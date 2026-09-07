Il primo Summit Oncology in Libano organizzato da AstraZeneca riunisce esperti regionali per promuovere la gestione del cancro

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Beirut, 7 settembre 2026Il primo Vertice Oncologia organizzato da AstraZeneca in Libano sotto il tema « Aprire la strada per il futuro della gestione del cancro » ha riunito i principali esperti in oncologia dal Libano e dalla Libia, insieme ai membri delle facoltà internazionali, per due giorni di scambi scientifici e di collaborazione dedicati a promuovere la cura del cancro e migliorare i risultati dei pazienti. Il vertice ha dato luogo a discussioni sull’evoluzione degli standard di gestione, sui progressi scientifici emergenti e sugli approcci multidisciplinari nel cancro polmonare, sul cancro gastrointestinale, sul cancro al seno e sul cancro ovarico.

« Gli incontri scientifici come questo sono essenziali per far progredire la pratica dell’oncologia », ha dettodr. Arafat Tfayli, presidente del comitato per l’attuazione del piano nazionale di controllo del cancro libanese« Permettono ai professionisti della salute di scambiare esperienze, discutere i dati più recenti e imparare da esperti regionali e internazionali. Rafforzando la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, possiamo continuare a migliorare la qualità della cura dei pazienti in tutta la nostra regione»

« Le sfide che dobbiamo affrontare nel trattare con il cancro sono condivise da molti paesi, come sono le opportunità per il progresso », ha dichiarato il Dottdr. Abdelmnam Elbarathi, Direttore del Centro Cancro di Tripoli, parlando a nome della delegazione libica« Esperti di incontro dalla Libia e dal Libano creano vere opportunità di collaborazione, apprendimento e scambi professionali che possono contribuire alla cura dei pazienti. Non vediamo l’ora di rafforzare questi link e continuare a lavorare insieme per far progredire la pratica dell’oncologia in tutta la regione»

Questo evento di riferimento ha sottolineato l’impegno di AstraZeneca a sostenere la comunità oncologica attraverso l’innovazione, la scienza e le partnership, riaffermando il ruolo del Libano come piattaforma regionale per l’eccellenza medica e il dialogo scientifico.

« Lebanon è stata a lungo riconosciuta per le sue competenze mediche, e siamo orgogliosi di contribuire al suo ruolo di centro di leadership scientifica e innovazione », ha dettoAgnar Aboujaoude, Direttore di AstraZeneca in Libano, che ha evidenziato l’impatto cruciale della collaborazione sul futuro della gestione del cancro. « Siamo orgogliosi di riunire esperti leader in oncologia dal Libano, dalla Libia e dalla comunità scientifica internazionale intorno a un obiettivo comune: migliorare la vita dei malati di cancro. Promuovere scambi scientifici e la collaborazione regionale, possiamo contribuire ad accelerare l’adozione delle migliori pratiche, rafforzare gli ecosistemi sanitari e, infine, portare nuova speranza ai pazienti e alle loro famiglie»

Il vertice ha fornito ai professionisti della salute una piattaforma per scambiare conoscenze, esaminare i dati emergenti, discutere esperienze cliniche del mondo reale ed esplorare approcci innovativi che aiutano a ridefinire la gestione del cancro in tutto il mondo. Durante le discussioni, i partecipanti hanno esaminato l’evoluzione del paesaggio oncologico e le possibilità di migliorare i risultati attraverso la diagnosi precoce, la medicina di precisione, la cura multidisciplinare e la continuazione dei progressi scientifici.

« A AstraZeneca, la nostra ambizione è di eliminare il cancro come causa di morte », ha dettoMark Farid, Direttore di Oncologia per il Vicino Oriente e Maghreb ad AstraZeneca,sottolineando l’impegno a lungo termine dell’azienda per trasformare la gestione del cancro attraverso l’innovazione scientifica.« Noi continuiamo a investire in uno dei più grandi portafogli e pipeline del settore, avanzando la scienza innovativa in molteplici tipi di tumori e modalità di trattamento. Attraverso la collaborazione con professionisti della salute, ricercatori e sistemi sanitari, stiamo lavorando per trasformare i risultati e avvicinare i pazienti ad un futuro in cui il cancro può essere rilevato prima, trattato in modo più efficace e infine curato. »

Informazioni su AstraZeneca:

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) è un’azienda biofarmaceutica internazionale basata sulla scienza dedicata alla scoperta, sviluppo e commercializzazione di farmaci da prescrizione in Oncologia, Malattie Rare e Biofarmaci, tra cui Cardiovascolare, Renal & Metabolismo e Respiratorio & Immunologia. Con sede a Cambridge, Regno Unito, i farmaci innovativi di AstraZeneca sono commercializzati in oltre 125 paesi e utilizzati da milioni di pazienti in tutto il mondo. Si prega di consultare astrazeneca.com e seguire la società sui social network @AstraZeneca.