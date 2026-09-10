Padre Joseph Moukarzel, Rettore dell’Università dello Spirito Santo di Kaslik (USEK), eletto presidente del C2R Medio Oriente dell’AUF per 2 anni

Beirut, 10 settembre 2026– Padre Joseph Mukarzel o.l.m, Rettore dell’Università dello Spirito Santo di Kaslik (USEK), è stato eletto presidente della Conferenza Regionale dei Rettori (C2R) delle istituzioni membri dell’UF del Medio Oriente per un termine di due anni, che copre il periodo 2027-2028.
La sua elezione ha avuto luogo dopo uno spettacolo di mano voto alla Conferenza Generale Elettiva del C2R Medio Oriente, tenuto online mercoledì 9 settembre 2026, alla presenza di Padre François Boëdec s.j., presidente uscente del C2R Medio Oriente e Rettore dell’Università di San Giuseppe di Beirut dei rettori delle istituzioni membri della Conferenza, e Jean-Noël Baléo, Direttore Regionale del Medio Oriente dell’UF.
Padre Mukarzel riesce così il Rettore dell’Università di San Giuseppe di Beirut. La sua elezione è una continuazione del slancio avviato dal C2R per rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore membri della AUF nella regione, per incoraggiare la condivisione delle esperienze e per contribuire allo sviluppo di progetti comuni che servono la Francofonia scientifica.
Un viaggio all’istruzione superiore, alla cultura e al patrimonio
Dal luglio 2025, Moukarzel ha tenuto un dottorato nella storia dell’Université Paris-Sorbonne (Parigi IV). Professore-ricercatore presso l’USIK dal 2001, ha ricoperto diverse responsabilità accademiche e istituzionali, tra cui il capo della Biblioteca, Museo Universitario e Phoenix Centre for Lebanese Studies.
Il suo lavoro comprende la storia del Libano e del Medio Oriente, il patrimonio manoscritto, gli studi siriaci e le relazioni islamiche-cristiane. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, supervisionato tesi, supervisionato lavoro accademico e si è seduto su giurie in diverse università all’estero. Ha anche collaborato a numerose iniziative internazionali, tra cui lo studio e la valutazione dei manoscritti orientali.
È anche un ricercatore straniero con il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Francia.
Informazioni sul C2R Medio Oriente
Ogni Direzione Regionale dell’UF è costituita da una Conferenza Regionale dei Rettori (C2R), un organismo di scambio e consultazione il cui ruolo è quello di riunire i primi leader delle istituzioni membri dell’UF al fine di contribuire allo sviluppo della Francofonia scientifica.
C2R è un forum regionale con il Medio Oriente AUF, dedicato alla riflessione sulle questioni strategiche nel campo dell’istruzione superiore, e fornisce uno spazio per il confronto e la diffusione di idee e soluzioni. Ha anche un ruolo operativo, con una serie di attività guidate dalle sue varie commissioni tematiche:Ricerca; Internazionalizzazione; Garanzia di qualità e accreditamento; Mediazione e gestione dei conflitti.
Il C2R Middle East riunisce 53 Rettori, Presidenti delle Università e Direttori delle Istituzioni Universitarie del Medio Oriente, membri dell’AUF, in 13 paesi della regione.