Da Mosca a Taiwan: i segnali inquietanti di un sistema internazionale che si avvicina al punto della rottura

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Nelle ultime settimane, i segnali si sono accumulati. Il direttore della CIA è andato a Mosca con discrezione per avvertire la Russia contro qualsiasi attacco contro un paese della NATO. L’intelligence ucraina riferisce che lo Staff Generale russo sta preparando altri 600.000 uomini per la mobilitazione nel corso di due anni. In Medio Oriente, la guerra con l’Iran continua ad assorbire navi, missili e alcune delle attenzioni militari americane. Nel Pacifico, i leader alleati stanno cominciando a preoccuparsi apertamente delle conseguenze di questa dispersione mentre la Cina aumenta la sua pressione intorno a Taiwan.[1]

Nessuno di questi eventi, presi separatamente, annuncia una guerra mondiale. La loro accumulo, d’altra parte, solleva una domanda che sarebbe ancora sembrata oltraggiosa qualche anno fa: cosa succederebbe se due di questi fronti si aprissero allo stesso tempo? Gli Stati Uniti dovrebbero quindi proteggere l’Europa dalla Russia, perseguire una guerra già costosa contro l’Iran e mantenere abbastanza forze nel Pacifico per impedire a Pechino di sfruttare la situazione intorno a Taiwan.

Questo è dove la situazione del 2026 diventa diversa. Le crisi non sono più a prova di perdite. Un Patriot sparato a un missile iraniano non può essere usato altrove. Un edificio inviato al Golfo non è disponibile nel Pacifico. Una batteria spostata in Europa per rassicurare la Polonia o i paesi baltici manca allo stesso tempo in un altro teatro. Mosca, Pechino e Teheran non hanno nemmeno bisogno di coordinare le loro operazioni: ciascuno beneficia del fatto che le altre due forze Washington per disperdere le sue risorse.

Il pericolo non proviene necessariamente da un progetto concertato della Terza Guerra Mondiale. Viene dalla possibilità molto più banale che un incidente locale richiede un governo per rispondere e poi il suo avversario per rispondere a sua volta. L’Europa conosce già questo meccanismo. Il 28 giugno 1914, due colpi furono sparati a Sarajevo. Trentasette giorni dopo, i principali poteri europei erano in guerra.

Il viaggio del Direttore della CIA a Mosca: un avvertimento che va oltre la diplomazia ordinaria

Il trasferimento di John Ratcliffe a Mosca il 25 agosto è uno dei segnali più insoliti delle ultime settimane. Secondo diversi media americani, il direttore della CIA è andato alla capitale russa per avvertire Mosca circa un attacco o un’azione che potrebbe provocare un confronto con i membri della NATO, in particolare l’Estonia, la Lettonia e la Lituania. Le autorità russe hanno riconosciuto contatti tra i servizi di intelligence, senza dettagliare il loro contenuto.[2]

Due errori simmetrici devono essere evitati. Il primo sarebbe quello di considerare questo spostamento come prova che un’invasione russa degli Stati baltici è imminente. Attualmente non è visibile nessuna distribuzione paragonabile alla concentrazione osservata intorno all’Ucraina alla fine del 2021. Il secondo sarebbe trivializzare la missione. Un direttore della CIA non va discretamente a Mosca, nel mezzo di un grande confronto strategico, per un semplice incontro di routine.

L’Istituto per lo studio della guerra va oltre: ritiene che la natura dello spostamento di Ratcliffe suggerisce che Washington teme l’azione russa nel relativamente breve termine, ma probabilmente non un’invasione generale. Lo scenario più plausibile sarebbe uno sciopero aereo, un missile, un drone o un’incursione limitata per testare l’articolo 5. Questa lettura rimane un’analisi, non un’informazione di intelligence resa pubblica; tuttavia, ha il merito di specificare il tipo di rischio che i pianificatori occidentali sono ora interessati.[3]

Gli stessi governi baltici sono più prudenti. Tallinn e Riga dicono che non hanno cambiato la loro immediata valutazione delle minacce e non vedono oggi i preparativi che hanno preceduto l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Questa differenza è importante: l’allarme americano si concentra più su una prova ambigua, provocazione o operazione che su colonne blindate che si preparano a camminare su Tallinn.

Il precedente del novembre 2021 viene naturalmente in mente. William Burns fu poi mandato a Mosca mentre Washington osservò i preparativi russi intorno all’Ucraina. Il confronto non significa che la storia si ripete. Tuttavia, ricorda la funzione di queste missioni: trasmettere direttamente un messaggio che Washington vuole che Mosca capisca la gravità, senza il rumore della diplomazia pubblica.

L’ipotesi più preoccupante non è necessariamente un’invasione convenzionale. Un’operazione limitata richiederebbe molto meno preparazione: attacchi missilistici o droni, piccole incursioni, incidenti aerei o marini, sabotaggio difficile, attacco alle infrastrutture critiche. L’obiettivo potrebbe essere meno territoriale che politico: testare la capacità della NATO di produrre una risposta collettiva.

In questo senso, alcuni chilometri di territorio non sarebbero il vero problema. La questione sarebbe la credibilità dell’articolo 5. Una reazione occidentale esitante potrebbe convincere Mosca che l’impegno collettivo dell’Alleanza ha sfruttabili limiti politici. Una forte reazione militare, d’altra parte, potrebbe aprire per la prima volta un confronto diretto tra forze russe e forze NATO.

600.000 uomini: un segnale importante, ma non 600.000 soldati pronti a marciare sulla NATO

Il secondo segnale riguarda le informazioni rese pubbliche il 27 agosto dai servizi segreti ucraini. Secondo la presidenza ucraina, lo Stato Maggiore russo ha preparato uno scenario di mobilitazione supplementare di 600.000 persone su 2026 e 2027, pari a circa 300.000 quest’anno e 300.000 nell’anno successivo. L’origine delle informazioni richiede cautela: proviene da uno stato direttamente impegnato in guerra e non ammonta a conferma indipendente di un ordine finale del Cremlino.[4]

Tuttavia, è accompagnato da altri indici. Ci sono stati rapporti di esercizi russi per testare la capacità amministrativa e logistica di una nuova mobilitazione, in particolare a Kaliningrad. Ciò includeva la valutazione della capacità di ospitare, alimentare, dotare e organizzare rapidamente un gran numero di reclute. Allo stesso tempo, le organizzazioni per i diritti russi hanno riferito un aumento della pressione su alcuni cittadini per firmare contratti militari.

Soprattutto, la cifra di 600.000 non deve essere tradotta nella formula spettacolare di 600.000 uomini immediatamente disponibili per attaccare l’Europa. Gran parte di questo è probabilmente utilizzato per compensare le perdite russe in Ucraina, ruotare, ricostituire unità e costruire riserve. Tra la chiamata amministrativa e un’unità operativa c’è un lungo processo di formazione, coaching, attrezzature e logistica.

Ma l’aumento del serbatoio umano russo rimane strategicamente importante. Può permettere a Mosca di continuare una guerra di attrito in Ucraina mentre gradualmente ricostruisce le capacità che possono essere utilizzate altrove. La questione decisiva sarà quindi meno il numero annunciato della destinazione degli uomini e delle attrezzature.

Il presidente finlandese Alexander Stubb difende anche una lettura molto meno allarmante. Egli sostiene che non vede alcuna prova o fatto per concludere che la Russia oggi sarebbe in grado di aprire un secondo fronte contro la NATO. Secondo lui, le perdite russe in Ucraina e il potere convenzionale e nucleare dell’Alleanza rendono tale scelta insound. Il suo avvertimento è utile: confondere la preparazione per una lunga guerra con la preparazione di un attacco immediato contro la NATO porterebbe a sovrainterpretazione dei dati disponibili.[5]

Se nuove formazioni fossero concentrate in Bielorussia, Kaliningrad, il distretto militare di Leningrado o vicino ai confini baltici e finlandesi, con depositi di carburante, munizioni, unità ingegneristiche, difese aeree e ospedali da campo, l’interpretazione cambierebbe in modo significativo. Al momento, un tale enorme dispositivo offensivo non è osservato. Questo non cancella il segnale; Ciò limita la portata.

Una mobilitazione significativa rappresenta anche un costo sociale per il Cremlino. La mobilitazione parziale del 2022 aveva causato partenze all’estero e una preoccupazione visibile nella società russa. Se Mosca decidesse, tuttavia, di ritornare ad una mobilitazione molto più ampia, questa scelta indicherà o un deterioramento sufficientemente grave della situazione militare, o un desiderio di avere una massa maggiore di forze che è necessario mantenere il fronte attuale da solo.

Il precedente del 2008: quando Mosca ha già menzionato armi nucleari contro la Polonia

Le attuali preoccupazioni circa la Polonia e i paesi baltici non si presentano in un vuoto storico. Durante la guerra russo-gerorgiana dell’agosto 2008, quando Nicolas Sarkozy, presidente francese e presidente in carica del Consiglio europeo, stava negoziando un cessate il fuoco tra Mosca e Tbilisi, il confronto tra Russia e Occidente era già accompagnato dalla retorica nucleare diretta a Varsavia.

Il 15 agosto 2008, il generale Anatoli Nogovitsyne, vice capo del personale generale russo, ha avvertito che l’accordo che permette l’implementazione di elementi dello scudo antimissile americano in Polonia stava esponendo il paese ad uno sciopero russo. Egli aveva esplicitamente ricordato che la dottrina militare russa ha permesso l’uso di armi nucleari in determinate circostanze. La dichiarazione era stata ampiamente interpretata come una minaccia nucleare contro la Polonia.[6]

Anche la brutalità degli scambi del tempo è documentata. Un consigliere di Nicolas Sarkozy rivelerà alcuni mesi dopo che Vladimir Putin aveva detto, sul presidente georgiano Mikheil Saakashvili: « Lo impiccherò per le palle », prima di chiamare il precedente di Saddam Hussein. Sarkozy rispose chiedendogli se voleva finire come George W. Bush. La storia illustra la violenza del clima negoziale. D’altra parte, le fonti pubbliche che abbiamo trovato non ci permettono di dire che Putin ha personalmente minacciato Varsavia con uno sciopero nucleare di fronte a Sarkozy: la minaccia nucleare contro la Polonia è stata resa pubblica dallo Stato Maggiore russo alcuni giorni dopo.[7]

Questo precedente mostra che la minaccia nucleare russa a un membro della NATO non è una recente invenzione della guerra ucraina. È da tempo parte di un linguaggio strategico destinato a ricordarci che certi confronti convenzionali potrebbero andare oltre il loro quadro originale.

