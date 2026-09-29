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Il concetto di « linea gialla » si stabilisce gradualmente nel vocabolario del confronto nel sud del Libano. Tuttavia, non corrisponde al confine internazionale o alla Linea Blu disegnata dalle Nazioni Unite. Nella sua 29 settembre 2026 edizione, Al Akhbar lo descrive come un dispositivo militare israeliano istituito all’interno del territorio libanese. Il giornale si riferisce ad una zona occupata la cui profondità varia, a seconda del settore, tra cinque e dodici chilometri. Israele la presenterebbe come una « linea di difesa avanzata », progettata prima per rimuovere le minacce immediate dalle sue comunità di confine.

Questa descrizione assume una dimensione diversa quando è riconciliata con le informazioni pubblicate lo stesso giorno da Al Araby Al Jadid. Secondo le fonti del giornale, il primo ministro Nawaf Salam aveva ricevuto, durante i suoi incontri sui margini dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, messaggi americani che indicano che Israele voleva continuare le sue operazioni e rimanere nella zona di sicurezza che aveva progettato nel Sud. Queste informazioni non sono un annuncio ufficiale da Washington o Israele. Essi rivelano, tuttavia, la paura libanese che un dispositivo militare presentato come temporaneo si stabilirà nel tempo.

Il dibattito diventa ancora più sensibile dopo le dichiarazioni del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich. Asharq Al-Awsat riferisce il 29 settembre 2026 che egli ha riferito pubblicamente all’annessione dei territori libanesi ai Litani. Al Jumhouria torna anche a queste osservazioni e sottolinea la loro contraddizione con l’impegno israeliano, contenuto nei negoziati, per non nutrire le ambizioni territoriali in Libano. Tre concetti si sovrappongono senza essere equivalenti: la « linea gialla », la zona di sicurezza attualmente occupata e la Litani. La loro confusione potrebbe mascherare obiettivi molto diversi.

Profondità da cinque a dodici chilometri

Al Akhbar dedica uno sviluppo dettagliato alla logica militare di questa « linea gialla ». Il giornale afferma che le forze israeliane sono presenti in villaggi e località integrate in quello che Israele chiama una zona cuscinetto. La sua profondità varia da cinque a dodici chilometri.

Secondo il giornale, le difficoltà incontrate nella settima sessione dei negoziati di Roma non erano limitate ai dettagli tecnici. Israele ha già stabilito un concetto militare basato su questa linea avanzata, pur mantenendo una certa libertà di azione oltre.

L’ombra è importante. Un’area occupata non sarebbe necessariamente destinata, in questa lettura, a costituire una nuova frontiera politica. Sarebbe usato per creare una profondità militare tra il confine e le località israeliane.

Al Akhbar cita le dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir. È stato riferito che la missione affidata all’esercito era una posizione su una linea che impedisce il fuoco diretto contro le comunità israeliane. Allo stesso tempo, ha riferito la continuazione delle operazioni contro le minacce oltre quella linea e anche a nord del fiume Litani.

Questa distinzione ci permette di capire il dispositivo descritto dalla rivista. La « linea gialla » potrebbe impedire o complicare alcuni attacchi di prossimità. Tuttavia, non neutralizzerebbe le armi in grado di agire da una maggiore profondità.

La presenza di terra israeliana servirà quindi una funzione limitata. Si creerebbe una zona di sorveglianza e di intervento. Solo questo non affronterebbe il problema dei razzi o dei droni che potrebbero essere lanciati da aree più remote.

È proprio questa limitazione che potrebbe spiegare la volontà israeliana di mantenere la libertà di azione oltre l’area occupata.

Le altezze precedenti di Ali al-Taher

Al Akhbar utilizza le altezze di Ali al-Taher per illustrare questa dottrina. Dopo un’operazione di distruzione in questa zona, l’esercito israeliano ha cominciato a ritirarsi dal sollievo per ridicolizzare alla « linea gialla ».

Secondo il giornale, Israele fu allora in grado di controllare l’area osservando e fuoco. Questo approccio è importante. Significa che un’occupazione permanente di ogni altezza non sarebbe considerata necessaria quando l’esercito può mantenere la capacità di monitorare e colpire a distanza.

