Berri: Israele vede Discordia in Libano

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Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha accusato Israele lunedì 31 agosto di cercare di provocare la discordia interna in Libano piuttosto che attaccare solo Hezbollah e il suo arsenale. In un discorso in occasione del 48o anniversario della scomparsa di Imam Moussa Sadr, il leader del movimento Amal ha legato questa minaccia alle tensioni politiche interne, ai negoziati con Israele e ai dibattiti sul futuro istituzionale del paese. Ha anche difeso l’esercito libanese e ha respinto qualsiasi questione dell’accordo Taif.

Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, pone ora il rischio di conflitti interni al centro della sua diagnosi della strategia israeliana in Libano. Nel suo discorso di lunedì 31 agosto, ha detto che Israele non stava solo cercando di indebolire Hezbollah militarmente o di ottenere il suo disarmo. Gli dà un obiettivo più ampio: provocare « discord » all’interno del paese.

« Israel non attacca Hezbollah e le sue armi, né il movimento Amal, né la comunità sciita. Quello che cerca è la discordia », ha detto Nabih Berri. Questo è uno dei principali messaggi politici del suo discorso durante l’anniversario della scomparsa di Moussa Sadr.

Il termine usato si riferisce, nel vocabolario politico libanese, al rischio di scontri tra comunità o gruppi politici. In un paese segnato dalla guerra civile dal 1975 al 1990, questo riferimento è particolarmente rilevante. Nabih Berri così sancisce le attuali tensioni con Israele in una questione interna diretta: la conservazione della stabilità politica e istituzionale del Libano.

Berri accusa Israele di cercare discordia

Il presidente della Camera non descrisse quindi l’attuale conflitto come un limitato confronto tra Israele e Hezbollah. Ha esplicitamente respinto quella lettura.

Il suo messaggio viene come il problema delle armi di Hezbollah rimane al centro delle relazioni politiche e diplomatiche di potere. In particolare, Israele rende il suo ritiro condizionale su misure riguardanti l’arsenale del movimento sciita. Allo stesso tempo, le autorità libanesi sono sotto pressione per ripristinare il monopolio delle armi dello Stato e per estendere la piena autorità dell’esercito.

Berri ritiene tuttavia che la pressione israeliana non possa essere isolata dalle sue conseguenze sull’equilibrio interno del Libano. Affermando che né Hezbollah, né Amal né la comunità sciita sono il vero scopo della strategia israeliana, sposta il dibattito verso il rischio di confronto tra i libanesi.

Questa posizione estende gli avvertimenti che aveva già emessi contro tensioni confessionali. Il 27 giugno, il presidente del Parlamento ha invitato i libanesi a non cadere nella trappola della discordia settaria.

Il discorso del 31 agosto va oltre. Associa direttamente questa minaccia con gli obiettivi che presta a Israele.

Questa lettura si svolge anche in un contesto di profonda disaccordo su come affrontare il problema delle armi. Parte della leadership libanese chiede allo Stato di imporre senza indugio il suo monopolio militare. Al contrario, Hezbollah e i suoi alleati sostengono che questo problema deve essere affrontato in un quadro nazionale e che non può essere separato dalle operazioni israeliane e dal mantenimento delle posizioni israeliane nel territorio libanese.

Sette round di trattative di guerra interminabili

Nabih Berri ha anche usato il record dei negoziati per sostenere la sua accusa. Secondo lui, le discussioni avviate non hanno ridotto la presenza israeliana in Libano.

« Dopo sette round di negoziati, l’area occupata si espanse e Israele continua la sua guerra », ha detto.

Questa dichiarazione è rivolta direttamente all’efficacia del processo di negoziazione sulla situazione nel sud del Libano. Berri aveva già avvertito contro il principio dei negoziati, mentre le operazioni militari israeliane continuavano.

Il Presidente del Parlamento mantiene questa posizione. Egli sostiene di aver esercitato il suo « diritto democratico » rifiutando l’accordo quadro e ricorda che egli ha avvertito contro i negoziati con Israele « sotto il fuoco ».

