Moussa Sadr: nuova pista accusa Gheddafi

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Quarantaotto anni dopo la scomparsa di Imam Moussa Sadr in Libia, una nuova versione afferma che Muammar Gheddafi ha sparato personalmente a due persone il 31 agosto 1978, prima di aver ucciso i suoi due compagni. Presentata dal ricercatore e storico iracheno Hamid Abdullah, questa storia si basa sulle informazioni presumibilmente raccolte dai servizi iracheni da una fonte libica. Abdullah afferma soprattutto che due documenti che potrebbero sostenere questo percorso esisterebbero ancora in Iraq. Tuttavia, queste affermazioni non sono state stabilite giudiziariamente e la famiglia di Moussa Sadr sfida diversi elementi.

Un nuovo percorso rivive uno dei casi più sensibili della storia contemporanea del Libano. Il ricercatore iracheno, storico e mediatore Hamid Abdullah afferma che Muammar Gheddafi stesso ha ucciso l’imam Moussa Sadr a Tripoli, in Libia, il 31 agosto 1978.

Secondo il racconto presentato nel suo programma « Tilka al-Ayyam », l’ex leader libico ha riferito di aver sparato due proiettili nel petto del dignitario sciita dopo una violenta alterazione in Bab al-Aziziya. I due uomini che accompagnavano Moussa Sadr, lo sceicco Mohammad Yaacoub e il giornalista Abbas Badreddine, furono poi uccisi dagli ordini di Gheddafi.

Ma l’elemento potenzialmente più importante presentato da Hamid Abdullah riguarda le prove documentali. Il ricercatore sostiene che due documenti relativi al caso sarebbero sfuggiti alla distruzione e sarebbero ancora nascosti in Iraq dall’ex personale di intelligence iracheno.

Nessuno di questi documenti, tuttavia, è stato reso pubblico nel materiale disponibile. La loro autenticità non poteva quindi essere stabilita in modo indipendente. Il conto di Abdullah deve, in questa fase, essere considerato come un sentiero da controllare e non come una ricostruzione definitiva della scomparsa di Moussa Sadr.

Moussa Sadr: due documenti sarebbero nascosti in Iraq

Hamid Abdullah sostiene che gli ex servizi segreti iracheni avevano stabilito un file sulla scomparsa di Moussa Sadr e dei suoi compagni. Alcune di queste informazioni sono sopravvissute agli sconvolgimenti politici in Iraq.

Secondo lui, due pezzi sono particolarmente importanti.

La prima è una lettera indirizzata a Muammar Gheddafi da un uomo di nome Hosni al-Ahrari. Quest’ultimo ha confermato l’esecuzione dell’ordine di seppellire i corpi di Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine.

Il secondo riguarda l’invio di tre ufficiali di servizio libici a Roma alcuni giorni dopo la scomparsa dei tre uomini. Questa missione era presumibilmente parte di un’operazione per fare una falsa traccia italiana.

La portata di questi documenti sarebbe notevole se fossero stati trovati, autenticati e confrontati con le prove già raccolte nel caso. Essi potevano fornire indicazioni su due questioni centrali che non erano state esaudite dal 1978: ciò che è accaduto ai tre uomini in Libia e come il regime di Gheddafi allora ha tentato di nascondere il loro destino.

Tuttavia, Hamid Abdullah non presenta il suo account come la chiusura finale del caso. Riconosce che le informazioni devono essere verificate e confrontate con altre testimonianze, documenti e indagini accumulate per quasi mezzo secolo.

Questa precauzione è essenziale. La presunta esistenza di documenti in Iraq non costituisce di per sé la prova del loro contenuto o autenticità.

Fonte libica reclutata dall’intelligenza irachena

La storia di Abdullah descrive una lunga catena di trasmissione delle informazioni.

Il suo punto di partenza sarebbe Salim al-Hajani, un ex colonnello libico e baast che aveva chiesto asilo politico a Baghdad. Ha riferito ai servizi segreti iracheni che un alto funzionario della sicurezza esterna libica, Mohammad Ahmad al-Adl, ha tenuto informazioni sensibili sul regime di Gheddafi.

I servizi iracheni hanno poi organizzato un incontro con al-Adl all’ambasciata irachena a Tunisi.

Secondo questa versione, il funzionario libico in seguito divenne una fonte di intelligenza irachena. Ha fornito varie informazioni sul funzionamento del regime di Gheddafi, comprese le informazioni sul destino di Moussa Sadr.

