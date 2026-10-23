Le Forze libanesi si preparano a rompere con Nawaf Salam? Dietro le quinte di una crisi che va oltre gli esplosivi

Le Forze libanesi stanno pianificando una rottura con Nawaf Salam? Dopo il ritiro dei loro ministri sulla questione degli esplosivi, le tensioni governative si stanno accumulando. I disaggregamenti sulle armi di Hezbollah, la crisi elettrica e l’assunzione delle prime elezioni rivelano una divisione politica che ora supera l’unico caso giudiziario.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il ritiro dei ministri rivela una più profonda divisione politica

Il ritiro dei ministri delle forze libanesi dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 2026 segna un ulteriore passo verso il deterioramento delle loro relazioni con il governo di Nawaf Salam. Ufficialmente, la protesta riguarda il rinvio del rinvio del dossier esplosivo Dahr al-Baydar al Consiglio di giustizia. Eppure questo episodio fa parte di una serie di disaccordi che ora influenzano diversi aspetti dell’azione governativa. La politica energetica, le armi di Hezbollah, i meccanismi decisionali e le prospettive elettorali alimentano un confronto sempre più visibile. La domanda va quindi oltre il destino di un carico di esplosivi. Riguarda la posizione che le Forze libanesi intendono occupare in una coalizione di governi le cui direzioni contestano, pur continuando a partecipare al suo lavoro.

La crisi ha assunto una dimensione particolare quando i ministri del partito hanno lasciato l’incontro, mentre i loro colleghi vicini a Hezbollah sono rimasti intorno al tavolo. Questa inversione ha illustrato gli effetti del compromesso negoziato prima della riunione. Le consultazioni tra Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam avevano ritardato la decisione giudiziaria per evitare il confronto con Hezbollah. Tuttavia, le Forze libanesi considerarono questa soluzione per indebolire la portata degli impegni governativi relativi al monopolio delle armi. Il loro ritiro era quindi destinato a segnare sia un’opposizione giudiziaria che politica. Non costituiva però una rassegnazione del governo, una distinzione essenziale per comprendere la strategia del partito.

Questo atteggiamento solleva una domanda più ampia. Le Forze libanesi sono alla ricerca di cambiamenti nella politica governativa, o si stanno gradualmente preparando per il loro passaggio all’opposizione? L’informazione politica disponibile descrive un rapporto sempre più difficile con Nawaf Salam. Essi si riferiscono anche alle discussioni sulle elezioni parlamentari anticipate, che potrebbero cambiare i bilanci parlamentari e governativi. Tuttavia, non vi è alcuna prova verificata che una decisione finale di lasciare il governo è stata presa dalla leadership del partito.

Dall’elettricità agli esplosivi: una successione di disaccordi

Le tensioni non sono sorte con il caso Dahr al-Baydar. Si erano già manifestati intorno al funzionamento del settore elettrico e all’azione del ministro dell’energia Joe Saddi, membro delle Forze libanesi. Il suo ritiro temporaneo da alcune attività governative, presentate in informazioni politiche come forma di protesta, aveva rivelato le difficoltà incontrate nella conduzione delle riforme energetiche. Il ministro ha messo in discussione gli ostacoli all’applicazione di talune linee guida. Questa situazione ha alimentato la critica delle rispettive responsabilità di governo, amministrazioni e politici nella persistenza della crisi elettrica.

La questione energetica è una zona particolarmente sensibile. Le difficoltà di approvvigionamento, i costi di produzione e i ritardi nelle riforme riguardano direttamente le famiglie e le imprese. Sono anche una grande sfida per le finanze pubbliche. Le Forze libanesi cercano di difendere il loro record ministeriale, denunciando gli ostacoli che impediranno a certe decisioni di riuscire. Questa posizione ha una evidente difficoltà politica: il partito partecipa a un governo il cui funzionamento critica pubblicamente. Egli deve quindi convincere che i suoi ministri hanno una volontà riformista, ma che i risultati rimangono limitati da decisioni o blocchi al di là del loro controllo.

