A parte questo, stiamo attraversando il fuoco

- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Da dove proviene questo sentimento diffuso, che, senza fare rumore, diventa un po’ più intenso nella nostra vita quotidiana, e ci dà l’impressione di essere più che pedine, noi innocenti, noi innocui, noi poveri, noi l’apolitico, l’impliato, il pacifico, noi il genere? Da dove viene questa paura di diventare ostaggi ombra?

Un’ombra molto più minacciosa di quelle che prevalgono nella Berlino del dopoguerra, un nido di spie e un hub di tutti i mercanti e mercanti della guerra fredda.

Si’, un’ombra piu’ minacciosa, perche’ le nostre guerre sono in fiamme!

Dopo quattro anni di feroci battaglie, centinaia di migliaia di vite sacrificate, città devastate, Russia e Ucraina continuano ad affilare nuove armi e infliggere perdite reciproci. Putin vuole vincere e Zelensky non vuole perdere..

Netanyahu, da Gaza, dice di volere la pace, ma in realtà continua a seminare il fuoco perché deve raccogliere la guerra… Il Libano meridionale continua a bruciare sotto gli occhi che preferiscono guardare altrove.

Trump guidò l’Iran a, ha detto, aiutare il popolo iraniano liberarsi dal giogo dei mullahs… per cambiare la dieta… per distruggere il potenziale nucleare dell’Iran… per impadronirsi dello Stretto di Hormuz… per sbloccare lo Stretto di Hormuz, aprire lo stretto prima della guerra..

L’Iran vuole punire l’America, umiliare Satana e vendicare Trump..

Gli Arabi che hanno speso centinaia di miliardi di dollari per essere difesi e protetti dallo zio Sam, si trovano privati,

sotto la minaccia contigua dell’impero persiano.

Così va la vita. Quindi fate le nostre vite ovunque siamo.

E per completare tutto, gli elementi stanno scatenando in tutto il mondo e il cambiamento climatico in Francia

per esempio, siamo sottoposti a tre onde di calore senza precedenti e a temperature non abbagliate per tre mesi.

Ma in Libano, un paese resiliente, un paese diverso, nulla può interrompere né la festa né la stagione nuziale, e nonostante il pigro

insolito in estate, sposato e conviviale cantato alla testa sotto la pioggia e saltato alto e forte nelle pozze, fino a maggiore sete..

una nota di gioia e freschezza in un mondo bollente.

*Mona Makki regista – Programma produttore Espace francophone