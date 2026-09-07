Libano: 11 morti nella notte da domenica a lunedì dopo un fine settimana di scioperi

- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Undici persone, tra cui due bambini e due lavoratori di soccorso, sono state uccise la notte di domenica 6 a lunedì 7 settembre nel distretto di Kfar Remmane, Nabatiyah. Un primo sciopero israeliano ha distrutto un edificio residenziale poco dopo mezzanotte, uccidendo nove persone e ferendo altri cinque. Un secondo attacco di droni ha preso di mira un veicolo civile e ha ucciso due lavoratori di soccorso. Questi bombardamenti, effettuati senza preavviso dell’evacuazione precedente, costituiscono l’episodio più mortale di un fine settimana segnato da una forte intensificazione degli scioperi israeliani nel sud del Libano. Domenica, sette persone erano già state uccise, mentre il Ghandour Hospital è stato distrutto e i locali del Ministero delle Finanze sono stati danneggiati a Nabatiyah.

Kfar Remmane, undici morti nel cuore della notte

La sequenza Kfar Remmane focalizza ora l’attenzione sul Libano a causa del suo impatto umano e della natura degli obiettivi colpiti. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese, l’edificio residenziale è stato colpito poco dopo la mezzanotte. Nove persone sono morte nell’edificio, tra cui due bambini, e altri cinque sono stati feriti. Poco dopo, un drone israeliano ha colpito un veicolo civile nella stessa città. Sono stati uccisi due soccorritori a bordo. L’esercito israeliano non aveva rilasciato un avviso online prima di questi due attacchi e non aveva ancora fornito una spiegazione dettagliata degli obiettivi il lunedì mattina.

Il contrasto è tanto più marcato come un avvertimento di evacuazione è stato rilasciato alcune ore più tardi per un edificio situato in un’altra città del sud. L’esercito israeliano dichiarò di voler colpire le installazioni di Hezbollah. In Kfar Remmane, nessuna misura comparabile aveva preceduto gli scioperi che hanno ucciso le undici persone. Questa differenza nutre domande sulle condizioni di destinazione e la presenza di civili al momento degli attacchi. Interviene quando Israele sostiene di usare munizioni di sorveglianza e precisione per ridurre il rischio alla popolazione.

Tre giorni di bombardamenti israeliani in Libano

L’attacco di lunedì estende una serie di bombardamenti iniziati venerdì 4 settembre. In quel giorno diversi scioperi israeliani avevano colpito parti del sud del Libano, in particolare nella zona di Nabatiyah. Il rapporto finale del Ministero della Salute libanese ha riferito quattro morti e 23 feriti. Donne, bambini e soccorritori erano tra i feriti. Israele aveva affermato di aver preso di mira i depositi di armi di Hezbollah dopo un attacco di droni contro i suoi soldati, senza preavviso di evacuazione prima degli scioperi.

La situazione si è nuovamente deteriorata domenica 6 settembre. Sette persone sono state uccise in vari attacchi israeliani nel sud. Due uomini morirono in una città situata ai margini della zona occupata dalle forze israeliane. In arabo Salim, due donne sono state uccise e sei feriti, tra cui due ragazze. Uno sciopero dei droni separato a Nabatiyah al-Tahta ha provocato tre morti. L’esercito israeliano sosteneva di aver agito in risposta a due droni esplosivi Hezbollah diretti contro le sue forze nel sud del Libano.

Ghandour ospedale distrutto a Nabatiyah

Oltre l’impatto umano, gli scioperi di domenica hanno segnato le menti dell’infrastruttura a Nabatiyah. L’ospedale Ghandour, situato a Nabatiyah al-Fawqa, è stato distrutto. La struttura non ospitava pazienti o personale al momento dell’attacco. Israele ha confermato che aveva preso di mira il sito e ha affermato che un centro di comando Hezbollah stava operando in un edificio precedentemente usato come ospedale. Secondo l’esercito israeliano, i membri del movimento coinvolti nelle missioni di artiglieria e sorveglianza erano operativi lì.

Tuttavia, la distruzione dell’ospedale è stato un ulteriore danno a un’infrastruttura sanitaria per le autorità libanesi. Il Ministero della Salute ha denunciato lo sciopero e ha ricordato la protezione delle strutture sanitarie in base al diritto umanitario internazionale. Il fatto che Ghandour non fosse più in funzione al momento del bombardamento ha impedito un ulteriore impatto umano, ma la sua distruzione ha rafforzato la sensazione di un prolungamento degli scioperi alle infrastrutture e ai servizi civili nella regione di Nabatiyah.