La fonte iniziale del suo conto, tuttavia, aggiunge un ulteriore grado alla catena di testimonianze. Lo stesso Al-Adl ottenne i dettagli di una donna appartenente alla custodia personale di Gheddafi.

Le informazioni presentate oggi quindi non provengono dalla testimonianza pubblica di una persona che pretende di aver partecipato direttamente all’intera fase. Hanno seguito diversi intermediari prima di essere registrati dall’intelligenza irachena.

Ciò richiede particolare cautela nella valutazione della narrazione.

Una disputa sul Libro verde

Hamid Abdullah spiega anche il presunto conflitto tra Moussa Sadr e Muammar Gheddafi.

All’epoca, il regime libico sostenne finanziariamente diverse organizzazioni in Libano, poi immerse nella guerra civile. Secondo questo conto, il movimento Amal era tra i beneficiari di questa politica.

Al tempo stesso Gheddafi cercò di diffondere all’estero il suo « Green Paper », in cui spiegò la sua concezione politica e sociale. Copie erano state inviate in Libano.

Moussa Sadr ne avrebbe letto uno.

Secondo le informazioni riportate da Abdullah, il dignitario sciita esprimeva privatamente un giudizio estremamente negativo sul lavoro e sul suo autore. L’intelligenza libica, presumibilmente infiltrandosi nel movimento Amal, riportò questa conversazione prima di trasmettere il suo contenuto a Gheddafi.

Sarebbe questo episodio che avrebbe alimentato la rabbia del leader libico.

Ancora una volta, questa sequenza si basa sulla storia presentata dal ricercatore iracheno. Non c’è traccia di stabilire pubblicamente l’esistenza di questa conversazione in questa fase delle informazioni disponibili.

La storia di un incontro fatale il 31 agosto 1978

Moussa Sadr arrivò in Libia il 25 agosto 1978 con lo sceicco Mohammad Yaacoub e il giornalista Abbas Badreddine.

Secondo la ricostituzione di Hamid Abdullah, Gheddafi chiese di incontrare Imam da solo il 31 agosto a Bab al-Aziziya, un complesso che era uno dei centri di potere libico.

Si dice che il leader libico abbia chiesto direttamente quello che aveva sentito sul Libro verde.

Moussa Sadr ha confermato il suo giudizio e ha spiegato al suo interlocutore che il libro non conteneva alcuna teoria o idea di valore reale.

Il confronto sarebbe poi degenerato.

Gheddafi ha denunciato violentemente insultato il suo ospite ed è stato prelevato dal suo turbante religioso, che presumibilmente ha gettato a terra. Ha anche accusato Moussa Sadr di essere un agente israeliano.

Secondo Abdullah, il dignitario sarebbe rimasto calmo e ha risposto a Gheddafi che il suo destino sarebbe stato l’inferno.

Il leader libico ha riferito ordinato alle sue guardie di fermare Moussa Sadr e portarlo via.

È a questo punto che sta l’accusa più grave fatta dal ricercatore iracheno.

Gheddafi ha riferito di aver sparato due volte a Moussa Sadr

Secondo questa versione, Gheddafi seguì gli uomini che presero Moussa Sadr e chiamarono Hosni al-Ahrari.

Il leader libico ha poi riferito di aver tirato fuori la sua pistola e sparato due volte nel petto di l.

Egli riportò l’arma a Al-Ahrari e gli ordinò di uccidere anche Sheikh Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine. I due uomini sarebbero già stati legati e portati in un altro posto.

Hamid Abdullah afferma quindi che le tre sparizioni furono il risultato di una decisione di eseguirle al più alto livello del regime libico, poiché Gheddafi uccise personalmente Moussa Sadr.

Questa versione fornisce una risposta chiara a una domanda che è rimasta ufficialmente irrisolta dal 1978. Ma rimane un’accusa fino a quando gli elementi materiali menzionati vengono prodotti e autenticati.

Inoltre differisce da diverse ipotesi fatte nel corso dei decenni circa la detenzione prolungata di Moussa Sadr dopo la sua scomparsa pubblica.

I tre corpi furono sepolti a Bir al-Ghanam

Dopo i tre presunti omicidi, il regime avrebbe dovuto distruggere i corpi.

Secondo Abdullah, Hosni al-Ahrari fu ordinato di trasportare i resti di Moussa Sadr e i suoi due compagni nella regione di Bir al-Ghanam della Libia per la sepoltura.

