Midterms: futures up, dollaro down

I midterms statunitensi pesarono per la prima volta sui futuri, prima di un rimbalzo nella mattina del 4 novembre. A poche ore da Wall Street, i record disponibili indicano un aumento dei futuri e un dollaro inferiore contro l’euro. Questa analisi distingue tra prezzi spot, rendimenti obbligazionari e indicazioni pre-apertura. Esso spiega anche gli effetti sui pagamenti in euro e i limiti di una lettura esclusivamente politica dei movimenti di mercato osservati.

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Gli Stati Uniti hanno causato un primo tremore nei mercati e poi un rimbalzo nei contratti futures. Questo mercoledì 4 novembre 2026, le indicazioni disponibili prima di Wall Street puntano verso un’apertura positiva, senza garantirlo. Il dollaro è sceso contro l’euro. Tuttavia, gli investitori devono distinguere tra risultati elettorali, aspettative su Washington e risultati aziendali.

Punto di apertura preparato il 4 novembre 2026. Dichiarazione finale delle iscrizioni future: 11.14 UTC, o 6.14 a New York. La dichiarazione di cambio straniera è preventiva e identificata separatamente. Questi dati non sono valutazioni online.

Midterms: un rimbalzo prima della sessione americana

I Democratici hanno vinto il controllo di entrambe le camere del Congresso, secondo i risultati riportati questo mercoledì. La prima reazione, tuttavia, non ha stabilito la direzione per tutta la mattina. I contratti Nasdaq-100 hanno perso fino al 2,4% di notte, rispetto all’1,4% per i contratti S&P 500. Al 0813 UTC, avevano già recuperato terreno leggermente positivo.

Il punto di mercato pubblicato a 1114 UTC indica poi un aumento dell’1% del futuro S&P 500 e Nasdaq. La crescita di Dow Jones è dell’1,4%. Il rendimento di 10 anni negli Stati Uniti era del 4,93%. Queste indicazioni descrivono gli strumenti negoziati prima della sessione regolare, non le prestazioni di apertura degli indici spot.

Strumento Indicazione Telaio temporale Future S&P 500 +1 % 4 novembre, 11:14 a.m. UTC Futuro Nasdaq +1 % Stesso messaggio Il futuro Dow Jones +1.4 % Stesso messaggio Debiti USA a 10 anni Prestazioni del 4,93% Stesso messaggio EUR/USD in contanti 1 euro = $1,1236; +0,4 % 4 novembre, 0823 UTC

Le ore indicano la pubblicazione delle dichiarazioni, salvo diversa indicazione. Le variazioni sono quelle riportate dalle spedizioni; non misurano il movimento dall’annuncio dei risultati. Le figure del tavolo non formano quindi una fotografia simultanea.

Cosa ci si può aspettare dall’apertura

Wall Street ha aperto il suo incontro regolare alle 9.30 a New York, alle 2.30 UTC e alle 4.30 a Beirut. Se i futuri mantengono i loro guadagni fino ad allora, una ripresa è lo scenario coerente con queste indicazioni. L’esatto aumento percentuale degli indici sarebbe tuttavia una previsione non assicurata.

La distinzione conta dopo una notte di inversione. Un contratto di futures riflette i prezzi che le parti interessate accettano di negoziare in un determinato momento. L’apertura delle azioni è quindi il risultato di ordini specifici per ogni titolo. Una progressione dei futuri non significa quindi che tutti i valori si alzino o che la sessione finisca nel verde.

La lettura dovrebbe riguardare diversi aspetti: la direzione dei principali indici, la partecipazione dei settori e l’evoluzione dei tassi. Un rimbalzo concentrato su alcune grandi capitalizzazioni avrà una portata diversa da un aumento ampiamente condiviso. I primi scambi verificheranno anche se gli acquisti pre-sessioni sono resistenti all’arrivo di volumi dal mercato regolare.

Il dollaro scende, l’euro guadagna terreno

Nel mercato dei cambi, il punto pubblicato alle 8:23 UTC pone l’euro a $1,1236, su 0.4 per cento. L’indice del dollaro è 101.41. Il rendimento di 10 anni è sceso di quasi tre punti base al 4,921%. Questa sequenza combina quindi l’apprezzamento dell’euro e il declino dei rendimenti statunitensi.

