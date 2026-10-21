21 octobre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Le mummie della Valle Santa di Qadisha

Libnanews
· 1 min di lettura · 6 vues

Le mummie della valle santa di Qadisha, un rifugio cristiano dal VII secolo, la Valle di Qadisha ospita il monastero di Qannoubin, sede del patriarcato maronita dal 1440 al 1823. La sua cripta mantiene..

Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le mummie della Valle Santa di Qadisha

Un rifugio cristiano dal VII secolo, la Valle di Qadisha ospita il Monastero di Qannoubine, sede del Patriarcato maronita dal 1440 al 1823. La sua cripta conserva 17 patriarchi mummificati. Nel 1990 sono state scoperte 8 mummie maronite del XIII secolo, ora esposte al Museo Nazionale di Beirut. Classificato dall’UNESCO dal 1998.

Guarda il video originale su YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *