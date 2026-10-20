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La Tomba del Tiro: antichi affreschi del Libano
Scoperto nel 1937, questa tomba del II secolo d.C. contiene affreschi ispirati alla mitologia greca: il rapimento di Proserpina di Plutone, Alceste riportato dall’inferno da Heracles, la punizione di Tantalus… Restaurata grazie alla cooperazione italiana-libanese, è ora un pezzo importante del Museo Nazionale di Beirut.
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