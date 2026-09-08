Amnesty in Libano: la scappatoia che potrebbe beneficiare di alcuni crimini finanziari

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Esclusi i crimini finanziari, ma l’elaborazione che apre il dibattito

La legge generale di amnistia adottata in Libano apre un nuovo fronte giudiziario. Riguarda direttamente i crimini finanziari. Contrariamente a un’interpretazione che circola da diversi giorni, il testo non prevede un’amnistia esplicita e generale per i reati finanziari o bancari. Diverse categorie sono anche formalmente escluse. Tuttavia, il modo in cui la legge è stata redatta solleva diverse preoccupazioni. Alcuni reati finanziari non sono chiaramente inclusi nell’elenco delle eccezioni possono beneficiare dell’amnistia? Elnashra, 8 settembre 2026, riferisce che questo problema sta ora agitando ambienti legali ed economici. La controversia si trova nella stessa architettura del testo. Invece di elencare specificamente i crimini che beneficiano di amnistia, il legislatore ha adottato un principio generale di amnistia con una serie di eccezioni. È quindi tutto in gioco per determinare ciò che accade ai reati che non sono stati specificamente posti in queste eccezioni. In un paese segnato da un crollo bancario e finanziario senza precedenti dal 2019, questo problema assume una dimensione particolare. I depositanti rimangono privati di una parte significativa dei loro beni. Le procedure per la gestione dei fondi, dei responsabili bancari o delle transazioni finanziarie restano aperte. La minima ambiguità nel campo dell’amnistia può quindi avere conseguenze molto diverse da quelle originariamente associate alla congestione della prigione.

Tuttavia, il testo contiene diverse garanzie. Elnashra, 5 settembre 2026, afferma che la sezione 2 esclude, tra l’altro, i reati relativi al fallimento fraudolento. Esclude anche i reati ai sensi del Codice di Valuta e Credito e delle leggi e regolamenti bancari. Sono escluse anche le offese in materia di riciclaggio di denaro. Un’altra disposizione riguarda alcuni reati di arricchimento illecito. Ha ricordato, tra l’altro, l’appropriazione di fondi pubblici, l’abuso di fiducia, il furto di alcuni fondi e l’evasione fiscale. A prima vista, il pacchetto sembra proteggere i principali file finanziari da amnistia. Ma gli avvocati intervistati da Elnashra il 5 e 8 settembre 2026 attirano l’attenzione sul modo in cui queste esclusioni sono formulate. Alcuni reati sono collegati a leggi specifiche o a categorie legali specifiche. La questione è quindi se un atto finanziario perseguito in un’altra classificazione penale rimanga automaticamente al di fuori della portata dell’amnistia. Il problema non è teorico. La stessa operazione economica può a volte dare luogo a diverse qualifiche a seconda dei fatti, della qualità della persona perseguitata e della natura dei fondi interessati. Una stesura eccessivamente ristretta dell’eccezione può quindi creare una differenza significativa tra due dossier economicamente stretti.

Quando l’amnistia diventa la regola e l’eccezione deve essere ricercata

Sabine El Kik, uno specialista bancario intervistato da Elnashra l’8 settembre 2026, concentra la sua critica sulla costruzione legale della legge. Secondo la sua analisi, un testo di amnistia dovrebbe normalmente identificare i reati specifici a cui il legislatore desidera concedere tale beneficio. Qualsiasi cosa non esplicitamente amnestied sarebbe poi rimanere soggetto alle regole ordinarie di diritto penale. La legge libanese adotta un approccio inverso. Esso stabilisce un’ampia amnistia e poi stila una lista di crimini che non ne beneficiano. Questa differenza tecnica produce una grande conseguenza. Il dibattito giudiziario non consiste più nel verificare se un reato è incluso tra quelli che sono amnestied. Si tratta di cercare se appartiene a una delle eccezioni. Se questo non è chiaramente il caso, la difesa può tentare di sostenere che il beneficio della legge dovrebbe applicarsi. Elnashra, 8 settembre 2026, riassume la difficoltà: l’amnistia diventa il principio mentre la continuazione dell’accusa dipende dall’eccezione fornita dal legislatore. Questa costruzione fu criticata anche dagli avvocati citati da The New Arab il 4 settembre 2026. Il giurista Wissam Lahham crede che l’amnistia debba essere un’eccezione stretta e precisa. Egli ritiene che il testo adottato abbia invertito tale logica.

