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Un’esplosione di eccezionale potenza ha colpito l’area di Nabatiyah giovedì sera, 10 settembre, mentre le forze israeliane hanno distrutto le reti sotterranee di Ali al-Taher. Nel 2108, le stazioni sismologiche registrarono un segnale corrispondente ad una magnitudine4.1, situato a circa 13 chilometri a ovest-sudovest di Nabatiyah. L’evento, sentito in gran parte del sud del Libano, corrisponde al funzionamento di distruzione di gallerie effettuate sulle alture di Ali al-Taher, che Israele aveva annunciato nei giorni scorsi la prossima neutralizzazione. Il potere della deflagrazione dà una nuova dimensione ad un’operazione militare che non è più limitata al controllo del complesso sotterraneo: altera fisicamente una zona dominante di Nabatiyah e diverse località circostanti.

La registrazione mostrata dalle reti sismologiche non significa quindi che un terremoto naturale abbia colpito Nabatiyah. I sistemi automatici o semiautomatici possono rilevare una significativa esplosione sotterranea come evento sismico e attribuire magnitudine ad esso. La cattura registrata giovedì sera indica anche una valutazione manuale e una profondità di 10 chilometri, che non devono essere interpretate come la profondità effettiva dell’esplosione. Nel contesto immediato di Ali al-Taher, dove era in preparazione un’operazione di distruzione del tunnel, il segnale corrisponde alla deflagrazione che ha appena scosso la regione.

Un’esplosione registrata come magnitudo 4.1

La deflagrazione si è verificata21 h 08 min 48 s, secondo i dati sismologici visualizzati giovedì sera. Il segnale ha raggiunto una magnitudine4.1 mb, con un margine indicato di ±0.2.

La posizione si trova nella zona di Nabatiyah, circa 13 chilometri a ovest-sudovest della città. Questa posizione strumentale dovrebbe essere considerata approssimativa quando un’esplosione è coinvolta, non un terremoto tettonico.

Per gli abitanti, tuttavia, la distinzione scientifica è meno importante del potere sentito. Un’esplosione in grado di produrre un segnale di questa grandezza libera abbastanza energia nel terreno da registrare da remoto da strumenti normalmente destinati a monitorare i terremoti.

Spiega anche perché l’esplosione avrebbe potuto essere sentita ben oltre il punto di distruzione.

L’evento ha avuto luogo dopo diversi giorni quando le forze israeliane hanno preparato la neutralizzazione della rete sotterranea di Ali al-Taher. Israele aveva annunciato il 4 settembre che aveva preso il controllo operativo delle altezze e l’accesso ai tunnel dopo diverse settimane di combattimenti. L’esercito israeliano allora ha indicato che il processo di distruzione delle installazioni sotterranee non era completo.

La deflagrazione di giovedì sera sembra concretizzare questa nuova fase.

Ali al-Taher, settimane di lotta prima della distruzione

La distruzione venne dopo una battaglia che gradualmente si concentrò intorno a questa altezza strategica tra Nabatiyah al-Fawqa e Kfar Tebnit, a nord di Litani.

Ali al-Taher domina gran parte della regione di Nabatiyah. L’altezza, che raggiunge i 600 metri, consente di osservare diversi assi che collegano Nabatiyah, i Litani e le altezze di Iqlim al-Tuffah. Questa posizione spiega l’importanza militare del settore negli ultimi mesi.

Israele sostiene di aver scoperto un vasto sistema sotterraneo usato da Hezbollah. Secondo l’esercito israeliano, il complesso comprendeva strutture per combattenti per rimanere sotterranei per lunghi periodi di tempo: spazi abitativi, generatori, depositi di armi e sale operatorie.

Non tutte queste affermazioni sono state verificate indipendentemente dall’esercito israeliano.

Tuttavia, l’esistenza di una grande rete di gallerie nel settore è ora stabilita da diverse fonti concordanti. Un’agenzia di stampa internazionale ha riferito il 4 settembre che Israele aveva annunciato che aveva evacuato i combattenti Hezbollah dalla rete e ha preso il controllo operativo della cresta. Un funzionario militare libanese ha indicato che le forze israeliane controllavano, tra l’altro, l’accesso meridionale e controllavano altri ingressi.

La distruzione di queste infrastrutture era ancora in preparazione.

Più di 15 tunnel erano già stati eccitati

L’esplosione di giovedì sera non è il primo episodio di questa operazione.

