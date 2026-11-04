Nella Cisgiordania, ex ufficiali israeliani accompagnarono gli agricoltori palestinesi a raccogliere le loro olive vicino a Qusra. La loro iniziativa viene in risposta alla violenza dei coloni e alle restrizioni di accesso. L’esercito sostiene di proteggere le colture coordinate, mentre le Nazioni Unite documentano attacchi persistenti e ostacoli alla terra agricola palestinese.

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Gli ex funzionari militari israeliani hanno accompagnato gli agricoltori palestinesi martedì 3 novembre, per raccogliere le loro olive vicino a Qusra nella Cisgiordania occupata. Questa iniziativa di solidarietà arriva in un momento in cui la violenza dei coloni e le restrizioni di accesso disturbano la riunione.

Nella Cisgiordania, gli ufficiali in pensione accanto ai raccoglitori

L’ex generale Eyal Ben-Reuven spiega che per diversi mesi ha riunito un gruppo di circa trenta ex funzionari militari, tra cui sei generali. Questa figura descrive il collettivo costituito: non permette di affermare che i suoi trenta membri erano tutti presenti negli uliveti martedì.

Secondo un’agenzia di stampa presente in loco, Ben-Reuven confronta gli attacchi dei coloni con i pogrom. Ha fatto riferimento in particolare alla violenza contro donne e bambini. Altri partecipanti denunciano l’occupazione e le sue conseguenze sia per i palestinesi che per Israele.

Questo coinvolgimento degli ex ufficiali non è un’operazione dell’esercito israeliano. È un processo di solidarietà con gli agricoltori palestinesi che affrontano la violenza.

A Qusra, l’accesso agli alberi rimane la sfida immediata

Nimr Nazzal, proprietario di terra vicino al villaggio, sostiene che non poteva unirsi ai suoi ulivi senza questo accompagnamento, a causa di attacchi da parte dei coloni. Egli accusa anche l’esercito di proteggerli. Questa tassa è quella del proprietario, non un risultato fatto per ogni incidente.

L’aiuto fornito ai raccoglitori riguarda quindi sia la presenza sulle trame sia il lavoro di raccolta. Le testimonianze raccolte in Qusra descrivono un accesso che gli agricoltori temono non è garantito quando sono soli.

Un raccolto segnato da attacchi e mancato accesso

Il rapporto umanitario delle Nazioni Unite del 29 ottobre elenca 38 attacchi dei coloni legati al raccolto tra il 20 e il 26 ottobre. Hanno causato lesioni o danni alla proprietà. Questa valutazione riguarda l’intera Cisgiordania, non l’unico villaggio di Qusra.

Il documento descrive gli attacchi, il furto di olive e attrezzature e la distruzione della proprietà agricola. Note anche sospensioni di accesso coordinate in parti di governatorati Jenin e Nablus e dietro la barriera di Qalqiliyah.

L’esercito sostiene di proteggere i raccolti coordinati

In una dichiarazione del 27 ottobre, l’esercito israeliano ha affermato di aver protetto le operazioni di raccolta in circa 100 siti coordinati. Ha assicurato che la stragrande maggioranza stava procedendo senza incidenti insoliti e ha detto che aveva aumentato la sua forza per prevenire la violenza.

Questa presentazione generale non risponde individualmente alle accuse formulate in Qusra. Esso copre operazioni coordinate, mentre le osservazioni umanitarie includono anche terra che è reso inaccessibile. I gruppi di sostegno al raccolto continuano ad essere presenti con gli agricoltori, ma le Nazioni Unite osservano che il loro aiuto sta ancora raggiungendo solo un numero limitato di beneficiari nella maggior parte delle località.

Referenze e credito fotografico

Archivio fotografico: collezionisti israeliani e palestinesi a Qafin, Cisgiordania, ottobre 2008. Questa fotografia non mostra Qusra il 3 novembre 2026, né gli ex ufficiali menzionati nell’articolo.Orrling / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Immagine non modificata.

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