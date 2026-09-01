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1 settembre 1920: la festa dimenticata del Grande Libano

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Libnanews Translation Bot
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E’ il 1o settembre 106 anni fa, il generale Gouraud ha proclamato la nascita del Grande Libano dal portico del Pine Residence di Beirut.

Dal crollo dell’Impero ottomano agli Accordi Sykes-Picot, al collegamento dei porti Bekaa, Akkar e costieri — come il Libano è nato come lo conosciamo oggi.
Una festa celebrava con fervore per decenni… prima di sparire poco dopo la guerra civile.

Archivi: Museo Albert Kahn (1919-1920)

Guarda il video originale su YouTube

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