Porto di Beirut: L’accusa ha richiesto l’accusa di Aoun

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L’ufficio del procuratore libanese ha riferito di aver chiesto al giudice Tarek Bitar di perseguire l’ex presidente Michel Aoun nell’indagine sull’esplosione del porto di Beirut, secondo fonti giudiziarie anonime citate da diversi media martedì 15 settembre 2026. Secondo queste fonti, l’Ufficio del Pubblico Procuratore ritiene che l’ex Capo di Stato fosse a conoscenza prima del 4 agosto 2020 della presenza di nitrato di ammonio e del pericolo che ha posto, senza aver preso le misure necessarie. Il contenuto dettagliato della requisizione non è stato ufficialmente reso pubblico.

L’indagineesplosione del porto di Beirutsei anni dopo il disastro. Secondo fonti giudiziarie anonime, l’ufficio del procuratore libanese ha richiesto l’accusa di Michel Aoun, presidente della Repubblica al momento dell’esplosione del 4 agosto 2020.

Queste informazioni sono state riportate martedì da diversi media che citano fonti giudiziarie che hanno richiesto l’anonimato. Essi intervengono al momento in cui il giudice Mohammad Saab ha trasmesso al giudice di indagine Tarek Bitar la richiesta del procuratore per quanto riguarda i meriti del caso.

Secondo queste fonti, l’accusa ritiene che Michel Aoun fosse stato informato prima dell’esplosione della presenza di nitrato di ammonio nel porto e del pericolo associato a tale azione. Egli lo accuserebbe di non aver preso le misure necessarie e di non aver rinviato la questione al Consiglio di difesa supremo.

Tuttavia, questi elementi devono essere distinti da fatti pubblicati ufficialmente dall’autorità giudiziaria. Poiché il testo integrale della requisizione non è stato reso pubblico, il suo contenuto preciso in questa fase si basa sulle informazioni fornite da fonti giudiziarie anonime.

Ora spetta a Tarek Bitar esaminare la posizione dell’accusa prima di finalizzare la sua accusa. Il giudice investigativo non è tenuto a prendere in consegna tutte le richieste dell’Ufficio del Pubblico Procuratore. La sua decisione determinerà se Michel Aoun sarà effettivamente processato nella fase successiva del procedimento.

Michel Aoun mirato per la sua conoscenza del pericolo

Il punto centrale della requisizione è quindi quello che Michel Aoun sapeva prima del disastro e quale azione avrebbe dovuto prendere dopo essere stato informato.

Questa domanda ha accompagnato l’indagine fin dai suoi primi anni.

Michel Aoun si era riconosciuto dopo l’esplosione che era stato informato della presenza di nitrato di ammonio in porto prima del 4 agosto 2020. La questione giuridica riguarda quindi la natura delle informazioni fornitegli, il livello di pericolo di cui era a conoscenza e i poteri di cui doveva agire.

L’Ufficio del Procuratore ritiene ora che questi elementi giustifichino l’accusa.

Secondo la fonte giudiziaria citata da un’agenzia di stampa, la requisizione inviata a Tarek Bitar si riferisce alla conoscenza preventiva della presenza del prodotto e del suo carattere pericoloso. Essa pone inoltre in discussione la mancanza di misure sufficienti per affrontare la minaccia.

Una delle questioni è il Consiglio di difesa supremo, che è responsabile per l’esame delle principali questioni di sicurezza nazionale.

L’Ufficio del Procuratore ritiene che il caso avrebbe dovuto essere presentato dinanzi a questo organismo.

Tuttavia, spetta a Tarek Bitar decidere se questa analisi sia giuridicamente valida e se le prove raccolte durante il corso della sua indagine siano effettivamente responsabili nei confronti dell’ex presidente.

Una requisizione di diverse centinaia di pagine

La richiesta di Michel Aoun fa parte di una richiesta molto più ampia per l’intera indagine.

Mohammad Saab ha consegnato il suo lavoro martedì al giudice Tarek Bitar. Da una fonte di media libanese, il documento è lungo circa 270 pagine e stabilisce le richieste del procuratore per le varie persone coinvolte nel caso.

Essa esamina così le responsabilità individuali alla luce delle interviste, delle testimonianze, dei documenti amministrativi, delle competenze e degli altri documenti raccolti dall’inizio dell’indagine.

Il file stesso riguarda diverse dozzine di persone.

Leader politici, magistrati, funzionari amministrativi e ufficiali di sicurezza sono stati sentiti o convocati durante le indagini.

La resa di questa requisizione è un passo procedurale importante. Tarek Bitar ha chiuso l’indagine e ha inoltrato il caso all’accusa per ottenere le sue osservazioni prima di preparare la sua accusa finale.

Il caso ora è tornato alle sue mani.

Tarek Bitar mantiene l’ultima parola sulla carica

La convocazione contro Michel Aoun non deve essere confusa con l’accusa di essere emessa dal giudice investigativo.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore fa richieste. Tarek Bitar li esamina, ma non è obbligato a ripetere tutti i suoi risultati automaticamente.