Nel 2008, questa minaccia non ha portato alla guerra. Tuttavia, ha rivelato un elemento centrale oggi: Mosca utilizza anche la deterrenza nucleare come strumento di comunicazione politica volto ad aumentare il costo psicologico dell’intervento occidentale. Dal primo sciopero diretto tra Russia e NATO, ogni governo dovrebbe calcolare non solo il rapporto tra forze convenzionali, ma anche il rischio di salire agli estremi.

Debolezza americana: non la mancanza di potere, ma la scarsità di alcune munizioni

Gli Stati Uniti rimangono il potere militare con il più ampio spettro di capacità. Ma un superpotere non combatte con aggregati di bilancio: combatte con missili, navi, equipaggi e scorte davvero disponibili. Ma la guerra con l’Iran ha rivelato una forte tensione su alcune munizioni ad alta tecnologia.

Alla fine di agosto, la Associated Press ha riferito, citando un funzionario della difesa americana in Europa e un funzionario della NATO, che la situazione degli stock Patriot degli Stati Uniti in Europa era diventata « critica mortale », al di là della soglia critica. Il conflitto iraniano sarebbe stato il punto di svolta dopo diversi anni di consegne in Ucraina. Le analisi CISC hanno anche evidenziato la bassa disponibilità delle scorte Patriot e THAAD e, soprattutto, il lento recupero di queste scorte.[8]

Il problema è industriale. Un missile moderno non si sostituisce in pochi giorni. Le catene di produzione richiedono componenti specializzati, propulsori, elettronica, capacità di prova e manodopera qualificata. L’aumento dei tassi può richiedere diversi anni. La guerra moderna rivela così un paradosso: gli Stati Uniti hanno un’economia immensamente più grande dei suoi avversari, ma il suo apparato di difesa industriale è stato dimensionato per decenni per conflitti limitati e non per attrito simultaneo in diversi teatri.

Mark Cancian, ex colonnello navale e analista della CISS, riassume brutalmente il problema: nelle simulazioni di una guerra intorno a Taiwan, molte munizioni critiche sono esaurite in poche settimane. Secondo lui, gli Stati Uniti erano probabilmente già insufficientemente attrezzati per un grande conflitto con la Cina anche prima della guerra contro l’Iran. E per Patriots e THAADs, aggiunge, « non ci sono buoni sostituti » una volta che le scorte sono esaurite.[9]

Tutte le munizioni non devono essere aggiunte come se fosse intercambiabile. Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, Tomahawk e missili air-to-air svolgono diverse funzioni. Ma tutti dipendono da una base industriale le cui capacità non possono essere moltiplicate istantaneamente. Il fenomeno reale sta quindi aumentando la concorrenza tra teatri per limitate risorse industriali, navali e logistiche.

Una munizioni consumata nel Golfo non è più disponibile altrove. Un edificio inviato in Medio Oriente non è simultaneamente presente nel Pacifico. Una batteria impiegata per proteggere una base americana dall’Iran non protegge una struttura europea. Questa prova logistica diventa un problema strategico quando tre grandi teatri sono simultaneamente sotto tensione.

Il problema non è quindi se gli Stati Uniti potessero sconfiggere separatamente l’Iran, difendere i suoi alleati europei o intervenire in Asia. La vera domanda è quanti grandi crisi possono sostenere simultaneamente senza la qualità della loro risposta che cade su un fronte.

L’Iran trasforma il Medio Oriente in un consumatore del potere americano

Il conflitto con l’Iran non può più essere analizzato come una crisi esclusivamente del Medio Oriente. Ogni balsamo iraniano obbliga gli Stati Uniti e i suoi alleati a scegliere quali minacce intercettare e con quali munizioni. Il rapporto costo è spesso sfavorevole per il difensore: un drone o un missile relativamente economico può richiedere l’uso di un intercettore multimilionario.[10]

Questa asimmetria non dà all’Iran una superiorità militare convenzionale. Washington mantiene capacità offensive, aeree, navali e di intelligenza molto superiori. Ma Teheran può imporre un costo globale di opportunità. Più gli Stati Uniti hanno bisogno di proteggere le sue basi, Israele, i suoi edifici e i suoi partner, più i pianificatori americani avrebbero preferito mantenere per l’Europa o l’Asia.

La ripresa degli scioperi del 30 agosto ha ricordato la fragilità dell’attacco. Gli Stati Uniti colpirono i lanci iraniani vicino allo Stretto di Ormuz, sostenendo di prevenire una nuova minaccia per la navigazione; Teheran annunciò il fuoco sui siti americani in Giordania. Dopo più di sei mesi di guerra, il conflitto rimane quindi in grado di tornare rapidamente.[11]

La ripresa degli scontri alla fine di agosto mostra che questo consumo non è solo teorico. Gli ufficiali militari statunitensi hanno espresso preoccupazione per l’estensione delle operazioni contro l’Iran. Dietro considerazioni operative è una semplice equazione: ogni mese di guerra supplementare aumenta la necessità di produrre, trasportare e sostituire munizioni sofisticate.

Per l’Iran, quindi, la strategia potrebbe essere meno per sconfiggere gli Stati Uniti militarmente che aumentare il prezzo della sua presenza. Una campagna sufficientemente lunga può influenzare le azioni, le rotazioni dei pescherecci, la disponibilità dell’equipaggio e la politica interna degli Stati Uniti.

È qui che il Medio Oriente si unisce direttamente all’Europa e all’Asia. Mosca e Pechino non hanno bisogno dell’Iran per vincere. È sufficiente per loro che l’Iran obbliga Washington a dedicare più risorse a un teatro che non è né Ucraina né Taiwan.

Il fattore elettorale israeliano: la guerra come variabile della politica interna

A questa logica militare si aggiunge un calendario politico particolarmente sensibile. Israele è in programma di tenere le sue elezioni parlamentari il 27 ottobre 2026. L’elezione è il primo grande test elettorale nazionale da guerre successive a Gaza, Libano e Iran. La coalizione di Benjamin Netanyahu si sta avvicinando alla scadenza in una situazione politicamente difficile, come diversi sondaggi di opinione hanno suggerito che potrebbe perdere la sua maggioranza, anche se l’opposizione non ha necessariamente una semplice coalizione alternativa.[12]

Sarebbe offensivo concludere che un’operazione militare israeliana sarebbe stata decisa solo per motivi elettorali. Le minacce di sicurezza contro Israele sono decisioni reali e militari sono il risultato di una complessa serie di considerazioni operative, strategiche e politiche. Ma sarebbe altrettanto ingenuo escludere il calendario elettorale dall’analisi.

Un governo nella campagna cerca generalmente di evitare l’immagine della debolezza. Nell’attuale contesto israeliano, questo riguarda direttamente l’Iran, Hezbollah e il Libano. Un attacco iraniano, una ricostruzione visibile delle capacità di Hezbollah o un grave incidente sul confine settentrionale potrebbe immediatamente diventare soggetti politici interni.

Il rischio è che lo spazio disponibile per il compromesso sarà ridotto. Una deduzione che potrebbe essere presentata in tempi normali come una decisione strategica può essere descritta nella campagna come una capitolazione. Al contrario, un’operazione militare può essere valutata politicamente come una dimostrazione di determinazione.

Per il Libano, questa dimensione è di particolare interesse. Il paese rimane esposto a una logica in cui il suo territorio può ancora una volta diventare teatro di confronto tra Israele e l’asse iraniano. Le operazioni israeliane nel sud del Libano, le discussioni sul disarmo di Hezbollah, le incertezze sul futuro dell’UNIFIL e la mancanza di un insediamento politico duraturo sono tutti punti di attrito.

Un’escalation israeliana-iraniana prima del 27 ottobre potrebbe quindi avere un’estensione libanese anche se né Beirut né la maggioranza dei libanesi volevano una nuova guerra. Il Libano rimane vulnerabile proprio perché non controlla pienamente le decisioni di chi può utilizzare o colpire il suo territorio.

Midterms americano: Trump ha anche un calendario

Il calendario americano è quasi importante. Le elezioni a medio termine del novembre 2026 si stanno avvicinando mentre la politica estera di Donald Trump è diventata un problema interno. Reuters ha sottolineato il 22 agosto che il presidente stava arrivando a medio termine con poco successo diplomatico: la guerra con l’Iran rimane costosa, l’Ucraina non è risolta e le crisi del Medio Oriente persistono.

Ciò crea incentivi contrastanti. Da un lato, l’amministrazione può voler evitare una nuova guerra o un’estensione del conflitto iraniano prima dell’elezione. Un aumento del prezzo dell’energia, perdite militari statunitensi o l’impressione di un liquame potrebbe avere un impatto politico. D’altra parte, un attacco ai soldati americani, una provocazione russa o una crisi intorno a Taiwan potrebbe rendere qualsiasi restrizione politicamente costosa.

Il problema della credibilità diventa una questione elettorale. Un presidente accusato dai suoi avversari di lasciare che la Russia test la NATO o lasciare che la Cina imporre un blocco a Taiwan potrebbe essere tentato di rispondere rapidamente. Al contrario, un presidente eletto sulla promessa di porre fine alle guerre può esitare a coinvolgere gli Stati Uniti in un altro grande confronto.

Questa contraddizione aumenta l’incertezza per gli avversari di Washington. Possono credere che il calendario elettorale limiti la libertà d’azione americana; ma possono anche sottovalutare la violenza di una reazione progettata proprio per prevenire l’immagine della debolezza. Pertanto i periodi elettorali non rendono necessariamente gli Stati più pacifici. Talvolta rendono le loro soglie di risposta più difficili da prevedere.

Infine, c’Ã ̈ interazione diretta tra i calendari americani e israeliani. Tra gli atti legislativi israeliani del 27 ottobre e quelli americani di novembre, i due governi entrano simultaneamente in un periodo in cui le decisioni di sicurezza saranno immediatamente interpretate attraverso il prisma elettorale. Questa prossimità può ridurre il margine politico per la de-escalation.

Taiwan: Forse lo scenario più pericoloso non è l’invasione

Questa tensione è particolarmente visibile in Indo-Pacifico. Il Washington Post ha riferito che l’esaurimento di alcune scorte degli Stati Uniti ha causato preoccupazioni tra gli alleati di fronte alla Cina. Il movimento dei beni navali verso il Medio Oriente e il ritiro temporaneo dell’ultimo vettore americano presente in Asia rafforzarono questa percezione.[13]

Tuttavia sarebbe fuorviante assimilare l’assenza di un vettore aereo in assenza di potere americano. Gli Stati Uniti hanno basi in Giappone e Guam, bombardieri a lungo raggio, sommergibili di attacco nucleare, satelliti, capacità informatiche e alleati regionali. In una guerra intorno a Taiwan, i sottomarini, i missili anti-nave e le forze disperse potrebbero essere più decisivi della spettacolare immagine di un gruppo navale.

