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La tomba di Adonis — Il mito dimenticato di Ghineh

Nelle alture di Kesrouan, Ghineh avrebbe ospitato la leggendaria tomba di Adonis, l’amante di Afrodite nato da un albero con mirra. « Galusia di Ares, cinghiale, sangue mescolato con le lacrime della dea… Gli anemoni primaverili e i Nahr Ibrahim che si arrossiscono ogni anno ne terrebbero traccia. Un antico bassorilievo e la memoria degli Adonia, una festa riservata alle donne, testimoniano ancora questo santuario dimenticato.

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