Questa differenza di metodo è di particolare importanza per i reati finanziari. La categoria dei « crimini finanziari » non corrisponde ad un unico reato penale. Può coprire frodi, riciclaggio di denaro, fallimento fraudolento, abuso di fiducia, alcune forme di appropriazione indebita, manipolazione di conti o violazioni delle regole bancarie. Alcuni di questi reati sono espressamente esclusi dall’Amnesty Act. Altri possono essere perseguiti sulla base di disposizioni diverse. Il rischio legale è in questo settore. Pertanto, l’amnistia non eliminerebbe automaticamente tutti i registri finanziari. D’altra parte, potrebbe dare alle persone perseguite in certi casi un nuovo argomento procedurale. I tribunali dovranno determinare se la qualifica penale scelta appartiene ad una categoria esclusa. Gli avvocati possono contestare questa interpretazione. Le decisioni prese nei primi casi dovrebbero quindi svolgere un ruolo importante nella definizione pratica del campo di applicazione della legge.

L’abuso di fiducia al centro della controversia

Una delle questioni più sensibili riguarda l’abuso di fiducia. Elnashra, 5 settembre 2026, nota che la formulazione dell’articolo 2 combina alcuni reati con la legislazione sull’arricchimento illecito. I media interrogano le conseguenze di questa connessione quando il presunto colpevole appartiene al settore privato. La questione riguarda, in particolare, i dirigenti o i dirigenti delle istituzioni finanziarie. La legge sull’arricchimento illecito si applica principalmente ai funzionari pubblici e ai soggetti trattati in quanto tali alle condizioni previste dalla legge. Tuttavia, i proprietari bancari o i membri dei loro consigli di amministrazione non sono, solo a causa della loro funzione bancaria, funzionari pubblici. La questione diventa quindi quella dell’esatta portata dell’eccezione quando l’abuso di fiducia viene perseguito al di fuori del campo di applicazione di questa particolare legislazione.

Questa domanda è direttamente legata alla crisi del deposito. Dal 2019, le procedure avviate intorno a determinate pratiche bancarie possono mobilitare diverse qualifiche. Tuttavia, sarebbe errato dire che tutti i banchieri perseguitati ora beneficiano di un’amnistia. I reati previsti dalla legislazione bancaria rimangono esplicitamente esclusi in base al testo riportato da Elnashra il 5 settembre 2026. Lo stesso vale per il riciclaggio di denaro e il fallimento fraudolento. Il rischio sorge quando un’accusa si basa su una qualifica che non rientra chiaramente in queste categorie. Il dibattito si concentra quindi meno sull’esistenza di un’esenzione generale accordata alle banche che sui confini tra diverse qualifiche penali.

Questa distinzione sarà decisiva per i casi già aperti. Un giudice dovrà esaminare la natura esatta del reato. Dovrà inoltre verificare la legge che lo definisce e determinare se corrisponde ad una delle eccezioni previste dall’amnistia. Due casi che coinvolgono operazioni finanziarie potrebbero quindi avere un destino diverso. Dipenderebbe dalla loro qualifica giuridica. Questo spiega la preoccupazione degli specialisti. Una legge per affrontare alcune categorie di procedimenti giudiziari potrebbe trasferire alcune delle discussioni ai tribunali. Invece di rimuovere l’incertezza, potrebbe moltiplicare le richieste di interpretazione.

I depositanti affrontano il rischio di una nuova battaglia giudiziaria

Per i candidati, questa controversia viene in un momento particolarmente sensibile. La crisi finanziaria iniziata nel 2019 non ha ancora trovato un accordo completo. Le restrizioni imposte dalle banche hanno impedito a molti clienti di disporre liberamente dei loro fondi. Allo stesso tempo, la questione della distribuzione delle perdite tra Stato, Banca del Libano, banche e depositanti rimane al centro delle riforme. Un’amnistia che potrebbe influire su alcune responsabilità penali non influirebbe necessariamente sui diritti civili o finanziari dei candidati. Tuttavia, potrebbe avere un impatto sulle procedure per stabilire alcune responsabilità individuali.

