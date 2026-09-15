Dietro le quinte: il FMI rilassa il suo progetto di collocamento delle banche libanesi sotto la supervisione?

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Gli sviluppi discrezionali delle discussioni tra il Fondo Monetario Internazionale, la Banca del Libano e il settore bancario potrebbero profondamente alterare la metodologia utilizzata per ristrutturare le istituzioni libanesi. Al Akhbar, del 15 settembre 2026, riferisce che si sta esaminando una formula intermedia: invece di affidare ogni banca interessata ad un amministratore temporaneo con ampi poteri, un funzionario di vigilanza potrebbe essere nominato per monitorare la sua ristrutturazione e coordinare le sue attività con la Banca del Libano. Dietro questa differenza tecnica c’è una domanda molto più importante:chi manterrà realmente il controllo delle banche durante la loro ristrutturazione?

Il FMI inizialmente difese l’amministrazione bancaria temporanea

Secondo Al Akhbar del 15 settembre 2026, la ristrutturazione bancaria rimane uno dei principali punti di discussione con il Fondo Monetario. Il problema non è solo quello di determinare quali banche possono continuare a operare. È anche necessario definire il regime di governance da applicare durante il periodo di ristrutturazione.

La formula originale sarebbe stata molto più vincolante per gli azionisti e la gestione corrente. Il Fondo avrebbe voluto che un amministratore temporaneo fosse posto a capo di ogni istituzione sottoposta a ristrutturazione. Sarebbe sufficiente intervenire direttamente nella gestione della banca.

In particolare, l’obiettivo sarebbe di impedire ai dirigenti e agli azionisti che hanno guidato le istituzioni prima e durante la crisi di continuare a controllare la propria ristrutturazione.

La questione è centrale. La ristrutturazione della banca comporta di solito il riconoscimento delle perdite, la rivalutazione dei beni e la determinazione dei requisiti di capitale. Può anche portare a cambiamenti nella struttura e nella direzione di proprietà.

È quindi un chiaro problema di governance affidare questo processo agli stessi attori che già controllano l’istituzione.

La formula di amministratore temporaneo creerebbe una pausa netta. Durante la ristrutturazione, la banca non sarebbe più pienamente gestita dai suoi proprietari o dalla sua gestione abituale.

Ma questa opzione influisce direttamente sugli interessi degli azionisti. È proprio su questo punto che sarebbe emersa una nuova formula.

Una soluzione intermedia sarebbe ora sul tavolo

Al Akhbar riferisce che viene discussa una proposta diversa. Invece di un amministratore temporaneo con competenze esecutive molto ampie, ogni banca interessata potrebbe ospitare una persona responsabile del monitoraggio della ristrutturazione.

Il suo ruolo sarebbe principalmente quello di un supervisore e coordinatore.

Esso fungerebbe da collegamento con la Banca del Libano e monitorerebbe l’attuazione delle misure di ristrutturazione. Tuttavia, i suoi poteri sarebbero inferiori a quelli di un direttore che avrebbe diretto la gestione dell’istituzione.

Questa differenza può sembrare limitata. Non lo e’.

Nel primo scenario, i proprietari e i gestori perderebbero gran parte del loro controllo operativo durante la ristrutturazione.

In secondo luogo, potrebbero mantenere un posto molto più grande nella gestione quotidiana, sotto la supervisione di un rappresentante responsabile della verifica del rispetto delle nuove regole.

La formula intermedia sarebbe quindi un compromesso tra due imperativi contraddittori: rafforzare il controllo sulle banche senza causare un’evizione totale e immediata dei loro leader.

Al Akhbar presenta questo sviluppo come risultato delle discussioni in corso. Non è annunciato come decisione finale del Fondo monetario o della Banca del Libano.

Questa riserva è importante. Il corpus rende possibile parlare di unformula negoziatanessun meccanismo già adottato.

Dietro la scelta del titolo è la questione del potere

La differenza tra « amministratore » e « supervisore » può dare l’impressione di un dibattito legale secondario. Tuttavia, determina la distribuzione del potere nelle banche ristrutturate.

Un amministratore temporaneo può prendere decisioni. Un sorvegliante può controllare in particolare quelli presi dagli altri.

Nel primo caso, i leader attuali perdono parte della loro capacità di agire. In secondo luogo, essi possono continuare a svolgere i loro doveri purché rispettino le regole imposte dal processo.

Questa distinzione diventa particolarmente importante quando si decide il valore dei beni, il trattamento degli azionisti e come ricapitalizzare.

La persona che controlla la banca durante questo periodo ha necessariamente un’influenza su come queste decisioni sono preparate ed eseguite.

