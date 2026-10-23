Saad Hariri si prepara per il suo ritorno? La visita del Qatar a Beit el-Wasat rilancia la speculazione

La visita del Primo Ministro del Qatar a Beit el-Wasat rilancia la speculazione sul ritorno politico di Saad Hariri. Incontro con Bahia e Nader Hariri, possibile Congresso del Futuro e scadenza del 2027 febbraio: emergono diversi segnali, senza conferma ufficiale delle intenzioni dell’ex Primo Ministro libanese.

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Una visita del Qatar che rompe diversi anni di discrezione politica

La visita del primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani a Beit el-Wasat ha riacceso le domande sul futuro politico di Saad Hariri. Lo spostamento è di particolare importanza a causa della posizione e del contesto in cui opera. Secondo le informazioni pubblicate il 23 ottobre 2026, la residenza politica dell’ex primo ministro del Libano era stata per la prima volta sede di una persona straniera di quel rango per quasi sei anni. Questa apertura avviene come la Corrente del Futuro passa attraverso un periodo di ritiro politico iniziato nel 2022. Esso nutre le supposizioni riguardanti una riorganizzazione del movimento e una possibile ripresa delle attività del suo leader storico.

Il capo del governo del Qatar incontrò l’ex vice Bahia Hariri e suo figlio Nader Hariri. Quest’ultimo aveva occupato un posto importante nel cerchio politico di Saad Hariri prima di allontanarsi dalle sue funzioni come consigliere. La presenza di queste due personalità dà all’incontro una dimensione familiare e politica. Bahia Hariri rimane una figura importante nella corrente di Hariri, in particolare a Saida. Nader Hariri, da parte sua, ha una conoscenza approfondita delle reti politiche e dei negoziati che hanno segnato gli anni di potere di suo cugino.

Tuttavia, l’incontro da solo non è un annuncio di ritorno politico. Nessun impegno formale per la ripresa delle attività di Saad Hariri è stato reso pubblico nel materiale disponibile. Il contenuto dettagliato degli scambi non è noto. Sarebbe quindi eccessivo dire che Doha ha deciso di sostenere una nuova campagna politica o che è stato raggiunto un accordo sul futuro del futuro del futuro. La visita rappresenta tuttavia un evento significativo in un ambiente politico in cui le azioni diplomatiche sono spesso interpretate attraverso le loro possibili conseguenze sui bilanci interni.

Il ritiro del 2022 e le sue conseguenze per il futuro

La decisione di Saad Hariri di sospendere la sua attività politica nel 2022 aveva profondamente alterato la rappresentanza politica sunnita in Libano. L’ex Primo Ministro aveva annunciato il suo ritiro in un contesto caratterizzato dalla crisi economica, dalle difficoltà istituzionali e dal deterioramento delle sue relazioni con l’Arabia Saudita. Il suo movimento aveva anche rinunciato alla partecipazione alle elezioni parlamentari di quel periodo. Questa decisione privava il Courant del futuro del suo principale strumento di rappresentanza parlamentare e aprì uno spazio politico ad altre personalità.

Il ritiro ha interessato anche l’organizzazione interna del movimento. I leader locali e gli attivisti hanno dovuto continuare le loro attività senza avere un orientamento elettorale paragonabile agli anni precedenti. Le reti intorno alla famiglia Hariri sono rimaste presenti in diverse aree, tra cui Beirut, Tripoli, Saida e alcuni degli insediamenti Bekaa. Tuttavia, la loro capacità di mobilitare non poteva più essere misurata attraverso la partecipazione elettorale diretta sotto la guida di Saad Hariri.

La situazione del Futuro è così diventata una delle principali sconosciute della politica libanese. Il suo possibile ritorno alla concorrenza potrebbe alterare le relazioni di potere all’interno dell’elettorato sunnita, ma anche le relazioni tra le principali formazioni parlamentari. Tuttavia, una ripresa delle attività richiederebbe più di una dichiarazione di principio. Occorrerebbe riorganizzazione interna, definizione di una strategia elettorale e chiarificazione delle relazioni con i partner regionali.