The6 settembrepiù di 15 tunnel erano già stati eccitati simultaneamente nella zona di Nabatiyah, tra la zona del Castello di Beaufort e Ali al-Taher, secondo le informazioni riportate dal campo.

Queste distruzioni avevano causato alte detonazioni in tutta la regione.

La differenza di giovedì sera è l’importanza del segnale registrato. Una magnitudine sismica di 4.1 fornisce un’indicazione dell’energia trasmessa al seminterrato, anche se non consente di calcolare direttamente e semplicemente la quantità di esplosivi utilizzati.

In particolare, sarebbe errato convertire meccanicamente una magnitudo 4.1 in un tonnellaggio di esplosivi. L’energia rilevata dipende da molti parametri: profondità di carico, geologia, geometria del tunnel, frammentazione della roccia e proporzione di energia realmente trasmessa come onde sismiche.

Tuttavia, la figura permette un confronto qualitativo: è una notevole deflagrazione.

Un giorno già segnato dagli scioperi su Ali al-Taher

L’esplosione arriva dopo un altro giorno di pressione militare sulla regione.

La notte di mercoledì a giovedì, le forze israeliane avevano già aumentato il numero di scioperi intorno ad Ali al-Taher. Sono stati segnalati almeno quattro raid sul crinale, accompagnati da fuoco d’artiglieria. Altri colpi hanno preso di mira Qantara, Mansouri e Beit al-Sayyad.

Il giovedì, le operazioni continuarono intorno a Nabatiyah al-Fawqa e ai piedi della cresta.

La serie di bombardamenti e la massiccia deflagrazione del 2108 indicavano che l’operazione era entrata in una fase diversa. Dopo aver cercato il controllo dell’accesso e l’ispezione delle gallerie, le forze israeliane stanno lavorando per rendere la rete inutilizzabile.

Questa distruzione potrebbe continuare.

Le dimensioni esatte del complesso e il numero di gallerie ancora intatte non sono pubblicamente conosciute. Non è quindi possibile affermare giovedì sera che l’esplosione segna la fine dell’operazione.

La distruzione dei tunnel può anche sconvolgere la superficie

Il problema va oltre la scomparsa di un’infrastruttura militare sotterranea.

Distruggere una grande rete di gallerie richiede grandi carichi. A seconda della loro profondità e configurazione, le esplosioni possono causare collassi, crepe e cambiamenti di superficie.

Questa è proprio una delle preoccupazioni di Ali al-Taher.

La cresta non è isolata nel mezzo di una zona disabitata. Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit e altre località sono vicine. Alloggio, strade, terreni agricoli e infrastrutture civili circondano il settore.

I bombardamenti delle ultime settimane hanno già causato danni significativi nelle località vicine.

La distruzione di massa della rete sotterranea può aggiungere danni indiretti, anche quando i carichi vengono posti lontano dalle case. La loro portata può essere determinata solo dopo un’ispezione sul campo.

A 2142 ore, non era ancora disponibile alcuna valutazione completa dei danni causati dalla deflagrazione del 2108.

Una dimostrazione spettacolare della trasformazione terrestre

Operazione Ali al-Taher solleva anche una domanda più ampia per il Libano meridionale: la trasformazione fisica del territorio da parte delle operazioni militari israeliane.

Nelle ultime settimane, l’esplosione è aumentata in diverse regioni. Le case furono distrutte a Mansouri, Bani Hayyan, Khiam e diversi villaggi di confine. Ancora mercoledì, decine di esplosioni erano state registrate nella sola zona di Mansouri.

In Ali al-Taher, la scala è diversa perché la distruzione si rivolge a una rete sotterranea.

Ma la conseguenza territoriale è paragonabile: Israele non è più solo colpire un bersaglio in tempo. Distrugge le infrastrutture e cambia i locali per evitare il loro riutilizzo.

Dal punto di vista israeliano, questa politica mira a sopprimere permanentemente le capacità militari di Hezbollah.

Sul lato libanese, solleva direttamente la questione della sovranità e dell’integrità del territorio. L’esercito libanese ha denunciato di nuovo mercoledì la continuazione della distruzione israeliana e ha considerato che stava ostacolando la propria distribuzione.

L’esercito libanese ha avvertito di un’escalation

Alla vigilia dell’esplosione, il comando dell’esercito libanese aveva adottato un tono particolarmente duro.