La « linea gialla » funzionerebbe quindi meno come confine convenzionale che come base di controllo.

Questo approccio offre anche maggiore flessibilità ai negoziati. Una linea militare può teoricamente essere spostata. Essa può declinare in quanto le modalità sono attuate. Può anche essere mantenuto o rafforzato se i negoziati falliscono.

Al Akhbar ritiene anche che questo meccanismo rimanga legato a una soluzione politica che non è ancora maturata. Il giornale lo presenta come una formula di gestione frontale provvisoria.

Il problema libanese è precisamente contenuto in questa parola: provvisorio. Una presenza militare temporanea può diventare sostenibile quando le condizioni per il suo ritiro non sono soddisfatte.

Messaggi ricevuti da Nawaf Salam

Le informazioni di Al Araby Al Jadid rafforzano questa domanda.

Nella sua 29 settembre 2026 edizione, il giornale afferma che Nawaf Salam ha ricevuto diversi messaggi durante il suo soggiorno a New York. Il più importante sarebbe venuto dal lato americano. Secondo le fonti citate, Israele resterebbe determinato a continuare le sue operazioni e a mantenere la sua zona di sicurezza nel sud fino a quando lo Stato libanese non adotta misure sufficientemente gravi per quanto riguarda le armi Hezbollah dal punto di vista riportato da quegli interlocutori.

Secondo Al Araby Al Jadid, i funzionari degli Stati Uniti hanno riferito che i passi già intrapresi dal governo libanese sono insufficienti. Essi hanno riferito di chiedere un’accelerazione del processo di immissione di armi sotto l’autorità di Stato, avvertendo che la situazione potrebbe altrimenti deteriorarsi ulteriormente.

La natura esatta di queste informazioni deve essere mantenuta. Essi sono attribuiti alle fonti del giornale e non corrispondono a una dichiarazione ufficiale degli Stati Uniti. La loro importanza sta proprio nel divario che suggeriscono tra dichiarazioni pubbliche e messaggi trasmessi in incontri diplomatici.

Nawaf Salam continua a difendere il processo di negoziazione. Al Araby Al Jadid riferisce che le fonti ufficiali libanesi considerano questa scelta difficile ma senza alcuna vera alternativa. Il primo ministro chiedeva ai funzionari degli Stati Uniti di esortare Israele ad attuare l’accordo quadro firmato il 26 giugno e a mantenere i negoziati.

Due logiche appaiono quindi faccia a faccia. Beirut desidera utilizzare il quadro negoziato per ottenere un ritiro. Secondo i rapporti, Israele collega la sua presenza e le sue operazioni all’evoluzione del caso Hezbollah.

La « linea gialla » diventa così uno strumento di pressione così come un dispositivo militare.

Dal regime militare alle rivendicazioni politiche

Le dichiarazioni di Bezalel Smotrich presentano una dimensione aggiuntiva.

Asharq Al-Awsat del 29 settembre 2026 riferisce che il ministro israeliano delle finanze ha dichiarato di voler annettere i territori libanesi ai Litani. Il giornale pone direttamente la domanda: è un’asta politica o l’espressione di un progetto territoriale più profondo?

Il Retired General Hicham Jaber, intervistato da Asharq Al-Awsat, ritiene che le idee israeliane sui Litani o l’annessione di parti del Sud non siano nuove. Essa ritiene tuttavia che la loro ricomparsa nel contesto attuale sia più mirata a sollevare il massimale sui crediti che ad annunciare una transazione immediatamente applicabile.

Questa distinzione è essenziale. Una dichiarazione ministeriale non è una decisione del governo israeliano. Né si può dire che la « linea gialla » sarebbe la prima tappa di un piano di annessione ufficiale ai Litani.

Ma la dichiarazione cambia il contesto politico in cui l’apparato militare viene interpretato.

Al Joumhouria del 29 settembre 2026 mette in evidenza questo problema. Il giornale ritiene che i commenti di Smotrich contraddicono la parte del quadro negoziato in cui Israele non rivendica il territorio libanese. Il ministro israeliano non è quindi soddisfatto di discutere una profondità di sicurezza. Essa pone la questione territoriale nel dibattito pubblico.