È in questo contesto che la visita del Qatar assume un significato speciale. Viene in un momento in cui fonti vicine al movimento evocano la possibilità di un nuovo passo organizzativo. Non dimostra che questo stadio è decisamente deciso, ma aiuta a porre la famiglia Hariri al centro di alcune discussioni politiche.

Bahia e Nader Hariri, due interlocutori con ruoli diversi

La presenza di Bahia Hariri all’incontro con il Primo Ministro del Qatar fa parte del suo ruolo storico all’interno della famiglia e del movimento politico fondato intorno a Rafic Hariri. Ex membro del Parlamento per Saida, mantiene legami con le reti sociali, educative e politiche associate a questa tradizione. La sua partecipazione ad un incontro diplomatico di alto livello può quindi essere interpretata come segno di continuità istituzionale e familiare.

Il caso di Nader Hariri è diverso. Ex consigliere politico di Saad Hariri, aveva partecipato a diversi importanti negoziati prima di allontanarsi dal suo immediato entourage. Le informazioni disponibili indicano che aveva ridotto il suo impegno politico dopo essere stato rimosso dall’ufficio. La sua presenza a Beit el-Wasat durante la visita del Qatar attira quindi l’attenzione. Poteva testimoniare una ripresa di alcuni contatti, non abbastanza per stabilire il suo ritorno in un ufficio ufficiale con l’ex primo ministro.

Questa distinzione è essenziale. Una riunione familiare o diplomatica non porta automaticamente alla piena riconciliazione politica. Tuttavia, può facilitare la ripresa delle relazioni tra attori che avevano occupato posizioni importanti nelle strutture del Futuro. In un’organizzazione storicamente segnata dal ruolo della famiglia Hariri, la natura di queste relazioni può avere conseguenze per la preparazione di una possibile nuova fase politica.

Le informazioni pubblicate non specificano se Saad Hariri ha partecipato personalmente alle discussioni. Né possono determinare se Bahia e Nader Hariri hanno ricevuto un mandato specifico per negoziare con Doha. È quindi opportuno limitare le conclusioni a quanto stabilito: il primo ministro del Qatar è stato ricevuto a Beit el-Wasat da due figure di spicco dell’entourage di Hararian, in un contesto di speculazione sul futuro politico del movimento.

Qatar, un partner che potrebbe facilitare una nuova fase

I rapporti tra Saad Hariri e gli Stati del Golfo costituiscono un elemento centrale del suo cammino politico. L’Arabia Saudita era da tempo il suo principale partner regionale. Il deterioramento delle loro relazioni aveva contribuito alla sua distanza dalla scena politica. In questo contesto, il possibile ruolo del Qatar sta attirando l’attenzione, in particolare per le sue relazioni con varie componenti politiche libanesi.

Le fonti vicine al futuro ritengono che migliorare le relazioni tra i paesi del Golfo potrebbe creare un ambiente più favorevole per Saad Haririri. Essi includono il riavvicinamento tra Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Secondo questa lettura, l’ex primo ministro potrebbe beneficiare di un contesto regionale meno conflittuale di quello che precede il suo ritiro.

Tuttavia, questa ipotesi deve essere distinta dall’impegno diplomatico formale. Non ci sono prove che suggeriscano che Riyadh abbia formalmente approvato il ritorno di Saad Hariri o che a Doha sia stato dato un mandato per prepararsi alla sua reintegrazione politica. Le informazioni disponibili presentano principalmente le aspettative e le analisi dei funzionari vicini al movimento.

Il Qatar potrebbe tuttavia svolgere un ruolo nella ripresa dei contatti politici. Le sue relazioni con i diversi attori regionali le danno una capacità di dialogo che potrebbe essere utile a una personalità che cerca di ricostruire le sue alleanze. Ma questa non è una garanzia. Il ritorno di Saad Hariri dipenderebbe anche dalle proprie decisioni, dalle condizioni politiche libanesi e dalla capacità del Futuro di ristabilire un’organizzazione operativa.

Un Congresso della Corrente del Futuro alla fine dell’anno

Le informazioni più concrete su una possibile ripresa politica riguardano l’organizzazione interna del Movimento Futuro. Le fonti vicine al movimento si riferiscono alla possibilità di tenere un congresso generale alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. Ciò potrebbe chiarire gli orientamenti del partito, rinnovare alcune strutture e prepararsi ad una possibile ripresa delle attività politiche.

