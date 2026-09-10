Libano: Quasi 700 farmacie minacciate di chiusura

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La rete farmaceutica libanese sta attraversando una nuova fase critica. Circa 200 farmacie hanno già chiuso le loro porte e quasi 700 più sono ora a rischio, mentre le farmacie ancora attive vedono i loro margini compressi da costi crescenti, potere di acquisto debole e cambiamenti nel mercato della droga. Dietro queste difficoltà finanziarie ora sembra essere un rischio sanitario: se le chiusure continuano, l’accesso ai medicinali potrebbe essere concentrato nelle grandi città e diventare più difficile in aree dove una farmacia a volte serve diverse località.

La crisi arriva quando il settore ha già assorbito sei anni di sconvolgimento dal crollo finanziario del 2019. La svalutazione della sterlina, l’eliminazione delle sovvenzioni, l’esplosione del prezzo dei farmaci importati, lo sviluppo dei generici, la diminuzione del potere d’acquisto e la scomparsa del credito bancario hanno profondamente alterato l’economia degli officiari. Il rapido aumento del pagamento elettronico aggiunge oggi un nuovo vincolo: tasse bancarie, scadenze di regolamento e costi di transazione possono ridurre un margine già stretto.

Farmaceutici in Libano: 200 chiusure e 700 farmacie in pericolo

Le cifre riportate dalla stampa libanese danno la misura di avvertimento. Circa 200 stabilimenti hanno già cessato le operazioni e un ulteriore 700 sarebbe a rischio di chiusura. Rispetto ad una rete nazionale di diverse migliaia di funzionari, queste cifre non significano la scomparsa imminente della farmacia locale. D’altra parte, essi dimostrano che gran parte del settore opera ora con una redditività insufficiente.

Il problema si trova nella struttura stessa dell’attività. Una farmacia non fissa liberamente il prezzo dei farmaci che vende. Ciò dipende dai meccanismi di prezzi e dai margini regolamentati. Quando i costi operativi aumentano più velocemente dei ricavi di vendita, i prezzi ufficiali non possono semplicemente aumentare come sarebbe il commercio ordinario.

Tuttavia, questi costi sono aumentati bruscamente dal 2019. Gli affitti, l’elettricità, i generatori, gli abbonamenti, il software, la sicurezza, le attrezzature e parte dei salari sono ora fatturati o indicizzati al dollaro. Inoltre, c’è la necessità di mantenere una quantità sufficientemente grande di farmaci, che contiene notevoli contanti.

La de facto dollarizzazione del farmaco ha ridotto alcune delle carenze causate dal vecchio sistema di sovvenzione. Ha anche trasferito una quota molto più grande del costo a pazienti e farmacie forzate per finanziare le loro scorte a prezzi molto più alti di quelli del periodo pre-crisi.

Il farmacista si trova così tra due vincoli: un paziente con un basso potere d’acquisto e fornitori i cui prodotti sono in gran parte legati alle valute.

Il farmaco ha cambiato economia dal 2019

Per capire la situazione attuale, dobbiamo tornare al crollo del sistema finanziario.

Prima di ottobre 2019, la Banca del Libano ha ufficialmente tenuto il libro circa £ 1.507.5 per un dollaro. I farmaci importati hanno quindi beneficiato di un meccanismo di finanziamento di valuta estera per limitare i loro prezzi in valuta locale.

Questo modello divenne insostenibile quando le riserve di cambio della banca centrale si contrassero.

Il Libano importa la maggior parte dei farmaci consumati nel paese, anche se esiste un’industria farmaceutica locale. Quando i dollari cominciarono a esaurire, gli importatori incontrarono difficoltà nel finanziare i loro ordini. I pantaloncini sono aumentati e le farmacie hanno visto alcuni trattamenti comuni come i farmaci per le malattie croniche scompaiono dai loro scaffali.

Il sistema di sovvenzione è stato poi gradualmente ridotto.

Questo sviluppo era praticamente inevitabile in termini finanziari: continuare a finanziare le importazioni al tasso artificiale della vecchia parità avrebbe consumato già riserve estere molto indebolite. Ma l’abolizione degli aiuti ha portato ad un notevole aumento dei prezzi pagati dai pazienti.

Il settore si è quindi spostato da una crisi di disponibilità a una crisi di accessibilità.

I farmaci sono più disponibili che al culmine della carenza, ma alcune famiglie stanno avendo difficoltà ad acquistarli. Per le farmacie, questo significa che l’aumento nominale del fatturato non corrisponde necessariamente a un miglioramento della redditività: il prezzo azionario è aumentato allo stesso tempo.

