FMI e Libano: una missione prevista a novembre, un accordo previsto prima della fine dell’anno e la questione esplosiva delle perdite bancarie

Il FMI dovrebbe proseguire i negoziati finanziari in Libano dal 9 al 13 novembre 2026. Un accordo tecnico è previsto prima di dicembre, ma la distribuzione delle perdite bancarie rimane decisiva. I depositanti, le banche, la Banca del Libano e lo Stato dovranno trovare un compromesso sulle responsabilità finanziarie.

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Una delegazione prevista dal 9 al 13 novembre per accelerare i negoziati

Il Libano potrebbe fare un altro passo nei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale prima della fine del 2026. Una delegazione dell’istituzione finanziaria è prevista a Beirut dal 9 al 13 novembre per proseguire le discussioni con le autorità libanesi. Questa visita si svolge in un contesto in cui il governo cerca di far progredire le riforme finanziarie necessarie per concludere un programma di assistenza. Il problema principale rimane l’assegnazione di perdite accumulate nel sistema bancario, il cui regolamento in gran parte condiziona le prospettive di ripresa nel settore.

Samir Hammoud, consigliere del Ministro delle Finanze e ex presidente della Commissione di vigilanza bancaria, ha confermato il calendario di questa missione nelle dichiarazioni rese pubbliche il 23 ottobre. Ha inoltre segnalato un serio lavoro tra le autorità libanesi e i rappresentanti del Fondo. L’obiettivo è quello di fare progressi sufficienti sulle questioni ancora in discussione per raggiungere un accordo prima della fine dell’anno. Questa prospettiva rappresenta un’ambizione di negoziatori, non l’annuncio di un accordo già raggiunto.

Gli scambi riguardano diverse istituzioni libanesi. Il Ministero delle Finanze, la Banca del Libano e i rappresentanti del Fondo partecipano alle discussioni sulle misure necessarie per ripristinare la stabilità finanziaria. I negoziati includono riforme bancarie, squilibri accumulati dalla crisi e dalle condizioni in cui il paese potrebbe ritrovare normali relazioni finanziarie con le istituzioni internazionali.

La missione di novembre sembra quindi un termine importante. Esso dovrebbe consentire un’ulteriore considerazione delle misure intraprese e determinare se i progressi compiuti sono sufficienti per ravvicinare le posizioni. Tuttavia, il calendario è stretto. Tra la visita annunciata e la fine dell’anno, le autorità dovranno affrontare questioni finanziarie che sono state oggetto di differenze da diversi anni.

La legge sulla perdita finanziaria al centro delle discussioni

La legge sulla ripartizione delle perdite finanziarie è uno dei principali ostacoli alla conclusione di un accordo. Il testo dovrebbe definire le modalità per affrontare gli squilibri accumulati nel sistema bancario libanese. Riguarda le relazioni tra lo Stato, la Banca del Libano, le banche commerciali e i loro depositanti.

La crisi finanziaria ha profondamente alterato il funzionamento del settore bancario. Le restrizioni sui prelievi e sui trasferimenti hanno impedito a molti depositanti di disporre liberamente dei loro beni. Le banche hanno affrontato il degrado degli asset e le difficoltà di liquidità. La Banca del Libano ha anche accumulato notevoli squilibri finanziari. La risoluzione di questa situazione richiede chiarificazione delle perdite e delle passività.

Lo scopo della legge è precisamente quello di determinare come queste perdite saranno riconosciute e distribuite. Questo passo è essenziale per definire le condizioni per una possibile ristrutturazione bancaria. Essa ha anche conseguenze dirette per i candidati, i cui diritti dipendono dai meccanismi infine adottati.

Samir Hammoud ha presentato il progresso di questo problema come elemento centrale dei negoziati. Secondo le sue dichiarazioni, le discussioni cercano di ravvicinare le posizioni delle autorità libanesi e del Fondo per consentire l’adozione di un quadro finanziario coerente. Tuttavia, il testo non può essere considerato come definitivamente approvato fino alla conclusione delle necessarie procedure istituzionali.

La difficoltà sta nelle conseguenze economiche e sociali delle varie opzioni. Qualsiasi ripartizione delle perdite comporta la determinazione di quali istituzioni dovranno sostenere i costi e in che misura. Esso richiede anche chiarificazione dei meccanismi per proteggere i candidati. Queste scelte possono avere effetti duraturi sul funzionamento delle banche e sulla fiducia nel sistema finanziario.

Depositanti al centro della ristrutturazione bancaria

La questione dei depositi è uno degli aspetti più sensibili del programma di recupero. Fin dall’inizio della crisi, le restrizioni bancarie hanno colpito famiglie, imprese e istituzioni che detengono attività nelle istituzioni finanziarie. Le difficoltà di accesso ai conti hanno contribuito a ridurre la fiducia nelle banche e ad un profondo cambiamento delle abitudini economiche.

La distribuzione delle perdite non è quindi limitata ai bilanci finanziari. Esso determinerà anche le condizioni in cui i depositanti possono recuperare i loro beni. I termini di rimborso, eventuali ritardi e il trattamento delle diverse categorie di depositi sono questioni importanti.

Le informazioni disponibili al 23 ottobre non consentono la presentazione di un calendario di rimborso definitivo o di specificare gli importi che sarebbero garantiti da un futuro schema. Nessun calendario generale per la restituzione dei depositi può essere considerato come acquisito sulla base delle dichiarazioni dei negoziati da soli.

La sfida per le autorità è trovare una formula per riconoscere le perdite senza compromettere ulteriormente la stabilità finanziaria. La ristrutturazione credibile comporta anche il chiarimento della situazione delle banche e la determinazione delle condizioni in cui possono continuare ad operare.