Il magistrato può seguire l’analisi dell’Ufficio del Pubblico Procuratore, modificarlo o escludere alcune applicazioni basate sulla sua valutazione dei fatti e delle prove raccolte.

Questa distinzione sarà determinante nel caso di Michel Aoun.

L’ex presidente non è quindi, sulla base della requisizione annunciata martedì, condannata alle accuse contro di lui. La presunzione di innocenza rimane applicabile.

L’accusa determinerà se Tarek Bitar decide effettivamente di perseguire lui e, se è così, sotto quali qualifiche legali.

Diverse informazioni giudiziarie pubblicate nei giorni scorsi indicano che il magistrato desidera restituire questo documento prima della fine del 2026.

Tuttavia, nessuna data ufficiale è stata annunciata.

Sei anni dopo l’esplosione del 4 agosto 2020

La requisizione arriva più di sei anni dopo uno dei disastri più mortali della storia contemporanea del Libano.

Il 4 agosto 2020, un’enorme esplosione aveva devastato il porto di Beirut e parte della capitale. Più di 220 persone sono state uccise e più di 6.500 feriti.

Interi quartieri di Beirut erano stati devastati.

Il disastro è stato causato dall’esplosione di una grande quantità di nitrato di ammonio immagazzinato in un magazzino portuale per diversi anni.

In particolare, l’indagine cerca di determinare perché questo carico pericoloso è rimasto in vigore nonostante le informazioni e gli avvisi che erano circolati all’interno di diverse amministrazioni.

È proprio questa catena di conoscenza che si trova nel cuore del file.

Le indagini hanno cercato di identificare i responsabili che conoscevano l’esistenza dello stock, la data in cui sono stati informati, l’accuratezza degli avvertimenti ricevuti e le decisioni prese o non prese dopo gli avvisi.

L’eventuale responsabilità non è quindi limitata a quegli ufficiali che hanno lavorato direttamente al porto. Essa può riguardare, secondo future conclusioni giudiziarie, diversi livelli di amministrazione, sicurezza, giustizia e potere politico.

Un’indagine paralizzata per diversi anni

L’attuale accelerazione del file contrasta con i lunghi periodi di paralisi che seguirono il disastro.

Tarek Bitar aveva ripreso l’indagine dopo la divestitura del suo predecessore, il giudice Fadi Sawan. Le sue indagini hanno rapidamente incontrato una serie di appelli presentati da politici e ex funzionari coinvolti nel procedimento.

Le sfide hanno portato a diverse interruzioni.

Il confronto ha poi vinto la magistratura stessa, causando una situazione eccezionale in cui l’indagine su un disastro nazionale è rimasta virtualmente bloccata per molto tempo.

Il giudice Bitar tuttavia riprese le sue indagini e sentì nuove persone prima di chiudere questa fase del caso.

Il 30 marzo 2026, aveva completato la sua indagine e trasmesso il fascicolo del caso all’Ufficio del Pubblico Procuratore per presentare la sua richiesta sui meriti.

Mohammad Saab ha poi esaminato migliaia di pagine di mostre, udienze, relazioni e documenti prima di presentare i suoi risultati martedì.

Questa trasmissione riporta ora il caso all’accusa che è stata in ritardo per anni.

Un passo delicato per l’ex presidente

La richiesta di persecuzione di Michel Aoun dà particolare importanza politica a questa nuova fase giudiziaria.

Fondatore della Corrente Patriottica Libera e Presidente della Repubblica dal 31 ottobre 2016 al 30 ottobre 2022, Michel Aoun era capo di stato quando l’esplosione ha colpito Beirut.

L’indagine non riguarda tuttavia la responsabilità politica generale nella gestione del paese. La questione giudiziaria è più specifica: è quello di determinare che cosa l’ex presidente sapeva circa il nitrato di ammonio, quando ne è stato informato e se la sua assenza da intervento potrebbe costituire responsabilità penale.

L’Ufficio del Procuratore ha appena preso posizione su questo problema chiamando per l’accusa.

Tarek Bitar deve ora affrontare questa richiesta con le prove raccolte durante la sua indagine.

L’accusa sarà il prossimo passo decisivo. Essa precisa le persone che il giudice ritiene debbano essere riferite al giudice competente e ai fatti contro ciascuno di essi.

Per i parenti delle vittime, questo documento è atteso da più di sei anni. Nessun responsabile è stato ancora finalmente provato per il disastro e nessuna persona perseguitata nel caso è attualmente detenuti.

La trasmissione della requisizione del procuratore ora cambia la sequenza giudiziaria: l’esame di questo pezzo è nelle mani di Tarek Bitar. La sua decisione dichiarerà se la richiesta di procura di Michel Aoun sarà inclusa nell’accusa prevista prima della fine dell’anno.