Il Washington Post riferisce che un funzionario taiwanese si aspetta ora ritardi significativi nelle consegne PAC-3 e chiama lo spostamento dell’attenzione americana al Medio Oriente un « trouble ». Più di 30 edifici per operare nel Pacifico sono stati inviati in Medio Oriente durante la guerra con l’Iran. Per gli alleati asiatici, il problema non è più teorico: inizia a influenzare le consegne, gli esercizi e la presenza navale.[14]

Ma la percezione della disponibilità conta. Una Cina convinta che Washington sia temporaneamente sovraccaricata può essere tentata di testare i suoi impegni senza scegliere l’opzione più rischiosa di un’invasione anfibia. Circa 40, un blocco parziale, controlli marittimi o zone di esclusione graduale potrebbero creare una crisi molto più ambigua.

Da giugno Pechino ha intensificato le cosiddette pattuglie di polizia intorno a Taiwan. Gli esercizi di Han Kuang tenuti in agosto precisamente simulato scenari di blocco, disgregazione di comunicazioni e scorta di navi mercantili. Reuters descrisse un esercizio antiblocco in cui la marina taiwanese e la guardia costiera scortavano un edificio commerciale.

Il pericolo della quarantena sta nella sua ambiguità. Pechino potrebbe presentarlo come una misura di polizia nelle acque che considera il cinese. Washington dovrebbe poi decidere se forzare il passaggio. La prima collisione, prima sparatoria o prima perdita umana potrebbe trasformare un’operazione coercitiva sotto la soglia della guerra in un confronto diretto Sino-americano.

Un altro vantaggio per Pechino sarebbe che testerebbe non solo gli Stati Uniti, ma anche il Giappone, le Filippine, l’Australia e altri partner regionali. La domanda sarebbe quindi meno su chi possiede più navi che se l’architettura dell’alleanza americana funziona effettivamente sotto pressione.

La Corea del Nord è già entrata nella guerra europea

La mappa degli attori deve ora essere ampliata. La guerra ucraina non si oppone più solo alla Russia all’Ucraina sostenuta dall’Occidente. La Corea del Nord divenne un importante fornitore militare a Mosca e attraversò una soglia aggiuntiva inviando soldati per combattere insieme alle forze russe. Secondo le valutazioni sudcoreane e occidentali, circa 14.000 militari nordcoreani sono già stati reclutati, in particolare nella regione di Kursk. Pyongyang continua a fornire missili balistici a corto raggio e notevoli quantità di munizioni di artiglieria.[15]

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha stimato il 24 agosto che la Corea del Nord aveva fornito alla Russia più di 15 milioni di proiettili di artiglieria, espressi in equivalenti di 152 mm. Seul afferma anche che Pyongyang sta preparando la possibilità di ulteriori distribuzioni, anche se non sono state considerate imminenti ulteriori enormi partenze. Kim Yo Jong ha negato l’affermazione ucraina che fino a 50.000 soldati aggiuntivi potrebbero essere inviati. Questa divergenza deve essere mantenuta: l’esistenza della cooperazione militare è stabilita, il suo prossimo volume non è.

Questo coinvolgimento cambia la lettura strategica della guerra. La Russia ora gode di una profondità umana e industriale esterna che gli permette di sostenere un attrito che le sue capacità nazionali da sole sarebbero più costose. In cambio, la Corea del Nord riceve denaro, risorse e, potenzialmente, tecnologia o un ritorno all’esperienza militare. Seoul ritiene anche che alcuni missili nordcoreani utilizzati in Ucraina hanno guadagnato precisione con l’aiuto russo. La guerra europea divenne così un laboratorio per una potenza nucleare asiatica.

La conseguenza va oltre l’Ucraina. Pyongyang ha missili in grado di minacciare la Corea del Sud e il Giappone, sviluppa vettori all’interno della portata di Guam, e ha ICBMs la cui portata teorica raggiunge il territorio continentale americano. Il 31 agosto, il Ministero degli Affari Esteri nordcoreano ha inoltre dichiarato che il suo arsenale nucleare continuerà a crescere. Una contemporanea crisi coreana con un confronto intorno a Taiwan costringerebbe Washington a proteggere il Giappone, la Corea del Sud, Guam e le sue forze in un momento in cui le risorse venivano ricercate in Europa e in Medio Oriente.[16]

Il legame tra i teatri è già visibile anche nelle relazioni tra Washington e Seoul. Donald Trump ha ordinato in agosto una sostanziale riduzione di alcuni esercizi congiunti con la Corea del Sud, citando il loro costo, ma anche il rifiuto di Seoul di partecipare alle operazioni degli Stati Uniti contro l’Iran. Così, un conflitto in Medio Oriente già colpisce la postura militare americana sulla penisola coreana. È esattamente il tipo di trasmissione strategica che caratterizza un sistema che è diventato interdipendente.[17]

Cina: meno un’alleanza militare che una profondità industriale

Il ruolo cinese deve essere visto anche al di là dei comunicati diplomatici. Pechino non combatte ufficialmente accanto a Mosca o Teheran e evita con attenzione un’alleanza che la costringerebbe ad entrare automaticamente in guerra. Ma il potere industriale della Cina è una profondità strategica essenziale per gli stati soggetti alle sanzioni occidentali.

Nel caso russo, i governi occidentali accusano le aziende cinesi da diversi anni di alimentare catene di produzione militari con beni a duplice uso: macchine utensili, microelettronica, componenti ottici, motori ed elementi necessari per i droni. Nel caso iraniano, il problema divenne ancora più visibile. Nel mese di agosto, l’amministrazione degli Stati Uniti ha sanzionato più di 20 entità in Asia, tra cui Cina e Hong Kong, che ha accusato di contribuire a programmi nucleari, balistici o militari dell’Iran.[18]

L’industria dei droni Shahed illustra in particolare questa dipendenza. Le indagini industriali hanno individuato nelle recenti versioni di motori, giroscopi e componenti elettronici dei produttori cinesi o tramite intermediari cinesi. Questo non significa che lo stato cinese conduce la produzione iraniana. Ciò significa che la profondità industriale della Cina permette all’Iran di sostituire gradualmente i componenti occidentali che sono diventati difficili da ottenere sotto sanzioni.[19]

Ancora più sensibile, le informazioni rilasciate questa estate hanno riferito negoziati o contratti per i sistemi di difesa aerea cinesi per l’Iran. Reuters ha anche riferito le accuse che Pechino potrebbe fornire sistemi anti-aereo a Teheran, accuse negate dalla Cina. Questo punto deve rimanere presentato come contestato. Ma la sua stessa esistenza mostra quale sarebbe il passo successivo: il passaggio dall’assistenza industriale e commerciale in gran parte a causa di un riarmo militare cinese più direttamente identificabile.[20]

Infine, il rapporto sino-iraniano ha una dimensione energetica. La Cina rimane la principale fonte di petrolio iraniano. Essa dà così a Teheran un respiro finanziario che le sanzioni americane stanno proprio cercando di abolire. Alla fine di agosto, Washington ha lanciato una nuova campagna di sanzioni secondarie che mira agli intermediari asiatici e cinesi. Parte del conflitto con l’Iran diventa così anche un confronto economico cinese-americano, senza Pechino e Washington che si sparano l’un l’altro.

Guerra ibrida: il fronte europeo esiste già sotto la soglia dell’articolo 5

Un’altra debolezza di una lettura esclusivamente convenzionale è aspettare che i carri armati russi al confine parlino di confronto. Parte del conflitto tra Russia ed Europa sta già avendo luogo nella zona grigia: attacchi informatici, interferenze, presunti sabotaggi, operazioni clandestine, attacchi alle infrastrutture e incursioni dei droni.

Il 30 agosto, il cancelliere tedesco Friedrich Merz annunciò che Berlino stava completando una risposta alla scoperta, vicino a un ucraino Antonov all’aeroporto di Lipsia/Halle, di un drone carico di esplosivi. Il governo tedesco non aveva ancora ufficialmente attribuito l’operazione, ma il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha parlato di uno scenario di attacco ibrido. I media tedeschi evocano una possibile attribuzione alla Russia. Mosca nega regolarmente di essere all’origine delle operazioni di sabotaggio in Europa.[21]

Lo stesso giorno, un funzionario della NATO ha riconosciuto un aumento delle attività ibride russe, sottolineando che l’Alleanza non ha visto una minaccia imminente di attacco convenzionale. Questa combinazione è importante. Ciò significa che il rischio più immediato non può essere un’invasione, ma una moltiplicazione di azioni sufficientemente aggressive per provocare una reazione occidentale pur rimanendo ambigua abbastanza da complicare l’applicazione dell’articolo 5.[22]

È in questo settore che potrebbe verificarsi il vero incidente strategico. Un sabotaggio che uccide decine, un attacco ad una grande infrastruttura energetica o ad un drone esplosivo che distrugge un aereo militare occidentale solleva immediatamente la questione dell’attribuzione e della risposta. Le operazioni clandestine più audaci diventano, più difficile il confine tra la guerra ibrida e aperta diventa.

Il contrasto con il riavvicinamento tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord diventa interessante. Il loro insieme rimane molto meno istituzionalizzato della NATO e i loro interessi non sono identici. Ma la loro cooperazione militare, industriale ed economica sta progredendo, mentre la fiducia politica all’interno del campo occidentale sta crescendo. Il vantaggio occidentale rimane notevole; tuttavia, la sua tendenza è meno favorevole di quando Washington potrebbe quasi automaticamente contare sulla fiducia dei suoi partner.

È una debolezza che Mosca e Pechino possono sfruttare senza sparare un solo colpo. La deterrenza di un’alleanza si basa sulla convinzione che un attacco contro uno provocherà effettivamente la reazione degli altri. Più Washington dà l’immagine di un rapporto transazionale con i suoi alleati, più un avversario può essere tentato di testare il punto in cui questa solidarietà si ferma. Ciò non significa che la NATO si disintegra in caso di crisi. Ciò significa che il dubbio stesso ha un valore strategico.

Il paradosso è strategico. Trump chiede agli alleati di spendere di più, di assumere una quota maggiore della loro difesa e di sostenere gli obiettivi degli Stati Uniti contro Russia, Iran e Cina. Al primo punto, la sua pressione ha prodotto risultati reali: Gli europei hanno notevolmente aumentato i loro bilanci militari e la NATO ha riaffermato ad Ankara il suo impegno collettivo. Ma le guerre commerciali, le minacce territoriali e la condizionalità politica di alcune richieste americane rendono simultaneamente più difficile costruire la solidarietà necessaria quando si tratta di condividere i rischi e non solo i bilanci.