Al Akhbar vede quindi la governance come uno dei veri campi di battaglia della ristrutturazione.

Il Fondo Monetario cercherà di evitare che il processo venga controllato da coloro i cui precedenti decisioni sono legati alla situazione attuale del settore. I proprietari invece cercherebbero di evitare il completo possesso.

Tra i due è la Banca del Libano, guidata da Karim Suaid, che deve svolgere un ruolo centrale nella supervisione del settore e nell’attuazione del futuro regime.

La Banca del Libano diventerà il centro del compromesso

La formula di cui Al Akhbar rafforzerebbe meccanicamente il ruolo della Banca del Libano. Se il capo designato a ciascuna istituzione è principalmente responsabile del monitoraggio e del coordinamento, l’autorità di vigilanza centrale diventa essenziale.

La Banca del Libano dovrebbe ricevere informazioni, monitorare l’attuazione delle misure e intervenire quando gli impegni non sono soddisfatti.

Questo fa parte del problema.

La questione non sarebbe più se gli azionisti conservassero il controllo. Sarebbe anche necessario determinare quali poteri la Banca del Libano debba effettivamente imporre una ristrutturazione quando un’istituzione resiste.

Il dispositivo può funzionare solo se i criteri sono chiaramente definiti.

Una banca deve sapere quali livelli di capitale ha bisogno di raggiungere. Deve sapere il programma. Le condizioni per continuare la sua attività devono essere precise. Occorre anche stabilire le conseguenze del fallimento.

Senza questi elementi, un supervisore può diventare un intermediario amministrativo con mezzi limitati per imporre modifiche.

L’efficacia del compromesso dipenderebbe quindi meno dalla sua designazione che dalle competenze giuridiche allegate alla funzione.

Gli azionisti cercano di evitare l’evizione totale

Al Akhbar pone chiaramente gli interessi dei proprietari bancari al centro delle trattative. Il settore mira a preservare parte del suo capitale e del suo potere nelle istituzioni che sopravviveranno alla ristrutturazione.

Questa posizione è comprensibile dal punto di vista degli azionisti. La ristrutturazione può comportare perdite significative sul capitale esistente. In alcuni casi, può portare a diluizione massiccia o alla scomparsa della partecipazione dei proprietari attuali.

Ma questa difesa degli azionisti si pone contro un’altra questione: responsabilità nell’accumulo di perdite.

Il giornale ritiene che il Fondo Monetario voglia impedire una ristrutturazione che metterebbe in gran parte lo sforzo ad altri attori, lasciando intatta la posizione dei proprietari.

La scelta del meccanismo di governance diventa un mezzo per occuparsi indirettamente di questa responsabilità.

Mettere una banca sotto amministrazione temporanea significa che i proprietari non possono decidere da soli come le perdite saranno riconosciute.

Mantenere la gestione sotto supervisione lascia loro più spazio.

È per questo che il compromesso attualmente citato potrebbe rappresentare una importante concessione al settore bancario, secondo Al Akhbar.

Tuttavia, questa valutazione deve rimanere attribuita al giornale. Le fonti fornite non contengono una dichiarazione del Fondo Monetario che riconosce di aver trasferito alle richieste dei proprietari bancari.

Il compromesso non risolve il problema fondamentale delle perdite

Anche se l’accordo è raggiunto sulla governance, rimane il problema centrale della crisi bancaria: come le perdite saranno distribuite devono essere determinate.

La nomina di un direttore o di un supervisore non crea nuovi capitali.

Non restituisce automaticamente i depositi.

Né disciplina solo gli impegni tra banche, Banca del Libano e Stato.

Il meccanismo di governance viene utilizzato per amministrare la ristrutturazione. Non sostituisce la ristrutturazione stessa.

Questo è proprio ciò che rende la discussione importante ma insufficiente.

Il futuro sistema dovrà determinare quali banche sono possibili. Alcuni possono richiedere un capitale aggiuntivo. Altri possono dover fondersi, ridurre la loro dimensione o uscire dal mercato.

Anche il trattamento degli azionisti deve essere definito.

Infine, il destino dei candidati rimarrà politicamente e socialmente centrale.

Il corpus del 15 settembre fornisce più dettagli sul meccanismo di governance che sulla formula di allocazione di perdita finale. Sarebbe quindi errato concludere che il Fondo e le autorità libanesi hanno già raggiunto un accordo globale sul settore bancario.

La missione del FMI a Beirut dà immediata importanza alla fiducia

Questa indiscrezione appare in un momento in cui una delegazione del Fondo monetario inizia una nuova serie di riunioni in Libano.

