Israele aumenta l’esplosione nel sud del Libano

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Martedì 25 agosto, le forze israeliane hanno intensificato la loro distruzione e le operazioni di fuoco in diverse aree del sud del Libano. Dinamite, demolizioni di casa, movimenti corazzati, fuoco di artiglieria e fuoco sono stati segnalati da Bint Jbeil a Tyre, tra cui Nabatiyah e Marjayoun. Questa nuova sequenza viene come una grande delegazione economica degli Emirati Arabi Uniti arriva mercoledì 26 agosto a Beirut per una visita di due giorni, in un contesto in cui il Libano sta cercando contemporaneamente di contenere la pressione militare nel Sud e di ravvivare le sue relazioni economiche arabe.

Dinamitizzazione in diversi distretti meridionali

Il giorno del 25 agosto è stato segnato da una successione di operazioni israeliane su un grande arco di territorio di confine. Da lunedì sera a martedì sono state segnalate esplosioni a Hadatha e alla periferia di Haris, nel distretto di Bint Jbeil.

Le operazioni sono proseguite domattina. L’esplosione significativa è stata riportata nel distretto di Zawtar al-Sharqiya, Nabatiyah. A Ainata, Bint Jbeil District, un pesante incendio di artiglieria mirava al settore occidentale della città. Altre esplosioni sono state segnalate a Sarbine e Mais al-Jabal.

A Doubeih, nella periferia occidentale di Mais al-Jabal, le forze israeliane demolirono diverse costruzioni. Questa zona del distretto di Marjayoun è una delle aree in cui i movimenti militari e le operazioni di distruzione sono regolarmente segnalati.

L’aumentodinamizzare nel sud del Libanoè uno degli elementi di pressione più visibili sulle comunità vicine al confine. Essa colpisce direttamente gli edifici e le infrastrutture e complica la stabilizzazione dei villaggi interessati.

Pistole, artiglieria e fuoco nel sud del Libano

Le operazioni non erano limitate alle demolizioni. I veicoli militari israeliani sono stati osservati a Houla, Markaba e Mansouri. Altri movimenti sono stati segnalati da Taybeh a Qantara nella zona di Marjayoun.

A Markaba, questi movimenti coincisero con il fuoco di artiglieria. I bombardamenti hanno interessato anche diversi altri settori. Questi includono la Zibqine wadi, le altezze di Ali al-Taher, Dohat Kfar Rummane e la Slouqi wadi.

L’incendio ha coinvolto anche Bani Hayyan, dove sono stati segnalati diversi pesanti gusci durante il giorno. Bombardments ha colpito le vicinanze di Khiam, Qantara, Mansouri, Beit Lif, Sarbine e Baraachit. Gunfire è stato anche segnalato in diversi luoghi.

Allo stesso tempo, gli incendi hanno colpito la terra agricola. Uliveti bruciati tra Hadatha e Haris. Fuochi sono stati segnalati anche nella zona di Ainata e nelle altezze di Jabal al-Warda vicino a Markaba.

Questi incendi aggiungono una dimensione agricola ai danni causati dalle operazioni militari. Nei villaggi di confine, la terra coltivata è un’importante fonte di reddito. La loro distruzione o inaccessibilità influisce quindi sulle opportunità di ritorno e di ripresa economica.

Mansouri e diverse comunità colpite durante il giorno

L’attività militare continuò nel corso delle ore. A Mansouri, nel distretto di Tyre, sono state segnalate demolizioni e attacchi aerei. Un serbatoio di Merkava è stato osservato anche nella zona della località.

A Yater, un drone israeliano ha lasciato delle granate assordanti. A Dohat Kfar Rummane, un drone ha preso di mira un veicolo di tipo furgone. Il proiettile ha colpito il terreno e shrapnel ha raggiunto il veicolo, senza causare perdite in base alle informazioni disponibili.

La notte precedente era già stata segnata dalle riprese in diversi settori. Un attacco aereo ha preso di mira il corso di Litani a circa 4 del mattino sotto il monastero di Deir Mar Mima a Deir Mimas.

Anche gli argini terrestri sono stati eretti nella zona di Deir Mimas, Burj al-Muluk e Kfar Killa. Uno di loro si trovava a circa 150 metri da Burj al-Muluk, secondo i rapporti di martedì.

Preso insieme, questi eventi mostrano l’attività diffusa in diverse caza piuttosto che un incidente a un solo punto. Le operazioni comportano distruzione di edifici, movimenti terrestri, bombardamenti, overflight e operazioni di droni.