Per i depositanti, l’adozione di un testo da solo non sarà sufficiente a ripristinare l’accesso ai fondi. Le conseguenze dipenderanno dai meccanismi di attuazione, dalle risorse disponibili e dalle decisioni prese in ciascuna categoria di asset.

Un accordo tecnico prima di un possibile programma di finanziamento

Samir Hammoud ha menzionato la possibilità di raggiungere un accordo a livello tecnico prima della fine dell’anno. Un tale passo sarebbe un segnale importante per le relazioni tra il Libano e il Fondo monetario internazionale.

Un accordo tecnico significa che i gruppi di negoziazione sono giunti ad una comprensione comune delle principali misure necessarie per attuare un programma. Tuttavia, non corrisponde automaticamente al rilascio del finanziamento. Le procedure di approvazione e le condizioni stabilite dall’istituzione devono ancora essere rispettate.

Questa distinzione è essenziale per valutare la portata delle discussioni in corso. Il Libano sta cercando un quadro per facilitare il suo recupero finanziario. Ma la conclusione di un accordo dipenderà dalla capacità delle autorità di andare avanti con le riforme e di rispettare gli impegni assunti.

Nelle sue dichiarazioni, Samir Hammoud ha presentato un accordo tecnico come un passo per dimostrare che il paese si stava muovendo nella giusta direzione. Ritiene che tali progressi possano aprire la strada ad una relazione finanziaria più strutturata con il Fondo, in particolare attraverso un programma di prestito e un sostegno alle riforme.

La prospettiva di un accordo prima della fine del 2026 si basa quindi sugli sviluppi delle discussioni e sulle future decisioni istituzionali. Non significa che il Libano abbia già un programma approvato o che sia disponibile un finanziamento.

Il Ministero delle Finanze e la Banca del Libano di fronte alle richieste di recupero

Il coinvolgimento del Ministero delle Finanze e della Banca del Libano nelle discussioni sottolinea la dimensione istituzionale della questione. La ristrutturazione bancaria non può essere trattata indipendentemente dalle finanze pubbliche e dalla politica monetaria. Le decisioni relative a perdite, attività e passività finanziarie influiscono sull’economia nel suo complesso.

Il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, dirige l’istituzione monetaria in questa fase di negoziati. Il commercio deve tener conto delle responsabilità della banca centrale, della situazione delle istituzioni commerciali e degli obiettivi della stabilizzazione finanziaria.

Il Ministero delle Finanze, da parte sua, è coinvolto in discussioni sugli impegni di Stato e sulle misure di bilancio. Il coordinamento tra le varie istituzioni è una condizione importante per presentare un programma coerente ai rappresentanti del Fondo.

I negoziati cercano di articolare diversi obiettivi: chiarire le perdite, ristrutturare il settore bancario, ristabilire condizioni monetarie più stabili e creare un quadro favorevole per la ripresa economica.

Tuttavia, questi obiettivi rimangono dipendenti dalle decisioni politiche. Le autorità devono trasformare gli orientamenti discussi in misure applicabili. In particolare, la missione di novembre valuterà i progressi e le questioni che ancora richiedono l’arbitrato.

Samir Hammoud discute anche le prospettive economiche regionali

Oltre ai negoziati finanziari, Samir Hammoud ha sviluppato una riflessione sulle possibilità di cooperazione economica tra Libano, Siria e Iraq. Ritiene che un migliore coordinamento tra questi tre paesi possa promuovere la crescita degli investimenti e del sostegno.

Questa prospettiva si basa in particolare sulla complementarità geografica ed economica. Il Libano ha infrastrutture portuali e servizi che possono partecipare al commercio regionale. La Siria occupa una posizione importante nelle vie terrestri, mentre l’Iraq rappresenta un potenziale mercato e partner economico.

Hammoud sottolinea anche l’importanza delle rotte marittime. Le tensioni nello Stretto di Ormuz e Bab al-Mandeb evidenziano i rischi per alcuni canali commerciali. In questo contesto, ritiene che le infrastrutture libanesi possano svolgere un ruolo in un’organizzazione commerciale regionale più diversificata.

Ha fatto riferimento alla possibilità di investimenti sostanziali e di migliorare le prospettive di crescita se i tre paesi sono riusciti a rafforzare la loro cooperazione. Questa valutazione costituisce una prospettiva economica difesa dall’ex direttore bancario. Non corrisponde ad un programma di investimento già finanziato o ad una previsione ufficiale del Fondo Monetario Internazionale.

Tali progetti dipendono in particolare dalle condizioni di sicurezza, dalle infrastrutture disponibili, dagli accordi commerciali e dalla stabilità politica. Esso comporta anche investimenti i cui importi e modalità non sono indicati nelle dichiarazioni esaminate.

Novembre, un termine importante per le riforme finanziarie

La visita annunciata dal 9 al 13 novembre è ora la prossima scadenza per le discussioni tra il Libano e il Fondo Monetario Internazionale. In particolare, i negoziatori dovranno rivedere i progressi del quadro per le perdite finanziarie e le misure necessarie per continuare il recupero bancario.

Il calendario previsto da Samir Hammoud lascia aperta la possibilità di un accordo tecnico prima della fine dell’anno. Questa prospettiva dipenderà dalla capacità delle istituzioni libanesi di avvicinare le loro posizioni e far avanzare le decisioni attesi.

Per i depositanti, le banche e le imprese, le conseguenze concrete possono essere valutate solo sulla base delle disposizioni finalmente adottate. La chiarificazione della ripartizione delle perdite rimane il principale problema immediato.

A partire dal 23 ottobre 2026, il Libano ha quindi un nuovo calendario negoziale e un obiettivo concordato prima della fine dell’anno. Il risultato dipenderà dalle discussioni di novembre e dalla traduzione degli impegni finanziari nelle decisioni istituzionali.

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