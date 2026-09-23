Libano: Come Washington avrebbe smantellato il formato dei cinque prima di prendere il controllo dei negoziati

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15 gennaio, un discreto disaccordo a Baabda

Un incontro tenutosi al Palazzo Baabda il 15 gennaio 2026 oggi assume un significato diverso. Ufficialmente, si è riunito intorno al presidente Joseph Aoun i rappresentanti dei cinque paesi che hanno seguito collettivamente il caso libanese: Stati Uniti, Arabia Saudita, Francia, Qatar ed Egitto. Tuttavia, secondo una fonte informata delle discussioni, la composizione stessa di questo incontro sarebbe stata oggetto di disaccordo dietro le quinte.

Joseph Aoun avrebbe insistito per ricevere i cinque rappresentanti. Washington avrebbe preferito un formato molto più piccolo, limitato agli americani e ai sauditi.

L’episodio potrebbe sembrare provvisorio. Non lo e’. Poiché, secondo la stessa fonte, l’amministrazione americana stava già cercando prima delle elezioni presidenziali per ridurre la funzione politica del Comitato dei Cinque per installare, al suo posto, essenzialmente la gestione americana-Saudi del file libanese.

Così, il 15 gennaio sarebbe stata meno una ulteriore dimostrazione di unità dei cinque che un tentativo di Baabda di preservare un meccanismo già minacciato.

Nove mesi dopo, la commissione non fu ufficialmente sciolta. Eppure non funzionerebbe più. Nessun comunicato solenne ha annunciato la sua scomparsa. Nessuno dei suoi membri ha dichiarato di aver cessato di esistere. Tuttavia, le questioni precedentemente trattate nelle discussioni collettive sono ora trattate altrove e in diversi formati.

Questo sviluppo è tanto più importante perché non riguarda solo una struttura diplomatica. Racconta la storia di una fase in cui diverse capitali straniere stavano cercando insieme di influenzare i bilanci libanesi in una fase in cui Washington controlla direttamente la questione strategica più sensibile: il rapporto di sicurezza tra Libano e Israele.

Prima di Joseph Aoun, Washington avrebbe già voluto cambiare formato

L’elemento più interessante è cronologico.

Secondo la fonte informata, la volontà americana di ridurre la commissione ad una partnership privilegiata con Riyadh non è nata dopo l’arrivo di Joseph Aoun a Baabda. Sarebbe iniziato prima.

Questo cambia la lettura della cartella.

Il Comitato dei Cinque aveva trovato la sua principale ragione per il vacancy presidenziale. Ognuno dei suoi membri ha portato una leva diversa. Washington aveva il peso americano. Riyadh mantenne un’influenza decisiva in parte del panorama politico libanese. Parigi ha mantenuto le sue reti storiche e l’accesso a quasi tutti i campi. Doha ha avuto un’esperienza di mediazione e canali in Libano. Il Cairo offrì anche un’ulteriore presenza araba e relazioni con diverse forze libanesi.

Tale pluralità era utile fintanto che la questione principale era l’elezione di un presidente.

Diventa molto meno necessario dal punto di vista americano quando il problema centrale cambia in natura.

Dopo le elezioni presidenziali, il cuore della questione non è più solo la ricostruzione delle istituzioni. Divenne militare e strategica: la presenza israeliana nel Sud, l’implementazione dell’esercito, le armi di Hezbollah, il meccanismo di monitoraggio, le trattative con Israele, il futuro dell’UNIFIL e le condizioni per una stabilizzazione duratura.

Su queste questioni, i cinque membri non hanno più mezzi di azione comparabili.

Washington ha quello che nessun altro ha: accesso decisivo a Israele.

Il cambiamento in formato diplomatico può quindi essere letto come risultato di un cambiamento di file. Ma le informazioni che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a preparare per questa riduzioneprima dell’elezione di Joseph Aounsuggerisce anche una strategia più costruita.

Perché tenere Riyadh e scartare il formato collettivo?

La presenza saudita nel nuovo schema non è accidentale.

Un tandem Washington-Riyadh riunisce due diverse leve. Gli Stati Uniti controllano una parte essenziale del canale israeliano e hanno un’influenza militare e diplomatica diretta. L’Arabia Saudita ha una capacità politica ed economica in Libano che Washington non può riprodursi da sola.

Tale configurazione consente anche la distribuzione delle funzioni.

Agli americani, la questione della sicurezza, Israele, garanzie e pressioni diplomatiche. Ai sauditi, parte del rapporto arabo con Beirut, bilanci politici e, potenzialmente, sostegno economico alla stabilizzazione.

Questa ipotesi ci permette di capire perché Washington avrebbe cercato di ridurre il meccanismo senza rimuovere alcuna partecipazione araba.

Aiuta anche a capire perché Joseph Aoun sarebbe meglio mantenere i cinque.

Per Baabda, un’architettura a cinque vie impedisce a un singolo asse esterno di avere un monopolio sulla mediazione. Ti permette di cercare Parigi quando una posizione americana diventa troppo rigida, Doha quando è necessario un particolare canale, o Cairo per reintrodurre un equilibrio arabo.