Questo è sufficiente per nutrire le preoccupazioni libanesi.

Il Litani non è la « linea gialla »

Tuttavia, i due concetti non dovrebbero essere confusi.

Il Litani ha un posto speciale nella risoluzione 1701. Asharq Al-Awsat ricorda che funge da punto di riferimento geografico per le disposizioni di sicurezza all’interno del territorio libanese. Questo riferimento non trasforma il fiume in un confine internazionale.

La « linea gialla » descritta da Al Akhbar risponde ad un’altra logica. Si trova più a sud e la sua profondità varia per settore. La sua posizione è militare. Esso mira a creare una distanza tra posizioni israeliane e minacce ravvicinate.

Infine, la zona di sicurezza di cui alle fonti di Al Araby Al Jadid si riferisce al territorio in cui Israele, secondo le informazioni, desidera mantenere la sua presenza durante la fase attuale.

Le tre nozioni possono sovrapporsi nel discorso politico. Non devono essere presentati come identici.

Questa distinzione è tanto più necessaria in quanto l’idea di mantenere i Litani costituirebbe un notevole cambiamento di scala. Non corrisponderebbe più ad una profondità di cinque a dodici chilometri. Influirebbe su una parte molto più grande del Libano meridionale.

I file di origine non permettono di affermare che una decisione ufficiale israeliana è stata presa in questa direzione.

D’altra parte, essi dimostrano che questa ipotesi è ora resa pubblica da un ministro israeliano e discussa nella stampa libanese e regionale.

Una terra che continua a muoversi

Il dibattito territoriale si svolge quando le operazioni militari continuano.

Al Binaa del 29 settembre 2026 riferisce gli scioperi israeliani su diverse parti del Sud. Il giornale menziona Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa, Zibqin, Yater, Mays al-Jabal, Haris e Hadatha. Essa riferisce anche una grande esplosione delle forze israeliane a Mansuri.

Al Sharq descrive anche una successione di bombardamenti e movimenti militari. Il giornale riporta, tra l’altro, i movimenti dei carri armati israeliani nella zona di Arnun, accompagnati da fuoco e bombardamenti verso Zawtar al-Sharqiyah. Inoltre afferma che un’unità di ingegnere dell’esercito libanese ha smantellato una telecamera spia israeliana dotata di un dispositivo solare vicino a Wadi Zibqin.

Questi eventi danno alla « linea gialla » una dimensione concreta. Il dibattito non riguarda una mappa teorica sviluppata per i futuri negoziati. Riguarda un territorio in cui le operazioni sono ancora in corso e le persone rimangono confrontate con le conseguenze dirette del conflitto.

Questa realtà complica ogni distinzione tra occupazione temporanea e installazione sostenibile.

Più il regime rimane in vigore, più il ritiro dipende da un accordo politico. E più a lungo questo accordo prende, più la situazione militare guadagna la propria inerzia.

Il quadro tripartito come strumento di uscita

In questo contesto, Nawaf Salam ha incontrato il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington.

Asharq Al-Awsat, del 29 settembre 2026, riferisce che il Primo Ministro ha chiesto l’attivazione del quadro tripartito. Essa intende tradurre i principi di reciprocità e di progressività in misure concrete. L’obiettivo dichiarato è duplice: raggiungere il pieno ritiro israeliano e muoversi verso il monopolio statale delle armi.

Salam ha anche chiesto un calendario chiaro per gli impegni. Sperava che un meccanismo di verifica avrebbe accompagnato la loro attuazione al fine di evitare il mancato rispetto di un obbligo come giustificazione per il blocco dell’intero processo.

Questa domanda rivela il problema centrale.

Il Libano cerca di evitare che il ritiro israeliano venga rinviato indefinitamente in attesa del completamento di tutte le misure di armamento. Vuole una progressione parallela.

Sul lato israeliano, le informazioni pubblicate da Al Araby Al Jadid suggeriscono, al contrario, che la continua presenza militare rimane legata alla valutazione delle azioni di Beirut contro l’arsenale di Hezbollah.

La sequenza dei passaggi diventa importante quanto il loro contenuto.

Se ogni partito richiede l’altro di agire prima, la « linea gialla » può rimanere in vigore anche se è ufficialmente presentata come temporanea.

Una linea militare utile ma insufficiente

L’analisi pubblicata da Al Akhbar porta qui un elemento importante. Anche dal punto di vista militare israeliano descritto dal giornale, la « linea gialla » non risolve tutto il problema.

Rimuove la minaccia della Terra. Crea una profondità di sorveglianza. Rende più difficile restituire le infrastrutture militari direttamente al confine.

Ma non neutralizza armi a più lungo raggio.

Questa limitazione spiega perché mantenere un’area occupata non sarebbe necessariamente sufficiente per soddisfare gli obiettivi di sicurezza dichiarati da Israele. Una logica di telecontrollo e operazioni oltre la linea potrebbe quindi continuare.

In altre parole, il dibattito non riguarda solo dove sono i soldati israeliani. Esso riguarda anche l’area in cui Israele intende mantenere la libertà d’azione.

Una linea può ritirarsi consentendo una capacità di risposta molto più profonda.

Questo rende il futuro accordo particolarmente complesso per il Libano.

Il rischio di una situazione provvisoria senza scadenza

Nessuno dei file di origine del 29 settembre 2026 mostra che il governo israeliano ha deciso di trasformare la « linea gialla » in un confine permanente. Non ci sono ulteriori prove che un piano ufficiale di annessione ai Litani sia stato attuato.

Le fonti, d’altra parte, permettono di stabilire diversi elementi distinti.

Al Akhbar descrive una profondità militare israeliana che va da cinque a dodici chilometri. Il giornale presenta questa linea come un dispositivo avanzato per proteggere le comunità israeliane dalle minacce.

Al Araby Al Jadid riferisce, sulla base delle sue fonti, che Israele intende rimanere nella zona di sicurezza durante la fase attuale e che Washington sta esercitando pressioni su Beirut sulle armi di Hezbollah.

Asharq Al-Awsat e Al Jumhouria riportano le dichiarazioni di Smotrich a favore di un’estensione ai Litani, ponendole nel contesto della politica e dei negoziati interni israeliani.

Infine, diversi giornali descrivono la continuazione delle operazioni militari nel sud.

Insieme, questi elementi non dimostrano l’esistenza di un unico progetto territoriale. Tuttavia, mostrano perché la questione della durata diventa centrale.

Una presenza militare può essere annunciata come provvisoria ma può rimanere per diversi mesi o anni. Una linea di sicurezza può diventare un fait accompli se nessun meccanismo imposta le condizioni e il calendario per il suo smantellamento.

Questo è esattamente ciò che Beirut cerca di evitare chiedendo un calendario per applicare il quadro tripartito.

Tra pressione militare e negoziazione

La « linea gialla » appare finalmente come uno strumento ibrido.

Ha una funzione militare immediata. Protegge le posizioni israeliane e rimuove alcune minacce. Esso fornisce anche un mezzo di pressione nei negoziati. Il suo ritiro può essere collegato alle misure richieste in Libano.

Ma si sta evolvendo in un ambiente politico in cui alcuni funzionari israeliani difendono obiettivi territoriali molto più ampi. Questo naturalmente alimenta la diffidenza libanese.

La sfida è quindi di non confondere le dichiarazioni più massimili con la politica ufficialmente adottata, ma di non ignorarle.

I file del 29 settembre 2026 mostrano soprattutto una battaglia intorno alla trasformazione del provvisorio in un accordo duraturo. Per il Libano, il quadro tripartito deve portare al ritiro completo di Israele e al ripristino dell’autorità di Stato. Per Israele, secondo i rapporti di diversi giornali, le condizioni di sicurezza e il record di armi rimangono critiche.

Tra queste due posizioni, la « linea gialla » rimane a terra.

Finché non sarà attuato un programma di ritiro, la sua vera natura rimarrà quindi ambigua: una linea militare destinata a sparire con un accordo, una zona di sicurezza che durerà, o un punto di partenza per esigenze territoriali più ampie imposte da una parte della classe politica israeliana.

Le fonti disponibili consentono questi tre scenari. Non permettono ancora di decidere tra loro.

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