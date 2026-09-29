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I Cedri di Dio

Il Cedro di Dio, a Bcharré: la foresta più mitica del Libano, registrata nel 1998 come patrimonio mondiale dell’UNESCO con la vicina valle di Qadisha. Arroccato sul monte Makmel tra 1900 e 2050 metri, ha ora 2 alberi triennali, 10 millenni e 363 secoli. Elencati sulla lista rossa di specie minacciate, questi cedri soffrono di riscaldamento globale — i loro semi hanno bisogno di più di 30 giorni di neve per germinare. Nel 2017, una campagna nazionale ha piantato 5.000 giovani cedri, guidati dall’Iniziativa di Riforestazione libanese. Sotto la neve o un cielo stellato, rimangono il simbolo vivente del Libano — inciso sulla sua bandiera

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