Il disaccordo del 15 gennaio sarebbe stato quindi molto più del numero di sedie intorno al tavolo.

Esso riguardava il numero di porte diplomatiche a disposizione del Libano.

Due meccanismi sono stati neutralizzati prima del 14 aprile

Un altro elemento delle informazioni disponibili merita un’ulteriore attenzione. La fonte non si riferisce solo al Comitato dei Cinque. Afferma che Washington avrebbe gradualmente cercato di sbarazzarsi della sua partnership con la Francia, indebolire il ruolo delle forze internazionali e prendere quasi il comando del meccanismo di follow-up.

Poi arriva una sequenza estremamente breve.

Il 14 aprile 2026 iniziarono i negoziati diretti tra Libano e Israele.

Il 26 giugno è stato raggiunto l’accordo quadro tripartito.

Secondo la fonte,prima di questi due passi, Washington sarebbe riuscita a marginalizzare i due meccanismi precedenti.

Probabilmente e’ il vero soggetto.

Non sarebbe quindi semplicemente la scomparsa di una commissione che era diventata inutile dopo le elezioni presidenziali. Ciò comporterebbe la ristrutturazione del sistema di mediazione prima della transizione ai negoziati diretti.

In altre parole, prima di istituire Beirut e Israele in un nuovo quadro, Washington avrebbe prima ridotto i luoghi in cui altri poteri potrebbero influenzare i parametri dei negoziati.

Questa lettura deve ancora essere corroborata. Viene da una fonte e include qualche interpretazione. Ma la cronologia gli dà una vera questione giornalistica.

15 gennaio: Joseph Aoun vuole riunire i cinque.

14 aprile: apertura dei negoziati diretti.

26 giugno: accordo quadro tripartito.

Settembre: Le discussioni chiave sul Sud si svolgono direttamente con Washington, UN o incontri bilaterali. La Commissione dei Cinque non appare più come luogo di decisione.

La Francia avrebbe perso il suo posto nella produzione della decisione

Dire che la Francia è scomparsa dal Libano sarebbe ovviamente falsa.

Parigi rimane attiva. Emmanuel Macron mantiene contatti con i leader libanesi. La Francia sta lavorando sul futuro della presenza internazionale nel Sud. Ha espresso la sua disponibilità a collaborare con l’Italia e altri partner per sviluppare un successore di UNIFIL. Esso vuole anche ospitare una conferenza internazionale per rafforzare le capacità dell’esercito libanese.

Ma dobbiamo distinguereessere presenteepartecipare alla produzione della decisione.

Questo è probabilmente dove il declino francese è.

Parigi può organizzare una conferenza per l’esercito, discutere la futura forza internazionale e mantenere i contatti politici. Ma se i parametri essenziali del rapporto Libano-Israele sono negoziati in un canale guidato da Washington, la Francia poi interviene intorno all’accordo piuttosto che nel suo nucleo.

Questa differenza è notevole.

Questo spiega anche perché il dossier post-FINUL è diventato così importante per Parigi. La forte partecipazione alla futura presenza internazionale consentirebbe alla Francia di riprendere un ruolo operativo in un sistema il cui centro diplomatico si era trasferito a Washington.

La battaglia intorno alla successione dell’UNIFIL, quindi, non riguarda solo la sicurezza del Sud. Esso riguarda anche il rispettivo luogo di potenze straniere nella prossima architettura.

Il caso egiziano rivela la rottura della commissione

L’Egitto è un altro indicatore.

Secondo le informazioni disponibili, Cairo sta ora cercando di rilanciare la sua attività libanese, in particolare con l’arrivo del suo nuovo ambasciatore.

Questo sarebbe molto meno significativo se il Comitato dei Cinque funzionasse normalmente. In questo caso, l’Egitto avrebbe già un canale collettivo stabilito per influenzare le decisioni.

Al contrario, la necessità di riattivare la propria diplomazia suggerisce che ogni ex membro deve ora ricostruire la sua capacità di influenzare individualmente.

La stessa logica vale per il Qatar.

Doha non ha lasciato il caso. Continua i contatti, le iniziative e i rapporti con i funzionari libanesi. Ma agisce principalmente attraverso i propri canali.

Pertanto, la scomparsa della commissione non significa che tre paesi siano stati espulsi dal Libano.

Significa qualcosa di più sottile:il coordinamento è scomparso, mentre la diplomazia nazionale rimane.

E’ esattamente quello che rafforza Washington. In un gruppo di cinque, le posizioni possono essere discusse prima di essere presentate a Beirut. In un sistema frammentato, ogni capitale interviene separatamente mentre l’attore controllante mantiene il vantaggio.

Joseph Aoun avrebbe cercato di mantenere l’assicurazione diplomatica

Il comportamento attribuito al Presidente il 15 gennaio può poi essere riletto da un altro punto di vista.

Nel chiedere la presenza dei cinque rappresentanti, Joseph Aoun non ha necessariamente difeso la commissione per sé. Poteva difendere un’architettura in cui il Libano conserva contemporaneamente diversi interlocutori.

Questa pluralità è una forma di garanzia.

