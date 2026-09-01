Porto, banche, valuta: Il Libano è crollato tre volte

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4 agosto 2020. C’è un incendio in un magazzino nel porto di Beirut, contenente più di 2.000 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinato lì per sei anni, senza misure di sicurezza. L’esplosione uccide più di 200 persone, fa più di 7.000 danni, distrugge interi quartieri

Cinque anni dopo, nessun funzionario senior è stato condannato. L’indagine giudiziaria è stata bloccata, più volte, dalle stesse persone che era destinato a intervistare.

Un anno prima dell’esplosione, nel 2019, l’economia libanese è crollata. Il libro perde più del 90% del suo valore. Le banche si chiudono, poi riapriscono bloccando l’accesso ai conti — i depositi a vita, congelati durante la notte. Più della metà della popolazione sta scendendo sotto la soglia di povertà

Il porto. Banche. Cambia. Tre collassi. Zero responsabile. Dal 1991, è lo stesso scenario: l’amnistia prima, mai spiegare. Un paese non crolla tre volte per caso.

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