Diverse esplosioni sono state segnalate sull’isola iraniana di Qeshm, secondo IRNA, citata da Reuters. L’agenzia cita anche direttamente un ufficiale americano che conferma gli scioperi sull’isola. Sotto copertura dell’anonimato, li descrive come limitati, senza la ripresa di importanti operazioni militari. Non è disponibile alcuna valutazione umana verificata o inventario delle strutture interessate. Reuters ha dichiarato che CENTCOM non aveva risposto alla sua richiesta di commento. Le conseguenze esatte delle operazioni rimangono documentate, indipendentemente dall’entità delle dichiarazioni degli Stati Uniti.
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Gli Stati Uniti hanno condotto scioperi contro gli obiettivi iraniani nello Stretto di Ormuz, secondo un funzionario americano anonimo citato da Associated Press. Egli li presenta come forze difensive e miranti utilizzando missili terra-aria contro mezzi americani.
Esplosioni riportate a Qeshm
Reuters riferisce separatamente che l’agenzia ufficiale iraniana IRNA ha riferito diverse esplosioni sull’isola di Qeshm, situato nello stretto. Questa constatazione non specifica gli impianti interessati o l’entità del danno.
Reuters ora cita direttamente un ufficiale americano che conferma gli scioperi su Qeshm Lunedi, 2 novembre. Le descrisse, sotto copertura dell’anonimato, come limitato e non marcante una ripresa delle principali operazioni militari. Il Wall Street Journal aveva segnalato gli scioperi prima.
Una transazione i cui dettagli rimangono incompleti
Il comando militare statunitense per il Medio Oriente, CENTCOM, non ha risposto a una richiesta di commento nella spedizione Reuters consultata. Nessun risultato umano verificato o inventario obiettivo accurato è disponibile in queste informazioni.
Il Wall Street Journal descrive una serie di operazioni limitate nelle ultime settimane, secondo Reuters. Questa presentazione rimane attribuita alle fonti della vita quotidiana. Le informazioni consultate non prevedono tempi precisi degli scioperi o dei dettagli degli impianti interessati.
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