Le indagini di opinione dimostrano che questa erosione supera i governi. In 36 paesi intervistati da Pew in primavera, solo il 23% di quelli intervistati nel mediano ha riferito di avere fiducia in Trump per gestire gli affari internazionali. In Germania, la quota di Washington tenendo conto degli interessi di altri paesi è aumentata dal 60% nel 2023 al 23% nel 2026. In diversi alleati storici, l’immagine degli Stati Uniti è tornata a livelli vicini ai più bassi misurati dai primi anni 2000.[23]

La questione palestinese aggiunge una frattura diversa. Una parte significativa dell’opinione pubblica e diversi governi europei si sono allontanati da Washington su Gaza, la Cisgiordania, la colonizzazione e il sostegno americano per Israele. Ciò non distrugge l’Alleanza atlantica, ma riduce il capitale politico disponibile quando un’amministrazione statunitense chiede ai governi stessi di partecipare a una nuova campagna contro l’Iran, aumentare le sanzioni o rendere più attivi militari disponibili.

Il caso delle Falklands, o Falklands, è ancora più rivelatore. In primavera, un documento del Pentagono interno riportato dalla stampa americana includeva una revisione della posizione degli Stati Uniti sulla sovranità dell’arcipelago come uno dei mezzi di pressione contro Londra, mentre il Regno Unito aveva rifiutato qualche sostegno richiesto nella guerra contro l’Iran. Washington ha poi ricordato che la sua posizione ufficiale di neutralità sulla sovranità non era cambiata. Ma il semplice fatto che la questione è apparsa in uno scenario di rappresaglia ha un significato strategico: una disputa su una guerra in Medio Oriente potrebbe potenzialmente essere legata ad una questione territoriale esistenziale per uno dei più antichi alleati degli Stati Uniti.

Il vertice della NATO ad Ankara nel mese di luglio ha dimostrato che questa tensione potrebbe ora influenzare direttamente il funzionamento dell’Alleanza. Trump attaccò nuovamente la Spagna, descritta come un cattivo partner, rilanciando le sue pretese verso la Groenlandia e legando le dispute con alcuni alleati al loro atteggiamento nella guerra contro l’Iran. Allo stesso tempo, i 32 membri hanno riaffermato il loro impegno all’articolo 5. Le due realtà coesistono: l’architettura militare della NATO rimane solida, ma la fiducia politica che la sostiene è diventata meno automatica.[24]

Il degrado non riguarda solo Ottawa. In gennaio, le minacce americane alla Groenlandia, il territorio autonomo del Regno di Danimarca, avevano portato i leader europei a convocare un vertice straordinario e a preparare una risposta commerciale fino a 93 miliardi di euro. Trump si ritirò, ma il dibattito europeo era già cambiato: non si trattava più di come mantenere la protezione americana, ma di come ridurre la vulnerabilità dell’Europa alla possibile coercizione americana.[25]

Il Canada è l’esempio più spettacolare. Dopo ripetute minacce contro la sua sovranità e un nuovo confronto commerciale, Trump ha minacciato il 24 agosto di imporre il 50% di tariffe su automobili, camion e parti canadesi dal 2027. Ottawa ha annunciato delle rappresaglie. Oltre al commercio, il rapporto tra due paesi le cui economie, industrie di difesa e sicurezza continentale sono profondamente integrate è diventato un equilibrio di potere. Il Pew Research Center misura questa pausa: l’83% dei canadesi ha visto ancora gli Stati Uniti come partner affidabile nel 2022; Nel 2026, erano solo il 35%.[26]

Tuttavia, la vulnerabilità americana non è limitata alle azioni missilistiche. È anche politico. Per decenni, il principale vantaggio strategico degli Stati Uniti non era solo il suo bilancio militare, ma la rete di alleanza costruita in Europa, Nord America e Asia. Questa rete trasforma il potere americano in potere collettivo. Donald Trump ha aiutato a indebolire questo moltiplicatore proprio in un momento in cui la dispersione delle forze americane lo rende più indispensabile.

Trump ha bisogno dei suoi alleati come li ha indeboliti

Mosca, Teheran e Pechino beneficiano della stessa dispersione americana

Il nucleo del problema è ora interconnessione. L’intensificazione iraniana consuma più missili americani e attira risorse in Medio Oriente. Mosca osserva una difesa occidentale più esigente e può essere tentata di aumentare la pressione sull’Ucraina o di testare la NATO. Washington rafforza l’Europa. Pechino nota che l’attenzione americana è divisa e a sua volta aumenta la pressione intorno a Taiwan.

Non c’è bisogno di dimostrare l’esistenza di un quartier generale comune tra Russia, Iran e Cina per vedere questa convergenza. Gli interessi dei tre poteri rimangono diversi. Ma ogni beneficio oggettivamente dai vincoli che gli altri due impongono a Washington. È meno un’alleanza integrata che un allineamento opportunità.

Di fronte a loro, il blocco occidentale è anche meno omogeneo di quanto sembri. L’Ucraina non è membro della NATO, Israele non appartiene all’Alleanza atlantica, Taiwan non è coperta da una garanzia paragonabile all’articolo 5 e gli interessi europei, americani e israeliani non sempre coincidono.

Questa mancanza di rigidità può ridurre il rischio di guerra automatica, ma crea anche l’incertezza. Tuttavia, l’incertezza sulla reazione dell’avversario è proprio ciò che incoraggia i test. Un’alleanza perfettamente credibile deterge; Un’alleanza che non sappiamo fino a che punto andrà può incoraggiarci a controllare i suoi limiti.

1914: Sarajevo non ha creato la guerra, ha attivato un sistema già instabile

Il confronto con il 1914 dovrebbe essere usato con cautela. Le analogie storiche diventano fuorvianti quando sostituiscono l’analisi. Economie, tecnologie, istituzioni internazionali e soprattutto armi nucleari rendono il 2026 profondamente diverso dal 1914.

Ma Sarajevo insegna una cosa essenziale: un evento locale può diventare globale quando la struttura internazionale è già satura di tensioni. Il 28 giugno 1914, Gavrio Princip uccise François-Ferdinand e sua moglie. La guerra mondiale non inizia quel giorno. Per diverse settimane, i governi hanno ancora delle scelte.

Austria-Ungheria manda un ultimatum in Serbia. La Russia sostiene Belgrado. Inizia la mobilitazione. La Germania sostiene Vienna e considera la mobilitazione russa una minaccia. La Francia e la Gran Bretagna si stanno gradualmente addestrando. In 37 giorni, un attacco locale divenne un europeo e poi una guerra mondiale.

Ciò che conta è il meccanismo. Ogni governo crede nella difesa della sua credibilità. Ogni mobilitazione presentata come difensiva è percepita dall’altro come potenzialmente offensivo. Ogni passo indietro diventa politicamente più costoso. I piani militari stanno gradualmente riducendo lo spazio per la diplomazia.

Quindi la lezione del 1914 non è che la storia si ripete esattamente. È che le guerre sistemiche possono derivare da una successione di decisioni razionali locali. Ogni attore pensa di controllare il passo successivo; nessuno controlla l’intera catena.

Sarajevo del 2026 potrebbe essere un drone, un missile o una nave

È inutile cercare un nuovo arciduca François-Ferdinand oggi. L’evento scatenante una crisi contemporanea potrebbe essere molto più comune: un drone russo abbattuto nel territorio della NATO, un missile che uccide i soldati statunitensi in Polonia, una collisione navale nel Baltico, un attacco a un cavo sottomarino, una nave cinese che cerca di imporre un’ispezione su una nave scortata dagli Stati Uniti, o un iraniano che causa pesanti perdite americane.

Immaginate un missile russo che colpisce una struttura polacca e uccidendo diversi militari americani. Mosca sostiene che questo è un errore. Varsavia chiede una risposta. Se Washington non reagisce, i suoi avversari possono interpretare tale restrizione come limitazione dell’articolo 5. Se distrugge la batteria responsabile, la Russia può considerare che è stato appena attaccato dagli Stati Uniti.

Il giorno seguente Mosca ha risposto contro un’installazione militare in Polonia. La NATO ha diversi obiettivi russi. Pechino ha poi osservato un’America impegnata simultaneamente in Medio Oriente e in Europa e ha imposto alcuni quaranta marittimi intorno a Taiwan. Washington scorta una nave; un’unità cinese sta cercando di fermarla; un colpo è scambiato.

Questo scenario non è una previsione. È proprio ciò che un’analisi del rischio deve distinguere da una previsione. La sua probabilità rimane inferiore a quella di una continuazione di crisi contenute. Ma la sua potenziale gravità è tale che anche il moderato aumento della sua probabilità diventa strategicamente significativo.

Come nel 1914, la mobilitazione può creare la propria logica

Il parallelo con il 1914 diventa ancora più rilevante quando esaminiamo la mobilitazione. Al momento, la mobilitazione generale russa è stata interpretata da Berlino non come una semplice precauzione ma come un passo che pericolosamente ha ridotto il tempo disponibile ad agire.

Il mondo contemporaneo ha mezzi di comunicazione infinitamente superiori, ma rimane il dilemma di sicurezza. Se la Russia mobilita diverse centinaia di migliaia di uomini, la Polonia e gli Stati baltici possono aumentare le proprie preparazioni. La NATO sposta le unità verso est. Mosca presenta questi movimenti come prova di una minaccia occidentale e a sua volta rafforza Kaliningrad e Belarus.

Ogni campo può allora onestamente dire che risponde solo all’altro. Il meccanismo funziona senza alcun governo inizialmente preparare un attacco. Una misura difensiva per uno diventa una minaccia per l’altro.

Il viaggio del direttore della CIA a Mosca ha senso qui. I canali di intelligenza possono essere utilizzati per trasmettere linee rosse quando i canali diplomatici ordinari non sono più sufficienti. Questo può essere letto come un segno di pericolo, ma anche come un meccanismo di sicurezza per prevenire la cattiva interpretazione.

Il potere nucleare impedisce la guerra… fino al giorno in cui non lo impedisce più

La differenza fondamentale con il 1914 ovviamente rimane armi nucleari. Aumenta notevolmente il costo di un errore, ma allo stesso tempo riduce l’interesse razionale nella guerra diretta tra i poteri principali.

Nel 1914, i governi potevano ancora immaginare una campagna breve e vittoriosa. Nel 2026, nessun leader serio può ignorare che una guerra tra la Russia e gli Stati Uniti o tra la Cina e gli Stati Uniti comporta un rischio di escalation nucleare.

Ecco perché la deterrenza è probabilmente l’ostacolo principale di una guerra mondiale. Ma assume che gli attori comprendano correttamente le intenzioni e le soglie degli altri. Uno sciopero ritenuto limitato dalla persona che lo ordina può essere considerato strategico dalla persona che lo subisce.

Quindi la domanda non è solo se un leader vuole usare armi nucleari. Si tratta di se una catena di eventi può gradualmente ridurre le opzioni fino a quando uno degli attori ritiene che non arrampicarsi minaccia la sua sicurezza più che arrampicarsi.

