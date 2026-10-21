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Le mummie della Valle Santa di Qadisha
Un rifugio cristiano dal VII secolo, la Valle di Qadisha ospita il Monastero di Qannoubine, sede del Patriarcato maronita dal 1440 al 1823. La sua cripta conserva 17 patriarchi mummificati. Nel 1990 sono state scoperte 8 mummie maronite del XIII secolo, ora esposte al Museo Nazionale di Beirut. Classificato dall’UNESCO dal 1998.
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