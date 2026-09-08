Yves Brunier, interprete di Casimiro, è morto, una generazione dall’isola dei bambini al villaggio in nuvole di lutto.

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Il burattino francese, autore e attore Yves Brunier, che aveva dato vita a Casimir nell’isola dei bambini, morì all’età di 83 anni. Con Christophe Izard, aveva plasmato uno dei personaggi più popolari della televisione giovanile francese. Il suo dinosauro arancio aveva anche attraversato i confini dello schermo: negli anni ’80 Casimiro aveva visitato il Libano diverse volte per incontrare i bambini che affrontavano la guerra civile.

Yves Brunier, l’uomo dietro Casimir

Yves Brunier rimarrà per la prima volta associato a una silhouette immediatamente riconoscibile: quella di Casimir, il grande dinosauro arancione con pancia rotonda, carattere centrale diIsola dei bambini. Il burattino non era contento di manipolare la creatura. E’ scivolato nella sua tuta, gli ha dato i suoi gesti, il suo ritmo e una presenza che deve molto alla sua carrozzeria.

Nato a Lione nel 1943, Yves Brunier era orientato verso le arti applicate prima di specializzarsi nel mondo dei burattini. Nei primi anni ’70, Christophe Izard prepara per la televisione francese un programma destinato ai bambini, ispirato al suo principio daSesame StreetHa chiesto a Brunier di immaginare un personaggio che potesse abitare questo nuovo universo.

Il progetto ha attraversato diverse fasi prima di diventare Casimir. Il personaggio è stato finalmente concepito come un « mostro gentile », colorato, goffo, avido e vicino ai bambini. Brunier partecipò direttamente a questa creazione con Christophe Izard. Divenne poi l’interprete principale sullo schermo.

Isola dei bambinicomparso nel 1974 sulla terza catena dell’ORTF, prima di stabilirsi su TF1. Per otto anni, fino al 1982, Yves Brunier incarnato Casimir su centinaia di trasmissioni. Il programma entrò rapidamente nelle abitudini delle famiglie francesi e segnò una generazione di spettatori.

Otto anni in costume del « mostro gentile »

Casimir si basa su un semplice equilibrio. Il personaggio parla ai bambini senza cercare di imitare gli adulti. Si sbaglia, entusiasta, a volte fa jolt e trasforma situazioni ordinarie in un gioco. La sua avidità diventa una delle sue caratteristiche più famose con la « gloubi-boulga », una miscela improbabile il cui nome supera poi la portata dello spettacolo.

Per Yves Brunier, il successo del personaggio era dovuto anche alla sua dimensione fisica. All’interno della tuta, pesante e ingombrante, il pupazzo doveva creare un gesto leggibile senza poter contare sulle espressioni di un volto umano. Ogni movimento, inclinazione o movimento delle armi contribuì quindi al carattere di Casimiro.

Nel 2024, in occasione del cinquantenario di Casimiro, la stampa francese rammentò che Yves Brunier aveva interpretato il personaggio senza perdere una giornata di riprese tra il 1974 e il 1982. Questa continuità aveva contribuito a dare all’eroe un gesto stabile e immediatamente identificabile. Dietro un’apparente semplicità c’era un lavoro impegnativo: fare vivere un costume integrale, giocare con altri attori e mantenere sufficiente precisione per i giovani spettatori a dimenticare la presenza dell’esecutore. Brunier aveva così reso Casimir un personaggio di gioco tanto quanto un burattino, capace di occupare lo spazio come attore a suo diritto.

Questa incarnazione spiega in parte la longevità del personaggio dopo la cessazione delIsola dei bambini. Casimir ha sperimentato nuove apparizioni, spettacoli, spettacoli e nostalgici appuntamenti. Rimase attaccato all’infanzia degli anni ’70 e ’80, mentre veniva trasmesso ad altre generazioni.