Libano, un piccolo paese all’incrocio di un confronto globale

Per il Libano, questa architettura globale non è astratta. Il paese è su una delle linee di contatto tra Israele e Iran. Ogni cambiamento del rapporto di potere tra Washington e Teheran, ogni calcolo elettorale israeliano e ogni decisione di Hezbollah possono portare a scioperi, spostamenti, distruzione delle infrastrutture e ulteriore contrazione dell’economia libanese.

Sei mesi dopo l’inizio della guerra contro l’Iran, la Associated Press nota anche che il conflitto non ha prodotto il Medio Oriente sperato dai suoi iniziatori: L’Iran è sopravvissuto agli scioperi, lo Stretto di Ormuz è diventato una leva strategica e diverse monarchie del Golfo chiedono di più sulla forza della garanzia americana. Questa erosione della fiducia conta anche per il Libano: incoraggia ogni attore regionale a cercare le proprie garanzie piuttosto che affidarsi a un ordine di sicurezza comune.[27]

Il pericolo è aggravato da asimmetria decisione. Lo Stato libanese può de-escalare senza essere in grado di garantire che si svolgerà da solo. Israele decide le sue operazioni secondo la sua valutazione della minaccia. L’Iran mantiene un’influenza strategica sull’asse regionale a cui appartiene Hezbollah. Hezbollah ha le proprie capacità militari e il proprio calcolo. Gli Stati Uniti esercitano pressioni diplomatiche e militari ben oltre Beirut.

Il calendario elettorale israeliano fino al 27 ottobre riduce potenzialmente lo spazio politico per le concessioni. Il calendario intermedio degli Stati Uniti aggiunge una seconda scadenza. Un’escalation tra Israele e Iran durante questo periodo potrebbe produrre pressioni immediate sul fronte libanese, proprio in un momento in cui i leader dei due principali alleati occidentali interessati avrebbero poco interesse ad apparire deboli.

Le incertezze che circondano il futuro di UNIFIL aggiungono un’altra variabile. Una presenza internazionale meno robusta nel Sud potrebbe ridurre i meccanismi di collegamento e di interposizione disponibili in un incidente. Tuttavia, in un momento in cui il pericolo viene proprio da errori computazionali, la scomparsa di meccanismi di comunicazione rapidi è un fattore di rischio.

Per Beirut, la sfida dovrebbe quindi essere moltiplicare i meccanismi che impediscono ad un incidente locale di diventare un casus belli: canali militari, diplomazia internazionale, chiarificazione delle responsabilità, rafforzamento dell’esercito libanese e alla ricerca di un sistema di sicurezza sostenibile nel Sud. Il Libano non ha interesse a diventare Sarajevo da un confronto che va oltre.

Una guerra mondiale che non ha ancora nome

La risposta dipende dalla definizione scelta. Se la guerra mondiale è chiamata qualsiasi confronto simultaneo che coinvolge direttamente o indirettamente diverse grandi potenze in diversi continenti, alcuni elementi sono già presenti. La Russia sta combattendo l’Ucraina con un sostegno massiccio dall’Occidente; gli Stati Uniti e Israele affrontano l’Iran; La competizione militare intorno a Taiwan si sta intensificando.

Ma una definizione più rigorosa richiede una guerra diretta tra diverse grandi potenze e una vera fusione di teatri. Questa soglia non è attraversata. I soldati americani e russi non combattono ufficialmente. Le forze americane e cinesi non si sparano a vicenda. Pechino non è andata in guerra per Mosca.

È quindi più accurato parlare di una fase di pre-confronto sistemico. I conflitti rimangono legalmente e militarmente distinti, ma le loro risorse, gli orari e le conseguenze stanno cominciando a sovrapporsi.

Il pericolo è proprio in questa zona intermedia. Finché le crisi sono considerate separate, potrebbe essere tentando di correre più rischi in teatro. Ma non appena le risposte opposte mobilitano le stesse azioni, alleanze e forze, le crisi gradualmente cessano di essere indipendenti.

La terza guerra mondiale, se dovesse accadere, probabilmente non inizierebbe con una dichiarazione solenne. Può essere riconosciuto retrospettivamente, come il momento in cui diverse crisi locali cessarono di essere contenute e quando i grandi poteri cominciarono a combattere direttamente.

Il vero problema americano: il tempo industriale

La carenza di missili non dovrebbe essere descritta come una fotografia congelata. Washington sta aumentando i suoi ordini e la capacità produttiva. Il problema è il ritardo. Tra una decisione di bilancio e la consegna di un intercettore operativo sono complesse catene industriali, componenti rari, prove e a volte diversi anni di escalation.

Questo crea un concetto strategico essenziale: la finestra di vulnerabilità. Se gli avversari statunitensi ritengono che le scorte occidentali saranno significativamente superiori nel 2029 rispetto al 2026, possono concludere che il relativo rapporto di potenza è temporaneamente più favorevole. L’incentivo non è più solo quello di godere di una debolezza, ma di godere di una debolezza prima che sparisca.

Questo meccanismo di « ora o mai » è storicamente pericoloso. Un potere che pensa di essere in declino relativo o pensa che sta chiudendo una finestra può prendere più rischi di un potere convinto che il tempo sta giocando per esso. I programmi di riarmo statunitense sono quindi paradossali: rafforzano la deterrenza a medio termine ma possono, durante la fase di transizione, dare ad alcuni avversari un motivo per agire prima.

La situazione è tanto più difficile perché l’Europa stessa non può immediatamente sostituire le capacità americane. I bilanci militari sono in aumento, le catene di produzione vengono ravvivate e la cooperazione sta intensificando. La Svezia ha appena annunciato, ad esempio, la distribuzione di Gripen e di un edificio di guerra in Finlandia per rafforzare la sorveglianza territoriale. Ma alcune capacità di intelligenza, difesa missilistica, comando e trasporto strategico rimangono fortemente dipendenti dagli Stati Uniti.[28]

L’incertezza che circonda la futura presenza militare statunitense in Europa aggiunge una variabile. Reuters ha rivelato il 27 agosto che il Pentagono stava preparando diverse opzioni per il personale americano in Europa come parte di una revisione prevista in autunno. Anche senza ritiro immediato, il semplice fatto che gli europei ignorano il futuro livello di impegno americano può influenzare sia le proprie decisioni che i calcoli russi.[29]

Il costo economico di una guerra multiforme

Una moderna guerra mondiale comincerebbe probabilmente a produrre effetti economici globali anche prima che i maggiori poteri dichiarassero ufficialmente guerra. Due punti geografici concentrano una parte sproporzionata di questa vulnerabilità: lo Stretto di Ormuz e lo Stretto di Taiwan.

Ormuz rimane uno dei principali passaggi energetici del pianeta. Le tensioni estive hanno già interrotto il traffico e aumentato i costi. Una chiusura duratura o una campagna di scioperi contro l’infrastruttura del Golfo causerebbe uno shock su petrolio, gas, spedizione e assicurazione. Per le economie europee e asiatiche, ciò significherebbe un forte ritorno all’inflazione nel momento in cui i bilanci pubblici dovrebbero finanziare il riarmo.

Intorno a Taiwan, lo shock sarebbe diverso ma potenzialmente più profondo. Una quarantena cinese distruggerebbe immediatamente una delle principali arterie commerciali del mondo e l’accesso ad una parte essenziale della produzione di semiconduttori avanzati. Il problema non riguarda solo gli smartphone: automobili, industria, data center, armi e telecomunicazioni dipendono da queste catene.

La simultaneità di una crisi energetica in Medio Oriente e una crisi commerciale in Asia potrebbero portare ad uno shock globale inflazionistico e recessivo. I governi dovrebbero finanziare contemporaneamente la difesa, il sostegno delle famiglie e le forniture. I mercati finanziari probabilmente inizierebbero ad integrare il rischio di una guerra sistemica molto prima che uno storico potesse datare il suo inizio.

Per il Libano, già indebolito da un’economia dollarizzata, de facto ristrutturato debito e dipendenza dalle importazioni di energia, tale shock sarebbe particolarmente violento. Una nuova guerra nel sud sarebbe quindi solo parte del problema: aumenti del petrolio, assicurazioni marittime, scambi regionali e trasferimenti di diaspora sarebbero anche esposti.

Il rischio più moderno: non so subito chi ha colpito

Nel 1914 l’identità dell’assassino di Sarajevo non era in dubbio. Nel 2026, il primo incidente importante potrebbe essere segnato dall’incertezza. Un drone può essere acquistato commercialmente, una nave può navigare sotto bandiera di terze parti, un attacco informatico può transitare attraverso diversi paesi e un’operazione clandestina può essere progettato proprio per lasciare diverse spiegazioni possibili.

Questa ambiguità potrebbe essere stabilizzante se dà tempo ai governi. Può anche diventare esplosivo in un ambiente mediatico dove le prime immagini circolano in pochi minuti e dove politici, social media e opinione pubblica richiedono immediatamente una risposta. I governi possono essere spinti ad agire prima che l’allocazione tecnica sia completa.

Il problema diventa ancora più grave quando alcune infrastrutture vengono utilizzate da forze convenzionali e nucleari. Un cyberattaccante contro una rete di comando, uno sciopero contro un radar o la distruzione di un satellite può essere interpretato dall’avversario come preparazione per un attacco molto più ampio. Il vero intento dell’aggressore poi conta meno della percezione di colui che deve decidere di rispondere.

È per questo che i canali diretti tra i servizi di quartier generale e di intelligence stanno diventando sempre più importanti. Il viaggio di Ratcliffe a Mosca non è solo un segno di tensione. Ricorda anche che in un momento in cui le relazioni diplomatiche sono le peggiori, gli avversari hanno paradossalmente il più bisogno di essere in grado di parlare rapidamente.

Chi meglio separa le crisi, e chi beneficia della loro simultaneità?

Questa è probabilmente la questione centrale. Gli Stati Uniti hanno interesse a compartimentalizzare i conflitti. Washington preferirebbe trattare separatamente Iran, Russia, Cina e Corea del Nord per poter concentrare la massima superiorità militare e diplomatica su ogni teatro.

I quattro avversari hanno, a diversi gradi, l’interesse opposto. La Russia beneficia di ogni missile americano consumato in Medio Oriente. L’Iran beneficia di ogni batteria e edificio immobilizzato in Europa o in Asia. La Cina beneficia della dispersione navale americana. La Corea del Nord beneficia di qualsiasi crisi che riduce la disponibilità delle forze americane in Corea e Giappone.