Il problema è centrale per l’attuale equilibrio di potenza. Le discussioni dovrebbero teoricamente contribuire a stabilire accordi di sicurezza per il ritiro israeliano e il ristabilimento dell’autorità di Stato libanese nel sud. Ma ci sono ancora profonde differenze nell’ordine in cui queste misure devono essere prese.

Berri difende da diverse settimane una sequenza in cui la cessazione delle operazioni israeliane e il ritiro delle forze israeliane occupano un posto pre-vuoto o decisivo. A questo proposito, chiedere al Libano di risolvere unilateralmente il problema delle armi di Hezbollah come operazioni israeliane e la presenza continuerà a cambiare l’equilibrio degli obblighi.

Il suo discorso del 31 agosto pone ora questo disaccordo in un quadro ancora più sensibile: qualsiasi pressione esterna che accentua le divisioni interne potrebbe, secondo il suo ragionamento, alimentare la discordia ricercata da Israele.

Esercito libanese al centro della linea di Berri

Allo stesso tempo, Nabih Berri fornì un supporto esplicito all’esercito libanese. Rifiutò qualsiasi questione del suo ruolo mentre l’istituzione militare occupò una posizione centrale nelle disposizioni di sicurezza discusse per il Sud.

« Rifiutiamo categoricamente qualsiasi questione del ruolo dell’esercito come istituzione nazionale », ha detto. Lo descrisse come protettore delle speranze e delle aspirazioni del libanese.

Questa difesa dell’esercito completa il suo avvertimento sulle divisioni interne. Berri cerca quindi di distinguere due questioni che tendono a sovrapporre nel dibattito politico: sostegno all’istituzione militare e disaccordo sulle condizioni politiche o diplomatiche in cui deve svolgere i suoi compiti.

L’esercito è chiamato a rafforzare la sua autorità nelle zone del sud colpite dalle disposizioni di sicurezza. Tuttavia, questa missione rimane particolarmente sensibile quando le forze israeliane continuano a operare o a mantenere la loro presenza in determinate aree.

Il ruolo affidato all’esercito quindi supera solo la dimensione militare. Essa colpisce direttamente il principio del monopolio di Stato in vigore, ma anche la capacità delle istituzioni libanesi di attuare accordi senza essere tradotti in un confronto interno.

È proprio questa ipotesi che il discorso di Berri cerca di escludere.

Taif si oppone a scenari di partizione e federalismo

Il presidente del Parlamento ha collegato il suo avvertimento contro la discordia alla difesa dell’architettura istituzionale del Libano. Ha ribadito il suo impegno per l’accordo Taif, che ha servito come base per l’insediamento politico che termina la guerra civile.

« Confermiamo il nostro impegno per l’accordo Taif e rifiutiamo qualsiasi altro progetto », ha detto Berri.

Si è concentrato sulle proposte di partizione o federalismo. Secondo lui, « ogni chiamata alla partizione o al federalismo è incompatibile con l’accordo Taif » e costituisce « un’avventura che minaccia l’esistenza del Libano ».

Queste dichiarazioni danno una precisa dimensione interna alla sua accusa contro Israele. Il rischio menzionato non è solo quello degli scontri ad hoc tra partiti politici o comunità. Berri avverte anche contro la frammentazione politica o territoriale del paese.

Il federalismo è regolarmente dibattuto in Libano, in particolare in alcuni quarti che considerano l’attuale sistema politico incapace di risolvere crisi istituzionali e comunitarie. Berri rifiuta questa opzione mettendolo nella stessa serie di rischi della partizione.

Così mantenne Taëf come riferimento politico. L’accordo del 1989 aveva riorganizzato la ripartizione del potere e ha aperto la strada alla fine della guerra civile. Per Berri, lasciare questo quadro nel periodo attuale creerebbe un rischio aggiuntivo in un momento in cui le tensioni militari e diplomatiche stanno già indebolindo il paese.

