1 settembre 1920: la festa dimenticata del Grande Libano

- Advertisement -
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
E’ il 1o settembre 106 anni fa, il generale Gouraud ha proclamato la nascita del Grande Libano dal portico del Pine Residence di Beirut.
Dal crollo dell’Impero ottomano agli Accordi Sykes-Picot, al collegamento dei porti Bekaa, Akkar e costieri — come il Libano è nato come lo conosciamo oggi.
Una festa celebrava con fervore per decenni… prima di sparire poco dopo la guerra civile.
Archivi: Museo Albert Kahn (1919-1920)
Guarda il video originale su YouTube
- Advertisement -