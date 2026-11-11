Palestina T-shirt: Supporto per uno studente di Tarn

A Cordes-sur-Ciel, tra 200 e 300 persone hanno sostenuto uno studente universitario sanzionato dopo una croce con una maglietta color palestinese il 9 novembre. Il Consiglio Disciplinare non ha avuto luogo. I conti differiscono tra rinvio e cancellazione, senza stabilire l’abbandono definitivo del file. La famiglia e i suoi sostenitori sfidano la risposta dell’istituzione, mentre i genitori denunciano le tensioni. L’ambiente scolastico protegge una libertà di espressione regolamentata, ma i motivi scritti per la sanzione rimangono sconosciuti.

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A Cordes-sur-Ciel, Tarn, tra 200 e 300 persone ha sostenuto uno studente di 12 anni lunedì 9 novembre. Lo studente aveva subito un’esclusione temporanea dopo una corsa incrociata con una t-shirt nei colori della Palestina. Il consiglio disciplinare previsto per quel giorno non ha avuto luogo. Le informazioni disponibili all’11 novembre non consentono di concludere che ogni procedimento è stato definitivamente interrotto.

Una maglietta palestinese nel cuore della mobilitazione

Genitori, studenti e funzionari eletti si sono incontrati di fronte al Val de Cérou College, secondo i rapporti della stampa francese. Le loro stime di partecipazione vanno da oltre 200 a quasi 300. Lo scopo della manifestazione era di sostenere il ragazzo e sfidare la risposta disciplinare dell’istituzione.

La mobilitazione, tuttavia, ha superato il suo unico file. I genitori hanno anche riferito difficoltà nel dialogo con la gestione. Altri temevano le conseguenze della controversia sulla scuola dei loro figli. Queste posizioni divergenti sono passate attraverso la comunità educativa, senza lasciarla riassumere in un unico campo.

Gli insegnanti hanno esercitato il loro diritto di ritirarsi lunedì, secondo la stampa regionale, che riporta un’interruzione dei corsi. Alcuni genitori hanno espresso preoccupazione per la riunione e la sua dimensione politica. La loro lettura del conflitto differisce da quella dei sostenitori del collegio, che considerano la reazione dell’istituzione sproporzionato.

La croce del 13 ottobre all’origine del file

I fatti risalgono al 13 ottobre 2026. Durante la croce organizzata dal college, lo studente e i compagni indossavano vestiti di colore palestinese. Le storie pubblicate evocano anche una bandiera. La direzione ha chiamato la gendarmeria, poi sono seguite le esclusioni temporanee.

La durata del bambino di 12 anni varia tra una settimana e otto giorni. Altri studenti hanno ricevuto due giorni di esclusione. Le fonti differiscono anche in numero. Senza l’accesso a decisioni scritte, queste differenze impediscono che un conteggio preciso venga presentato come stabilito definitivamente.

La polemica non riguarda solo i colori della bandiera. Diversi media riportano l’iscrizione « Intifada 48 » o « Intifada 1948 ». Viene anche segnalato un precedente disaccordo su una maglietta. Le narrazioni, tuttavia, non descrivono tutti allo stesso modo l’abbigliamento indossato in ogni episodio.

Questi elementi devono rimanere distinti. L’uso di un simbolo nazionale, un messaggio politico, il presunto rifiuto di istruzione e un possibile disturbo scolastico non sono fatti intercambiabili. In assenza di una notifica disciplinare accessibile, non è possibile indicare quali motivi specifici sono legalmente fondati nella sanzione.

Sostegno sfide risposta sproporzionata

La famiglia e i suoi sostenitori contestano il trattamento dato agli studenti universitari, secondo le testimonianze raccolte dalla stampa. Essi raffigurano l’abbigliamento come espressione del suo attaccamento alla Palestina. L’intervento dei gendarmi occupa un posto importante nella loro critica.

In una risoluzione datata 8 novembre, l’Associazione Francia Palestina Solidarité ha denunciato le esclusioni e ha chiesto una manifestazione. Ha difeso il diritto dei giovani di esprimere la loro identità e ha considerato la risposta al gesto dello studente ingiusto. Questa posizione deriva da un’associazione impegnata a sostenere i palestinesi; non costituisce una decisione giuridica sul dossier.

La Tarn CGT ha anche criticato l’intervento della polizia, secondo un’intervista trasmessa da una stazione radio regionale. Il suo rappresentante credeva che uno scambio educativo avrebbe dovuto prevalere. Queste reazioni evidenziano la sfida dei metodi impiegati, al di là del dibattito sul messaggio T-shirt.

Un consiglio disciplinare che non ha avuto luogo

Il consiglio previsto per il 9 novembre è stato quello di esaminare la situazione del ragazzo, con un rischio di esclusione permanente menzionato nelle trascrizioni. Nessuna decisione finale di esclusione è presa dalle fonti consultate.

Diversi media locali hanno riferito che la gestione del Tarn National Education Department aveva annullato la sessione. Altri parlano di un deferral relativo al contesto. Questa differenza di vocabolario rimane importante: la rimozione di un incontro non solo dimostra che l’amministrazione ha cancellato le sanzioni precedenti o rinunciato a qualsiasi ulteriore azione.

L’11 novembre, Libnanews non ha trovato alcun comunicato pubblico dal rettore o dal consiglio di amministrazione del collegio che stabilisce le loro ragioni dettagliate. Una stazione radio regionale indica che uno scambio deve ancora riunire la famiglia, l’alunno e i servizi dipartimentali. Nessun risultato di questa riunione potrebbe essere verificato.

Libertà di espressione e regole scolastiche

Il Codice dell’Istruzione dà agli alunni e agli studenti delle scuole superiori libertà di informazione ed espressione. L’articolo L511-2 prevede il rispetto del pluralismo e della neutralità. Il suo esercizio non deve interrompere le attività educative. Le regole di procedura specificano anche i diritti e gli obblighi nell’istituzione.

La proibizione dei segni mostra in modo ostensibile un’affiliazione religiosa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo L141-5-1. Una sola bandiera nazionale non è sufficiente per stabilire una manifestazione religiosa. Tuttavia, questo non influisce sulla valutazione di un messaggio o di un comportamento in una particolare situazione scolastica.

L’articolo R511-13 distingue in particolare l’esclusione temporanea, limitata a otto giorni, dall’esclusione definitiva. Queste regole generali non permettono di dichiarare la sanzione di Cordes-sur-Ciel legale o illegale senza conoscere la sua base e la procedura seguita. Si prevede pertanto la chiarificazione del follow-up amministrativo.

Immagine di illustrazione: bandiera palestinese. Motore Akyurt / Pexels. Questa fotografia non rappresenta la collegiata o la raccolta di Cordes-sur-Ciel.

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