Al Sharq del 15 settembre 2026 afferma che la missione deve continuare il suo lavoro fino al 18 settembre. Il Dipartimento delle Finanze è uno dei principali centri di discussione. I rappresentanti del Fondo devono incontrarsi con le autorità e gli organi coinvolti nelle riforme economiche e finanziarie.

Il calendario è quindi particolarmente interessante.

La formula rivelata da Al Akhbar non appare come ipotesi remota. Si tratta in un momento in cui i funzionari libanesi e il Fondo devono riprendere le loro discussioni.

I giorni seguenti possono quindi essere utilizzati per determinare se questo compromesso sta progredendo.

Il governo di Nawaf Salam meglio ottenere una svolta. La ristrutturazione bancaria richiede una parte significativa del ritorno alla normale attività finanziaria. Essa influenza anche il rapporto con i donatori internazionali.

Per il Fondo, la sfida è evitare un accordo politico che produce solo una ristrutturazione formale.

Per le banche, l’obiettivo è quello di sopravvivere alla riforma senza perdere il controllo completo delle loro istituzioni.

Il ritorno annunciato del credito rende ancora più urgente la ristrutturazione

Ad Diyar del 15 settembre 2026 annuncia allo stesso tempo che i prestiti della Public Housing Foundation potrebbero riprendere all’inizio del 2027, con un massimale fino a $100,000.

Queste informazioni danno una dimensione molto concreta al dibattito bancario.

Il Libano non può funzionare in modo sostenibile con un sistema finanziario in grado di fornire credito a lungo termine.

I finanziamenti per l’edilizia, le imprese e gli investimenti dipendono da istituzioni in grado di raccogliere risorse e prestiti in un quadro stabile.

Il ritorno di alcuni meccanismi di credito può essere un segno di standardizzazione. Ma non può diventare sostenibile se la ristrutturazione del settore bancario rimane incompiuta.

Il problema della governance, quindi, non è limitato ai banchieri e al Fondo Monetario. Colpisce la futura capacità dell’economia di riprendere un sistema di finanziamento.

Un rilassamento che potrebbe essere politicamente esplosivo

Se la formula riportata da Al Akhbar è confermata, potrebbe causare controversie significative.

I sostenitori del compromesso saranno in grado di sostenere che evita troppo brutale l’acquisizione di banche e preserva la continuità del loro funzionamento.

Essi possono anche sostenere che un funzionario di controllo con competenze sufficienti può controllare efficacemente la ristrutturazione senza sostituire sistematicamente tutti i rami.

I critici saranno in grado di rispondere che questa soluzione permette ai funzionari attuali di mantenere un’influenza eccessiva dopo una crisi che ha immobilizzato il risparmio di gran parte della popolazione.

Il dibattito si muoverà quindi rapidamente dal terreno tecnico a quello della responsabilità.

Chi dovrebbe perdere il controllo quando una banca non è più valida?

Gli azionisti dovrebbero essere esclusi prima di utilizzare altre risorse?

Quale potere dovrebbe essere la direzione storica?

Chi rappresenta gli interessi dei depositanti durante la ristrutturazione?

La formula del supervisore non risponde ancora a tutte queste domande.

Il punto decisivo sarà la reale portata dei poteri del futuro supervisore

La fiducia di Al Akhbar deve quindi essere seguita con precisione.

Il semplice sostituto della parola « amministratore » con « supervisore » non chiarisce se il Fondo Monetario ha effettivamente rilassato la sua posizione.

Dipenderà dai poteri conferiti a quella persona.

Se può bloccare le decisioni, richiedere modifiche, accedere a tutti i dati, imporre un calendario e prendere la Banca del Libano in caso di non conformità, la differenza con un’amministrazione temporanea può essere inferiore a quanto appare.

Se il suo ruolo è limitato ad osservare, redigere relazioni e coordinare scambi, il compromesso rappresenterebbe una concessione molto più sostanziale ai proprietari.

Quindi èil contenuto legale della funzione, non il suo titolo, che misura la reale portata del cambiamento.

Al momento, le fonti mostrano cheuna formula meno invadente di piena amministrazione temporanea sarebbe discussoEssi non permettono di affermare che è stato definitivamente accettato dal Fondo monetario o che è stato concluso un accordo globale sulla ristrutturazione bancaria.

Questo è proprio ciò che rende importante questa fiducia: se viene confermata durante le discussioni della missione del Fondo a Beirut, potrebbe diventare uno dei principali compromessi determinantiche controllerà le banche libanesi durante la loro ristrutturazione e quanto lontano i proprietari attuali manterranno la loro influenza.