Stock economici in un’economia senza credito

La scomparsa quasi completa del credito bancario è una delle differenze fondamentali tra una farmacia libanese e un ufficio in un’economia normale.

Una farmacia deve sempre avere centinaia o addirittura migliaia di riferimenti. Alcuni girano rapidamente; altri possono rimanere sugli scaffali per diversi mesi prima di essere venduti. Tuttavia, devono essere tenuti al fine di soddisfare i requisiti.

Questo stock rappresenta un capitale fisso.

Prima della crisi, un’azienda potrebbe utilizzare strutture bancarie, overdraft o altri strumenti di finanziamento per gestire il proprio capitale di lavoro. Dal 2019, questi meccanismi sono rimasti estremamente limitati. Molte aziende libanesi devono finanziare la loro attività con il proprio flusso di cassa.

Per una farmacia, la difficoltà è aggravata dalla natura del prodotto. Non può decidere di ridurre il suo catalogo agli unici farmaci più redditizi senza influenzare direttamente il servizio fornito ai pazienti.

I prodotti hanno anche date di scadenza. Una droga invenduta non è semplicemente un sacco a pelo: può diventare una perdita.

Questo vincolo favorisce meccanicamente le istituzioni con più capitali. Una grande farmacia situata in una zona densamente popolata può diffondere i suoi costi su un volume di vendite più grande e rinnovare il suo stock più velocemente. Una piccola zona rurale ha molto meno spazio per manovra.

Questo è dove la crisi economica può gradualmente diventare un problema di accesso alla cura.

Il rischio di un deserto farmaceutico in alcune regioni

Duecento chiusure non producono lo stesso effetto a seconda della loro posizione.

La scomparsa di una farmacia in un quartiere di Beirut dove diversi stabilimenti operano a poche centinaia di metri di distanza può essere assorbita dalla rete vicina. La chiusura di una piccola città ad Akkar, Bekaa o il Sud può richiedere ai residenti di viaggiare diversi chilometri per il trattamento.

Questo problema diventa particolarmente importante per gli anziani e i pazienti con malattie croniche.

Ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, trattamento psichiatrico o altre patologie spesso richiedono un rinnovo regolare. La farmacia è anche il primo punto di contatto con il sistema sanitario in molte regioni.

Il farmacista ovviamente non sostituisce il medico. Tuttavia, in un paese in cui una consultazione può rappresentare una spesa significativa, i pazienti spesso cercano consigli da cliniche su sintomi minori, uso di droga o rinvio a un medico.

La riduzione della rete aumenta quindi la distanza tra il paziente e questo primo livello di accesso.

Può anche accentuare le differenze territoriali. Naturalmente, le farmacie hanno interesse a stabilirsi in aree in cui la densità della popolazione e il potere d’acquisto consentono un volume di vendite sufficiente. Se la redditività complessiva del settore diminuisce, questa logica diventa ancora più forte.

Le aree meno redditizie sono poi le prime esposte.

Il pagamento elettronico aggiunge una nuova equazione

L’aumento dei pagamenti di carte e altri mezzi elettronici potrebbe essere visto come un’ammodernamento di benvenuto in un’economia che divenne pesantemente dipendente da contanti dopo il 2019.

Per le farmacie, tuttavia, solleva una questione di costo.

Ogni pagamento elettronico può comportare una commissione o costi relativi al fornitore e alla banca. Preso in isolamento, la percentuale sembra limitata. Applicato a un’attività in cui il margine sul farmaco è regolato, può diventare significativo.

L’equazione è semplice: il farmacista non può necessariamente passare questa commissione al prezzo di una medicina regolamentata. È quindi assorbito dal suo margine.

Il problema diventa più sensibile in quanto aumenta la quota di pagamenti elettronici.

C’è anche la necessità di distinguere tra fatturato e reddito reale. Un ufficiale può incassare grandi quantità perché i farmaci sono diventati molto più costosi, mantenendo un piccolo margine dopo il fornitore e le spese sono state pagate.

Una commissione calcolata sull’importo totale della transazione può quindi rappresentare una quota significativamente maggiore del profitto rispetto alla sua percentuale apparente.

Lo sviluppo dei pagamenti elettronici ha tuttavia vantaggi per l’economia libanese. Riduce la dipendenza dal denaro, migliora la tracciabilità delle transazioni e può facilitare la formalizzazione fiscale. Il problema non è quindi il principio del pagamento elettronico, ma il suo costo quando applicato a un prodotto il cui prezzo e margine sono inquadrati.

