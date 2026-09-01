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Recessione 2026: Perché il Libano perderà -6,4% del PIL

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Recessione 2026: Perché il Libano perderà -6,4% del PIL

-6.4% di crescita prevista nel 2026, dopo +4,2% nel 2025. La guerra spiega solo una parte dello shock.

In questa realtà: la politica monetaria restrittiva della BDL, il crollo del credito bancario (solo il 5,86% dei depositi prestati al settore privato), la disciplina di bilancio che non ravviva nulla, e l’aumento dell’IVA + l’essenza che spinge l’inflazione al 17,5%.

Quattro politiche coerenti prese separatamente, che sono diventate molto restrittive insieme.

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