Egli ha accusato Israele di intensificare i suoi attacchi alle aree residenziali e alle istituzioni e di continuare le sue operazioni di demolizione nel Sud. Secondo il rapporto militare, circa7.700 violazioni israelianesono stati registrati dall’accordo quadro del 26 giugno.

Soprattutto, il comando credeva che le operazioni continuate impedirono all’esercito di svolgere normalmente i compiti affidati ad esso per ripristinare la stabilità.

La distruzione dei tunnel di Ali al-Taher illustra questa contraddizione.

Il governo libanese afferma il suo desiderio di estendere il monopolio delle armi dello Stato e di affidare la sicurezza territoriale solo alle istituzioni regolari. Allo stesso tempo, Israele sta perseguendo direttamente operazioni militari su larga scala sul territorio libanese contro l’infrastruttura che attribuisce a Hezbollah.

L’esercito libanese è così chiamato a riprendere il controllo di uno spazio la cui terra continua ad essere trasformata da operazioni israeliane.

Ali al-Taher diventa anche un argomento nel dibattito sulle armi

Qualche ora prima dell’esplosione, il presidente della Kataëb Sami Gemayel ha citato Ali al-Taher in una conferenza stampa sul disarmo.

Ha chiesto al governo se ci fossero « Ali al-Taher 2, 3 o 4 » in Libano, tra cui Bekaa, Beirut, Metn o Kesrouan.

Il suo argomento era che la possibile esistenza di infrastrutture militari sotterranee in aree abitate poteva trasformare le località circostanti in obiettivi israeliani.

La deflagrazione di giovedì sera dà brutalmente sostanza a questa preoccupazione.

Ovviamente non risolve il dibattito politico su Hezbollah. Il partito e i suoi sostenitori ritengono che le sue capacità militari rimangano necessarie di fronte a Israele, mentre i suoi avversari credono che ora espongono il territorio più di quanto lo proteggano.

Ma l’esplosione mostra molto concretamente che cosa la presenza di un complesso militare sotterraneo significa quando diventa l’obiettivo di un’operazione di distruzione.

Una magnitudine 4.1 che non dovrebbe essere presentata come un terremoto

Nelle prossime ore, il modo in cui l’evento appare nelle applicazioni sismologiche può stesso causare confusione.

La cattura registrata il giovedì sera presenta l’evento in forma familiare agli utenti di applicazioni terremotate: magnitudo, profondità, coordinate e tempo.

Questo non è sufficiente per renderlo un terremoto naturale.

Esplosioni di cava, test nucleari e grandi esplosioni militari producono anche onde sismiche. Le reti di monitoraggio li rilevano perché i loro sensori misurano le vibrazioni del terreno, qualunque sia la loro origine.

La profondità visualizzata10 kmsoprattutto, non deve essere usato per affermare che i tunnel di Ali al-Taher scendono a questa profondità. Sarebbe una cattiva interpretazione. La posizione profonda di un evento esplosivo può essere scarsamente limitato e alcuni trattamenti utilizzano profondità convenzionali quando non hanno abbastanza dati.

Ciò che è rilevante giovedì sera è il segno di magnitudo 4.1 e la sua concordanza temporale e geografica con la distruzione del complesso.

Ciò che l’esplosione può annunciare per le prossime ore

La domanda ora è se questa deflagrazione è l’operazione principale di distruzione o solo un passo.

Israele aveva annunciato che aveva preso il controllo operativo della rete e voleva neutralizzarla. Le operazioni precedenti mostrano che le distruzioni possono essere effettuate in diverse sequenze per trattare diverse gallerie e accessi.

Le nuove esplosioni sono ancora possibili.

Il secondo punto da monitorare sarà lo stato del terreno. La ricognizione sarà necessaria per determinare se la deflagrazione ha causato ulteriori collassi o danni intorno a Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit e aree vicine alla cresta.

Infine, la reazione dello Stato libanese sarÃ determinante. Un’esplosione abbastanza potente per produrre un segnale sismico di magnitudo 4.1 nel cuore del territorio libanese è un altro episodio spettacolare di una campagna che l’esercito già denuncia incompatibile con la stabilizzazione del Sud.

A21:42 giovedì, 10 settembre, la deflagrazione di Ali al-Taher è l’ultimo grande sviluppo di questa sequenza. Il terreno ha registrato ciò che gli abitanti di Nabatiyah hanno appena sentito e sentito: la distruzione della rete sotterranea è entrata in una fase di eccezionale potere.