Il caso degli esplosivi ha accentuato questa contraddizione. A differenza del settore dell’elettricità, dove le responsabilità amministrative e finanziarie possono essere divise tra diversi organi, la richiesta di rinvio al Consiglio di giustizia ha richiesto una decisione del Consiglio dei ministri. Le Forze libanesi credevano che il governo avesse gli elementi necessari per agire. Il rifiuto di ritornare immediatamente è stato interpretato come un’ulteriore manifestazione dei limiti dell’azione governativa contro Hezbollah. Il confronto non era quindi più limitato al ritmo lento della riforma, ma piuttosto alla capacità dello Stato di far rispettare le sue decisioni in un settore di sicurezza nazionale.

Questa successione di episodi spiega perché alcuni osservatori politici considerano le Forze libanesi essere in una crisi di posizionamento. La loro partecipazione al governo permette loro di influenzare le decisioni e difendere le loro priorità. Li espone anche alla critica dei risultati esecutivi. Il loro passaggio all’opposizione darebbe loro più libertà politica, ma ridurrebbe la loro influenza diretta sulle politiche pubbliche. Questo dilemma è ora centrale del loro rapporto con Nawaf Salam.

Samir Geagea affronta il problema della partecipazione del governo

La strategia delle forze libanesi dipende in gran parte dalle scelte del loro presidente, Samir Geagea. Il partito ha da tempo difeso una linea politica ostile al mantenimento delle armi di Hezbollah al di fuori delle istituzioni statali. La sua partecipazione al governo di Nawaf Salam si basava, tra l’altro, sulla possibilità di avanzare tale direzione nel quadro istituzionale. Le decisioni del governo sul monopolio delle armi sono quindi un elemento importante della sua giustificazione politica. Il caso Dahr al-Baydar, tuttavia, ha mostrato le difficoltà incontrate nel tradurre questi principi in decisioni giudiziarie concrete.

Per le forze libanesi, il riconoscimento da parte del deputato Hassan Fadllallah dell’appartenenza di Hizbullah agli esplosivi ha rafforzato la necessità di un intervento governativo. Il gruppo ha ritenuto tale dichiarazione di identificare l’organizzazione interessata e giustificato rinvio al Consiglio di giustizia. Coloro a favore del rinvio hanno sostenuto un’altra interpretazione, basata sulla necessità di completare le indagini e chiarire le responsabilità individuali. Questa divergenza ha posto i ministri delle forze libanesi nella scelta immediata di accettare il compromesso o di esprimere il disaccordo. Hanno scelto la seconda opzione.

Il loro ritiro ha mostrato il loro elettorato che hanno rifiutato di approvare la decisione. Ha anche contribuito a differenziare la loro posizione da quella di altri componenti del governo. Tuttavia, questo non ha impedito al Consiglio dei ministri di continuare i suoi lavori. Né ha portato alla partenza del Ministro della Giustizia, Adel Nassar, ancora all’origine della richiesta di rimozione. Quest’ultimo rimase alla riunione, ora la possibilità di tornare più tardi al fascicolo. Questa differenza di comportamento ha sottolineato che i sostenitori di un rinvio al Consiglio di giustizia non condividono necessariamente la stessa strategia politica.

La leadership delle Forze libanesi deve ora misurare le conseguenze di questa distinzione. Una protesta ad hoc può aumentare la visibilità del partito senza compromettere la sua partecipazione al potere. La ripetizione dei prelievi, d’altra parte, potrebbe indebolire la sua credibilità del governo e aumentare le domande sulle sue intenzioni. Potrebbe anche portare Nawaf Salam a cercare compromessi senza fare affidamento sul sostegno sistematico dei ministri dei partiti.

Nawaf Salam rifiuta di trasformare il compromesso in ritiro politico

Il primo ministro ha adottato una posizione particolarmente ferma durante la riunione del 22 ottobre. Il suo intervento sul monopolio delle armi ha ricordato che solo le istituzioni pubbliche hanno la legittimità di portare armi e di decidere guerra o pace. In particolare, Nawaf Salam ha citato l’accordo Taif, la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701 e gli impegni assunti in relazione alla cessazione delle ostilità nel novembre 2024. Ha anche sottolineato che il trasporto e lo stoccaggio di armi al di fuori delle strutture autorizzate potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza pubblica. Queste dichiarazioni confermano che il Primo Ministro non rinuncia ai principi sostenuti dalle Forze libanesi sulla sovranità statale.

Piuttosto, il disaccordo era circa la metodologia e la tempistica. Nawaf Salam accettò il rinvio della decisione giudiziaria al fine di preservare la stabilità del governo. Le Forze libanesi ritenevano che questa precauzione potesse privare le dichiarazioni ufficiali della loro portata pratica. La differenza è importante. Essa mostra che due attori possono condividere alcuni principi istituzionali mentre si oppongono a come applicarli. Il primo ministro ha favorito la decisione di proseguire le indagini senza causare una crisi immediata. I ministri del partito hanno chiesto una rapida risposta giudiziaria, anche a costo del confronto politico.

La reazione di Nawaf Salam al ritiro dei ministri ha rivelato l’entità della sua irritazione. L’informazione politica gli attribuiva una critica particolarmente grave del loro comportamento, assimilata ad una forma di overbidding. Questa reazione dimostra che il Primo Ministro non vede necessariamente le proteste dei suoi partner come mezzo accettabile per influenzare le decisioni collettive. Potrebbe anche annunciare relazioni più difficili nelle future riunioni governative, in particolare su questioni in cui gli interessi delle diverse formazioni si divergono.

La sfida per Nawaf Salam è quella di preservare una grande maggioranza del governo che è abbastanza ampia da continuare le riforme. Una rottura con le Forze libanesi complicarebbe questo compito, senza necessariamente causare automaticamente la caduta del governo. Al contrario, una moltiplicazione di compromessi contestati potrebbe indebolire la sua autorità politica. Il primo ministro deve quindi mantenere un equilibrio tra le richieste dei suoi partner e la necessità di preservare il funzionamento delle istituzioni.

L’ipotesi delle prime elezioni fa parte dei calcoli

Le tensioni governative sono accompagnate da discussioni sulla possibilità di tenere le prime elezioni parlamentari. Questa ipotesi appare nelle analisi politiche sull’evoluzione dei rapporti tra le Forze libanesi e il governo. Sarebbe basato su una riduzione della durata del mandato parlamentare, che porterebbe ad un rinnovo del Parlamento prima della sua normale scadenza. Tuttavia, tale approccio richiederebbe una decisione legislativa e un sufficiente sostegno parlamentare. Non poteva quindi derivare dalla sola volontà di un partito.

L’interesse politico di questa opzione è legato alle conseguenze costituzionali del rinnovamento del Parlamento. L’apertura di una nuova legislatura comporta le dimissioni del governo secondo le norme applicabili. Le elezioni anticipate potrebbero così cambiare gli equilibri parlamentari e spianare la strada alla formazione di un nuovo esecutivo. Per le Forze libanesi, questo potrebbe essere un’alternativa alle dimissioni ministeriali immediate, le cui conseguenze sarebbero più limitate.

Tuttavia, rimangono diversi ostacoli. La prima riguarda la necessità di una maggioranza parlamentare a favore della riduzione del mandato. Il secondo è l’incertezza elettorale. Non vi è alcuna garanzia che le nuove elezioni producano una maggioranza più favorevole alle forze libanesi. Il terzo ostacolo è legato al contesto regionale. Le tensioni militari e le difficoltà economiche potrebbero rendere particolarmente complesse le prime votazioni.

Le informazioni disponibili non portano alla conclusione che questa opzione gode attualmente di sufficiente sostegno parlamentare. Sembra più come ipotesi di pressione politica che come decisione presa. La sua semplice evocazione aiuta tuttavia a dimostrare che i disaccordi governativi stanno cominciando a far parte di una riflessione più ampia sull’equilibrio del potere.

Perché le dimissioni immediate rimangono improbabili

Un’uscita immediata dal governo avrebbe diversi svantaggi per le Forze libanesi. Il partito avrebbe perso la sua capacità di intervenire direttamente nelle decisioni ministeriali. I suoi funzionari non potevano più difendere i loro progetti dall’interno dell’esecutivo. Questa perdita sarebbe particolarmente significativa in aree in cui hanno responsabilità governative, compresa l’energia. Potrebbe anche permettere ai loro avversari di incolpare loro l’interruzione o rallentare le riforme.

Una rassegnazione non farebbe necessariamente cadere il governo. Le conseguenze dipenderebbero dalla composizione dell’esecutivo e dalle regole costituzionali che disciplinano le sue dimissioni. La partenza di un gruppo di ministri non porta automaticamente alla fine del mandato del governo. Le Forze libanesi potrebbero quindi finire in opposizione senza alcun cambiamento istituzionale. Questa prospettiva spiega perché alcuni osservatori preferiscono l’ipotesi di una continua pressione da parte del governo.

