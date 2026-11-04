Porto di Beirut: Bitar accusa quattro ufficiali

Tarek Bitar ha interrogato e accusato quattro ufficiali in pensione, tra cui Walid Salman, nell’indagine sull’esplosione nel porto di Beirut. Questi atti seguono la richiesta del procuratore per la loro presunta conoscenza del nitrato. Una revisione della situazione umana, dei blocchi giudiziari e politici e della ripresa di un’indagine in corso. Più di sei anni dopo il disastro del 4 agosto 2020, il file deve ancora stabilire responsabilità individuali. I quattro ufficiali rimangono presunti innocenti. La richiesta dell’accusa non costituisce un verdetto, e i dettagli delle qualifiche rimangono da specificare.

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L’indagine sull’esplosione del porto di Beirut sta facendo un altro passo. Il giudice Tarek Bitar ha interrogato e accusato quattro ufficiali dell’esercito libanese in pensione mercoledì 4 novembre 2026. Tra loro c’era l’ex capo di stato maggiore Walid Salman. Questi atti si svolgono dopo le requisizioni dell’accusa sulla loro presunta conoscenza della presenza di nitrato di ammonio nel porto.

Gli altri tre ufficiali sono in pensione il generale Georges Moussa, Mounir Abu Zeid e Manuel Kirjian. Secondo un’agenzia di stampa, i loro interrogatori seguono dal brief di fondo preparato dall’avvocato generale Mohammad Saab. Ha chiesto che venissero interrogati e sentiti da questa parte del caso.

In questa fase, le informazioni pubbliche consultate non dettagliano le qualifiche penali contro ogni individuo. Né possono essere presentati come decisione finale controversa che termina l’indagine. I quattro uomini rimangono presunti innocenti. Un’accusa apre o prosegue un procedimento; non costituisce una condanna.

Port Explosion Investigation: Che Bitar Examines

Il punto sollevato dall’accusa e’ quello che questi agenti sapevano della scorta pericolosa. Questa domanda si riferisce ad una delle dimensioni centrali del caso: il flusso di informazioni tra amministrazioni. Richiede una distinzione tra la conoscenza di un carico, la valutazione del rischio e il potere di fermare lo stoccaggio.

Il loro grado non è quindi sufficiente a stabilire la responsabilità. L’indagine deve determinare i loro doveri al momento dei fatti, le informazioni ricevute e le decisioni prese. La presenza di un nome in una corrispondenza amministrativa non sostituisce questa dimostrazione. Qualsiasi responsabilità deve essere individualizzata con le esposizioni e gli argomenti della difesa.

I verbali consultati non danno il contenuto delle risposte fornite dai quattro ufficiali di mercoledì. Non riproducono nemmeno una dichiarazione dei loro avvocati. Nessuna confessione può essere deferita da esso. La questione della loro conoscenza del nitrato rimane un’indagine, non un senso di colpa stabilito.

Le audizioni del 4 novembre hanno così esteso i lavori sulle responsabilità istituzionali. Essi non dimostrano in se stessi che erano consapevoli di tutti i rischi o avevano gli stessi mezzi di intervento.

4 agosto 2020, un disastro nel cuore di Beirut

Il file risale all’esplosione del 4 agosto 2020 a Hangar 12 del porto. Un incendio precede una devastante deflagrazione, legata al nitrato di ammonio conservato in loco. L’onda d’urto distrugge installazioni vicine e colpisce molti quartieri della capitale.

Il carico era arrivato a novembre 2013 a bordo della nave bandiera moldava Rhousus. È stato atterrato il 23 e 24 ottobre 2014 e poi conservato nel hangar. La cifra di 2.750 tonnellate corrisponde al carico dichiarato. Non deve essere confuso con una misura definitiva della quantità effettivamente esplosa.

Lo stoccaggio è stato prolungato per quasi sei anni nonostante gli avvisi. L’indagine deve ricostituire decisioni sull’atterraggio, la custodia e il destino di questa materia. Deve anche stabilire le circostanze specifiche della partenza del fuoco. Le assunzioni di origine non possono essere presentate come conclusioni giudiziarie.

Almeno 236 morti in una relazione pubblicata nell’agosto 2025

L’equilibrio umano supera di gran lunga le prime figure rilasciate durante le operazioni di soccorso. Il rapporto rilasciato il 4 agosto 2025 da due organizzazioni internazionali per i diritti umani ha riferito almeno 236 morti. Cita anche più di 7.000 feriti.

Questa data consente di individuare il conteggio utilizzato. Le recensioni pubblicate dal 2020 variano a seconda delle fonti e dei loro aggiornamenti. Mantenere una figura datata evita di giustapporre valutazioni diverse come se descrivessero lo stesso stato di conoscenza.

Nei giorni successivi al disastro, le agenzie delle Nazioni Unite hanno stimato che circa 300 000 persone sono state spostate o private di alloggi. Questa figura descrive l’impatto iniziale dell’esplosione. Non significa che tutte queste persone rimangano senzatetto oggi.

I danni hanno colpito case, negozi e strutture sanitarie. Le strutture mediche già richieste dalla pandemia hanno subito gravi danni. Il disastro si è verificato mentre il paese stava vivendo una grande crisi economica e sociale. Per le famiglie, l’aspettativa legale ha da allora aggiunto alla morte, alle ferite e alle conseguenze materiali della tragedia.