Berri rifiuta accordi di sovranità

Il Presidente del Parlamento ha inoltre emesso un avviso sugli accordi o accordi che possono influire sulle prerogative sovrane del Libano.

« La fase attuale, con i suoi rischi esistenziali, non dà a nessuno il diritto di agire su qualsiasi problema sovrano sotto qualsiasi pretesto », ha detto.

Berri menziona esplicitamente l’ipotesi di un accordo quadro, ma anche quella di « segreti allegati » o di altri dispositivi.

Questa affermazione viene in un contesto in cui le modalità di accordi di sicurezza con Israele sono oggetto di notevoli controversie. Le discussioni hanno incluso le garanzie richieste in Libano, il ruolo dell’esercito, il ritiro israeliano e il meccanismo di supervisione dell’attuazione degli impegni.

Il Presidente del Parlamento stabilisce quindi un limite: nessun meccanismo negoziato può, a suo avviso, permettere di decidere le questioni sovrane senza rispettare le istituzioni e gli saldi politici libanesi.

Questa posizione si unisce al suo argomento principale. Se le decisioni di sicurezza del paese diventano una fonte di frattura tra i libanesi, potrebbero aggravare le tensioni che Berri dice che vuole prevenire.

Il Sud come responsabilità statale

Il leader di Amal ha infine insistito sullo status del sud del Libano. Ha affermato che questa regione è « parte integrante del Libano » e che la sua protezione non è solo la responsabilità dei suoi abitanti o dei gruppi politici che hanno una forte presenza lì.

Per Berri, la responsabilità spetta allo Stato.

Questa responsabilità riguarda la conservazione del territorio e della sua popolazione, ma anche la ricostruzione delle aree colpite dalla lotta e dalla distruzione.

Questo è un punto importante nel suo discorso. Facendo la ricostruzione una responsabilità nazionale, Berri rifiuta implicitamente che il Sud debba essere trattato come una questione specifica per la comunità sciita, Hezbollah o il movimento Amal.

Questo approccio si unisce direttamente al suo avvertimento contro la discordia. Il Presidente del Parlamento intende presentare la sorte del Sud come questione nazionale per evitare una lettura comunitaria del conflitto con Israele.

La distruzione, lo spostamento e le difficoltà di ritorno degli abitanti continuano ad esercitare grande pressione su questa regione. Il restauro di infrastrutture e abitazioni condiziona anche la possibilità di un ritorno sostenibile a diverse località.

L’anniversario di Moussa Sadr come un cadre politico

La scelta del 31 agosto dà una particolare attenzione al discorso. Nabih Berri ha parlato in occasione del 48o anniversario della scomparsa di Imam Moussa Sadr e dei suoi due compagni in viaggio in Libia nel 1978.

Moussa Sadr, fondatore del movimento Amal e principale figura della comunità sciita libanese, aveva incluso anche la sua azione politica nella difesa del popolo del Sud e nella partecipazione dello Stato al loro sviluppo e protezione.

Quarantaotto anni dopo la sua scomparsa, il suo destino rimane irrisolto.

Berri ha usato questa commemorazione per inviare un messaggio che supera così le file di Amal. Il suo discorso collega la difesa del Sud, il ruolo dell’esercito, l’accordo di Taif e il rifiuto di spartizione intorno alla stessa priorità: evitare che il confronto con Israele si trasformi in confronto tra libanese.

A questo proposito, l’approccio « discord » di Israele è il cuore politico del suo intervento. È importante considerare che la gestione delle tensioni interne è ora parte integrante del confronto in corso.

Il prossimo passo sarà nel campo diplomatico. Le discussioni sul regime di sicurezza devono continuare, mentre c’è ancora un disaccordo completo sul ritiro israeliano, le operazioni militari e il file di armi di Hezbollah. Berri ha anticipato le prossime scadenze: ha rifiutato di negoziare che, a suo avviso, avrebbe influito sulla sovranità o avrebbe esposto il Libano ad una divisione interna.