionamento dei dispositivi intrappolati. Non ci sono prove per stabilire questo link. D’altra parte, confermano che, come Hezbollah riesamina i suoi difetti, alcuni non sono attribuiti esclusivamente alla tecnologia israeliana.

C’è anche una dimensione umana.

« Misure complesse » senza nomi o funzioni

Nawaf Mousawi ha parlato di persone il cui coinvolgimento nella collaborazione sarebbe stato dimostrato. Ha indicato che erano state adottate misure severe.

Si è fermato lì.

Questo vincolo stesso rivela i limiti di ciò che può ora essere stabilito. Numerose informazioni sono state diffuse sull’identità, le funzioni e il livello gerarchico delle persone sospettate. Non sono confermate dalle prove disponibili. Non dovrebbero quindi trasformarsi in fatti.

Ciò che è noto è più limitato, ma già significativo.

Hezbollah ha condotto indagini interne. Secondo questa affermazione, sarebbe stato possibile stabilire il coinvolgimento di alcune persone. Il partito reagì contro di loro.

La questione essenziale diventa quella del loro accesso.

L’infiltrazione non ha la stessa gamma a seconda che si tratti di un livello periferica o di una persona in grado di accedere ai movimenti di leadership, ai sistemi di comunicazione o alle procedure di sicurezza.

Tuttavia, non vi sono ancora prove attendibili per collocare con precisione le persone interessate in questa gerarchia.

Questa assenza impedisce di misurare l’esatta misura della penetrazione.

Tuttavia, non riduce più la totalità degli eventi ad una dominazione tecnologica esercitata dall’esterno.

La successione degli assassini solleva una questione diversa

Il periodo prima della morte di Hassan Nasrallah non è caratterizzato da uno sciopero isolato. È segnato da una successione di operazioni che interessano diversi livelli di Hezbollah.

L’apparato di comunicazione esplose il 17 settembre 2024. Diversi dirigenti sono stati colpiti nel periodo seguente. Hassan Nasrallah è stato ucciso dieci giorni dopo, il 27 settembre. Hachem Safieddine, che ha ricoperto una posizione centrale nell’apparato del partito ed è stato chiamato a svolgere un ruolo importante nella sua successione, è stato ucciso sei giorni dopo di lui il 3 ottobre.

Questa cronologia è essenziale.

Un’organizzazione clandestina può assorbire un’operazione a sorpresa. Può cambiare le sue procedure dopo un primo sciopero. Può spostare i suoi funzionari e ridurre le sue comunicazioni.

Il problema con Hezbollah è che gli scioperi continuarono anche se il livello di allerta doveva necessariamente essere il massimo.

Ciò porta a una domanda più profonda: se Israele avesse ottenuto solo informazioni specifiche o avesse sufficiente conoscenza del sistema per anticipare le reazioni dei partiti dopo ogni sciopero?

Le fonti disponibili non consentono una risposta definitiva.

Ma la concentrazione di operazioni in un periodo così breve rende l’assunzione di più vulnerabilità molto più importante di quella di una sola perdita.

La presenza di un alto funzionario iraniano a Nasrallah

La commemorazione del secondo anniversario della morte di Hassan Nasrallah fornì anche la conferma dell’identità di un ufficiale iraniano ucciso da lui.

Naim Kassem citò il generale Abbas Nilforoushan e sviluppò il suo ruolo. Lo presentò come un funzionario esperto, con una formazione di gestione strategica, che aveva comandato la Forza Al-Quds in Libano e in Siria per cinque anni prima di completare il suo corso nella direzione della forza in Libano. Era vicino alla leadership di Hezbollah quando è stato ucciso.

Questa conferma dà un’altra dimensione all’intelligenza pre-strike.

L’obiettivo non era solo Hassan Nasrallah. L’incontro ha anche riunito un alto funzionario militare iraniano.

La capacità di conoscere l’esistenza di un tale incontro è quindi un elemento centrale dell’indagine.

Storie hanno circolato su informazioni dall’Iran e la conoscenza preventiva di un incontro tra i due uomini. Le fonti disponibili si riferiscono a questi conti ma non li stabiliscono come fatti.

Dobbiamo quindi fermarci a quello che si può dire: Nilforoushan era con Nasrallah e la sua identità è stata pubblicamente richiamata da Naim Kassem.

Il resto rimane una domanda aperta.

Ma questa sola presenza mostra che l’intelligenza che ha permesso lo sciopero ha coinvolto uno spazio in cui le strutture di Hezbollah e quelle della Forza Al-Quds hanno attraversato.

Il problema non si ferma in Libano

Le discussioni durante la commemorazione hanno anche affrontato le penetrazioni israeliane in Iran.

