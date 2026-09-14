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Crisi bancaria in Libano Ep.5 (finale): Chi paga

Sintesi dei 4 episodi precedenti: già riserve negative a partire dal 2015, più di 24 miliardi di dollari trasferiti dalle banche alla banca centrale (tra cui una parte dei quali è entrata in dividendi all’estero), 6,1 miliardi di dollari sono tornati dal 2023 ma al 68% pagato dalla banca centrale stessa, e una reale liquidità delle banche ridotta ad un residuo di $1,59 miliardi. Chi paga davvero il conto? I depositanti, con prelievi bloccati. Aziende, che finanziano le loro importazioni di denaro. Consumatori, attraverso i prezzi che assorbono il costo invisibile del credito mancante. E alla fine, il contribuente. Nel frattempo, l’inflazione ha superato il 17,5% e l’economia ha contratto più del 6%: la definizione stessa di stagflation. Otto anni dopo il 2019, il Libano sta ancora vivendo la stessa crisi.

Fonti: Bilancio della Banca centrale del Libano, controllo di Alvarez & Marsal, Fondo monetario internazionale, Amministrazione centrale delle statistiche.

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