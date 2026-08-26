Aoun difende la sicurezza generale in piena polemica iraniana

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Il presidente libanese Joseph Aoun ha reso omaggio alla sicurezza generale mercoledì 26 agosto, per l’81 ° anniversario della sua creazione. Lo descrisse come « la prima linea di difesa della sicurezza della società » e « un occhio vigile sulla sovranità della patria ». Queste dichiarazioni hanno luogo in un contesto particolarmente sensibile per l’istituzione: due giorni prima, il suo direttore generale, il generale Hassan Choucair, ha concesso una residenza di sei mesi a Mohammad Reza Chibani, nominato da Teheran come ambasciatore in Libano, ma la cui Beirut aveva rifiutato l’accreditamento. La Sicurezza Generale assicura che questa residenza non gli conferisca lo status diplomatico.

Aoun pone la sicurezza generale nel cuore dello stato

Joseph Aoun si è congratulato con il direttore generale della sicurezza generale, il generale Hassan Choucair, così come con gli ufficiali, ufficiali non autorizzati, funzionari pubblici e militari dell’istituzione.

Il Capo di Stato ha espresso il suo orgoglio nella storia della Sicurezza Generale e nei sacrifici fatti dal suo staff. Ha ricordato le sue missioni nella protezione della sicurezza nazionale, della stabilità, del controllo delle frontiere e dei servizi a cittadini e residenti stranieri.

Soprattutto, il Presidente ha posto questo anniversario nella situazione attuale nel paese.

« Questa opportunità arriva quando il Libano attraversa una fase delicata ed eccezionale della sua storia », ha detto. Ha parlato dell’intreccio delle sfide economiche, sociali e di sicurezza, che, secondo lui, pongono le istituzioni statali di fronte a una prova di resistenza e di preparazione.

Joseph Aoun ritiene che la Sicurezza Generale sia riuscita a mantenere le sue missioni nonostante queste difficoltà. Lo descrisse come una « valvola di sicurezza » e « un pilastro essenziale della stabilità nazionale ».

Il suo messaggio va quindi oltre il tradizionale tributo ad un’istituzione in occasione del suo anniversario. Riafferma il ruolo delle agenzie militari e di sicurezza nella concezione presidenziale dello Stato.

Sicurezza generale, « prima linea di difesa »

Joseph Aoun ha usato termini particolarmente sostenuti per definire la funzione dellaSicurezza generalei

La presentò come « la prima linea di difesa della sicurezza della società » e « l’occhio vigile sulla sovranità della patria ». Esso ha anche ritenuto che riflettesse il volto istituzionale del Libano.

Il Presidente ha individuato diverse priorità: mantenere la preparazione alle minacce di sicurezza, combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, rafforzare la legge con fermezza e correttezza, e fornire servizi amministrativi con trasparenza.

Ha anche sottolineato la conservazione della coesione interna.

Questo riferimento alla sovranità e alle forze dell’ordine assume una particolare risonanza all’indomani di una decisione della Sicurezza Generale che ha provocato una controversia politica: quella relativa al soggiorno in Libano di Mohammad Reza Chibani.

I luoghi di residenza di Chibani Sicurezza generale sotto i riflettori

Il caso risale a lunedì 24 agosto. Mohammad Reza Chibani ha applicato alla sicurezza generale per la residenza in Libano sulla base di un passaporto iraniano valido.

Il direttore generale della sicurezza generale, Hassan Choucair, gli ha concesso una residenza di sei mesi.

Il punto principale, tuttavia, riguarda lo status in cui è stata concessa questa autorizzazione. Chibani gode di questa residenza come cittadino iraniano e non come ambasciatore o diplomatico accreditato presso lo Stato libanese.

Secondo le informazioni fornite sul fascicolo, la decisione si basa sul decreto-legge n. 10188 del 18 luglio 1962, in particolare l’articolo 21. Esso consente al Direttore Generale della Sicurezza Generale di concedere alcune residenze nel quadro delle sue prerogative amministrative.