Questo è un punto importante per comprendere la nuova percezione del problema all’interno del campo interessato. I difetti non sono più descritti come esclusivamente libanesi. Sono vicini alle operazioni israeliane che hanno colpito i funzionari iraniani.

Questo parallelismo suggerisce una domanda sulla sicurezza dell’intero asse piuttosto che quella di Hezbollah solo.

Se le reti libanesi e iraniana sono strettamente connesse, le loro vulnerabilità possono anche essere trasmesse.

Le informazioni ottenute in Iran possono avere conseguenze in Libano. Il monitoraggio in Libano può mappare i rapporti con i funzionari iraniani. Viaggi, comunicazioni e incontri diventano potenziali punti di esposizione.

Tuttavia, non dobbiamo andare oltre le fonti.

Non dimostrano l’esistenza di un’unica infiltrazione attraverso aerei iraniani e libanesi simultaneamente. Essi mostrano che gli attori coinvolti ora avvicinano i due problemi.

Questo è già un cambiamento importante.

La superiorità tecnologica non è sufficiente a spiegare tutto

La tecnologia israeliana è ovviamente parte del problema. Il monitoraggio elettronico, il funzionamento delle comunicazioni e la capacità di condurre scioperi specifici svolgono un ruolo importante.

Ma la tecnologia da sola non produce le informazioni necessarie per tutte le operazioni.

Conoscere la posizione di una riunione sensibile richiede spesso diversi tipi di informazioni. Identificare le abitudini di una rete, monitorare i cambiamenti procedurali dopo un attacco, e determinare quali persone utilizzano i mezzi di comunicazione che comportano l’accumulo di dati.

L’episodio dei dispositivi intrappolati è particolarmente rivelatore.

Un’operazione tecnica diventa veramente efficace quando è adattata all’organizzazione è mirata. È necessario conoscere le vostre esigenze, metodi e circuiti.

Ecco perché la questione dell’infiltrazione umana diventa complementare a quella della tecnologia.

Il pericolo per Hezbollah non sarebbe poi un singolo strumento israeliano, ma una combinazione di diverse capacità: sorveglianza tecnica, conoscenza logistica, sfruttamento delle abitudini e intelligenza umana.

Le attuali rivelazioni non ci permettono di misurare il contributo dell’altro.

Tuttavia, fanno una spiegazione basata su un singolo fattore molto meno convincente.

Dopo Nasrallah è anche una ricostruzione sicura

La successione politica è stata risolta. Naim Kassem è stato eletto Segretario Generale il 27 ottobre 2024, dopo l’accordo del Consiglio di Choura.

Ma la successione non risolve la crisi di sicurezza rivelata dagli omicidi.

Sostituire un leader è una procedura istituzionale. Il ripristino di un sistema di sicurezza compromesso è molto più complesso.

Quali procedure hanno fallito devono essere determinate. Dobbiamo controllare le reti di comunicazione. Le catene di fornitura devono essere esaminate. Le persone che hanno avuto accesso a informazioni sensibili devono essere identificate. Infine, Ã ̈ necessario sapere se i metodi messi in atto dopo i primi scioperi sono stati stessi osservati dall’avversario.

Questa è probabilmente una delle sfide più grandi che Hizbullah ha affrontato dal 2024.

Un’organizzazione clandestina si basa sulla fiducia. Una vera o supposta infiltrazione attacca questa risorsa.

Come aumenta il sospetto, i controlli interni sono rafforzati. Più pesantemente i controlli, più lento il flusso di informazioni. Una struttura militare può quindi diventare meno efficace proprio perché cerca di diventare più sicuro.

Ciò può comportare un’intelligenza avversa anche dopo la scomparsa degli agenti o dei dispositivi che hanno permesso le prime operazioni.

La trappola del sospetto generalizzato

Questa è una conseguenza raramente visibile di questo tipo di crisi.

Quando un’organizzazione scopre collaboratori nelle sue file, deve indagare. Ma se non riesce a determinare esattamente l’estensione della rete, il dubbio può influenzare molto più persone rispetto a quelle reali.

Ogni perdita diventa sospetta. Ogni spostamento noto dell’avversario solleva la questione della sua fonte. Ogni sciopero preciso può essere interpretato come prova di una nuova infiltrazione.

Il rischio è allora quello di confondere diversi fenomeni.

Le informazioni possono provenire da un agente umano. Può essere ottenuto anche tramite monitoraggio tecnico, osservazione aerea, sfruttamento dei dati o controllo incrociato dei comportamenti.

Attribuire sistematicamente ogni successo israeliano ad un agente interno porterebbe quindi ad una cattiva lettura del problema.