Non c’è bisogno che essi organizzino un incontro segreto per questa convergenza. Essa risulta meccanicamente dalla struttura delle forze americane. Ognuno può agire per le proprie ragioni mentre migliora inavvertitamente la posizione degli altri. È questa potenziale simultaneità che trasforma diverse crisi regionali in rischio sistemico.

Il blocco occidentale ha certamente risorse economiche superiori. Ma questi sono frammentati tra gli Stati con priorità diverse. La Corea del Sud deve mantenere le sue munizioni di fronte al Nord; il Giappone deve proteggere il proprio territorio; gli europei devono sostenere l’Ucraina e ricostruire le loro scorte; Israele sta usando gli intercettori in Medio Oriente. Pertanto, il raggruppamento teorico delle capacità è limitato dalle esigenze nazionali.

L’Ucraina illustra questo vincolo. Il suo nuovo Ministro della Difesa stima il divario di finanziamento militare per coprire a 27 miliardi di dollari e Kyiv richiede ancora centinaia di intercettatori Patriot. Una guerra che dura così continuamente assorbe le risorse occidentali in un momento in cui sono necessarie per ricostruire le riserve per altri teatri.[30]

L’Artico, un’altra linea di frattura tra alleati e avversari

Lo spostamento della concorrenza strategica verso l’Artico merita particolare attenzione. La Russia ha un vecchio e denso apparato militare, mentre la NATO si è espansa per includere la Finlandia e la Svezia. Canada, Danimarca attraverso la Groenlandia, la Norvegia e gli Stati Uniti sono quindi in contatto con uno spazio in cui il confronto con Mosca sta diventando più importante.

Il paradosso è che Washington ha indebolito contemporaneamente la fiducia dei suoi partner artici. Le pressioni di Donald Trump intorno alla Groenlandia e le tensioni con il Canada hanno costretto Ottawa e diversi capitelli del nord a pensare più sulla loro autonomia. Una politica volta a rafforzare la posizione degli Stati Uniti può quindi avere l’effetto opposto se convince gli alleati che la pressione degli Stati Uniti è di per sé un rischio da gestire.[31]

Per Mosca, questa potenziale disunità è un’opportunità. La Russia non ha bisogno di provocare una grande crisi militare: basta agli alleati occidentali dedicare capitale politico alle loro differenze interne. Una base, un radar o un porto alleato è pienamente valida solo se il rapporto politico che permette loro di essere utilizzato rimane forte.

La guerra in Ucraina è anche una scuola militare per Pyongyang, Teheran e Pechino

Il coinvolgimento nordcoreano in Ucraina supera il numero di soldati o conchiglie fornite a Mosca. Le forze di Pyongyang guadagnano esperienza contro un esercito sostenuto dalla NATO, in un ambiente saturo di droni, guerra elettronica, sensori e colpi di precisione. Questa esperienza può poi essere reinject contro Corea del Sud, Giappone e forze americane.

I missili nordcoreani utilizzati dalla Russia sono anche test del mondo reale. Ogni lancio fornisce informazioni sull’accuratezza, l’affidabilità e la capacità delle difese occidentali di intercettarle. Seoul ritiene che la cooperazione con Mosca possa accelerare il miglioramento delle capacità militari nordcoreane.[32]

Lo stesso meccanismo esiste con l’Iran. L’uso massiccio dei droni iraniani ha trasformato il campo di battaglia ucraino in un laboratorio: Le contromisure ucraine rivelano vulnerabilità, adattamenti russi e iraniani permettono loro di essere corretti. La circolazione riguarda quindi le armi, ma anche i dati, le tattiche e l’esperienza.

La Cina sta osservando questa guerra con la stessa attenzione. Senza essere un co-belligerente, può conoscere la vulnerabilità dei veicoli blindati, l’importanza dei droni economici, le scorte necessarie per una lunga guerra e la dipendenza degli eserciti moderni sulle reti di comunicazione.

Il quinto fronte è già aperto nelle democrazie

Il confronto penetra direttamente nelle società occidentali. Influenza, attacchi informatici e campagne di manipolazione elettorale possono indebolire un avversario senza distruggere una singola base militare.

Il Servizio Europeo di Azione Esterna ha descritto nel marzo 2026 un modus operandi russo volto alle elezioni: delegittimizzare la leadership diversi mesi prima dell’elezione, sfruttando le fratture nazionali durante la campagna, e poi attaccare la fiducia nell’integrità del voto. In particolare, Germania, Polonia, Romania, Moldavia e Repubblica Ceca sono menzionati.[33]

Il caso rumeno ha dimostrato quanto può andare avanti questa domanda. Le autorità declassificarono la prova di una campagna coordinata su TikTok e le attività informatiche; Un utente ha riferito speso $381,000 per promuovere il contenuto favorevole a Călin Georgescu. La Corte costituzionale ha annullato il primo turno. Anche senza dimostrare che un’operazione estera aveva determinato il risultato, la fiducia nell’elezione stessa era diventata l’oggetto del conflitto.[34]

L’obiettivo non è necessariamente di avere un candidato apertamente pro-russo eletto. Può essere per convincere gli elettori che l’aiuto all’Ucraina costa troppo, che le sanzioni spiegano il loro tenore di vita, che le istituzioni mentono o che gli alleati portano il loro paese verso una guerra che non lo riguarda. Se un parlamento riduce gli stanziamenti per Kiev, l’effetto militare è raggiunto senza attraversare il confine.

L’intelligenza artificiale abbassa ulteriormente il costo di questa guerra: articoli contraffatti, clonazione vocale, deepfake e reti automatizzate. Dopo un incidente in Estonia, le versioni in conflitto potrebbero raggiungere decine di milioni di europei prima che la NATO abbia stabilito i fatti.

Quando Washington interviene anche nel dibattito politico europeo

Questo problema diventa più complesso quando l’influenza viene dagli Stati Uniti. Sarebbe sbagliato stabilire un’equivalenza tra operazioni clandestine attribuite ai servizi russi e all’intervento pubblico da parte dei funzionari americani. Ma l’effetto politico merita analisi.

JD Vance appoggiava pubblicamente le forze politiche europee e criticava i governi alleati. In Germania, il suo riavvicinamento con gli interventi di AfD e Elon Musk è stato visto come un’insolita interferenza. In Ungheria Vance andò a Budapest nell’aprile del 2026 e sostenne Viktor Orbán mentre accusava l’Unione europea di influenzare le elezioni.[35]

Allo stesso tempo, l’amministrazione Trump ha iniziato un confronto con Bruxelles sulla Digital Services Act. Il Washington Post ha riferito che un’indagine interna del dipartimento di stato non aveva stabilito accuse politicamente avanzate di censura europea, senza impedire a Washington di continuare la sua campagna.[36]

Il paradosso è profondo: in un momento in cui gli Stati Uniti hanno bisogno dei suoi alleati per assumersi più responsabilità per la Russia, la Cina e l’Iran, alcune politiche americane aiutano a rendere l’allineamento con Washington politicamente più discutibile.

Sotto il mare, nello spazio e nelle reti: fronti senza fronti

I cavi sottomarini, i satelliti e le reti digitali sono diventati militari e infrastrutture civili. La loro distruzione o interferenza possono influenzare contemporaneamente diversi teatri, rendendo difficile l’attribuzione.

I cavi trasportano la maggior parte delle comunicazioni intercontinentali digitali. Il loro sabotaggio può causare effetti economici significativi senza fornire immediatamente un casus belli evidente. Lo spazio è ancora più sensibile: GPS, comunicazioni, intelligenza, rilevamento di lancio e guida dipendono dai satelliti.

Il duplice carattere di alcuni sistemi crea un rischio di escalation. Un attacco progettato per le forze convenzionali cieche può essere interpretato come la preparazione di uno sciopero nucleare. Cyberspace presenta lo stesso problema: un’intrusione contro una rete elettrica o militare può rimanere dormiente e quindi essere attivata nel mezzo di una crisi.

L’intelligenza artificiale più viene utilizzata dai sistemi di sostegno delle decisioni e più breve i ritardi, più pericolosa una cattiva classificazione diventa. La tecnologia dà ai manager più informazioni, ma a volte dà loro meno tempo per capire che cosa significano.

Suwałki e Bielorussia: poche decine di chilometri al centro del rischio europeo

Il corridoio Suwałki, tra Polonia e Lituania, collega gli Stati baltici al resto della NATO e si trova tra Kaliningrad e Bielorussia. Un’operazione per tagliare o semplicemente minacciare questo asse avrebbe un effetto strategico sproporzionato.

La presenza di armi nucleari russe annunciate in Belarus aggiunge una dimensione aggiuntiva. Non significa che un’arma sarebbe usata in un incidente di confine, ma richiede che qualsiasi pianificazione occidentale incorpori una componente nucleare fin dall’inizio.[37]

Ecco perché una nuova mobilitazione russa sarebbe molto più preoccupante se le grandi unità fossero dirette verso questo spazio. La figura di 600.000 non solo racconta ciò che Mosca sta preparando; La geografia delle distribuzioni dirà molto di più.

Turchia, India e Middle Powers: la guerra mondiale non produrrebbe due blocchi perfetti

La Turchia è membro della NATO, ma ha una relazione speciale con Mosca, controlla lo Stretto del Mar Nero e ha i suoi interessi nel Caucaso e nel Medio Oriente. L’India collabora con gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia contro la Cina, ma mantiene una relazione militare storica con la Russia e acquista la sua energia.

L’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Brasile, l’Indonesia e altri Poteri probabilmente cercherebbero anche di preservare un margine di non allineamento. Il loro comportamento sarebbe cruciale per sanzioni, energia, rotte commerciali e sistemi di pagamento.

Una lunga guerra sarebbe quindi anche una competizione per il non allineamento: che blocca riesce a mantenere l’accesso alle materie prime, ai porti, ai mercati e al finanziamento delle potenze intermedie.

La vera battaglia industriale sarebbe misurata il trecento giorno

Le azioni americane fanno parte del problema. L’altra domanda è la capacità degli avversari di produrre. Una guerra tra grandi potenze sarebbe probabilmente decisa non solo dalla qualità dei primi giri, ma dalla capacità di sostituire missili distrutti, droni, veicoli e componenti.

La Russia ha trasformato parte della sua economia per sostenere una lunga guerra. L’Iran produce droni e missili in quantità. La Corea del Nord fornisce enormemente Mosca con l’artiglieria. Dietro di loro c’è il potere industriale cinese.

Gli Stati Uniti conservano un notevole vantaggio tecnologico, ma alcune catene sono state ottimizzate per sistemi sofisticati prodotti in volumi limitati. Una guerra di attrito esige di riprendere la massa. L’Europa deve affrontare lo stesso problema: i bilanci crescono più velocemente delle fabbriche.