Pressione costante nonostante il quadro negoziato

Questa sequenza si verifica in un ambiente di sicurezza sempre instabile. Dopo la ripresa delle ostilità nel marzo 2026, gli sforzi diplomatici, inclusi gli Stati Uniti, culminarono in un accordo quadro tra Libano e Israele nel giugno.

Questo accordo prevede un graduale ritiro israeliano dai territori occupati libanesi, insieme con l’implementazione dell’esercito libanese e la gestione della questione delle armi dei gruppi armati. Tuttavia, la sua attuazione rimane incompleta.

Le operazioni del 25 agosto mostrano che la situazione sul terreno rimane lontana dalla normalizzazione. La distruzione dei materiali è una sfida immediata per gli abitanti delle zone colpite. Essi complicano la ricostruzione e mantengono l’incertezza sulle condizioni per un ritorno sostenibile in diversi villaggi.

Il problema rimane anche legato alle discussioni politiche e di sicurezza tra Beirut e Israele, condotte con la mediazione americana. A Roma si sono già svolte diverse discussioni. Martedì non è stato ancora annunciato alcun calendario definitivo per una nuova tornata di negoziati.

La Francia e l’Arabia Saudita, da parte loro, hanno riaffermato il 24 agosto il loro sostegno a una soluzione che include il completo ritiro di Israele dal territorio libanese e il disarmo dei gruppi armati. Questa posizione viene in un momento in cui la questione del controllo effettivo del territorio rimane al centro delle discussioni sul futuro del Sud.

Delegazione degli Emirati a Beirut

È in questo contesto che Beirut ospita, mercoledì 26 agosto, un’importante delegazione economica degli Emirati Arabi Uniti. La missione è prevista per rimanere in Libano fino a giovedì 27 agosto.

È guidato da Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro degli Esteri degli Emirati. Le autorità ed i funzionari economici libanesi avevano inizialmente annunciato una delegazione composta da 67 capi e uomini d’affari. Altre informazioni pubblicate nell’approccio alla visita si riferiscono a circa 80 partecipanti. Questa differenza è probabile che rifletta l’ampliamento della composizione della missione, senza che un elenco finale completo sia reso pubblico negli elementi disponibili.

Già il 24 agosto, il presidente Joseph Aoun aveva discusso i preparativi per la visita con l’ambasciatore libanese negli Emirati Arabi Uniti, Tarek Mneimneh. I circoli economici libanesi presentano lo spostamento come una tappa nella ripresa delle relazioni economiche tra Beirut e Abu Dhabi.

Il primo ministro Nawaf Salam ha anche accolto favorevolmente la visita della delegazione in un’intervista telefonica con il ministro degli Esteri degli Emirati, Abdallah bin Zayed. Egli ritiene che la visita possa contribuire a rafforzare la cooperazione e le partnership tra i due paesi.

Beirut cerca di ripristinare la fiducia economica

La visita degli Emirati dovrebbe affrontare le opportunità di cooperazione e di investimento in diversi settori. La sua composizione, dominata da leader economici, investitori e leader di business, le dà una diversa portata dalle missioni diplomatiche convenzionali.

Fa parte del riavvicinamento tra Beirut e Abu Dhabi. In particolare, il presidente Joseph Aoun e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyane avevano discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali nelle loro precedenti discussioni.

Per le autorità libanesi, la presenza di un così grande gruppo di attori economici degli Emirati è un segnale ricercato anni di crisi finanziaria e relazioni difficili con parte dei paesi del Golfo. Tuttavia, non significa che saranno fatti investimenti specifici. Gli annunci concreti dovranno essere valutati alla fine degli incontri del 26 e 27 agosto.

La situazione di sicurezza rimane un elemento essenziale di questa equazione. Il recupero degli investimenti, la ricostruzione del Sud e il ritorno sostenibile del capitale straniero dipendono in parte dalla capacità dello Stato di stabilizzare il territorio e ridurre il rischio di un nuovo confronto.

La simultaneità delle due sequenze è particolarmente chiara mercoledì mattina: a sud, le conseguenze delle esplosioni israeliane e dei bombardamenti del 25 agosto rimangono visibili in diversi villaggi; A Beirut, funzionari libanesi e Emirati hanno aperto due giorni di discussioni economiche. I risultati della missione degli Emirati e l’evoluzione delle operazioni militari nelle località di confine devono ora essere monitorati in parallelo.