Questa posizione è uno degli elementi più concreti della nuova pista.

Se i documenti autentici o la testimonianza indipendente confermassero questa indicazione, Bir al-Ghanam potrebbe diventare un punto importante di qualsiasi nuova indagine.

Il ricercatore iracheno afferma precisamente che uno dei due documenti che dice ancora presenti in Iraq sarebbe legato a questa operazione. Questa sarebbe la conferma a Gheddafi di Hosni al-Ahrari dopo la sepoltura dei tre corpi.

In questa fase, tuttavia, non è stata segnalata alcuna scoperta materiale per confermare la presenza dei resti in questa zona.

Un’operazione avrebbe poi creato il sentiero di Roma

La nuova versione non si ferma ai presunti omicidi. Cerca anche di spiegare perché l’Italia era al centro delle prime versioni sul destino di Moussa Sadr.

Dopo aver rimosso i corpi, i servizi libici hanno organizzato un’operazione per far apparire che i tre uomini avevano lasciato la Libia viva.

Gli agenti hanno usato i passaporti di Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine. Tre membri dei servizi sono stati inviati in Italia per farsi conoscere e per creare tracce amministrative corrispondenti a un viaggio a Roma.

I biglietti sono stati acquistati su una rotta Tripoli-Rome-Beirut.

L’obiettivo sarebbe stato quello di trasferire la responsabilità per la loro scomparsa dalla Libia.

Il secondo pezzo di cui Hamid Abdullah parla è quella missione. Comporterebbe l’invio di tre ufficiali libici a Roma dopo la scomparsa.

Questa parte della storia si unisce ad una parte antica del file: il regime di Gheddafi sosteneva che Moussa Sadr e i suoi compagni avevano lasciato la Libia per l’Italia. Tuttavia, le indagini italiane non avevano stabilito che i tre uomini erano effettivamente entrati nel territorio italiano.

La famiglia di Moussa Sadr contesta la storia

La pubblicazione di questa nuova versione non ha rimosso le differenze sul destino di imam.

Hamid Abdullah stesso ha riferito un messaggio ricevuto da Sadreddine al-Sadr, figlio di Moussa Sadr e direttore del Imam Sadr Center.

Secondo il ricercatore iracheno, Sadreddine al-Sadr ha sfidato le informazioni presentate nella trasmissione e ha considerato che molti di loro non corrispondevano alla realtà.

Questa reazione è importante perché vieta di presentare la versione irachena come un fatto acquisito.

La famiglia e i funzionari responsabili del caso hanno a lungo difeso l’affermazione che Moussa Sadr e i suoi compagni sono stati rapiti in Libia e hanno continuato a cercare informazioni per determinare il loro destino.

Hamid Abdullah ha risposto a queste prenotazioni evidenziando l’età che oggi sarebbe Moussa Sadr, nata nel 1928. Tuttavia, questo argomento non costituisce la prova delle circostanze della sua scomparsa o morte.

Il punto che potrebbe cambiare il file è altrove: negli archivi.

Ricerca di documenti diventa il problema centrale

Quasi mezzo secolo dopo i fatti, la nuova pista irachena sarà in grado di assumere una dimensione probativa solo se si trovano i pezzi menzionati da Hamid Abdullah.

Il primo dovrebbe, secondo il suo conto, stabilire che è stato eseguito un ordine di seppellire i tre corpi. Il secondo documenterebbe l’operazione in Italia per creare l’apparizione di una partenza di Moussa Sadr e dei suoi compagni dalla Libia.

La loro scoperta non basterebbe automaticamente a stabilire i fatti. La loro provenienza, data, autori, catena di conservazione e autenticità dovrebbe essere ulteriormente determinata. Il loro contenuto dovrebbe poi essere affrontato con gli archivi libici, italiani, libanesi e iracheni e le indagini giudiziarie già svolte.

La data scelta per il rilascio di questo caso gli dà una risonanza speciale. Il 31 agosto di ogni anno in Libano, Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub e Abbas Badreddine sono scomparsi. Nel 2026, 48 anni sono passati dalla loro scomparsa in Libia.

Il conto di Hamid Abdullah ora fornisce nomi, un presunto sito di sepoltura e soprattutto il percorso di due documenti che sono ancora disponibili. Fino a che questi pezzi siano prodotti e valutati, resteranno la promessa principale, ma anche la principale sconosciuta, di questa nuova versione del caso Moussa Sadr.