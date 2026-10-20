PALAIS AUDI, SAIDA — Il segreto del sapone Aleppo

PALAIS AUDI, SAIDA — Il segreto del sapone di Aleppo Nel cuore dei tradizionali souk di Saida, il Palazzo Audi ospita il Museo Savon, installato su una vecchia fabbrica del XVII secolo. Aperto nel 2000..
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PALAIS AUDI, SAIDA — Il segreto del sapone di Aleppo
Nel cuore dei tradizionali souk di Saida, il Palazzo Audi ospita il Museo Savon, situato in una vecchia fabbrica del XVII secolo. Inaugurato nel 2000 dalla Fondazione Audi, ricostruisce la produzione artigianale di sapone con olio d’oliva — un know-how millenario con quattro ingredienti, affinato in camini da 6 mesi a 3 anni. Tutto intorno, il Khan El-Francj, costruito da Emir Fakhreddine II, e i vicoli a volta dei vecchi souk continuano a portare in vita questo labirinto di trading secolare.
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