In particolare, la sicurezza generale ha la possibilità di concedere » residenze cortesi » a talune categorie di cittadini stranieri. La durata può essere fino a tre anni e può essere rinnovata. Nel caso di Chibani, il periodo concesso era limitato a sei mesi.

Questa decisione non gli conferisce alcun status diplomatico.

Questa distinzione legale è al centro della risposta alla controversia: la Sicurezza Generale ha permesso la presenza di Chibani sul territorio libanese, ma non lo ha riconosciuto come rappresentante diplomatico della Repubblica Islamica dell’Iran.

Beirut ha rifiutato il suo accreditamento diplomatico

Tuttavia, il problema va oltre la semplice formalità amministrativa.

Mohammad Reza Chibani era stato scelto da Teheran per succedere a Mojtaba Amani come capo dell’ambasciata iraniana a Beirut. Ma le autorità libanesi hanno finalmente rifiutato il suo accreditamento.

Il file aveva già causato tensioni tra Beirut e Teheran. La questione del suo soggiorno è quindi diventata politicamente sensibile quando la sua precedente autorizzazione è scaduta il 24 agosto.

Pochi giorni prima di tale scadenza, i comunicati stampa hanno indicato che il Libano non intende rinnovare il documento che consente a Chibani di rimanere nel suo territorio.

La decisione infine presa da Hassan Choucair ha aperto un percorso diverso: per permettergli di rimanere sei mesi in Libano, ma solo come cittadino iraniano.

Legalmente, le due questioni sono distinte. L’accreditamento di un ambasciatore è relazioni diplomatiche e richiede l’accettazione da parte dello Stato ospitante. Un permesso di soggiorno amministrativo non costituisce riconoscimento diplomatico.

È proprio questa distinzione che le autorità hanno proposto di spiegare la situazione.

Una decisione amministrativa che è diventata una questione politica

Nonostante questa distinzione, la decisione è stata criticata.

Il soggetto è sensibile perché Chibani non è un cittadino iraniano senza una particolare funzione. È l’uomo scelto da Teheran per rappresentare ufficialmente l’Iran in Libano, anche se le autorità libanesi non hanno accettato questa designazione.

La questione sollevata nel dibattito pubblico riguarda quindi l’opportunità di permettergli di rimanere in Libano dopo il rifiuto del suo accreditamento.

I critici della decisione la considerano una situazione ambigua: il Libano rifiuta Chibani come ambasciatore ma gli permette di rimanere sei mesi sul suo territorio.

Al contrario, la risposta giuridica si basa sulla separazione tra i due statuti. L’autorizzazione concessa dalla Sicurezza Generale non permette a Chibani di agire come ambasciatore. Non gli concede l’accreditamento o lo status diplomatico.

Questa distinzione permette anche una migliore comprensione del perché semplicemente parlando di « rinnovamento del visto dell’ambasciatore iraniano » può portare alla confusione. Più specificamente, èresidenza concessa a Mohammad Reza Chibani come cittadino iranianoMentre il suo status di Ambasciatore designato non è stato riconosciuto da Beirut.

La polemica si svolge sullo sfondo delle tensioni con l’Iran

Il caso non può essere separato dal deterioramento delle relazioni politiche tra Beirut e Teheran.

Le tensioni includevano posizioni iraniane sulle decisioni dello Stato libanese sul monopolio delle armi e sull’autorità delle istituzioni legali.

Le dichiarazioni dei funzionari iraniani sono state viste in Libano come interventi negli affari interni del paese. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, è uno dei leader le cui posizioni hanno provocato reazioni libanesi.

In questo contesto, la questione dell’ambasciatore iraniano non è più semplicemente un problema di protocollo.

Il rifiuto di accreditare Chibani è diventato uno dei segni visibili di tensioni tra i due Stati. La residenza che gli è stata concessa il 24 agosto viene quindi in un ambiente diplomatico già caricato.