La quotazione EUR/USD è il numero di dollari necessari per acquistare un euro. Quando aumenta, l’euro diventa più forte e il dollaro si indebolisce in questa relazione. A 1.136, un dollaro rappresenta circa 0,900 euro. Questo calcolo inverso aiuta a capire il movimento, ma non corrisponde a una banca o un tasso di cambio.

Un esempio puramente aritmetico: una fattura invariata di 1.000 euro rappresenta $1,123.60 a questo corso. Per un acquirente con dollari, un ulteriore aumento EUR/USD aumenterebbe il suo costo. Per una persona con euro e pagando un prezzo fisso in dollari, al contrario, ridurrebbe le spese in euro, escluse le spese.

Questo meccanismo si applica anche alle famiglie e alle imprese libanesi che ricevono dollari ma pagano alcune spese in euro. Non prevede immediatamente i prezzi nei negozi. I contratti, le scorte, i margini e i costi di conversione cambiano la tempistica e l’entità della trasmissione.

Tassi e tecnologia complicano la lettura della politica

Gli investitori prima temevano un più stretto controllo parlamentare dell’intelligenza artificiale. Ma questa paura rappresenta un’anticipazione, non un regolamento che è già entrato in vigore. Il risultato elettorale non è quindi sufficiente a stabilire un futuro declino dei profitti del settore.

Il nuovo Congresso eserciterà i suoi poteri dal gennaio 2027. Una maggioranza parlamentare contraria al presidente può complicare ulteriori riduzioni fiscali o spese aggiuntive. Questa prospettiva può influenzare le aspettative dei disavanzi e delle questioni obbligazionarie. Tuttavia, essa non rimuove da sola le misure esistenti. Donald Trump manterrà il suo potere veto; Superare richiede una maggioranza di due terzi in ogni stanza. I mercati valutano quindi un equilibrio di potere, non un programma economico già votato.

Le notizie delle aziende portano un altro motore. Nelle 11.14 del sondaggio UTC, Arista Networks ha guadagnato 11.4 per cento prima dell’incontro, dopo i suoi risultati e prospettive. Il fondo quotato di VanEck Semiconductor è cresciuto dell’1,6%. Questi movimenti mostrano perché assegnare qualsiasi variazione a Nasdaq a midterms sarebbe eccessiva: pubblicazioni finanziarie e dibattiti politici si sovrappongono.

Gli obblighi danno un segnale separato. Quando gli acquisti aumentano il prezzo di una sicurezza a tasso fisso, il suo ritorno diminuisce. Questa relazione spiega come il debito degli Stati Uniti può progredire mentre il suo ritorno diminuisce. Una diminuzione di tre basi significa 0,03 punti percentuali, non una diminuzione del 3% del tasso.

I rendimenti inferiori possono ridurre l’attrattiva relativa di un investimento del dollaro, tutte le altre cose sono uguali. Ma il tasso di cambio dipende anche dalle prospettive europee e dal confronto tra le politiche monetarie. La Federal Reserve non fissa un obiettivo di prezzo per il dollaro. Il mercato dei cambi valuta il suo valore.

L’euro non riceve alcuna garanzia di un aumento duraturo

Il movimento osservato il mercoledì non è una traiettoria acquisita per le prossime settimane. Le variazioni delle aspettative dei tassi di interesse, della crescita o dell’inflazione possono cambiare la domanda di cambio. Anche i rischi petroliferi e geopolitici restano suscettibili di cambiare gli scambi. A medio termine aggiungere informazioni a questo set; Non lo sostituiscono.

Per gli importatori europei, un euro più forte può ridurre il costo dei prodotti fatturati in dollari. Per alcuni esportatori, può rendere i prezzi meno competitivi o ridurre i ricavi convertiti in euro. L’effetto sui prezzi al consumo rimane parziale e schiacciato. Un cambio di valuta non passa completamente alle fatture il giorno successivo.

Il prossimo test concreto arriva alle ore 14:30 UTC con l’apertura delle azioni americane. Le pubblicazioni delle attività dei servizi allora attesi possono ancora cambiare i tassi e le valute. Sarà quindi necessario confrontare i prezzi effettivamente negoziati con le indicazioni di preapertura, piuttosto che trasformare il rimbalzo dei futuri in risultati già acquisiti.

Fonti e riferimenti

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