L’attuale periodo è quindi speciale: l’Occidente ha deciso di riarmo, ma parte di questo riarmo esiste ancora solo sotto forma di contratti e capacità future. Se Mosca o Pechino pensano che l’equilibrio delle forze sarà meno favorevole in tre anni, possono essere incoraggiati a correre più rischi prima che questa finestra si chiuda.

La guerra economica inizierebbe prima della mobilitazione generale

Un confronto simultaneo intorno a Ormuz, Taiwan ed Europa probabilmente causerebbe uno shock economico globale anche prima di una mobilitazione generale. Ormuz avrebbe toccato l’energia; un blocco di Taiwan avrebbe colpito semiconduttori e spedizioni; una rottura commerciale cinese-americana avrebbe sconvolto migliaia di catene di valore.

I mercati sarebbero di per sé un sistema di avvertimento. I premi di assicurazione marina, il trasporto, il petrolio, l’oro, le opzioni e gli obblighi risponderebbero alle aspettative prima delle uscite militari.

Anche le finanze pubbliche degli Stati Uniti sono un vincolo. Ciò non significa che Washington non sarebbe in grado di finanziare una guerra, ma un confronto in diversi teatri aumenterebbe bruscamente le spese federali già elevate e costringerebbe l’arbitraggio tra difesa, debito, tassazione e spesa interna.

Per il Libano l’effetto sarebbe immediato: energia più costosa, merci più costose, pressione sulle importazioni e il dollaro, turismo interessato e il rischio di ulteriore contrazione economica. Una guerra mondiale contemporanea potrebbe iniziare per molte persone con una bolletta energetica e alimentare prima di essere manifestata dalla mobilitazione militare.

Forse il fattore più pericoloso rimane la convinzione che l’altro bluff

Le abilità fisiche non sono sufficienti per spiegare le guerre. Cominciano anche con errori di giudizio. Trump potrebbe pensare che Putin tornerà indietro. Putin può credere che Washington non difenderà Tallinn. Xi può stimare che gli Stati Uniti non rischieranno una guerra per Taiwan. Teheran può giudicare che Washington accetterà perdite più pesanti. Netanyahu potrebbe pensare che l’Iran sia troppo debole per rispondere. Kim Jong-un può considerare che un’America impegnata altrove lascerà passare una provocazione.

Solo uno di questi calcoli è sbagliato creare una dinamica che è difficile da fermare. I periodi di elezione esacerbano il problema perché un leader può avere meno libertà di accettare un contrattempo pubblicamente.

Questo è anche ciò che distingue il potere reale dal potere percepito. Gli Stati Uniti possono avere risorse sufficienti pur essendo percepite come troppo disperse; la Russia può essere militarmente esaurita mentre dà l’impressione di essere pronti a correre più rischi. La guerra si pone spesso nel divario tra queste due realtà.

Cosa potrebbe cambiare la situazione

Il primo indicatore è la geografia della mobilitazione russa. La cifra di 600.000 è spettacolare ma insufficiente. La formazione di unità, trasferimenti ferroviari, depositi, ingegneria, ospedali da campo, scorte di carburante e possibile concentrazione in Belarus, Kaliningrad o vicino ai confini della NATO deve essere monitorata.

Il secondo è lo stato reale delle azioni occidentali. Gli annunci di aumento di produzione non valgono la disponibilità immediata. Il ritmo di produzione di Patriots, THAAD, missili navali e munizioni di precisione determinerà una parte della credibilità americana nei prossimi mesi.

Il terzo è il dispositivo navale americano nel Pacifico. L’assenza temporanea di un vettore aereo non è decisiva in sé, ma una prolungata riduzione della presenza statunitense, unita alla cancellazione di esercizi e tensioni sulle munizioni, potrebbe alterare i calcoli cinesi.

Il quarto è il comportamento cinese intorno a Taiwan. È necessario monitorare il passaggio da semplici esercizi ad atti amministrativi di sovranità: ispezioni, controlli, intercetti di navi commerciali, nuove aree ristrette o presenza permanente di guardie costiere in punti chiave.

Il quinto è il livello delle perdite americane in Medio Oriente. Un attacco iraniano che causa un numero significativo di morti americane potrebbe creare un obbligo di risposta politica molto più forte rispetto al commercio attuale.

Il sesto è il calendario elettorale. Il 27 ottobre in Israele i midterms americani sono due volte quando i governi possono diventare più sensibili alla debolezza percepita. La politica interna non determina meccanicamente la guerra, ma altera il prezzo politico del contenimento.

Infine, i meccanismi di comunicazione devono essere monitorati. Paradossalmente, una proliferazione di contatti militari e di intelligenza non è necessariamente un cattivo segno. Nelle crisi più pericolose della guerra fredda, i canali diretti hanno spesso impedito ad un errore di diventare irreversibile.

Il pericolo inizia quando il ritiro diventa più costoso dell’arrampicata

I segnali delle ultime settimane non permettono di annunciare una imminente guerra mondiale. Tuttavia, sono sufficientemente numerosi e coerenti per giustificare una preoccupazione molto più seria di qualche mese fa.

La mossa del direttore della CIA a Mosca indica che Washington considera il rischio che un test della NATO russa sia sufficientemente credibile per inviare un avvertimento direttamente al Cremlino. Lo scenario ucraino di ulteriori 600.000 mobilitazioni rimane da confermare indipendentemente, ma suggerisce che Mosca prepara la possibilità di uno sforzo umano sostenibile. Le tensioni sulle azioni americane mostrano che la guerra contro l’Iran ha già effetti strategici in Europa e in Asia.

Inoltre, ci sono due calendari politici: le elezioni israeliane del 27 ottobre e le elezioni a medio termine americane di novembre. Per alcune settimane, Israele e gli Stati Uniti entreranno simultaneamente in un periodo in cui qualsiasi restrizione militare può essere sfruttata politicamente come prova di debolezza. Per il Libano e l’Iran, questo fattore non può essere ignorato.

Il precedente del 2008 ricorda infine che la retorica nucleare russa verso la Polonia non risale alla guerra attuale. Al momento della crisi georgiana, Mosca aveva già pubblicamente menzionato la possibilità di uno sciopero, compreso uno sciopero nucleare, in risposta alla distribuzione dello scudo missilistico americano.

Il parallelo con Sarajevo deve essere compreso correttamente. François-Ferdinand non è stato ucciso in un mondo pacifico che è impazzito in un giorno. Fu assassinato in un sistema già teso, dove alleanze, mobilitazioni, rivalità e paura di decommissionare aveva reso ogni decisione più pericolosa.

Quindi il punto più preoccupante del 2026 non è che un leader sembra voler consapevolmente innescare una terza guerra mondiale. E’ quasi l’opposto. Ognuno può pensare che difende solo i suoi interessi nel suo teatro, risponde a una provocazione limitata o sfrutta temporaneamente una debolezza dell’avversario.

È così che i sistemi internazionali a volte perdono il controllo di se stessi. L’Iran sta cercando di aumentare il costo imposto a Washington. Washington sta rispondendo a mantenere la sua credibilità. Mosca sta testando un limite perché l’America sembra occupata. La NATO risponde alla salvaguardia dell’articolo 5. Pechino ritiene che l’opportunità è favorevole per stringere la scala intorno a Taiwan. Washington interviene per evitare il crollo della sua credibilità in Asia. Nessuna decisione presa in isolamento deve essere rivolta a una guerra mondiale.

Il rischio inizia quando la possibilità di cadere indietro diventa politicamente più costoso di quella di andare avanti. Questo è stato ciò che è successo durante la crisi del luglio 1914. Questo è proprio ciò che deve essere impedito oggi.

Una finestra di vulnerabilità che gli avversari di Washington possono essere tentati di sfruttare

Le settimane tra la fine di agosto e le elezioni in ottobre e novembre meritano quindi un’attenzione particolare. Combinano diverse forme di vulnerabilità che, prese separatamente, resterebbero gestibili: debolezza temporanea di alcuni titoli americani, incertezza su una nuova mobilitazione russa, intensificazione delle operazioni intorno a Taiwan, guerra con l’Iran e le campagne elettorali israeliane e americane. La loro sovrapposizione, tuttavia, crea una finestra in cui le percezioni possono evolvere più velocemente delle capacità materiali.

Nelle relazioni internazionali, una finestra di opportunità non deve essere oggettivamente reale per produrre effetti. È sufficiente per un leader credere che esista. Se Mosca pensa che Washington sia temporaneamente troppo impegnata per rispondere con forza in Europa, il Cremlino può rischiare che non ci sarebbero voluti sei mesi prima. Se Pechino ritiene che i beni e le scorte navali statunitensi siano sufficientemente dispersi, può spingere ulteriormente un’operazione di coercizione. Se Teheran crede che Washington non possa sostenere il costo dell’intercettazione, può aumentare la pressione.

Il pericolo viene poi da una successione di percezioni errate. Gli Stati Uniti possono essere più deboli dei suoi avversari. La NATO può rispondere più velocemente di quanto anticipa Mosca. Washington può accettare costi molto più elevati in Asia per evitare che Taiwan cambi il suo stato. Israele può scegliere l’escalation proprio quando Teheran crede al suo governo politicamente costretto. La storia delle guerre è piena di decisioni prese sulla base di una scarsa stima della volontà avversaria.

La situazione americana è paradossale a questo proposito. La relativa carenza di alcuni intercettori può dare un’immagine di vulnerabilità, anche se gli Stati Uniti conserva un’immensa capacità offensiva. Questa dissociazione tra la difesa dello stress e il potere di sciopero disponibile è pericolosa. Un avversario può concludere che Washington è troppo debole per rispondere, provocare un attacco, e poi scoprire che la Casa Bianca sceglie una risposta offensiva proprio perché non può permettersi una lunga campagna difensiva.

Occorre tener conto anche del fattore tempo industriale. Gli Stati Uniti e i suoi alleati investono in una maggiore produzione di munizioni, ma gli effetti non sono istantanei. Una finestra di relativa debolezza può quindi essere temporanea. Un potere revisionista che crede che questa finestra destinata a chiudere può essere richiesto di agire prima. È il meccanismo classico di « ora o mai », particolarmente pericoloso quando incontra calendari elettorali e percezioni di declino.

D’altra parte, questa stessa situazione può incoraggiare la cautela. Mosca sa che un attacco aperto alla NATO potrebbe portare ad una maggiore mobilitazione economica occidentale. Pechino sa che una guerra intorno a Taiwan avrebbe sconvolto il commercio mondiale da cui parte della sua prosperità ancora dipende. Teheran sa che un attacco che provoca enormi perdite americane potrebbe innescare una campagna molto più distruttiva. Israele sa che una prolungata guerra regionale avrebbe anche un notevole costo economico e umano.