Ha anche posto Hassan Choucair e la Sicurezza Generale in una posizione esposta. La loro decisione rientra nella loro competenza amministrativa, secondo gli elementi avanzati per giustificarla, ma le sue conseguenze sono inevitabilmente politiche date l’identità del beneficiario.

I commenti di Joseph Aoun assumono un significato speciale

Fu in questo contesto che Joseph Aoun scelse, due giorni dopo, di rendere un tributo forte a Hassan Choucair e all’intera Sicurezza Generale.

Nulla nel messaggio presidenziale per l’81 ° anniversario presenta esplicitamente le dichiarazioni di Joseph Aoun come risposta alla controversia Chibani.

Sarebbe quindi eccessivo vedere là una validazione presidenziale diretta della decisione presa il 24 agosto.

Tuttavia, la prossimità cronologica dovrebbe essere notato. Il Presidente si congratula personalmente con Hassan Choucair e descrive la sua istituzione come un garante della sovranità e dell’applicazione della legge proprio nel momento in cui questi due concetti sono invocati nel dibattito sulla presenza di Chibani in Libano.

Joseph Aoun ha sottolineato in particolare la necessità di « eseguire le leggi con fermezza e correttezza ».

Il messaggio presidenziale assume quindi una dimensione istituzionale aggiuntiva. Ha ricordato che il Capo di Stato intendeva rendere gli organi giuridici uno degli strumenti centrali per il ripristino dell’autorità pubblica.

Aoun collega le istituzioni di sicurezza alla » sopravvivenza dello stato »

Il passaggio più politico del messaggio riguarda anche tutte le istituzioni militari e di sicurezza.

« Oggi, la scommessa sulla sicurezza generale e su tutte le istituzioni militari e di sicurezza è una scommessa sulla sopravvivenza statale e sul concetto di legge », ha detto Joseph Aoun.

Pertanto, il Presidente collega esplicitamente il funzionamento di queste istituzioni all’esistenza di uno Stato capace di esercitare la sua autorità.

Questa posizione è un tema centrale dell’attuale dibattito politico libanese: il monopolio statale sulle decisioni sovrane, la sicurezza e l’uso della forza.

General Security occupa un posto specifico in questo sistema. Le sue competenze includono frontiere, ingresso e residenza di stranieri, passaporti e diverse questioni di sicurezza nazionale.

Il caso Chibani mostra esattamente come una decisione sotto queste competenze amministrative possa acquisire rapidamente una dimensione diplomatica e politica.

Le difficoltà economiche degli agenti rimangono complete

Joseph Aoun ha anche dedicato una parte importante del suo messaggio alle condizioni di vita del personale della Sicurezza Generale.

Ha riconosciuto che i suoi militari e agenti stanno affrontando la crisi economica e finanziaria, come i loro colleghi in altre istituzioni militari e di sicurezza e tutti i libanesi.

Il Capo di Stato ha assicurato che il governo stava lavorando per affrontare questa situazione attraverso uno sforzo istituzionale e una « forte volontà ».

Tuttavia, non ha annunciato nuove misure finanziarie specifiche in occasione di questo anniversario.

Joseph Aoun voleva soprattutto assicurare il personale del suo sostegno. Disse loro che i loro sacrifici erano una fonte di orgoglio e che non sarebbero stati vani.

L’81 ° anniversario della Sicurezza Generale arriva in un momento in cui l’istituzione si confronta contemporaneamente con le difficoltà materiali del suo personale, le sfide di sicurezza del paese e una controversia diplomatica insolita.

La questione di Mohammad Reza Chibani rimane sospesa da una distinzione che Beirut intende mantenere: la sua presenza in Libano è ora consentita per sei mesi come cittadino iraniano, ma questa autorizzazione non altera il rifiuto libanese di riconoscerlo come ambasciatore.