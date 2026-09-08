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La tomba di Adonis — Il mito dimenticato di Ghineh
Nelle alture di Kesrouan, Ghineh avrebbe ospitato la leggendaria tomba di Adonis, l’amante di Afrodite nato da un albero con mirra. « Galusia di Ares, cinghiale, sangue mescolato con le lacrime della dea… Gli anemoni primaverili e i Nahr Ibrahim che si arrossiscono ogni anno ne terrebbero traccia. Un antico bassorilievo e la memoria degli Adonia, una festa riservata alle donne, testimoniano ancora questo santuario dimenticato.
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