La tenuta di un tale congresso sarebbe un passo importante. Dal ritiro di Saad Hariri, il movimento non ha avuto la stessa presenza istituzionale come prima. Un incontro generale potrebbe ridefinire le responsabilità dei suoi dirigenti e chiarire il rapporto tra le diverse componenti regionali. Si potrebbe anche fornire l’opportunità di discutere la strategia elettorale, anche se non viene presa alcuna decisione formale sulla partecipazione a una prossima elezione.

Un’altra caratteristica particolare è il calendario menzionato. Avrebbe preceduto il ventesimo anniversario dell’assassinio di Rafic Hariri il 14 febbraio 2027. Le fonti vicine al movimento anticipano la presenza personale di Saad Hariri in questa commemorazione e organizzano un raduno popolare. Tale evento potrebbe essere un momento importante nella misura della capacità della corrente Hariri di mobilitare.

Tuttavia, i preparativi menzionati devono essere distinti dalle decisioni ufficialmente annunciate. Le informazioni disponibili non confermano una data finale per il Congresso, né indicano la partecipazione di Saad Hariri come un irrevocabile impegno pubblico. Piuttosto, indicano che diverse scadenze sono previste da funzionari o fonti vicine al movimento.

Il ritorno di Saad Hariri cambierebbe le bilance Sunni

Una ripresa politica di Saad Hariri potrebbe avere un impatto significativo sulla rappresentazione sunnita. Il suo ritiro aveva aperto spazio per deputati indipendenti, personalità locali e formazione per rafforzare la loro influenza. Il ritorno di un movimento organizzato intorno alla famiglia Hariri potrebbe alterare questi saldi, in particolare in quei distretti dove il Courant del futuro storicamente aveva un forte insediamento.

Questa prospettiva non significa che l’ex primo ministro avrebbe riacquistato automaticamente la sua influenza passata. Il contesto politico ed economico è cambiato drammaticamente dal suo ritiro. La crisi finanziaria ha colpito le istituzioni pubbliche, le imprese e i social network su cui si basavano molte organizzazioni politiche. Anche le aspettative dei voti sono cambiate. Una possibile campagna dovrebbe quindi affrontare le preoccupazioni economiche e istituzionali che vanno oltre le alleanze tradizionali.

Anche la questione dei finanziamenti e dell’organizzazione sarebbe cruciale. La formazione politica non può riprendere una presenza elettorale importante senza strutture locali, candidati e una strategia coerente. Le relazioni regionali potrebbero facilitare alcuni approcci, ma non sostituiranno il necessario lavoro politico sul terreno.

Fonti vicine alla Corrente del Futuro presentano il riavvicinamento tra diversi Stati del Golfo come un fattore che potrebbe rafforzare le prospettive di Saad Hariri. Tuttavia, questa valutazione fa parte della loro analisi. Non misura con precisione il sostegno che dovrebbe essere agli elettori o prevedere i risultati della possibile partecipazione elettorale.

Un ritorno sospeso dalle decisioni del primo ministro

A partire dal 23 ottobre 2026, diversi elementi contribuirono così alle domande sulla ripresa politica di Saad Hariri. La visita del Primo Ministro Qatar a Beit el-Wasat, la presenza di Bahia e Nader Hariri, le discussioni intorno a un congresso generale e le prospettive di mobilitazione per il 2027 febbraio sono segnali convergenti. Essi mostrano che la Corrente del Futuro rimane un potenziale giocatore nelle ricomposizioni politiche libanesi.

Tuttavia, queste prove non suggeriscono che un ritorno ufficiale è stato deciso. Nessun calendario pubblico finale è stato presentato. Le condizioni per una possibile partecipazione elettorale rimangono sconosciute. Le relazioni con l’Arabia Saudita e con altri partner regionali non sono sufficientemente documentate per raggiungere un accordo politico.

La visita del Qatar è stata soprattutto un’evoluzione della visibilità diplomatica di Beit el-Wasat. Dopo diversi anni di ritiro, questa residenza recupera un posto in scambi con una personalità regionale leader. Il significato politico di questo evento dipenderà ora dalle decisioni di Saad Hariri e dalla loro possibile traduzione nell’organizzazione del Movimento Futuro.

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