Un piccolo Stato che affronta i negoziati con Israele e fortemente dipendente dal sostegno esterno dovrebbe evitare un unico intermediario che controlla tutte le fasi del processo.

Ciò non significa che Parigi, Doha o Cairo difendano sistematicamente la posizione libanese. Ciò significa che una pluralità di intermediari consente a Beirut di confrontarsi con le proposte, inviare messaggi attraverso più canali e cercare supporto quando sorge un disaccordo.

Un tandem americano-saudi è più semplice.

È anche più concentrato.

L’episodio del 15 gennaio potrebbe quindi costituire una delle prime manifestazioni di un discreto disaccordo tra la presidenza libanese e Washington sul modo in cui la questione dovrebbe essere internazionalizzata.

Nawaf Salam ora affronta Washington

La situazione attuale mostra il risultato di questo sviluppo.

Nawaf Salam utilizza gli incontri a New York per fare diverse richieste: ritiro israeliano, mantenimento di una presenza internazionale nel sud, rinforzo dell’esercito, ricostruzione e ritorno degli abitanti.

Ma la fase decisiva è a Washington.

Le questioni più sensibili devono essere discusse con l’amministrazione degli Stati Uniti. Washington è sponsor dei negoziati con Israele. È anche la sua posizione che la possibilità di ottenere concessioni israeliane dipende in gran parte.

L’ottavo ciclo di negoziati è previsto in ottobre. Tuttavia, entro il 23 settembre, il Libano non ha ancora ricevuto la data precisa o l’invito formale da parte del mediatore americano.

Questo dettaglio è indicativo del nuovo equilibrio di potenza.

Il paese che organizza il processo è anche in controllo del suo calendario.

Con una commissione attiva, diversi capitali avrebbero potuto intervenire su questo calendario o chiedere spiegazioni. Secondo il nuovo schema, Beirut è essenzialmente in attesa della decisione del mediatore americano.

UNIFIL, prossimo passo nella concentrazione degli Stati Uniti?

Il file UNIFIL fornirà informazioni su quanto sta andando questa trasformazione.

Il mandato è dovuto alla fine del 2026. Il Libano cerca di evitare qualsiasi vuoto. Un’estensione di sei mesi è discussa come soluzione intermedia, anche se non è ancora presentata come accordo finalizzato.

La Francia sta difendendo una nuova formula internazionale. La Turchia si riferisce anche alla necessità di un’iniziativa internazionale. La Giordania sostiene la continuità di una presenza esterna. Beirut vuole mantenere la copertura delle Nazioni Unite.

Ma Washington rimane un must.

Qualora gli Stati Uniti impongano la forma dell’accordo successivo all’UNIFIL, il cambiamento intrapreso con la Commissione dei Cinque avrà raggiunto una nuova tappa: dopo la presidenza e i negoziati diretti, anche la futura architettura di sicurezza del Sud sarà strutturata principalmente intorno al canale americano.

D’altra parte, una forza veramente multilaterale sotto mandato dell’ONU darebbe un margine a Parigi e ad altre capitali.

Il dibattito semestrale nasconde quindi un altro dibattito:chi controllerà politicamente dopo la FINUL?

Una commissione morta senza certificato di morte

Il più notevole è finalmente il metodo.

Washington non avrebbe dovuto richiedere formalmente la dissoluzione delle cinque commissioni. Tale decisione avrebbe creato tensioni inutili con Parigi, Doha e Cairo.

Era sufficiente spostare le cartelle gradualmente ad altri altoparlanti.

Con le elezioni presidenziali concluse, il problema della sicurezza potrebbe essere affrontato in un meccanismo diverso. I negoziati diretti potrebbero essere affidati alla mediazione americana. Le discussioni sulla presenza internazionale potrebbero passare attraverso il Consiglio di sicurezza e le consultazioni bilaterali. Le questioni economiche potrebbero essere trattate separatamente con Riyadh, Doha o istituzioni internazionali.

Come competenze migrate, la commissione ha perso la sua funzione.

Potrebbe continuare ad esistere nominalmente senza ulteriori decisioni.

Ecco perché l’incontro del 15 gennaio merita più attenzione di quanto abbia ricevuto. Secondo le informazioni disponibili, Joseph Aoun ha difeso la presenza dei cinque allo stesso tempo come Washington già desiderava ridurre la tabella a due attori stranieri.

Tre mesi dopo iniziarono i negoziati diretti con Israele. Due mesi e mezzo dopo, l’accordo quadro ha installato una nuova architettura. Nel mese di settembre, le cinque ex capitali partner rimangono tutti intorno al Libano, ma non più siedono intorno alla stessa tabella.

Quindi non era solo il comitato dei cinque che è stato cancellato.È il modo internazionale di gestire il caso libanese che sarebbe cambiato: da un sistema di poteri che si controllano a vicenda verso una mediazione molto più concentrata nelle mani di Washington, con Riyadh come partner arabo privilegiato.

Ed è proprio questo che rende interessante l’episodio del 15 gennaio: potrebbe essere stato il momento in cui Baabda si rese conto che la domanda non era più quello che i cinque avrebbero deciso, ma quanto tempo i cinque avrebbero continuato a decidere insieme.