Il Ministero delle Finanze ha anche interessato

Nella stessa sequenza, i locali regionali del Ministero delle Finanze hanno subito danni significativi. Il Ministero ha riferito che la costruzione della Direzione Regionale delle Finanze e dei Servizi Agricoli, situata vicino al sito, era stata colpita dall’esplosione e dagli effetti dell’attentato. Porte e finestre sono stati distrutti, uffici danneggiati e file dispersi. Decine di negozi e caffè nelle vicinanze hanno anche sofferto danni.

Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha chiesto ai dipartimenti interessati di mettere immediatamente i file e i documenti in sicurezza e di garantire la continuità del lavoro amministrativo. Ha poi dichiarato che i dipendenti erano incolti, lo sciopero ha avuto luogo prima del loro arrivo. I Contribuenti nella regione di Nabatiyeh dovevano essere in grado di file temporaneamente con i servizi finanziari Saida per evitare interruzioni. Jaber ha descritto l’attacco alle strutture che servono direttamente i cittadini come un attacco alle istituzioni statali.

Aoun, Berry e Salam denunciano l’arrampicata

La distruzione ha causato una reazione al vertice delle istituzioni libanesi. Il presidente Joseph Aoun ha denunciato domenica una « escalation pericolosa » e ha considerato che gli scioperi ora hanno interessato le amministrazioni civili, le strutture sanitarie e i servizi forniti dallo Stato. Ha tenuto Israele responsabile di questo sviluppo e ha invitato gli Stati Uniti e la comunità internazionale ad intervenire per fermare gli attacchi. Per la presidenza, l’attacco agli edifici pubblici ha dato una dimensione aggiuntiva alle violazioni del cessate il fuoco riportate per diverse settimane.

Il presidente del Parlamento, Nabih Berry, ha anche risposto alla morte in diverse località, alla distruzione del Ghandour Hospital e ai danni subiti dal Ministero delle Finanze. Egli ha accusato Israele di non rispettare nessuna delle opzioni di cessate il fuoco e ha invitato le forze politiche libanesi a considerare la situazione nel Sud come una responsabilità nazionale. Berry ha anche denunciato la continua distruzione di case e villaggi a Nabatiyah, Marjayoun, Bint Jbeil e Tiro.

Il primo ministro Nawaf Salam ha anche contattato il sindaco di Nabatiyah per valutare l’entità del danno e la situazione della popolazione. Egli affermò che gli scioperi non avrebbero alterato la volontà del governo di sostenere il ritorno dei residenti e garantire la continuità dei servizi pubblici. Salam ha anche parlato con Yassine Jaber del Ministero delle Finanze, sottolineando la necessità di evitare qualsiasi interruzione dei servizi ai cittadini.

Le reazioni pubbliche libanesi convergono quindi su due punti: l’impatto umano e il danno alle infrastrutture civili e statali. I leader governativi e istituzionali chiedono una risposta internazionale più forte, mentre il cessate il fuoco di giugno ha ridotto l’intensità dei combattimenti senza fermare gli scioperi. Israele continua a operare in una zona del sud che presenta come zona sicura e continua gli attacchi a nord di essa. Hezbollah sostiene che l’intensificazione delle operazioni israeliane è finalizzata ad esercitare pressioni su Beirut nel contesto delle discussioni condotte sotto la mediazione americana.

Almeno 22 morti da venerdì

In tre giorni, il bilancio è cresciuto rapidamente. Quattro persone sono state uccise venerdì, sette domeniche e undici nella notte da domenica a lunedì. Almeno 22 morti sono stati registrati da venerdì nei vari bombardamenti. La figura illustra l’accelerazione della violenza, ma l’evento centrale di lunedì rimane Kfar Remmane, dove nove persone sono state uccise in un edificio residenziale e due lavoratori di soccorso in un veicolo civile.

Lunedì mattina, la valutazione dei danni e del sollievo è proseguita nella zona di Nabatiyah. L’esercito israeliano non aveva ancora spiegato esattamente gli obiettivi dei due scioperi di Kfar Remmane o ha risposto a domande circa la mancanza di preavviso. Dopo la distruzione di un ospedale, i danni inflitti su una pubblica amministrazione e le sette morti di domenica, le undici vittime della notte hanno affrontato la regione con una nuova valutazione umana mentre le modalità per l’attuazione del cessate il fuoco rimangono eccezionali.