L’adeguamento delle tasse o il trattamento dei pagamenti farmaceutici può diventare necessario se lo Stato desidera incoraggiare simultaneamente la digitalizzazione delle transazioni e preservare la rete delle farmacie.

Nuova recessione indebolisce ulteriormente le farmacie

La situazione economica del 2026 riduce ulteriormente la capacità del settore di assorbire questi costi.

La Banca Mondiale sta ora progettando una contrazione6,4% del PIL libanese quest’anno, dopo il ritorno alla crescita positiva nel 2025. L’istituzione ritiene inoltre che l’inflazione possa raggiungere17,5% in media2026.

Questa nuova recessione colpisce direttamente le farmacie.

Contrariamente a un’idea intuitiva, il farmaco non è completamente protetto dalla caduta del potere d’acquisto. I pazienti naturalmente continuano ad acquistare i trattamenti necessari, ma possono rinviare determinati acquisti, cercare alternative più economiche, chiedere generici o rinunciare a prodotti considerati meno urgenti.

La domanda diventa così più sensibile ai prezzi.

I parafarmaci, cosmetici, integratori e prodotti di cura, che possono fornire margini diversi per i medicinali rispetto a quelli regolamentati, sono particolarmente vulnerabili a questa contrazione nel consumo.

Di conseguenza, le farmacie soffrono simultaneamente di maggiori oneri e maggiore cautela tra le famiglie.

La concentrazione del settore potrebbe accelerare

Se diverse centinaia di funzionari scompaiono, il mercato non si contrarrà necessariamente nelle stesse proporzioni.

Alcuni dei loro clienti saranno trasferiti alle altre farmacie.

Gli stabilimenti più grandi, quelli con una posizione favorevole, volume di vendite elevato e contanti sufficienti per mantenere grandi scorte possono quindi emergere dalla crisi.

E’ un classico meccanismo di concentrazione.

Ci sono alcuni vantaggi economici: le grandi strutture possono negoziare in modo più efficiente, automatizzare parte della loro gestione e assegnare i loro costi fissi su più transazioni.

Ma applicato alla farmacia, questo meccanismo ha un limite. Un funzionario non è solo un’azienda. Partecipa alla rete sanitaria del territorio.

La razionalizzazione economica della rete può quindi contrastare con l’obiettivo di accedere ai medicinali.

Il mercato tende naturalmente a concentrare le farmacie dove sono redditizie. La politica sanitaria deve, al contrario, garantire una presenza sufficiente in cui la popolazione ne ha bisogno.

Se i 700 o più stabilimenti ora considerati fragili si trovano principalmente in aree con bassa densità o basso potere d’acquisto, la loro scomparsa avrebbe un impatto molto maggiore della loro unica quota nel numero totale di farmacie.

Questo è esattamente ciò che le autorità sanitarie dovranno misurare.

Una crisi che ora supera i farmacisti

Il dibattito non può quindi essere ridotto alla redditività di una professione.

La chiusura di un’impresa ordinaria comporta una perdita di attività e di occupazione. Una farmacia può anche cambiare l’accesso territoriale ad un prodotto sanitario essenziale.

Tuttavia, il governo ha un margine di bilancio molto piccolo. In un’economia in recessione di nuovo, con i funzionari e il personale militare che pretende di aumentare i loro redditi stessi, il massiccio sostegno pubblico per le farmacie sembra essere difficile.

Le soluzioni devono quindi concentrarsi maggiormente sul funzionamento del mercato: margini, tassazione, costo delle transazioni elettroniche, condizioni di approvvigionamento, sviluppo di farmaci generici e supporto mirato per i farmaci essenziali nelle regioni riservate.

Un cambiamento dei margini avrebbe conseguenze. Se si traduce in un aumento del prezzo finale, trasferirebbe il costo ai pazienti. Se assorbito da importatori o distributori, si sposta la pressione in un’altra parte della catena farmaceutica.

Non vi è quindi alcuna soluzione senza costi.

La prima priorità è determinare dove le farmacie sono a rischio, quali sono le loro reali difficoltà, e quante comunità rischierebbero di perdere la loro ultima farmacia.

Con circa 200 chiusure già identificate e quasi 700 stabilimenti aggiuntivi presentati come minacciati, questa mappatura diventa urgente. Essa determinerà se il Libano sta attraversando una importante ristrutturazione economica della sua rete farmaceutica o se sta cominciando a vedere le aree in cui l’accesso fisico ai medicinali è attualmente in pericolo.