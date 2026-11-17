Reda Khadra si trasferì a Qarabağ dopo la sua visita a Reims e il suo prestito a Le Havre. Samy Merheg si unì ad Alverca da Braga, dopo una formazione colombiana. João Gabriel Makhlouf, conosciuto a Como come Cardozo, continua la sua carriera nelle squadre giovanili italiane. Tutti e tre illustrano diversi passi verso la selezione libanese. I loro viaggi sono presentati dalle informazioni dei loro club, distinguendo la carriera professionale, la formazione e la convocazione con la squadra nazionale senior.

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Reda Khadra, Samy Merheg e João Gabriel Makhlouf rappresentano tre diversi corsi sportivi nella selezione libanese. La loro traiettoria attraversa i campionati europei, una formazione colombiana e le squadre giovanili italiane. I loro club attuali ci permettono di collocare con precisione i loro progressi, senza confondere una convocazione internazionale con lo status occupato in una squadra professionale.

Reda Khadra continua la sua carriera a Qarabağ

Reda Khadra si trasferì a Qarabağ, la prima divisione azera. Reims Stadium ha annunciato il suo trasferimento finale il 28 agosto 2026. Il suo passaggio in Francia è quindi ora parte del suo viaggio, non della sua attuale situazione contrattuale.

Arrivando a Reims nel 2023, l’ala ha giocato 36 partite. Il club francese ricorda che un infortunio grave ha segnato la sua stagione 2024-2025 e che è stato poi prestato a Le Havre. La sua partenza per l’Azerbaijan apre una nuova tappa dopo questa successione di periodi di club e difficoltà fisiche.

Questo corso lo distingue dagli altri due giocatori: la sua esperienza documentata comprende già diversi passaggi nelle squadre professionali, dove Merheg e Makhlouf sono ancora all’inizio della loro progressione.

Samy Merheg, da Pereira a Alverca

Samy Merheg, 19, appartiene al FC Alverca. Il club portoghese arrivò ufficialmente il 18 luglio 2026 da SC Braga. L’aggressore è stato addestrato a Deportivo Pereira, in Colombia, dove ha fatto il suo debutto tra gli anziani all’età di 17 anni.

Nella stagione 2025–26 ha giocato con il Team B a Braga, segnando quattro gol in dieci partite. Questo è il record citato da Alverca durante il suo reclutamento, non un totale di gol sotto la sua nuova maglia.

La presentazione ufficiale di Alverca cita la sua doppia nazionalità colombiana e libanese e i suoi passaggi nelle selezioni dei giovani di entrambi i paesi. Esso conferma anche la sua integrazione nella selezione senior libanese. I dati di selezione adottati al momento della firma non costituiscono una valutazione aggiornata di novembre.

João Gabriel, tra formazione a Como e selezione senior

João Gabriel Makhlouf, 19, è presentato nelle carte di Como sotto il nome di João Gabriel Cardozo. Il club italiano ha confermato la convocazione del suo difensore con la selezione senior libanese per il torneo internazionale amichevole a Bassora.

Nel club, il suo viaggio documentato è la responsabilità delle squadre giovanili di Como, in particolare della Primavera. Questa distinzione è essenziale: essere chiamato come squadra nazionale A non significa avere un posto nella prima squadra di un club di Serie A.

Queste tre situazioni dimostrano la diversità delle risorse mobilitate dalla selezione libanese. L’esperienza accumulata in diversi club, la progressione di un attaccante che passa attraverso la Colombia e il Portogallo, e la formazione di un difensore in Italia sono contributi diversi. La loro complementarità sportiva rimane da costruire nelle riunioni e negli incontri della squadra nazionale.

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