Questo è proprio ciò che l’economista Jassem Ajaka teme. Quando venne interrogato da Elnashra l’8 settembre 2026, riteneva che un’amnistia per i crimini finanziari contro le finanze pubbliche o i depositanti minerebbe il principio di responsabilità. Esso collega direttamente la questione alla ricostruzione del sistema economico. Secondo la sua analisi, ripristinare la fiducia richiede che i reati finanziari siano perseguiti. La sua argomentazione va quindi oltre il destino dei file già aperti. Riguarda la futura credibilità del Libano con risparmiatori e investitori.

Il problema riguarda anche il messaggio inviato dallo Stato. Per diversi anni, le autorità libanesi hanno presentato la riforma finanziaria e bancaria come condizione per uscire dalla crisi. Una nuova revisione della Banca del Libano è stata affidata ad Alvarez & Marsal. Reuters, 2 settembre 2026, riferisce che questo audit è quello di rivedere il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2023. Esso deve coprire diverse categorie di operazioni, tra cui beni esteri, sussidi, trasferimenti del settore pubblico e alcune lettere di credito. Il precedente audit ha trovato irregolarità nella gestione della banca centrale sotto l’ex governatore Riad Salameh. È soggetto di indagini finanziarie in Libano e all’estero e sfida le accuse contro di lui. Il lancio di un nuovo audit e l’entrata in vigore di un’amnistia alle frontiere contestate producono così due movimenti opposti. Il primo è approfondire la trasparenza. Il secondo solleva preoccupazioni che alcune responsabilità possono essere più difficili da perseguire.

Il problema va oltre i registri bancari

Le potenziali conseguenze non sono solo per le banche. I reati finanziari possono influenzare le finanze pubbliche, i mercati, le imprese e le relazioni tra gli attori privati. La frode fiscale è una delle categorie specificatamente menzionate nelle esclusioni riportate da Elnashra il 5 settembre 2026. Anche il riciclaggio di denaro è escluso. Queste disposizioni riducono notevolmente la portata dei reati finanziari che possono beneficiare del testo. Ma non rispondono a tutte le situazioni possibili.

Il diritto penale si basa su qualifiche specifiche. La lingua comune può descrivere un caso come « crimine finanziario » mentre il verbale della corte si basa su un reato generale. Una frode che coinvolge una transazione finanziaria rimane, ad esempio, legalmente definita secondo la legislazione applicabile alle frodi. Un uso fraudolento di fondi può anche essere perseguito su diverse basi. La portata effettiva dell’amnistia dipende quindi dai dettagli di ogni caso. Questa complessità spiega perché l’affermazione che « i crimini finanziari sono amnestied » è troppo ampia. L’affermazione opposta, secondo la quale nessun crimine finanziario può mai trarre beneficio dal testo, sembra anche difficile da sostenere fino a quando i tribunali determinano l’interpretazione delle eccezioni.

Il dibattito dovrebbe quindi andare verso la giurisprudenza. I tribunali dovranno prendere in considerazione le domande di persone perseguite o condannate. L’accusa dovrà determinare i file pertinenti. Gli avvocati cercheranno di applicare l’interpretazione più favorevole ai loro clienti. Le vittime saranno in grado di difendere una lettura restrittiva dell’amnistia. Le prime decisioni giudiziarie saranno importanti oltre i singoli casi. Essi determineranno se le preoccupazioni espresse sulla stesura dei difetti in realtà portano alla cessazione di determinati procedimenti finanziari.

Una legge nata dalla crisi carceraria

La controversia finanziaria deve anche essere posta nell’obiettivo originario della legge. Ahram Online, citando Agence France-Presse il 12 agosto 2026, ricorda che il Parlamento ha adottato il testo per rispondere al sovraffollamento della prigione. Le prigioni libanesi operano ben al di sopra della loro capacità. Più di 6.200 detenuti sono stati registrati alla fine di marzo, mentre alcune stime hanno posto la popolazione reale sopra. Il Nuovo Arabo, il 4 settembre 2026, riferisce che la capacità del sistema carcerario corrisponde a circa un terzo della popolazione. Una percentuale significativa di detaine sono anche in detenzione preliminare.

