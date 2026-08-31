NOISE PR Firm annuncia la sua esclusiva rappresentanza di SOLV in Libano e in Siria e introduce una nuova generazione di tecnologie di comunicazione digitale geo-targeted

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La tecnologia avanzata americana, schierata dalle forze di polizia, dalle forze dell’ordine, dalle istituzioni governative e dalle campagne politiche, è ora accessibile alle organizzazioni e alle imprese in Libano e in Siria tramite NOISE PR Firm

Beirut – 31 agosto 2026: NOISE PR Firm, azienda specializzata nelle relazioni pubbliche e nella comunicazione strategica, annuncia la firma di una partnership strategica con SOLV Technology, lo sviluppatore della piattaforma SOLV, una delle più avanzate tecnologie di comunicazione digitale geo-targeted al mondo, per diventare il suo rappresentante esclusivo in Libano e Siria.

Questa partnership si apre a organizzazioni, aziende, banche, società di tecnologia finanziaria, università, organizzazioni non governative, agenzie di comunicazione, istituzioni governative, partiti politici e organizzatori di eventi accesso a una piattaforma di comunicazione digitale senza precedenti, in grado di fornire messaggi a un pubblico mirato con estrema precisione geografica, velocità record di esecuzione e capacità di misurazione delle prestazioni in tempo reale.

SOLV è un’azienda americana specializzata in tecnologie di comunicazione digitale geotargeted su larga scala. A differenza delle tradizionali piattaforme pubblicitarie che si affidano ai social network, alle basi di abbonati o agli algoritmi delle piattaforme digitali, SOLV consente a qualsiasi organizzazione di raggiungere direttamente gli smartphone all’interno di un’area geografica definita, tramite migliaia di siti web e applicazioni che gli individui utilizzano quotidianamente – senza precedenti sottoscrizione o tracciamento account.

La piattaforma offre la possibilità di indirizzare qualsiasi area geografica, da un intero paese a una città, quartiere, quartiere, strada, centro commerciale, campus universitario o anche una zona di un raggio di un chilometro. In pochi secondi, la pubblicità digitale diventa visibile sugli smartphone presenti in questa zona, con un numero garantito e misurabile di stampe.

Il potere di SOLV risiede nel suo avanzato motore di geo-targeting, che identifica in tempo reale gli smartphone collegati al campo geografico desiderato, e poi distribuisce i messaggi digitali attraverso una vasta rete di migliaia di siti web e le applicazioni di informazione, sport, business e intrattenimento più ampiamente utilizzate, garantendo così ampia diffusione e alta efficienza senza utilizzare i social network.

La forza della piattaforma non è limitata al pubblico raggiunto; Si estende alla capacità di misura delle prestazioni con estrema precisione. Al termine di ogni campagna, il cliente riceve dati dettagliati sul numero di impressioni reali, le aree geografiche coperte, il numero di clic, i tassi di impegno e la misurazione delle conversioni, sia che si tratti di una visita al sito web, l’apertura di una pagina sui social network, una conversazione avviata tramite WhatsApp, una telefonata o qualsiasi altra azione definita in anticipo dal cliente tramite il pulsante di chiamata all’azione (CTA).

Il modello di business di SOLV è uno dei più competitivi nel settore delle comunicazioni digitali. Ad un tasso fisso di soli 5 dollari per 1000 stampe (CPM), è possibile lanciare una campagna che mira a 100.000 stampe per circa 500 dollari, o 1,000,000 stampe per circa 5.000 dollari, o 5.000.000.000.000 di stampe per circa 25.000 dollari che coprono tutti gli utenti sul territorio libanese. Questo modello rende SOLV una delle tecnologie di comunicazione digitale più avanzate, affidabili e convenienti, offrendo un livello senza pari di precisione, misurabilità e ritorno sull’investimento rispetto a molti strumenti pubblicitari tradizionali.