Il partito ha anche altri mezzi di azione. I suoi ministri possono contestare alcune decisioni, chiedere ulteriori discussioni o rifiutare di approvare compromessi che essi considerano contrario ai loro impegni. I membri del Parlamento possono intervenire in Parlamento, in particolare nei dibattiti sulle riforme e sulle politiche pubbliche. Infine, la gestione puÃ2 utilizzare le sue posizioni per mobilitare il suo elettorato e aumentare la visibilitÃ delle sue richieste.

Tuttavia, c’è un rischio di usura e lacrima. Se le proteste si moltiplicano senza produrre risultati, potrebbero dare l’impressione che il coinvolgimento del governo diventi essenzialmente conflittuale. Le Forze libanesi sarebbero poi costrette a precisare i loro obiettivi. Vogliono vedere cambiamenti concreti nella condotta del governo, o vogliono prepararsi a una più profonda rottura politica?

Il fattore saudita e i bilanci regionali

I calcoli politici libanesi non possono essere separati dal contesto regionale. I rapporti attribuiti alle fonti politiche includono l’impegno dell’Arabia Saudita nel mantenere Nawaf Salam come capo del governo. Questo orientamento, se confermato, sarebbe un ulteriore fattore che limita le prospettive di una grande crisi governativa. Non significa, tuttavia, che Riyadh intervenga direttamente nelle decisioni delle Forze libanesi o che avrebbe potere decisionale sulla loro partecipazione all’esecutivo.

Il contesto regionale rafforza anche gli argomenti dei responsabili della stabilità istituzionale. Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran espongono il Libano a significativi rischi di sicurezza. I negoziati militari di Tampa non risolvevano disaccordi sul controllo delle attività militari nel Sud. Le operazioni israeliane continuano in diverse zone di confine. In tali circostanze, una prolungata crisi governativa potrebbe complicare il coordinamento tra le istituzioni libanesi e i loro partner internazionali.

Per le Forze libanesi, questa situazione presenta un’ulteriore contraddizione. Il partito ritiene che i rischi regionali rafforzino la necessità di porre armi sotto l’autorità esclusiva dello Stato. Coloro che sono favorevoli al compromesso ritengono che questi stessi rischi richiedono di evitare il confronto interno. Le due posizioni sono quindi basate su una valutazione diversa dei mezzi di protezione della stabilità nazionale.

Una possibile pausa, ma nessuna decisione finale

Dal 23 ottobre 2026, le informazioni disponibili mostrano che le relazioni tra le Forze libanesi e Nawaf Salam si sono deteriorate. I disaccordi sull’elettricità, il ritiro dei ministri durante la discussione sugli esplosivi e la menzione delle prime elezioni sono tutti segni di crescente tensione. Tuttavia, non sono sufficienti a stabilire l’esistenza di una decisione finale di lasciare il governo.

La strategia del partito sembra basarsi, per il momento, su una combinazione di partecipazione istituzionale e di sfida politica. Questa formula gli permette di mantenere le sue responsabilità ministeriali, affermando la sua opposizione ai compromessi che considera incompatibile con le sue priorità. Offre anche Samir Geagea spazio per la manovra in attesa dell’evoluzione delle questioni di sicurezza e dei bilanci parlamentari.

Il prossimo test si concentrerà su come il governo affronterà una possibile nuova richiesta di rinvio di esplosivi al Consiglio di giustizia. Una decisione favorevole potrebbe facilitare le tensioni. Un ulteriore rinvio potrebbe, al contrario, rafforzare le critiche delle Forze libanesi. Le discussioni sull’elettricità e altre riforme forniranno anche indicazioni sulla capacità del partito di continuare la sua azione governativa.

La crisi del 22 ottobre non provocò quindi una rottura tra le Forze libanesi e Nawaf Salam. Ciò ha tuttavia reso le loro differenze più visibili e complicate le loro relazioni. Il partito rimane nel governo, ma il suo atteggiamento dimostra che ora intende sfidare pubblicamente certe decisioni. L’evoluzione di questa strategia dipenderà dai risultati raggiunti, dalle relazioni di potere parlamentare e dai rischi regionali che il Libano continua ad affrontare.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews