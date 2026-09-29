Libano-Israele: perché la prossima riunione di Roma diventa incerta

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La prossima tappa dei negoziati tra Libano e Israele si è svolta a Roma. Tuttavia, nelle 29 settembre 2026 edizioni, i quotidiani libanesi non descrivono più questa scadenza con la stessa certezza. Al Akhbar sta ancora parlando di un’ottava sessione dovuta in ottobre sotto la mediazione americana. Al Joumhouria, da parte sua, segnala un calo delle possibilità di una nuova riunione che si terrà nella capitale italiana durante il mese. Questa divergenza non è solo una questione di tempismo. Esso riflette le difficoltà incontrate in un processo che deve ora affrontare simultaneamente il ritiro israeliano, la sicurezza nel sud, armi e meccanismi di Hezbollah per verificare gli impegni di entrambe le parti.

La settima sessione aveva già mostrato l’entità del disaccordo. Secondo Al Akhbar del 29 settembre 2026, il suo blocco non è il risultato di una semplice disputa tecnica. Si dice che Israele abbia consolidato sul terreno un concetto basato su una « linea gialla », descritta anche come una linea di difesa avanzata. Nei settori interessati, la profondità della presenza israeliana varia da cinque a dodici chilometri. Il dibattito sulla prossima riunione di Roma si concentra quindi su una questione essenziale: c’è ancora abbastanza terreno politico comune per una nuova sessione per produrre qualcosa di diverso da una ripetizione delle posizioni già espresse?

Un’ottava sessione ancora attesa da Al Akhbar

Al Akhbar scrive il 29 settembre 2026 che l’attesa continua prima di un’ottava sessione di negoziati diretti tra le autorità libanesi e Israele, sotto la sponsorizzazione americana, in programma per Roma il mese successivo. Il giornale pone questa scadenza in un contesto militare invariato. Le forze israeliane rimasero presenti in diverse aree del Sud e, secondo lui, continuarono a considerare il loro dispositivo come zona cuscinetto.

Questa presentazione suggerisce che il canale di negoziazione non è ufficialmente chiuso. Resta da considerare una sessione futura. Tuttavia, l’analisi del giornale mostra anche quanto le posizioni rimangono.

La « linea gialla » concentra parte del disaccordo. Al Akhbar spiega che Israele gli assegna una specifica funzione militare: prevenire minacce terrestri o incendi diretti nelle immediate vicinanze delle sue località di confine. Tuttavia, questa linea non risolverebbe il problema dei razzi e dei droni in grado di operare da aree più remote.

Il problema va quindi oltre la presenza israeliana. Riguarda anche la libertà di azione che Israele desidera mantenere al di là di questa linea. Anche un accordo sulla ridistribuzione non significa necessariamente una fine alle operazioni militari più a nord.

Per il Libano, tale logica pone una grande sfida. Il processo di negoziazione deve portare al ritiro israeliano e al ripristino dell’autorità di Stato. Non può semplicemente trasformare un’occupazione terrestre in una capacità permanente di intervento remoto.

È su questo punto che la prossima riunione dovrebbe progredire teoricamente. Ma nulla nei file del 29 settembre mostra che un compromesso è già disponibile.

Al Joumhouria trova meno probabilità

Al Joumhouria dà una lettura più pessimistica della scadenza. Nella sua 29 settembre 2026 edizione, il giornale riporta che i funzionari che seguono il dossier notano una diminuzione delle possibilità di tenere una nuova sessione a Roma in ottobre.

Il giornale collega questa incertezza al calendario israeliano. Le elezioni di Knesset sono previste per il 27 ottobre. Con l’approssimarsi del termine, i margini politici per fare concessioni sono ridotti.

Al Joumhouria sviluppa questa dimensione a lungo. Secondo la sua analisi, Benjamin Netanyahu avrebbe poco interesse a presentare le concessioni elettorali che potrebbero essere utilizzate contro di lui dai suoi avversari. Il giornale ritiene quindi che anche se si è svolta una sessione, le sue possibilità di produrre una svolta sarebbero basse.

Due livelli devono essere distinti qui. La diminuzione delle probabilità di tenere la riunione è informazioni attribuite ai funzionari secondo il file. La valutazione del comportamento elettorale di Netanyahu è più una questione di analisi pubblicata dal giornale.

Questa distinzione non si sottrae all’osservazione principale: il calendario diplomatico si scontra con il calendario politico israeliano.

I negoziati non sono più solo tra due parti che cercano un accordo di sicurezza. Interviene al centro di una campagna in cui la situazione in Libano può diventare un argomento elettorale.

Smotrich ancora indurisce il clima

Le dichiarazioni di Bezalel Smotrich complicano ulteriormente il contesto.

Al Jumhouria riferisce che il Ministro delle Finanze israeliano ha dichiarato di voler annettere almeno i territori alla « linea gialla » a Gaza e ai Litani in Libano. Essa giustifica questa posizione con la necessità di cambiare le condizioni territoriali dopo la guerra per creare un deterrente duraturo.

Questa dichiarazione non era una decisione del governo israeliano. Né si può dire che i negoziatori israeliani hanno formalmente annesso ai Litani come condizione a Roma.

Tuttavia, cambia l’ambiente di negoziazione.

Al Jumhouria sottolinea che queste dichiarazioni contraddicono l’impegno israeliano di non avere ambizioni territoriali in Libano come appare nel quadro discusso. La questione non è quindi più puramente militare. Colpisce la fiducia negli impegni assunti nel processo.

Asharq Al-Awsat, nella sua edizione dello stesso giorno, rivede anche i commenti di Smotrich. Il giornale li esamina con maggiore cautela. Citò il generale libanese Hicham Jaber in pensione, che credeva che le rivendicazioni terrestri dovrebbero essere comprese come un modo per sollevare il soffitto delle richieste israeliane.

Entrambe le pubblicazioni permettono di distinguere il fatto politico dalla sua interpretazione. Smotrich ha fatto un reclamo riguardo ai Litani. Tuttavia, le fonti disponibili non dimostrano che tale reclamo costituisce la posizione ufficiale da difendere nella prossima sessione.

Per Beirut, tuttavia, rimane un segnale preoccupante.

Nawaf Salam cerca di rimettere il telaio al centro

Mentre l’incertezza cresce intorno a Roma, Nawaf Salam cerca di rafforzare il ruolo americano nell’applicazione del quadro esistente.

Diversi giornali il 29 settembre 2026 hanno riferito sul suo incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington. Al Binaa ha riferito che il Primo Ministro aveva chiesto la transizione ad una fase concreta del quadro tripartito. Ha sottolineato i principi della reciprocità e della progressività.

Il messaggio libanese è accurato. Il ritiro israeliano e l’estensione dell’autorità di Stato devono andare avanti in parallelo.

Salam chiede anche un calendario chiaro per l’attuazione degli impegni. Esso chiede un meccanismo credibile per garantire che ogni parte sia conforme ai suoi obblighi. L’obiettivo è quello di evitare un ritardo o un fallimento di eseguire l’utilizzo come giustificazione per bloccare l’intero processo.

Al Joumhouria riporta le stesse priorità. Il primo ministro ha anche chiesto agli Stati Uniti di esercitare più pressione su Israele per porre fine agli attacchi e alla distruzione nei villaggi meridionali.

La posizione di Beirut è quindi quella di evitare negoziati senza scadenza.

Se il ritiro israeliano dipende da una serie di obiettivi, il cui risultato può essere considerato continuamente inadeguato, la presenza israeliana può continuare. D’altra parte, se le misure di armamento sono state restituite dopo un totale ritiro, Israele potrebbe considerare che le sue garanzie di sicurezza sarebbero scomparse.

Il principio della progressività cerca proprio di superare questa contraddizione.

Messaggi statunitensi segnalati da Al Araby Al Jadid

Tuttavia, le informazioni pubblicate da Al Araby Al Jadid mostrano che la discussione con Washington è più difficile di quanto suggerisce la lingua diplomatica ufficiale.

Secondo il giornale del 29 settembre 2026, Nawaf Salam ricevette diversi messaggi a New York, inclusi i messaggi americani. Essi hanno riferito che Israele intende continuare le sue operazioni e mantenere la sua zona di sicurezza nel sud fino a quando lo Stato libanese non prende, conformemente a tale posizione, misure considerate sufficientemente gravi per quanto riguarda le armi di Hezbollah.

Al Araby Al Jadid ha aggiunto che i funzionari statunitensi consideravano insufficienti le azioni del governo. Si dice che abbiano chiesto un’accelerazione del processo di monopolio delle armi dello Stato e un approccio più fermo al problema.

Queste informazioni sono attribuite alle fonti del giornale. Non possono quindi essere trasformate in una posizione ufficiale americana senza questa precisazione.

Tuttavia hanno fatto luce sul potenziale blocco di Roma.

Se Washington ritiene che il progresso libanese sia insufficiente, la mediazione statunitense potrebbe focalizzarsi maggiormente sugli obblighi di Beirut. Mentre il Libano ritiene anche che Israele non sta compiendo i propri impegni, la reciprocità richiesta da Nawaf Salam diventa difficile da attuare.

La negoziazione viene poi presa in una domanda classica: chi dovrebbe agire prima?

Hezbollah rifiuta il quadro attuale

Il problema delle armi complica ulteriormente lo spazio politico del governo.

Al Araby Al Jadid riferisce che Naim Kassem ha chiesto alle autorità libanesi di rivedere il corso di negoziati, porre fine alle concessioni e tornare da un formato diretto a un formato indiretto. Il segretario generale di Hezbollah rifiuta quindi parte dell’architettura attuale.

Al Sharq del 29 settembre 2026 torna anche alle sue dichiarazioni. Naim Kassem si rifiutò dissociare la questione delle armi da quella del ritiro israeliano, del ritorno degli abitanti e del dossier dei prigionieri.

La posizione del governo è diversa. Nawaf Salam afferma che il monopolio delle armi dello Stato è un obiettivo libanese e che deve andare avanti con il ripristino della sovranità.

I negoziatori libanesi devono quindi affrontare due vincoli simultanei.

All’esterno, Israele e gli Stati Uniti chiedono il progresso sulle armi. All’interno, Hizbullah rifiuta di affrontare questo problema indipendentemente dal ritiro e da altre questioni relative ai conflitti.

Un incontro a Roma non può risolvere questa contraddizione se non si prepara alcun compromesso politico a Beirut.

Il terreno continua a pesare sul tavolo

Anche le trattative sono sotto pressione militare.

Al Sharq riportò diversi attacchi israeliani, bombardamenti e operazioni a sud il 29 settembre. Il giornale menziona Zibqin, Yater, Tallousa, Mays al-Jabal, Haris, Hadatha, Qantara e Zawtar al-Sharqiya. Essa riporta anche i movimenti dei carri armati israeliani nella zona di Arnoun.

Al Araby Al Jadid descrive un Sud che si sveglia quasi ogni giorno sotto una nuova sequenza di arrampicata. Il giornale riporta anche lo smantellamento da parte dell’esercito libanese di una telecamera spia israeliana dotata di un dispositivo solare vicino a Wadi Zibqin.

Queste operazioni non sono al di fuori del processo diplomatico. Essi determinano direttamente il clima in cui i negoziatori funzionano.

Per il Libano, la continuazione degli scioperi rende più difficile difendere un processo i cui risultati rimangono poco chiari. Per Israele, la pressione militare sembra rimanere uno strumento per cambiare le condizioni di sicurezza prima che venga raggiunto un accordo.

Non sono quindi seguiti negoziati e azioni militari. Si muovono simultaneamente.

Roma rischia di diventare un incontro senza risultati

Questa è probabilmente la domanda principale sollevata dal confronto tra Al Akhbar e Al Jumhouria.

Al Akhbar continua a parlare di un’ottava sessione prevista. Al Joumhouria osserva che le probabilità di trattenerla diminuiscono. Ma i due giornali convergono indirettamente su un punto: anche se l’incontro si svolge, non c’è ancora un elemento decisivo per annunciare una svolta.

La partecipazione di una sessione non è quindi sinonimo di progresso.

Per produrre un risultato, Roma dovrebbe almeno chiarire la sequenza degli impegni. Che ritiro deve fare Israele? Quanto velocemente? Quali passi dovrebbe prendere in parallelo lo Stato libanese? Come verranno controllati? Quale libertà d’azione avrebbe mantenuto Israele dopo un possibile ritiro? E quale sarebbe lo status della « linea gialla »?

Queste domande sono ora aggiunte alla domanda post-UNIFIL. Nella stessa edizione, Al Joumhouria riferisce le preoccupazioni diplomatiche circa l’assenza di un dispositivo di sostituzione chiaramente definito. La sicurezza nel sud non può quindi essere considerata esclusivamente attraverso le relazioni tra Beirut e Israele. Dipende anche dalla presenza internazionale e dalle capacità future dell’esercito libanese.

Una negoziazione che ignora questi elementi potrebbe produrre un accordo difficile da attuare.

Ottobre diventa un mese politico prima di essere diplomatico

Il calendario è ora uno dei principali ostacoli.

Le elezioni israeliane sono previste per il 27 ottobre. In questo contesto, qualsiasi concessione territoriale o militare può essere utilizzata nella concorrenza politica. Al contrario, le dichiarazioni di Smotrich illustrano una dinamica sovrabbondante.

Al Joumhouria ritiene che questa realtà riduce le possibilità di progresso prima dell’elezione. Anche un incontro a Roma potrebbe quindi avere la funzione principale di tenere aperto il canale.

Questa funzione non è trascurabile. In un contesto di scioperi e presenza militare sul terreno, mantenere un canale di discussione può impedire una rottura completa.

Ma è molto diverso da una negoziazione che può produrre un ritiro.

Il vero test non sarebbe quindi necessariamente se le delegazioni andassero a Roma. Sarà necessario determinare se gli Stati Uniti sono in grado di ottenere impegni da entrambe le parti che sono sufficientemente specifici per rendere utile la riunione.

Un’incertezza che rivela il blocco fondamentale

Le informazioni disponibili il 29 settembre 2026 non indicano la cancellazione dell’ottava sessione. Al Akhbar continua a presentarla come previsto. Né possono garantire che avrà luogo. Al Joumhouria riporta una diminuzione della probabilità.

Questa divergenza stessa costituisce informazioni.

Mostra che il processo rimane aperto ma fragile. Nessun calendario diplomatico sembra abbastanza forte da resistere agli sviluppi nel terreno e nella politica israeliana.

Gli ostacoli sono ora chiaramente identificati. Israele vuole garanzie per Hezbollah e mantiene una presenza militare nel Sud. Il Libano esige un completo ritiro e cerca di imporre il progresso reciproco. Hezbollah sfida il formato diretto e rifiuta di affrontare le sue armi indipendentemente dal ritiro. Washington sta cercando di mantenere il quadro mentre, secondo le relazioni di Al Araby Al Jadid, esercita una pressione significativa su Beirut.

In queste circostanze, Roma può essere solo un passo.

Il suo vestito mostra che il canale non è rotto. Il suo rinvio conferma che le posizioni rimangono troppo lontane per giustificare immediatamente una nuova sessione. In entrambi i casi, il problema sarebbe rimasto lo stesso: trasformare un quadro diplomatico esistente in impegni eseguibili sul terreno.

La vera domanda non è quindi più solo quando si svolgerà la prossima riunione. Sapeva cosa le parti sarebbero davvero disposti a negoziare lì.

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