SOLV ha dimostrato la sua efficacia in alcuni degli ambienti politici, istituzionali e di sicurezza più esigenti del mondo. Nell’elezione generale britannica del 2024, il Partito Democratico Liberale usò la piattaforma per gestire più di 270 campagne geografiche mirate, ottenendo il miglior risultato elettorale nella sua storia recente con un aumento di 8 a 72 posti in Parlamento. Più di 26 forze di polizia nel Regno Unito — più della metà delle forze territoriali britanniche — hanno conti attivi sulla piattaforma SOLV, tra cui la Polizia Metropolitana di Londra, insieme con le agenzie di polizia e le istituzioni governative negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, che li utilizzano per la sicurezza pubblica, la sensibilizzazione, le persone scomparse, le campagne comunitarie e la comunicazione governativa.

Il Dr. Georges Najm, fondatore e CEO di NOISE PR Firm, ha dichiarato: « Non stiamo introducendo oggi una semplice nuova piattaforma pubblicitaria, stiamo portando una nuova generazione di strumenti di comunicazione digitale in Libano e Siria. È una vera rivoluzione nel raggiungere il pubblico, nella velocità dell’esecuzione della campagna, nell’accuratezza del targeting e nella capacità di misurare i risultati a un livello che non era mai stato accessibile prima»

Ha aggiunto: « È un onore per noi essere l’azienda che introduce questa tecnologia al Libano e alla Siria, soprattutto alla luce delle enormi opportunità offerte dal mercato siriano come parte della sua progressiva apertura all’economia globale. Siamo sicuri che SOLV trasformerà le regole della comunicazione e della pubblicità nella regione, in quanto combina prestazioni eccezionali, elevata affidabilità e costi che lo rendono accessibile sia alle grandi organizzazioni che alle startup»

Ha continuato: « Quello che distingue anche SOLV è il livello di fiducia che gode. Conosco personalmente i fondatori e il team tecnico che ha sviluppato questa tecnologia, e misuro l’entità della competenza dietro di essa. Quando una piattaforma è stata progettata con l’ingresso di esperti e ex ufficiali delle istituzioni militari e di sicurezza occidentali, ed è successivamente adottata da forze di polizia, forze dell’ordine e istituzioni governative in alcuni dei paesi più avanzati del mondo, è una testimonianza eloquente della sua qualità e affidabilità»

Ha concluso: « Quello che porta anche ammirazione è la facilità con cui questa tecnologia può essere testata. Qualsiasi organizzazione può lanciare una campagna pilota per solo poche centinaia di dollari in una zona geografica limitata, e quindi misurare i risultati con accuratezza totale. Sono sicuro che chiunque testerà SOLV scoprirà rapidamente che permette di raggiungere più persone, in meno tempo, con maggiore precisione, a basso costo, pur avendo la capacità di conoscere l’impatto reale di ogni dollaro investito. Credo che questa tecnologia subirà una radicale trasformazione nelle pratiche di comunicazione, marketing e pubblicità in Libano e Siria negli anni a venire»

Attraverso questa partnership, NOISE PR Firm si rivolge a più settori, tra cui la tecnologia finanziaria (FinTech), banche, società di telecomunicazioni, aziende tecnologiche, università, istituzioni educative, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali, agenzie di comunicazione, gruppi di ospitalità e distribuzione, organizzatori di eventi, e campagne politiche e istituzioni governative.

NOISE PR Firm: NOISE PR Firm è un’azienda specializzata nelle relazioni pubbliche e nella comunicazione strategica, con sede a Beirut, con sede operativa a Parigi e presenza attiva in Medio Oriente, Europa e diversi mercati internazionali. L’azienda sostiene governi, istituzioni pubbliche, aziende locali e internazionali, leader aziendali e organizzazioni internazionali nei settori della comunicazione strategica, dei media, della gestione delle crisi, degli affari pubblici, della gestione della reputazione, della creazione di contenuti e della consulenza di comunicazione integrata. NOISE PR Firm è riconosciuta per la sua capacità di gestire file sensibili e complessi con professionalità, trasformare le sfide in messaggi potenti, presenza media efficace e risultati strategici misurabili.

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