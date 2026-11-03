Ormuz: Gli scioperi americani hanno riferito, esplosioni in Qeshm

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Diverse esplosioni sono state segnalate sull’isola iraniana di Qeshm, secondo IRNA, citata da Reuters. L’agenzia cita anche direttamente un ufficiale americano che conferma gli scioperi sull’isola. Sotto copertura dell’anonimato, li descrive come limitati, senza la ripresa di importanti operazioni militari. Non è disponibile alcuna valutazione umana verificata o inventario delle strutture interessate. Reuters ha dichiarato che CENTCOM non aveva risposto alla sua richiesta di commento. Le conseguenze esatte delle operazioni rimangono documentate, indipendentemente dall’entità delle dichiarazioni degli Stati Uniti.