Inoltre, le dichiarazioni disponibili non permettono di farlo.

Essi confermano casi di collaborazione. Non dimostrano che ogni operazione israeliana è stata resa possibile da un collaboratore.

La ricostruzione del sistema di sicurezza richiede proprio una distinzione tra questi diversi vettori.

Le storie di Yahya Sinwar rimangono senza prova

La commemorazione ha anche portato narrazioni molto più difficili.

Uno di loro sostiene che Hassan Nasrallah ha accusato Yahya Sinwar di « collaborazione » dopo aver appreso lo scoppio dell’operazione del 7 ottobre 2023, dovuto in particolare alla sua natura unilaterale e le sue conseguenze per gli altri componenti coinvolti nel principio di unità dei fronti.

Non ci sono prove a disposizione per confermare questa accusa.

Viene segnalato come una narrazione che richiede la conferma di una persona con una conoscenza diretta dei fatti.

Non può quindi essere usato per ricostruire il rapporto tra Nasrallah e Sinwar.

La sua ricomparsa due anni dopo la morte di Nasrallah, d’altra parte, mostra qualcos’altro: la grandezza del vuoto documentario che circonda le decisioni prese in cima alla guerra.

Quando i principali protagonisti scompaiono, le narrazioni indirette si moltiplicano. Alcuni possono contenere informazioni accurate. Altri possono riflettere conflitti politici o ricostruzioni ex post.

Il metodo giornalistico impone un confine chiaro qui.

Una domanda può essere menzionata perché sta circolando. Non diventa un fatto perché è spettacolare.

La storia di un « suicidio » non si presenta allo stesso livello di evidenza

Un’altra affermazione va ancora oltre. Un parente supponeva che Hassan Nasrallah fosse « suicidato » piuttosto che assassinato, a causa di uno stato di disperazione dopo le esplosioni dell’apparato di comunicazione e le successive uccisioni dei suoi quadri.

Questo account non è stabilito.

Le stesse informazioni indicano anche che Nasrallah ha riferito l’evacuazione dei civili intorno al sito prima dello sciopero al fine di impedire che centinaia di persone innocenti vengano uccise. Ancora una volta, la fonte disponibile presenta questo elemento come una narrazione attribuita a un parente, non come un fatto dimostrato.

Sarebbe quindi errato costruire un’analisi psicologica su tale base.

Ciò che è certo è molto più semplice: Hassan Nasrallah è stato ucciso in uno sciopero israeliano. Le interpretazioni del suo stato d’animo o di una presunta volontà di morire non hanno, nei file disponibili, un livello di prova per trattenerli.

La distinzione è tanto più importante quanto il periodo dopo la morte di un leader spesso produce una moltiplicazione di narrazioni concorrenti.

La vera rivelazione è meno spettacolare, ma più importante

Gli elementi più forti non sono infine le storie più sensazionali.

Il vero nuovo argomento è di tre punti.

Hezbollah riconosce che le persone sono state coinvolte in attività collaborative e che sono state adottate misure severe.

I dispositivi di comunicazione intrappolati erano stati sospettati e esaminati da esperti prima della loro esplosione, senza che il pericolo fosse identificato.

Infine, la presenza del generale Abbas Nilforoushan con Hassan Nasrallah conferma che lo sciopero del 27 settembre raggiunse contemporaneamente il vertice di Hezbollah e un importante leader della Forza Al-Quds.

Questi tre elementi bastano a porre una domanda molto più seria delle voci.

Se Israele fosse riuscito a penetrare non un solo segreto di Hezbollah, ma il suo ambiente operativo?

La differenza è notevole.

Conoscere una posizione permette uno sciopero. La comprensione di un’organizzazione permette una campagna.

La successione delle operazioni in settembre e ottobre 2024 è più simile a una campagna che lo sfruttamento di un’opportunità unica.

Le fonti disponibili non consentono ancora la ricostruzione dell’architettura completa. Tuttavia, mostrano che Hezbollah stesso ha dovuto rispondere a problemi di collaborazione interna, mentre il funzionamento dei dispositivi intrappolati aveva raggiunto un livello di sofisticazione in grado di resistere alla verifica precedente.

Questo è probabilmente il vero insegnamento delle nuove rivelazioni.

Due anni dopo l’assassinio di Hassan Nasrallah, la domanda più importante non è più solo come Israele trovò il segretario generale di Hizbullah il 27 settembre 2024. È per capire quanto tempo, quante fonti e quanti livelli di penetrazione sono stati necessari per preparare la sequenza che ha preceduto e seguito la sua morte.

Fino a quando questi elementi sono stabiliti, gran parte della storia operativa di questo periodo rimarrà sconosciuta.

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