Casimiro in Libano con i bambini della guerra

In Libano, Casimiro occupa anche un posto speciale in certi ricordi della guerra civile. Negli anni ottanta, quando i bambini vivevano al ritmo di bombardamenti, spostamenti e chiusure scolastiche, il personaggio visitò il paese più volte per incontrarli.

Queste visite hanno dato al dinosauro arancione una dimensione diversa dalla televisione. Casimir non era più solo l’eroe di un programma francese guardato da un salone. Divenne una presenza familiare per i bambini la cui vita quotidiana era profondamente turbata dalla guerra.

Il Libano ha poi attraversato uno dei periodi più violenti della sua storia contemporanea. La guerra civile, iniziata nel 1975, aveva frammentato il paese e trasformato la vita delle famiglie. Beirut fu divisa, seguirono i combattimenti e molti bambini crescerono in un ambiente di insicurezza.

In questo contesto, la venuta di un personaggio destinato a fare una risata ha avuto un significato particolare. Tale spostamento ovviamente non poteva cancellare la violenza del conflitto. Tuttavia, hanno offerto un momento di spettacolo e di normalità ad un pubblico giovane esposto a una realtà che non aveva nulla della gioiosa « isola » immaginata per la televisione.

La memoria di queste visite illustra anche il pubblico che i programmi francesi in Libano avevano in quel momento. Televisione, programmi giovanili e personaggi popolari sono stati ampiamente diffusi in un paese in cui la lingua francese ha mantenuto una forte presenza culturale. Casimiro potrebbe essere riconosciuto immediatamente da alcuni bambini libanesi.

La scomparsa di Yves Brunier rivive così in Libano un ricordo diverso da quello che domina in Francia. Per il pubblico francese, il suo nome si riferisce prima al pomeriggio avantiIsola dei bambini. Per i libanesi che sono cresciuti durante gli anni di guerra, Casimir può anche evocare queste parentesi inaspettate in mezzo a un’infanzia turbata.

Una carriera dedicata ai burattini

Yves Brunier non ha limitato il suo viaggio all’unico dinosauro arancione. Un burattino professionista, ha creato o eseguito altri personaggi per la televisione e l’intrattenimento. Il suo lavoro era radicato in una tradizione in cui il manipolatore spesso rimane invisibile mentre la creatura diventa famosa.

Questa discrezione contrastava con l’immensa popolarità di Casimir. Il pubblico conosceva il personaggio, le sue abitudini e le sue espressioni molto più dell’uomo posto all’interno del costume. Brunier aveva tuttavia contribuito a definire gli elementi essenziali della sua identità visiva e corporea.

Nel gennaio 2010, Yves Brunier è stato nominato cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, riconoscimento ufficiale di una carriera dedicata alla creazione e fantoccio. Quattordici anni dopo, nel 2024, i cinquant’anni di Casimiro ricordarono la persistenza del suo successo e del suo posto nella memoria popolare.

La morte di Yves Brunier venne dopo quella di Christophe Izard, scomparso nel 2022 all’età di 85 anni. I due uomini insieme hanno dato alla luce il carattere nel 1974. La loro creazione è sopravvissuta a loro, trasportata dagli archivi televisivi, dai recast, dagli spettacoli e dai ricordi di chi ha incontrato il bambino.

In Libano, questa storia conserva finalmente un’immagine singolare: quella di un grande dinosauro arancione che è venuto, più volte negli anni ’80, a trovare i bambini nel cuore di un paese in guerra. Più di quarant’anni dopo queste visite, la scomparsa di colui che si nasconde nella causa dà a questi incontri il valore di un frammento di memoria della guerra civile libanese.

Referenze e link

Elementi biografici e storia di Casimir: Archivi dedicati a Yves Brunier eIsola dei bambini.

Il cinquantesimo anniversario di Casimir e la performance di Yves Brunier tra il 1974 e il 1982: la stampa francese, settembre 2024.

Contesto storico relativo ai bambini libanesi durante la guerra civile: documenti e archivi sul Libano degli anni ’80.