Da Fadi Sawan a Tarek Bitar, i primi blocchi

Il primo giudice responsabile del caso, Fadi Sawan, ha iniziato la procedura il 10 dicembre 2020. Essi includono il primo ministro Hassan Diab e gli ex ministri Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Youssef Fenianos. Le accuse riguardano poi la negligenza relativa al disastro. Le parti contestano la procedura.

Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter hanno richiesto la dissoluzione del magistrato. Il 18 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ritirò la causa a Fadi Sawan. Tarek Bitar gli succede. La sostituzione del giudice non pone fine alle sfide giurisdizionali e alle richieste di protezione procedurale.

Il 2 luglio 2021 Bitar chiese di revocare l’immunità dei parlamentari, che desiderava perseguire. Il procedimento riguarda Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Nouhad Machnouk. L’udienza di alti funzionari di sicurezza incontra anche l’emissione di autorizzazioni amministrative.

Questi ostacoli vanno oltre la semplice organizzazione degli interrogatori. Essi riguardano la possibilità per il giudice di esaminare le azioni dei leader politici e di sicurezza. Le persone in questione invocano le loro protezioni legali e contestano la giurisdizione del magistrato. Le famiglie, da parte loro, denunciano le procedure che ritardano l’accesso alla giustizia.

Dicembre 2021 e gennaio 2023, due importanti pause

Dal dicembre 2021, una successione di appelli paralizzato l’indagine. Le domande di Bitar e altri giudici impediscono la normale continuazione del lavoro. La sfida diventa anche politica. Hezbollah esige la partenza del giudice, che accusa di pregiudizi.

Il 14 ottobre 2021, una manifestazione organizzata a Beirut da Hezbollah e Amal contro Bitar culminò negli scontri di Tayoune. Questo episodio illustra la tensione che circonda l’indagine. Resta distinta dalla creazione di responsabilità penale nell’esplosione stessa.

Il 23 gennaio 2023, Bitar tentò di riprendere le sue indagini dopo più di un anno di sospensione. Ha iniziato ulteriori procedimenti giudiziari, compreso contro l’allora procuratore generale, Ghassan Ouedat. Un confronto aperto è scoppiato in cima alla magistratura.

Wheidat persegue anche Bitar e impone un divieto di viaggio su di lui. Ordina il rilascio delle persone trattenute nel file. Inoltre vieta ai servizi interessati di cooperare con il giudice. Il recupero annunciato è quindi privato di alcuni dei mezzi necessari per la sua attuazione.

Questa sequenza spiega perché gli annunci uditivi non sono sufficienti per misurare il progresso. Un giudice deve essere in grado di notificare le sue decisioni, ricevere risposte e ottenere la cooperazione delle autorità competenti. Il rilascio dei detenuti nel 2023 non costituiva un’assoluzione sui meriti.

Una ripresa nel 2025, poi il conquisito del 2026

Nel gennaio del 2025, nuove convocazioni segnarono un tentativo di ravvivare. Gli interrogatori poi riprendono. Il contesto istituzionale è cambiato con l’elezione di Joseph Aoun alla presidenza e l’arrivo di Nawaf Salam come capo del governo. Entrambi si impegnano nella giustizia e nella sua indipendenza.

Nel marzo 2025, il procuratore generale ad interim Jamal Hajjar sollevò le misure che impedirono ai servizi di collaborare con Bitar. Questa decisione rende più concreto. I funzionari appaiono, tra cui Hassan Diab, Abbas Ibrahim e Tony Saliba. Né le loro udienze pregiudicano la loro responsabilità.

Il file si muove poi verso le requisizioni in fondo all’accusa. Nel settembre 2026 Bitar ricevette uno studio di 270 pagine preparato sotto la responsabilità di Mohammad Saab. Libnanews aveva descritto questa fase all’inizio di ottobre e le domande ancora aperte su apparizioni e mandati.

Gli interrogatori di mercoledì fanno parte di questa sequenza. Essi mostrano che il passaggio attraverso l’ufficio del pubblico ministero può essere seguito da atti aggiuntivi. La richiesta di prosecuzione è fatta; non costituisce un verdetto o un’adozione automatica di tutte le sue conclusioni da parte del giudice.

Le prossime decisioni sono previste

Il follow-up dipenderà dagli elementi adottati dopo queste audizioni e altri atti necessari. Una possibile decisione avversaria deve specificare i fatti prescritti, la loro base e le persone interessate. La Corte di giustizia è il giudice a giudicare questo caso. Istruzione e giudizio rimangono due fasi distinte.

Il dibattito avversario dovrebbe consentire all’accusato di contestare prove e qualifiche. Le vittime aspettano una spiegazione documentata della catena di decisione. La durata del caso rafforza tale aspettativa senza esentare la procedura dal rispetto dei diritti della difesa.

Per i quattro ufficiali ascoltati il 4 novembre, le domande immediate rimangono specifiche: quali informazioni erano state ricevute, quando e che seguito avevano dato? I dettagli delle loro risposte, le qualifiche individuali e le decisioni future del tribunale non sono stati resi pubblici nelle informazioni consultate.

Fonti e benchmark documentari

Articolo di sintesi e di contestualizzazione, elaborato sulla base delle informazioni pubbliche citate. Non viene riprodotto alcun documento completo o una fotografia dell’agenzia di terze parti. Fotografia: Libnanews archive, François el Bacha, riutilizzo su Libnanews autorizzato dal proprietario. L’accusato è soggetto a indagini e non è colpevole.

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