Il testo riduce alcune sanzioni e prevede meccanismi di rilascio. È quindi parte di una vera crisi nel sistema giudiziario e carcerario. Ma la sua portata è stata ampliata dai compromessi politici necessari per la sua adozione. Ahram Online, 12 agosto 2026, riferisce le critiche di Nizar Saghieh, Direttore Esecutivo dell’Agenda Legale, che ritiene che le varie forze politiche abbiano cercato l’amnistia per i loro rispettivi gruppi. L’avvocato ritiene che il testo trasformi l’amnistia in principio e responsabilità in un’eccezione. Questa critica è direttamente in linea con quella dei crimini finanziari.

Ci sono quindi due questioni che non sono identiche. La prima riguarda la necessità di affrontare il sovraffollamento, le detenzioni eccessivamente lunghe e il lento ritmo delle procedure. La seconda riguarda la possibilità di rimuovere i procedimenti per reati le cui vittime sono ancora in attesa di riparazione. Il problema sorge quando lo stesso strumento giuridico cerca di rispondere simultaneamente a questi due problemi.

Joseph Aoun firma un testo ora sottoposto alla prova da parte dei tribunali

Il presidente Joseph Aoun ha firmato la legge, che è stato successivamente pubblicato e entrato nella sua fase di esecuzione. I tribunali devono ora determinare quali detenuti e persone condannate possono beneficiare delle sue disposizioni. Questo passo trasforma un compromesso parlamentare in una serie di decisioni giudiziarie concrete. Le ambiguità del testo saranno quindi testate rapidamente.

La controversia è già abbastanza significativa per raggiungere i più alti livelli della magistratura. Akhbar Al Yawm, l’8 settembre 2026, riferisce che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha criticato la complessità di alcune disposizioni e deve presentare la sua analisi al Consiglio Supremo della Giustizia. Questa reazione illustra la difficoltà di applicazione. Il problema non è solo crimini finanziari. Devono essere interpretate diverse categorie di reati e meccanismi per ridurre le frasi.

Per le questioni finanziarie, il problema sarà quello di determinare fino a che punto le eccezioni all’articolo 2 si estendono. I reati bancari esplicitamente citati rimangono al di fuori delle amnesie. Resta escluso il riciclaggio. Il fallimento fraudolento è anche protetto contro la cancellazione. Le incertezze si concentrano quindi sulle qualifiche che non sono menzionate in modo indipendente o sembrano essere collegate a una legislazione specifica.

Un difetto che potrebbe influenzare la fiducia economica

La questione è in un momento in cui il Libano sta cercando di convincere i suoi partner che si sta aprendo una nuova fase di responsabilità finanziaria. I controlli, le ristrutturazioni bancarie e le riforme devono contribuire a questa manifestazione. Qualsiasi impressione di impunità può indebolire questo messaggio. Jassem Ajaka, a Elnashra l’8 settembre 2026, collega direttamente la responsabilità giudiziaria alla capacità di attrarre il capitale. Secondo lui, un investitore deve essere certo che le infrazioni dei suoi fondi possono essere punite.

Questa logica vale anche per i candidati libanesi. La crisi bancaria non è solo una crisi contabile. È diventata una crisi di fiducia nei contratti e nelle istituzioni. I sommozzatori hanno scoperto che un deposito bancario non garantiva più il normale accesso agli importi iscritti nei loro conti. La ricostruzione del settore richiede quindi più di una riorganizzazione dei bilanci. Ciò implica il ripristino della credibilità delle regole.

Amnesty interviene proprio su questo punto. Non cancella tutti i crimini finanziari nella sua forma conosciuta. Esclude anche molti dei più importanti. Ma la tecnica scelta dal legislatore lascia ai tribunali la responsabilità di risolvere casi che non corrispondono chiaramente alle eccezioni. In un sistema finanziario in cui la responsabilità rimane aperta sette anni dopo l’inizio della crisi, questo margine di interpretazione diventa un problema economico.

I file futuri misurano il suo vero scopo. Una persona perseguitata per un reato finanziario non esplicitamente menzionato può tentare di invocare il beneficio dell’amnistia. L’accusa può sostenere che i fatti rientrano in una categoria esclusa. Il giudice dovrà decidere. È in queste decisioni, piuttosto che in dichiarazioni politiche generali, che emergerà il vero confine tra amnistia e responsabilità finanziaria in Libano.