Così, ci sono ancora forti freni di arrampicata. È proprio per questo che sarebbe sbagliato presentare la guerra mondiale come inevitabile. La configurazione attuale non è pericolosa perché porta necessariamente al disastro, ma perché aumenta il numero di percorsi che possono portare ad esso. Il ruolo della diplomazia, delle comunicazioni militari e della deterrenza è quello di chiudere questi percorsi prima che un incidente li trasformi in autostrade.

Il vero test dei prossimi mesi sarà quindi la capacità dei poteri di separare le crisi. Se Washington e Mosca mantengono un canale per gestire gli incidenti, se le operazioni cinesi intorno a Taiwan rimangono al di sotto della soglia di una quarantena efficace, se il confronto con l’Iran può essere contenuto e se il Libano non è riassorbito in una guerra israeliana-iraniana, il sistema può ritrovare una forma instabile di equilibrio. Se, al contrario, due di queste crisi attraversano simultaneamente la loro soglia militare, il margine di manovra sarà ridotto bruscamente.

Era a questo punto che il parallelo con il 1914 sarebbe diventato davvero preoccupante: non perché un assassinio o un incidente avrebbero valore magico, ma perché diversi governi potrebbero scoprire allo stesso tempo che le decisioni prese per preservare la loro credibilità hanno creato impegni che non sanno più come sconfiggere. La prevenzione di una guerra mondiale è quindi meno importante oggi che nella gestione precisa di piccoli incidenti, linee rosse e percezioni avverse.

[1]CBS News, 27 agosto 2026, « Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante un viaggio segreto, ha avvertito la Russia di non attaccare la NATO »; Washington Post, 26 agosto 2026, « La carenza di armi da parte degli Stati Uniti contro gli alleati di guerra dell’Iran ».

[2]CBS News, 26-27 agosto 2026, sulla visita di John Ratcliffe a Mosca e sull’avvertimento dei membri della NATO.

[3]Istituto per lo studio della guerra, Russian Offensive Campaign Assessment, 27 agosto 2026. L’ISW ritiene che un’azione limitata contro un membro della NATO possa cercare di testare la capacità dell’Alleanza di invocare e attuare l’articolo 5.

[4]Presidenza dell’Ucraina, briefing della Direzione Generale dell’Intelligence e del Servizio dell’Intelligence Estera, 27 agosto 2026: scenario di 300.000 mobilitati nel 2026 e 300.000 nel 2027. Queste cifre sono una valutazione ucraina e non un annuncio ufficiale russo.

[5]Reuters, 29 agosto 2026, intervista di Alexander Stubb a Bild. Il presidente finlandese ha detto di non aver visto « altre prove né fatti » sostenendo l’idea di un imminente attacco russo alla NATO.

[6]The Guardian, 15 agosto 2008, « Mosca avverte che potrebbe colpire la Polonia sullo scudo missilistico statunitense ». Il generale Anatoli Nogovitsyne ha dichiarato che la Polonia stava esponendo il « 100% » a uno sciopero e ha ricordato che la dottrina russa ha permesso l’uso di armi nucleari.

[7]The Guardian, 14 novembre 2008, account attribuito al consigliere di Nicolas Sarkozy sullo scambio Sarkozy-Putine del 12 agosto 2008 su Mikheil Saakashvili. Le Monde, 18 agosto 2008, ricorda i lunghi colloqui di Sarkozy con Dmitri Medvedev e Vladimir Putin durante la mediazione georgiana.

[8]Associated Press, 27 agosto 2026, i funzionari degli Stati Uniti e della NATO citati sulla situazione critica delle azioni Patriot in Europa.

[9]Washington Post, 26 agosto 2026. Mark Cancian, CISS: simulazioni di un conflitto intorno a Taiwan esauriscono molte munizioni critiche in poche settimane; Ha sottolineato la mancanza di buoni sostituti per Patriot e THAAD una volta che le scorte sono state consumate.

[10]Associated Press, 28 agosto 2026, rassegna dei primi sei mesi di guerra con l’Iran e conseguenze regionali sulla credibilità della garanzia americana.

[11]Associated Press, 30 agosto 2026: Scioperi americani contro lanciatori iraniani vicino allo Stretto di Ormuz e annuncio iraniano di fuoco sui siti americani in Giordania.

[12]Reuters, 12 luglio 2026: le elezioni legislative israeliane sono programmate per il 27 ottobre 2026; Diversi sondaggi indicano che la coalizione di Benjamin Netanyahu potrebbe perdere la sua maggioranza, senza che una maggioranza alternativa sia evidente.

[13]Washington Post, 26 agosto 2026, sulla ridistribuzione delle risorse americane dall’Indo-Pacifico al Medio Oriente e sulle preoccupazioni degli alleati asiatici.

[14]Washington Post, 26 agosto 2026: più di 30 edifici del Pacifico sono stati inviati in Medio Oriente; un funzionario taiwanese anticipa i ritardi della CAP-3 e descrive lo spostamento come « troubling ».

[15]Reuters, 24 agosto 2026, « Corea del Nord che prepara ulteriori distribuzioni truppe russe ». Il Ministero della Difesa sudcoreano riferisce che Pyongyang continua a fornire alla Russia missili balistici a corto raggio e più di 15 milioni di colpi di artiglieria, e si sta preparando per ulteriori dispiegamenti di truppe.

[16]Reuters, 31 agosto 2026, « la Corea del Nord dice invariata la politica degli Stati Uniti ostile, voti a forza della forza nucleare ».

[17]Reuters, 16-17 agosto 2026, sulla decisione di Donald Trump di ridurre alcuni esercizi americani e sudcoreani, in particolare dopo il rifiuto di Seoul di partecipare alle azioni contro l’Iran.

[18]Reuters, 25 agosto 2026, sulla nuova campagna statunitense di sanzioni contro l’Iran, tra cui più di venti entità in Medio Oriente e Asia, tra cui la Cina, accusata di sostenere programmi nucleari e balistici iraniani.

[19]Wall Street Journal, 26 agosto 2026, indaga sulla crescente dipendenza dei droni Shahed da motori, giroscopi e componenti elettronici dalla Cina o attraverso intermediari cinesi.

[20]Reuters, luglio-agosto 2026: informazioni riferite a una possibile fornitura cinese di sistemi di difesa aerea all’Iran; Pechino ha negato queste accuse. Reuters, 29 luglio 2026, « Cina, calcolo grezzo nella guerra dell’Iran ».

[21]Reuters, 30 agosto 2026, « Merz dice che la Germania sta finalizzando la risposta al sospetto attacco di Lipsia ». Berlino parla di uno scenario di attacco ibrido ma non aveva ancora ufficialmente attribuito l’incidente.

[22]Reuters, 30 agosto 2026, « NATO non vede imminente minaccia di attacco ». La NATO dice che vede più attività ibride russe senza vedere una minaccia imminente di attacco convenzionale.

[23]Pew Research Center, sondaggio condotto in 36 paesi dall’8 febbraio al 13 maggio 2026, pubblicato il 23 giugno 2026. Confidenza mediana in Donald Trump per gli affari internazionali: 23%. In Germania, il 23% ritiene che gli Stati Uniti tengano conto degli interessi di altri paesi, rispetto al 60% nel 2023.

[24]Reuters, 8 luglio 2026, vertice della NATO ad Ankara: Donald Trump ha attaccato la Spagna e rilanciato la disputa della Groenlandia, riaffermando l’unità dell’Alleanza. Reuters, 3 luglio 2026: I 32 membri avevano approvato un testo che riaffermava un impegno « ironclad » alla difesa collettiva.

[25]Reuters, 22 gennaio 2026, « i leader dell’UE per incontrare gli Stati Uniti nonostante Trump U-turn sulla Groenlandia ». Gli europei avevano preparato un pacchetto di 93 miliardi di euro di ritorsione commerciale dopo le minacce statunitensi alla Groenlandia.

[26]Pew Research Center, 23 giugno 2026, « Trump Gets Negative Reviews Internationally as Fewer Say U.S. Is a Reliable Partner ». In Canada, la quota degli Stati Uniti valutato affidabile è aumentata dall’83% nel 2022 al 35% nel 2026.

[27]Associated Press, 28 agosto 2026: sei mesi dopo l’inizio della guerra, l’Iran ha mantenuto leve, soprattutto intorno allo Stretto di Ormuz, mentre diversi partner del Golfo hanno messo in discussione la forza della protezione americana.

[28]Reuters, 28 agosto 2026, « Svezia di schierare jet da combattimento, guerre in Finlandia ».

[29]Reuters, 27 agosto 2026, « Pentagons NATO recensione preparazione truppe opzioni per Hegseth entro il 6 novembre ».

[30]Reuters, 30 agosto 2026, « Capo della difesa ucraina per delineare il piano di guerra come Kyiv sembra più fondi »: Kiev stima il suo deficit di finanziamento militare a 27 miliardi di dollari.

[31]Sulle tensioni artiche e una maggiore cooperazione tra il Canada e i paesi nordici nel contesto della pressione statunitense sulla Groenlandia, vedere gli sviluppi del 2026 riportati da Reuters e dai governi interessati.

[32]Reuters, 24 agosto 2026: l’intelligence sudcoreana ritiene che la Corea del Nord stia preparando nuove implementazioni in Russia e disegnando lezioni operative dal suo impegno; Seoul stima che più di 15 milioni di proiettili di artiglieria sono stati consegnati a Mosca.

[33]Servizio europeo di azione esterna, IV Rapporto EAAS sulla gestione e l’interferenza delle informazioni straniere, Marzo 2026: Le elezioni sono descritte come obiettivo prioritario delle operazioni russe, con una logica trifase osservata in particolare in Germania, Polonia, Romania, Moldavia e Repubblica Ceca.

[34]Associated Press, dicembre 2024, basato su documenti rumeni declassificati: campagna coordinata su TikTok e Telegram intorno a Călin Georgescu; Un utente ha riferito pagato $381,000 per promuovere il contenuto. La Russia ha negato qualsiasi interferenza.

[35]CBS News, 8 aprile 2026; Washington Post, 21 febbraio 2025: JD Vance supportò pubblicamente Viktor Orbán e incontrò Alice Weidel; Elon Musk sostenne anche AfD. Questi interventi sono pubblici e non sono trattati qui come operazioni illegali attribuite alla Russia.

[36]Washington Post, 20 marzo 2026: campagna di amministrazione Trump contro alcune regole digitali europee; Secondo il giornale, un’indagine interna del Dipartimento di Stato non aveva stabilito accuse politicamente avanzate di censura europea.

[37]La Russia e la Bielorussia hanno annunciato la distribuzione di armi nucleari tattiche russe sul territorio della Bielorussia. Il loro preciso stato operativo e la loro posizione rimangono in parte opaco; tuttavia, la loro presenza dichiarata sta cambiando la pianificazione strategica intorno al fianco orientale della NATO.